Anstatt in Afrika ist zu viel ukrainisches Getreide in Osteuropa: Die Ereignisse des 28. März

Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine vom 28. März, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung vom 28. März.

Beginn der Übersetzung:

Die Gläubigen verteidigen die Ukrainische Orthodoxe Kirche, Europa ist des Getreides aus Kiew müde: Die Situation um die Ukraine

Die Verfolgung der kanonischen Ukrainischen Orthodoxen Kirche hat in vielen Ländern der Welt Besorgnis bei Geistlichen und der Öffentlichkeit ausgelöst. So hat der Vatikan zur Nichteinmischung der Regierung in das Leben religiöser Einrichtungen aufgerufen, während die Synode der weißrussisch-orthodoxen Kirche und Bischof Fotiy von der serbisch-orthodoxen Kirche die internationale Gemeinschaft und den UN-Generalsekretär aufforderten, die kanonische Orthodoxie in der Ukraine zu schützen.

Die polnische Regierung beabsichtigt, bei der EU-Kommission das Problem des in Osteuropa verbliebenen ukrainischen Getreides anzusprechen. Die Lebensmittel sollten eigentlich in die ärmsten Länder Afrikas geliefert werden, aber stattdessen sind sie auf dem europäischen Markt gelandet, was die Preise senkt und die Gewinne der polnischen Landwirte schmälert.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Ereignisse in und um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Russische Luftabwehrkräfte haben zum ersten Mal während einer Luftverteidigungsoperation eine GLSDB-Lenkwaffe (Ground-Launched Small Diameter Bomb) der ukrainischen Streitkräfte abgefangen, sagte Generalleutnant Igor Konaschenkow, der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums. Außerdem wurden 12 ukrainische Drohnen in den Regionen Saporoschschje und Charkow sowie in der LNR und DNR zerstört.

In den vergangenen 24 Stunden, so Konaschenkow weiter, wurden bei Donezk bis zu 240 ukrainische Kämpfer und Söldner vernichtet. Bei Krasno-Limansk und Kupjansk betrugen die Verluste der ukrainischen Streitkräfte 125 bzw. 65 Mann. Bei Cherson wurden bis zu 18 ukrainische Soldaten getötet, bei Süd-Donezk und Saporoschschje bis zu 20 Soldaten der ukrainischen Streitkräfte. Der Gegner verlor auch eine beträchtliche Menge an militärischer Ausrüstung, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums.

Lawrows Erklärungen

Russland führt die Militäroperation zum Schutz der Russen und russischsprachigen Menschen durch, die von der Ukraine unter Verletzung aller internationalen Normen unterdrückt werden. Russland wolle diese Menschen von jeder Bedrohung ihres Lebens, ihrer Traditionen und ihrer Familien befreien, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow gegenüber der TASS.

Er betonte, dass Russland „kein Recht hat, diese Menschen den Nazis und Rassisten“ zu überlassen, die jetzt in Kiew das Sagen haben. „Und deshalb wissen wir, wofür wir kämpfen“, betonte der Minister.

Treffen in Sumy

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky hat in der Stadt Sumy ein Treffen über die Verstärkung des Schutzes der russisch-ukrainischen Grenze und den Bau von Befestigungsanlagen an der Grenze abgehalten. Während seiner Arbeitsreise in die Region Sumy hat Selensky laut der offiziellen Website des Präsidialamtes „die Erfüllung der Aufgaben der Einheiten des Grenzschutzes der Ukraine“ an der Grenze zu Russland überprüft und auch Achtyrka und Trostyanets besucht.

Schutz der kanonischen Ukrainischen Orthodoxen Kirche

Papst Franziskus verfolgt die Entwicklung der Situation um die Ausweisung von Mönchen aus der Kiewer Petschersk Lawra mit Sorge. Der Heilige Stuhl hält an der Position der Nichteinmischung der Regierung in das Leben religiöser Institutionen fest, so eine Quelle im Vatikan gegenüber der TASS. Später sagte der Vorsitzende der Weltunion der Altgläubigen, Leonid Sewastjanow, nach einem persönlichen Gespräch mit dem Pontifex, dass der Papst bereit sei, in den Verhandlungen zwischen der kanonischen Ukrainischen Orthodoxen Kirche und der schismatischen Orthodoxen Kirche der Ukraine in der Situation der Ausweisung von Mönchen der kanonischen Ukrainischen Orthodoxen Kirche aus der Kiewer Petschersk Lawra zu vermitteln.

Gläubigen zu verbieten, in Kirchen zu beten, in denen sie das schon immer getan haben, widerspricht den göttlichen Gesetzen, und was jetzt in der Ukraine mit der Kiewer Petschersk Lawra geschieht, ist ein echter „Kampf der Satanisten“ gegen die orthodoxe Kirche, sagte der Vorsitzende des russischen Mufti-Rates und der russischen Geistlichen Verwaltung der Muslime, Mufti Scheich Ravil Gaynutdin, gegenüber der TASS.

Die Synode der Weißrussischen Orthodoxen Kirche hat die internationale Gemeinschaft dazu aufgerufen, die kanonische Orthodoxie in der Ukraine zu schützen. Bischof Fotiy von der serbisch-orthodoxen Kirche forderte UN-Generalsekretär António Guterres auf, die Menschen-, Religions- und Eigentumsrechte der Gläubigen der kanonischen Ukrainischen Orthodoxen Kirche zu schützen. In der Nähe der ukrainischen Botschaft in Tiflis fand ein Protest gegen die Verfolgung der kanonischen Ukrainischen Orthodoxen Kirche statt. Vertreter von neun bulgarischen Klöstern bekundeten ihre Unterstützung für die Mönchsgemeinschaft von Kiew-Petschersk.

Am Dienstagabend setzten Unbekannte eine Kirche zu Ehren der Fürbitte der Heiligen Jungfrau Maria im Dorf Kordyschewa der Eparchie Ternopil der ukrainisch-orthodoxen Kirche in Brand. Außerdem haben Anhänger der schismatischen Orthodoxen Kirche der Ukraine die letzte Kirche der kanonischen Ukrainischen Orthodoxen Kirche in der Region Iwano-Frankiwsk im Westen des Landes in ihre Gewalt gebracht.

Bedenken der USA

Die USA bevorzugen eine Lösung des Konflikts in der Ukraine, die Russland daran hindert, seine Streitkräfte wieder aufzubauen und Truppen neu zu formieren, so US-Außenminister Anthony Blinken. Er sagte, Initiativen für einen sofortigen Waffenstillstand könnten sich als „zynische Falle“ erweisen, die eher zu einem Einfrieren des Konflikts als zu einer dauerhaften Lösung führen würde.

Probleme mit Getreide

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki erklärte, die polnische Regierung beabsichtige, bei der EU-Kommission das Problem des in Osteuropa verbliebenen ukrainischen Getreides anzusprechen. Ihm zufolge „sollte dieses Getreide, wie von der EU-Kommission versprochen, nach Afrika und in den Nahen Osten gehen, aber technische Unzulänglichkeiten und Untätigkeit haben dazu geführt, dass ein Teil dieses Getreides sowie andere landwirtschaftliche Erzeugnisse zurückgeblieben sind, was zu einem Preisverfall bei den [lokalen] Landwirten geführt hat.“

Der polnische Generalstaatsanwalt und Justizminister Zbigniew Ziobro hat die polnische Regierung aufgefordert, bei der EU Verfahren zur Wiedereinführung von Zöllen auf ukrainische Getreidelieferungen einzuleiten. Die polnischen Landwirte fordern seit Monaten systematische Lösungen für den Zustrom ukrainischen Getreides in ihr Land, der eine Konkurrenz für polnisches Getreide darstellt.

Petition gegen abgereichertes Uran

Auf der Website des ukrainischen Präsidenten wurde eine Petition zum Verbot der Verwendung von Munition mit abgereichertem Uran durch die ukrainischen Streitkräfte registriert. Der Verfasser der Initiative weist auf die Gefahr hin, dass die Umwelt über viele Jahre hinweg verschmutzt wird, landwirtschaftliche Flächen wertlos werden und giftige Stoffe in den menschlichen Körper gelangen.

Um von Selensky berücksichtigt zu werden, muss die Petition 25.000 Stimmen sammeln; die Unterschriftensammlung wird noch 92 Tage andauern.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen