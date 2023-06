Angriffe auf russische AKW und ukrainische Verluste: Die Ereignisse des 9. Juni

Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 9. Juni, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung vom 9. Juni.

Beginn der Übersetzung:

Ukraine greift an und erleidet Verluste, Kiew erhält neue Waffen von den USA: Die Entwicklungen rund um die Ukraine

Die ukrainischen Streitkräfte haben eine Gegenoffensive gestartet, sind aber nicht in der Lage, ihre Ziele zu erreichen, sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Freitag. Er sagte, dass das Offensivpotenzial der ukrainischen Streitkräfte trotz sehr schwerer Verluste „immer noch vorhanden“ sei.

Behörden in mehreren russischen Regionen berichteten über Beschuss von ukrainischer Seite mit Raketen und Drohnen. Dank der koordinierten Arbeit der Luftverteidigungskräfte gelang es ihnen, schwerwiegende Folgen zu vermeiden.

Die US-Regierung hat beschlossen, Kiew ein neues Militärhilfepaket im Wert von 2,1 Milliarden Dollar zur Verfügung zu stellen, und auch Belgien berichtete über Munitionslieferungen.

Die TASS hat die wichtigsten Entwicklungen rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Russlands Streitkräfte haben in der Nacht zum Freitag hochpräzise Angriffe von See und aus der Luft auf ukrainische Munitionsdepots, Waffen und militärische Ausrüstung aus ausländischer Produktion durchgeführt und damit die Versorgung der ukrainischen Streitkräfte in den Kampfgebieten unterbrochen, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Generalleutnant Igor Konaschenkow.

In den vergangenen 24 Stunden haben die russischen Truppen sechs Angriffe der ukrainischen Streitkräfte bei Donezk, vier Angriffe bei Süd-Donezk und zwei Angriffe bei Saporoschschje erfolgreich abgewehrt. Die gegnerischen Verluste beliefen sich auf etwa 1.240 Soldaten. 39 Panzer, 20 Schützenpanzer und andere gepanzerte Fahrzeuge sowie verschiedene Artilleriewaffen, darunter ein US-amerikanisches Artilleriesystem M777 und eine französische Panzerartillerie Caesar, wurden zerstört. Ein ukrainischer MiG-29-Kampfjet wurde in der Region Saporoschschje und ein Su-25-Angriffsflugzeug in der Region Cherson abgeschossen.

Bei der Verschärfung der Kampfhandlungen seien erhebliche Verluste in den Reihen der ukrainischen Streitkräfte zu erwarten, räumte der Koordinator für strategische Kommunikation im Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses John Kirby ein. Nach Ansicht des EU-Chefdiplomaten Josep Borrell hat die Ukraine „noch nicht die Offensive gestartet, die alle erwarten“.

Putin zur ukrainischen Gegenoffensive

„Die ukrainische Offensive hat begonnen“, das „kann aufgrund des Einsatzes der strategischen Reserven der ukrainischen Armee absolut festgestellt werden“, sagte der russische Präsident. „An keinem der Abschnitte haben die ukrainischen Truppen ihre Ziele erreicht“, betonte er. Das Scheitern der ukrainischen Gegenoffensive sei auf den „Mut und das Heldentum“ der russischen Soldaten, „die richtige Organisation und Führung der Truppen und die hohe Effizienz der russischen Waffen, insbesondere der modernen, zurückzuführen“.

Der Staatschef stellte fest, dass die Verluste der ukrainischen Truppen „das klassische Verhältnis von 3:1“, das bei Offensivoperationen üblich ist, deutlich übersteigen. Er bezeichnete das Geschehen als eine Tragödie, für die „das derzeitige Kiewer Regime, dessen Ursprung der Staatsstreich von 2014 ist, die volle Verantwortung trägt“.

Trotz der Verluste bleibe „das Offensivpotenzial der Truppen des Kiewer Regimes erhalten“, betonte Putin.

Beschuss von russischen Regionen

Die ukrainischen Streitkräfte beschossen eine Pension an der Arabatskaya Strelka in der Region Cherson, in der Evakuierte aus den nach der Zerstörung des Wasserkraftwerks Kachowka überfluteten Gebieten untergebracht waren. Bei dem Beschuss, bei dem offenbar britische Langstreckenraketen vom Typ Storm Shadow zum Einsatz kamen, wurde eine Person getötet und eine weitere verletzt, wie der amtierende Gouverneur der Region, Wladimir Saldo, mitteilte.

Drei Menschen wurden verletzt, als Drohnentrümmer ein Wohnhaus in Woronesch trafen, wie der Gouverneur der Region Woronesch, Alexander Gussew, sagte. Nach Angaben der Sicherheitsbehörden versuchte die Drohne, die Flugzeugfabrik in Woronesch anzugreifen, wurde aber mit Mitteln der elektronischen Kampfführung abgewehrt.

In Belgorod stürzte eine Drohne auf ein Bürogebäude, das nach Angaben des Gouverneurs der Region Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, nur geringfügig beschädigt wurde und was keine Opfer forderte. Zwei weitere Drohnen wurden abgeschossen, als sie sich der Stadt näherten.

In Kursk stürzte eine Drohne in der Nähe eines Öldepots ab, ohne Schaden anzurichten, sagte Roman Starovoit, Gouverneur der Region Kursk.

Kräfte der elektronischen Kriegsführung haben drei ukrainische Drohnen mit PG-7L-Munition, die auf das Kernkraftwerk Saporoschschje zuflogen, gelandet und anschließend zerstört, teilten die Sicherheitskräfte von Saporoschschje mit.

Zerstörung des Wasserkraftwerks Kachowka

Wie der amtierende Gouverneur der Region Cherson mitteilte, hat sich die Zahl der aus überschwemmten Gebieten evakuierten Einwohner auf über 5.800 erhöht. Nach Angaben der Rettungsdienste ist die Zahl der überschwemmten Wohnhäuser auf 22.300 gestiegen.

Der EU-Chefdiplomat räumte ein, er habe keine „echten Beweise“ für eine Beteiligung Russlands an der Zerstörung des Wasserkraftwerks Kachowka.

Die Ukraine und einige westliche Länder forderten Russland in der UNO auf, humanitären Helfern Zugang zum linken Dnjepr-Ufer zu gewähren. Gleichzeitig erklärte der ukrainische UN-Botschafter Sergej Kyslytsya, dass Kiew es derzeit für unmöglich halte, eine Untersuchung der Zerstörung des Wasserkraftwerks Kachowka durchzuführen.

Die Weigerung Kiews, eine unabhängige Untersuchung durchzuführen, sei nicht überraschend, sie würde dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky „an die Gurgel gehen“, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa.

Waffen für Kiew

Die US-Regierung hat beschlossen, der Ukraine ein neues Militärhilfepaket im Wert von 2,1 Milliarden Dollar zukommen zu lassen, das unter anderem Luftabwehrausrüstung und Munition umfasst. Es umfasst insbesondere Hawk-Raketensysteme, 105-mm- und 203-mm-Artilleriegranaten, Puma-Drohnen und Raketensysteme mit Laserlenkung. Darüber hinaus sind die USA bereit, das ukrainische Militär bei der Ausbildung und Wartung der Ausrüstung zu unterstützen.

Belgien wird der Ukraine 105-mm-Munition im Wert von 32,4 Millionen Euro liefern, berichtete Reuters unter Berufung auf einen Vertreter des belgischen Verteidigungsministeriums.

Laut der belgischen Verteidigungsministerin Ludivine Dedonder wird Brüssel die Waffenlieferungen an die Ukraine nicht aussetzen, solange nicht geklärt ist, warum belgische Sturmgewehre von ukrainischen Kämpfern bei dem Angriff auf die Region Belgorod verwendet wurden. Ihr zufolge wartet Belgien bis zum 15. Juni auf die Antwort der Ukraine; sollte innerhalb dieser Frist keine Klärung erfolgen, will Dedonder die Frage persönlich mit ihrem ukrainischen Amtskollegen Alexej Resnikow besprechen.

Entscheidung über skythisches Gold

Der Oberste Gerichtshof der Niederlande hat eine Berufung der Krim-Museen zurückgewiesen und entschieden, dass das skythische Gold an die Ukraine übergeben werden sollte.

Die Sprecherin des Gerichts, Thea Tjerdema, erklärte gegenüber der TASS, dass diese Entscheidung endgültig sei.

Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der Niederlande, das skythische Gold der Krim-Museen an die Ukraine zu übertragen, sei ein Raub, der in die finanziellen Forderungen einbezogen werde, reagierte der Vorsitzende des Staatsrats der Republik Krim, Wladimir Konstantinow. Er erinnerte daran, dass die Exponate vor der Zugehörigkeit der Halbinsel zu Russland Eigentum der Autonomen Republik Krim waren und die Ukraine daher keinen Anspruch auf sie erheben kann.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen