750 Milliarden Euro

Kiew fordert vom Westen 750 Milliarden Euro für den Wiederaufbau der Ukraine und jedes EU-Land soll einen Teil der Ukraine aufbauen.

Ich habe schon darüber berichtet, dass die Ukraine den Wiederaufbau ihres Landes mit 750 Milliarden Euro veranschlagt und dass dafür der Westen bezahlen soll, gerne auch mit beschlagnahmtem russischen Vermögen. Das war am Sonntag auch Thema im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens und ich habe den Beitrag des russischen Fernsehens übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Kiews Betrug: Wer wird die Ukraine wieder aufbauen und wie?

Kiew verabschiedet sich von Boris Johnson. Doch in einer Kiewer Konditorei steht „Johnsonjuk“ immer noch auf der Speisekarte. Dieses leichte Dessert auf der Basis von englischem Apfelkuchen mit Sahnelocken – passend zur Frisur des britischen Politikers – haben die Ukrainer bereits lieb gewonnen. Für 97 Griwna sind sie bereit, mehr von dem gefeuerten Premierminister zu verschlingen.

Kuchen, Limonaden, Straßen und Alleen wurden nach Johnson benannt, Gemälde von ihm wurden gemalt und ihm wurden Keramikhähne geschenkt. Der britische Premierminister wurde in Abwesenheit bei den Kosaken aufgenommen und auf den Namen Boris Chuprina getauft. Die Ukrainer haben ihre Liebe im Gegenzug für Waffen verkauft. Und sie haben nicht einmal sofort bemerkt, dass der Mann, vor dem sie gekrochen sind, in einem Skandal zurückgetreten ist. Die ukrainische Frage war für ihn nur ein Mittel, um die Aufmerksamkeit der Briten von innenpolitischen Problemen und Skandalen abzulenken. Die Johnson-Regierung, die den Krieg im Donbass angeheizt hat, ist nun selbst ausgebrannt. Boris ging auf ukrainische Art und hat Selensky zum Abschied angerufen.

Großbritannien gab den pro-ukrainischen Ton für ganz Europa vor. Die britische Außenministerin Liz Truss erklärte, London könne in der Frage der Militärhilfe für Kiew nicht „den Fuß vom Gas nehmen.“ Jetzt geht es nicht mehr nur um Waffen – die Ukrainer bitten ganz ungeniert um Geld für den Wiederaufbau des immer noch Krieg führenden Landes. Der ukrainische Premierminister muss sich vor den europäischen Oberherren tief verbeugen. Im schweizerischen Lugano versammelten sich die hochrangigen Damen und Herren, um eine dringende Frage zu lösen: Wie kann man Russland zugunsten der Ukraine ausrauben? Den Wiederaufbau des Landes, so Herr Schmygal, soll Europa finanzieren.

„Das kostet mehr als 700 Milliarden Euro. Wir verstehen also, dass es sich dabei um eine riesige Summe handelt. Wir werden einen Teil davon als Entschädigung aus beschlagnahmten russischen Vermögenswerten erhalten. Und ein Teil wird von unseren Finanzpartnern zur Verfügung gestellt. Andere Gelder werden von der Wirtschaft investiert, denn Wiederaufbau ist immer ein Geschäft“, sagt Schmygal.

Die Euro-Beamten hörten zu, nickten und stimmten sogar in gewissem Maße zu. Es ist nur nicht klar, wofür das Geld sein soll. Und überhaupt, woher sollen die 750 Milliarden kommen? Woher nehmen, wenn nicht stehlen, auch bei sich selbst, also bei den steuerzahlenden Europäern. Liz Truss hat deutlich gemacht, dass London die Angelegenheit unterstützen und einen rechtlichen Rahmen für die Konfiszierung von Konten von Russen entwickeln wird.

Schmygal zeigte eine Landkarte, die zeigte, welche europäischen Länder die zerstörten Städte wieder aufbauen sollten. Zum Beispiel soll Deutschland Tschernigoe übernehmen, Italien soll Rivne übernehmen, die USA und die Türkei sollen Charkiw übernehmen und die Schweizer sollen Odessa übernehmen. Den Niederländern und Belgiern wird die Ehre zuteil, Nikolajev und Cherson wiederherzustellen. Die Städte im Donbass werden von der Tschechischen Republik, Finnland, Schweden, Polen und Italien wiederaufgebaut. Mit anderen Worten: Kiew bietet den Europäern einen Betrug an – Sie sollen Kiew Geld für den Wiederaufbau von Gebieten geben, die nicht mehr unter Kiews Kontrolle stehen. Die Ukrainer werden gebeten, zuerst die Korruption zu bekämpfen.

Unter dem Deckmantel einer weiteren Reform auf dem Papier bittet die Kiewer Regierung um die Bereitstellung von Mitteln für ein weiteres „großes Bauprojekt“. Litauen spendete in seiner Großzügigkeit 10 Millionen Dollar. Von 750 Milliarden ist nicht die Rede. Die Ukraine ist im Moment nicht der beste Ort für Investitionen.

„Die Ukraine war schon immer ein sehr kompliziertes Land. Mit Korruption und Mafia. Die Mafia zum Beispiel verkauft immer noch aktiv Kleinwaffen, die wir an die Ukraine liefern. Und das ist ein echtes Problem“, sagt Ralf Thiele, ein Militärexperte aus Deutschland.

Die Waffenlieferungen an die Ukraine laufen in einem noch nie dagewesenen Tempo, aber die ukrainischen Streitkräfte hören nicht auf, sich über den Mangel an Waffen zu beschweren. Experten gehen davon aus, dass die Waffen nicht an die ukrainische Armee, sondern direkt auf den Schwarzmarkt gehen.

„Heute haben wir mehrere solcher Fälle, in denen sogar Waren der Armee gegen Geld verkauft werden. Wir haben diese Tatsachen festgestellt, die Vermögenswerte wurden bereits beschlagnahmt, die Konten dieser Geschäftsleute wurden eingefroren, und jetzt läuft das Verfahren zur Rückgabe des Eigentums zugunsten der Streitkräfte der Ukraine“, sagte Vadym Melnyk, Direktor des Büros für wirtschaftliche Sicherheit der Ukraine.

Auch das Pentagon ist sich dieser Tatsachen bewusst. Aber es liefert weiterhin schwere Waffen an die Ukraine. CNN-Journalisten haben gezeigt, wie die HIMARS-Raketensysteme der USA zur Beschießung des Donbass eingesetzt werden. Die Reichweite beträgt etwa 44 Meilen, das sind 70 Kilometer. Das Filmmaterial des amerikanischen Senders endet mit dem Satz: „Bitte schickt mehr Waffen. Unverzüglich!“ Die Journalisten erzählen dabei nicht, dass zu den „wichtigen“ Zielen, die von diesen Raketensystemen getroffen werden, auch Wohngebiete gehören. Zivilisten in Perevalsk, Snizhne und Khartsyzsk wurden von diesen Raketen getroffen. Obwohl diese Waffen der ukrainischen Armee noch keinen Sieg beschert haben, freut sich Selensky: „Endlich haben wir das Gefühl, dass die westliche Artillerie – die Waffen, die wir von unseren Partnern erhalten haben – sehr stark zu wirken beginnt. Ihre Genauigkeit ist genau das, was wir brauchen“.

Für Vorhersagen darüber, wann es in der Ukraine Frieden geben wird, wendet man sich nicht mehr an den Präsidentenberater Arestowitsch: Seine Vorhersagen treffen nicht ein. Und man wendet sich nicht einmal an Präsident Selensky, der will den Krieg unbedingt fortsetzen und bettelt beim Westen um mehr Waffen. Magier und Hellseher treten jetzt in den Morgensendungen des ukrainischen Fernsehens zu diesem Thema auf.

Auch vom ukrainischen Geheimdienst sollte man keine genauen Daten erwarten. Hacker haben die Daten von Kiewer Spionen veröffentlicht. Die Auswahl umfasst 3.000 Namen. Unter ihnen befinden sich Drogenabhängige, Glücksspieler und Strafgefangene. Zu ihren Vorstrafen gehören Gruppenvergewaltigung, Vergewaltigung von Minderjährigen und Drogenhandel. Das ist das personelle Potenzial für die NATO, in die Kiew nicht aufgenommen wird, was die ukrainischen Politiker sehr nervös macht.

Die wahre Perspektive der Ukraine ist nicht der Beitritt zur NATO oder gar zur EU. Kiew schickt seine Gold- und Devisenreserven nach Polen, wo sie bis zu besseren Zeiten gelagert werden sollen. Ukroboronprom (der staatliche Rüstungskonzern, Anm. d. Übers.) ist ebenfalls auf dem Weg dorthin. Das deutet darauf hin, dass die Regierung die Aussichten für das Land nicht so optimistisch einschätzt, wie Selenskys Team erklärt. Das gesegnete freie Europa ist immer bereit, zu helfen. So bietet Deutschland ukrainischen Flüchtlingen Platz im ehemaligen Konzentrationslager Sachsenhausen an. Sie haben sogar ein Transparent an einer der Baracken angebracht: „Willkommen zu Hause!“

Ende der Übersetzung



