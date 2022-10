Wie Polen von der Sprengung der Pipeline profitiert

Nord Stream

Was bei dem Wirbel um die Sprengung von Nord Stream kaum thematisiert wurde, ist, wie - neben den USA - auch Polen davon profitiert.

Die Sprengung von Nord Stream war im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens am Sonntag ein großes Thema, das in mehreren Beiträgen thematisiert wurde. Ich habe zwei davon übersetzt, die direkt nacheinander ausgestrahlt wurden. Dies ist der erste Beitrag, den Link zum zweiten Beitrag finden Sie im Anschluss an diese Übersetzung des ersten Beitrages.

Beginn der Übersetzung:

Die USA haben die Europäer an die Wand gedrückt

Das riesige Gasleck der Nord Stream-Pipeline ist sogar aus dem Weltraum zu sehen. Das sind Bilder des russischen Satelliten Kanopus-B, mit dessen Hilfe unsere Spezialisten das Gebiet des Vorfalls überwachen. Europäische und amerikanische Satelliten beobachten es ebenfalls. Der Kreis des Gas-Wasser-Gemischs hatte zunächst einen Umfang von einem halben Kilometer, doch als der Druck in der Leitung abnahm, schrumpfte er auf 290 Meter. So sahen die Nord Stream-Explosionen auf den Instrumenten schwedischer seismischer Stationen aus. Es wurde bereits berechnet, dass die Kraft der Explosionen mit der Wirkung einer halben Tonne TNT vergleichbar war. Es besteht kein Zweifel, dass es sich um Sabotage handelt.

„Alles deutet darauf hin, dass es sich um eine sogenannte vorsätzliche Tat handelt. Vermutlich Sabotage“, sagte Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Støre.

„Es besteht kein Zweifel daran, dass es sich um einen sehr ernsten Vorfall handelt. Das war kein Unfall. Das war geplant“, sagte der dänische Verteidigungsminister Morten Bedskov.

Wie soll es ein Zufall sein, dass in der ausschließlichen Wirtschaftszone der beiden Länder Schweden und Dänemark die Gaspipelines mit einer Länge von 1.234 Kilometern, die die russische Ostseeküste direkt mit der deutschen Küste verbinden, gleichzeitig vier Mal beschädigt wurden? Zunächst fiel am Montag ein Strang von Nord Stream 2 südlich der dänischen Insel Bornholm aus. Dann wurden beide Stränge von Nord Stream 1 nordöstlich davon unterbrochen.

Der koordinierte und gut kalkulierte Sabotageakt an diesem extrem schwer angreifbaren Ort – einer Unterwasseranlage in etwa 100 Metern Tiefe – ist für eine gewöhnliche Terrorbande eindeutig nicht zu bewältigen.

„Es handelte sich um einen ausgeklügelten Angriff, der nicht von einem normalen Menschen oder einer Gruppe hätte ausgeführt werden können. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ein Staat dahinter steckt. Das muss gründlich untersucht werden, wir haben Vorstellungen, aber es ist zu früh, um darüber zu sprechen“, sagte Ylva Johansson, EU-Kommissarin für Inneres.

Bisher hat von allen von dem Vorfall betroffenen Ländern nur Russland ein Strafverfahren wegen Begehung eines internationalen Terrorakts eingeleitet. Dabei fand die Sprengung von Nord Stream im direkten Zuständigkeitsbereich der NATO-Geheimdienste statt. Aber welches Land hätte so selbstbewusst und dreist handeln können? Außerdem sind für die Durchführung solch komplexer Sabotageakte besondere technische Fähigkeiten erforderlich. Die USA haben sie natürlich, aber nicht nur. In Großbritannien gibt es seit dem Zweiten Weltkrieg eine Spezialeinheit von Kampfschwimmern.

Bereits im Juni 1940 wurde der Special Boat Service – kurz SBS – als Teil der britischen Kommandoeinheiten gebildet, um Sabotageakte zu Lande, zu Wasser und unter Wasser durchzuführen. Oft werden sie mit Schnellbooten eingesetzt, die von Flugzeugen aus abgeworfen werden können. Die meisten Operationen sind streng geheim, aber es ist bekannt, dass die Kampfschwimmer ein breites Spektrum von Spezialaufgaben erfüllen können. Robert O’Neill, der ehemalige US-Marine, der bin Laden getötet hat, sagt über einen britischen SBS-Kollegen: „Wir hatten einen Mann vom Special Boat Service – SBS – mit uns im Irak. Die Briten sind verdammt nochmal die Besten. Wenn man es mit einem Klavier vergleicht, sind wir wie normale Tasten und sie sind wie die Tasten, die im Theater auftreten, denen man zuhört. Um diesen Kerl war immer eine Wolke des Todes.“

Der SBS verfügt über eine separate Unterwasser-Manövergruppe, die in der Lage ist, Sprengsätze in großer Tiefe an Schiffen, Offshore-Plattformen, Unterwasserkabeln und Pipelines anzubringen. Übrigens behaupten Geheimdiensthistoriker, dass britische Kampfschwimmer einmal mit dem sowjetischen Anti-Sabotagedienst zusammengetroffen sind. Das war im Jahr 1956, als Nikita Chruschtschow mit dem neuen Kreuzer „Ordschonikidse“ nach England gekommen war. Am zweiten Tag im Hafen entdeckten die Wachen einen Spähtaucher in der Nähe des Schiffes. Er entpuppte sich als der britische Kampfschwimmer Lionel Crabb. Was er vorhatte, ist bis heute unbekannt, und er wurde nie wieder lebend gesehen. Der ehemalige sowjetische Kampfschwimmer Eduard Koltsov behauptete, dass er es war, der den britischen Saboteur in jener Nacht ausgeschaltet hat.

„Ich habe mit einem Messer auf ihn eingestochen und ihm die Kehle mitsamt seinen Atemschläuchen durchgeschnitten. Als ich ihn sah, war er so klein und mager. Ich dachte, es sei ein Kind. Und dann, als ich sein Gesicht sah, war es das Gesicht eines Erwachsenen, eines 50-jährigen“, erinnert sich Eduard Koltsov.

Koltsovs Version ist unbestätigt, die Briten haben den Fall für 100 Jahre als geheim eingestuft. Crabbs kopfloser Körper wurde erst ein Jahr nach seinem Verschwinden im Meer entdeckt.

Nun hat Großbritannien Dänemark seine Hilfe bei der Untersuchung der Sabotage von Nord Stream angeboten. Das ist die Reaktion der Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, auf diese Nachricht: „Füchse kämpfen für die Rechte von Hühnern“

Die westlichen Medien verbreiten die absurde Version, dass Russland selbst seine eigenen Gaspipelines im Wert von Milliarden von Dollar in die Luft gesprengt hat. Und es sind ausgerechnet die Briten, die sich am meisten anstrengen. Der Daily Telegraph, der sich auf ungenannte Geheimdienstquellen beruft, hat russische Kriegsschiffe und U-Boote in der Nähe der beschädigten Gaspipelines gesehen, und die deutsche Bild-Zeitung, die wiederum die britische Times zitiert, behauptet in ihrem Artikel, Putin habe die Gaspipelines noch während des Baus vermint, und zwar, dem beigefügten Foto nach zu urteilen, persönlich. Die gleichen Vorwürfe gegen Russland werden auch in amerikanischen Medien erhoben. London und Washington haben möglicherweise von Anfang an an einem Strang gezogen, zumal Biden im Februar ausdrücklich damit gedroht hat, Nord Stream 2 zu beenden: „Wenn Russland einmarschiert, wenn seine Panzer und Truppen die ukrainische Grenze überschreiten, wird es kein Nord Stream 2 mehr geben, wir werden es beenden. Ich verspreche, dass wir das können.“

Die USA versuchen seit einem halben Jahrhundert, Europa von russischen Energieträgern abzuschneiden, und nun ist der Weg für den Verkauf von teurem US-Flüssiggas an die EU praktisch gesichert.

Konstantin Simonov, Direktor des Nationalen Energiesicherheitsfonds und Professor an der Finanzuniversität der Regierung der Russischen Föderation, erklärt: „Sie sagen folgendes: ‚Liebe Europäer, wenn Ihr die Hoffnung hattet, im Winter russisches Gas zu bekommen, lasst sie ruhen.‘ Das ist meiner Meinung nach der Punkt, mit dem sie sie an die Wand drücken und sagen: ‚Vergesst es, wenn wir die Gaspipelines in die Luft jagen müssen, werden wir sie in die Luft jagen. Wir werden alles tun, was nötig ist‘, sagen die Amerikaner, damit es zwischen Russland und der EU keine Gasbeziehungen gibt. Ich denke, das ist das Hauptziel.“

Ein weiteres Ziel ist es, Gaslieferungen über Unterwasser-Pipelines zu diskreditieren, die als äußerst zuverlässig galten. Die Nord Streams waren vor normalen Bedrohungen gut geschützt. Außen befand sich eine beeindruckende Betonschicht, dann kam eine Korrosionsschutzschicht, die das Rohr aus Spezialstahl bedeckte. Und die Verbraucher, wie Deutschland, waren frei von politischen Risiken, da die Pipelines das Gas direkt und ohne Zwischenhändler transportiert haben. Nach dem Sabotageakt dankte der ehemalige polnische Außenminister Sikorski den Amerikanern auf Twitter ganz offen. Dann löschte er den Tweet. Es ist ein merkwürdiger Zufall, dass an dem Tag, an dem die Sprengung von Nord Stream gemeldet wurde, gleichzeitig die neue Pipeline Baltic Pipe eingeweiht wurde, die norwegisches Gas nach Polen transportieren wird.

„Jetzt wird Polen zu einer Drehscheibe. Und es bekommt eine gewisse Menge an Gas, nicht sehr viel, aber es bekommt es, aber nicht aus Deutschland. Außerdem hat Polen mit amerikanischem Geld Flüssiggas-Terminals gebaut, so dass es Tanker mit verflüssigtem Gas empfangen kann. Aber in Deutschland gibt es keine Terminals. Das heißt, jetzt wird Polen Geld verdienen“, sagte der Politikwissenschaftler Marat Baschirow.

Die Dividenden fließen bereits. Warschau und Prag haben bei der EU-Kommission die Finanzierung der neuen Gaspipeline Stork-2 beantragt, über die die Tschechische Republik Zugang zu polnischem Gas erhalten würde, das in Tankern aus den USA geliefert wird. Auch Kiew hat seine eigenen Interessen. Die ukrainische Pipeline bleibt für lange Zeit die einzige, monopolartige Route für russische Gaslieferungen nach Deutschland.

Die Reparatur der Nord Streams könnte Monate dauern. Natürlich nur, wenn die Europäer sie überhaupt reparieren dürfen. Der Betreiber der Pipeline steht unter harten amerikanischen Sanktionen.

Ende der Übersetzung

