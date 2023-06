Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 3. und 4. Juni, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung vom 3. und 4. Juni.

Beginn der Übersetzung:

Sabotagegruppen versuchten, in Nowaja Tawolschanka einzudringen und Indonesiens Friedensplan: Die Entwicklungen rund um die Ukraine

Sabotagegruppen haben am Sonntag erneut versucht, in das Gebiet der Region Belgorod einzudringen, diesmal über einen Fluss in der Nähe von Nowaja Tawolschanka. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurden sie beschossen und zurückgeschlagen. Außerdem setzte die Ukraine den Beschuss von Shebekino sowie des Gebiets der Donezker Volksrepublik fort.

Die ukrainische Regierung hat weisen weiter darauf hin, dass eine Gegenoffensive vorbereitet wird und neue Waffenlieferungen nötig sind.

Gleichzeitig rufen mehrere Länder zu gemeinsamen Anstrengungen auf, um den Konflikt in der Ukraine zu beenden. Auf der Sicherheitskonferenz des Shangri-La-Dialogs in Singapur wurde insbesondere die Friedensinitiative Indonesiens vorgestellt. Der Plan sieht einen Abstand von 15 Kilometern zwischen den Streitkräften, die Schaffung einer entmilitarisierten Zone und die Entsendung von UN-Friedenstruppen vor. Kiew hat diesen Vorschlag jedoch bereits abgelehnt.

Die TASS hat die wichtigsten Entwicklungen der vergangenen zwei Tage rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Militäroperation

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums beliefen sich die Verluste Kiews in den beiden Tagen auf etwa 385 Menschen bei Süd-Donezk und Saporoschschje, auf etwa 160 bei Kupjansk und über 150 bei Krasnoliman. Nach Angaben des Ministeriums hat die Ukraine rund 420 Menschen bei Donezk und 65 bei Cherson verloren.

Die russische Luftabwehr schoss in der DNR eine ukrainische Su-27 und einen Mi-8-Hubschrauber ab und fing vier Storm-Shadow-Raketen, 21 HIMARS- und Uragan-Raketen sowie zwei taktische Totschka-U-Raketen ab.

Hochpräzisionswaffen zerstörten eine ukrainische Drohnenmontageanlage in der Nähe von Dneprpetrowsk. Außerdem beschossen die russischen Streitkräfte ein Feldlager einer ukrainischen Nationalistengruppe bei Staraja Pokrowka in der Region Charkow.

Die Lage in der Region Belgorod

Ukrainische Truppen haben am Wochenende den Beschuss von Shebekino in der Region Belgorod fortgesetzt. So feuerten die ukrainischen Streitkräfte nach Angaben des Gouverneurs der Region, Wjatscheslaw Gladkow, am 3. Juni 519 Stück verschiedener Munition auf den Stadtteil Shebekino ab und töteten dabei zwei Menschen.

Darüber hinaus erklärte er am Sonntag, dass Sabotage- und Aufklärungsgruppen in das Dorf Nowaja Tawolschanka eingedrungen seien. Später teilte das russische Verteidigungsministerium mit, dass Einheiten des westlichen Militärbezirks und des FSB-Grenzdienstes einen Versuch von Saboteuren entdeckt hätten, den Fluss in der Nähe von Nowaja Tawolschanka in der Region Belgorod zu überqueren, woraufhin ein Artillerieangriff auf sie erfolgte und die Saboteure sich zurückzogen.

Gladkow erklärte auch, dass er bereit sei, sich mit den Saboteuren am Kontrollpunkt Shebekino zu treffen, um die russischen Gefangenen zu befreien, falls sie noch am Leben seien.

Friedensinitiativen

Der indonesische Verteidigungsminister Prabowo Subianto hat auf einer Konferenz in Singapur einen Plan zur friedlichen Beilegung des Konflikts in der Ukraine vorgeschlagen, der unter anderem einen Waffenstillstand, eine entmilitarisierte Zone und die Entsendung von UN-Friedenstruppen vorsieht.

Der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums, Oleg Mykolenko, sagte zu dieser Initiative, dass sie nicht funktionieren würde, da sie den russischen Truppen helfen würde, Zeit zu gewinnen. Mykolenko betonte, dass ein langfristiger Frieden in der Ukraine nur auf der Grundlage der „Friedensformel“ des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky möglich sei.

Dmitry Peskow, der Pressesprecher des russischen Präsidenten, kommentierte seinerseits die in dieser Woche erschienenen Veröffentlichungen über den Vorschlag Frankreichs, in Paris einen Friedensgipfel zur Ukraine abzuhalten. Er wies darauf hin, dass der russische Staatschef nach wie vor für alle Kontakte offen sei, die es ermöglichen würden, die Ziele der Militäroperation mit friedlichen Mitteln zu erreichen, der Westen aber keine solche Gelegenheit biete. Gleichzeitig betonte Peskow, dass Frankreich nicht als Moderator bei der Beilegung des Ukraine-Konflikts fungieren könne, da es auf der Seite Kiews und damit de facto eine Konfliktpartei sei.

Die Gegenoffensive der Ukraine

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky erklärte gegenüber dem Wall Street Journal, dass die bevorstehende Gegenoffensive völlig unterschiedliche Szenarien verfolgen und die Ukraine teuer zu stehen kommen könnte. In Bezug auf die NATO-Frage sagte Selensky außerdem, dass die Ukraine auf dem Gipfeltreffen in Vilnius nicht vertreten sein werde, wenn man Kiew nicht signalisiere, dass man bereit sei, es in das Nordatlantische Bündnis aufzunehmen.

Gleichzeitig glauben die USA, dass eine mögliche ukrainische Gegenoffensive erfolgreich sein wird. Dies sagte insbesondere Jake Sullivan, der Nationale Sicherheitsberater des Präsidenten.

Kiew beharrt auf neuen Waffenlieferungen, um eine Gegenoffensive zu starten. Darauf wies der stellvertretende Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, Igor Zhovkva, hin. Selensky sagte in einem Interview mit dem Wall Street Journal, die Ukraine brauche 50 Patriot-Raketenabwehrsysteme.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen