Armenien wendet unter seinem Premierminister Paschinjan von seinem Verbündeten Russland und ab schlägt einen klar anti-russischen Kurs ein. ES verkündet eine Annäherung an die EU, während es gleichzeitig dem Internationalen Strafgerichtshof beitritt, der den Haftbefehl gegen Präsident Putin verkündet hat.

Vor einer Woche habe ich ausführlich über Armenien und die Interessen der USA berichtet. Armenien setzt seinen Kurs, sich von seinem langjährigen Verbündeten Russland ab und sich dem Westen zuzuwenden konsequent fort. Am 10 Oktober gab er dem armenischen Staatsfernsehen ein Interview, in der sagte, dass sich Armenien und die Russische Föderation in einer schwierigen Phase der Beziehungen befinden, aber Armenien seinen seinen außenpolitischen Kurs nicht ändern werde:

„Wir ändern keinen Vektor. Wir befinden uns in einer schwierigen Phase der Beziehungen. Es gibt Schwierigkeiten für Russland, für Armenien und für die Welt als Ganzes. Das Problem liegt nicht in unseren Beziehungen zu Russland, sondern in den Problemen zwischen den Großmächten. Der Vertrag mit der EU wurde vor uns unterzeichnet. Wir ändern den Vektor nicht“

Außerdem bezeichnete der armenische Premierminister die Bestätigung der Bereitschaft der EU, die Zusammenarbeit mit Armenien zu vertiefen, als eines der wichtigsten Ergebnisse seines Besuchs des Gipfeltreffens der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Granada:

„Es wurde festgehalten, dass die EU bereit ist, die Beziehungen zu Armenien in dem Maße zu vertiefen, wie Armenien dazu bereit ist. Dies ist eines der positiven Ergebnisse des Besuchs in Granada“

Ein weiteres positives Ergebnis des Besuchs in Spanien war nach seinen Aussagen die Bereitschaft der EU und der USA, Armenien bei der Lösung der humanitären Probleme der Flüchtlinge aus Bergkarabach zu unterstützen. Was er nicht erwähnte, war, dass die Zusagen bisher ausgesprochen bescheiden und vage sind.

Am 14. Oktober hat der armenische Präsident das vom Parlament verabschiedete Gesetz zur Ratifizierung des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) unterzeichnet. Am 3. Oktober hat das armenische Parlament für die Ratifizierung des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs gestimmt. 60 Abgeordnete stimmten dafür, 20 dagegen. Die Oppositionsfraktionen „Armenien“ und „Ich habe die Ehre“, die die Debatte über dieses Thema boykottiert hatten, kehrten in den Sitzungssaal zurück und stimmten dagegen. Sie wiesen darauf hin, dass die Annahme des Dokuments nichts mit den Interessen Armeniens zu tun habe und geopolitische Ziele verfolge.

Moskau bezeichnete den Beitritt Armeniens zum Römischen Statut als einen absolut unfreundlichen Schritt. Der stellvertretende russische Außenminister Michail Galuzin erklärte, der IStGH, der vor einiger Zeit Haftbefehle gegen Vertreter der russischen Führungsspitze ausgestellt hat, habe nichts mit Gerechtigkeit zu tun, sondern sei eine politisierte pro-westliche Struktur, die Befehle zur Verfolgung von für den Westen unerwünschten Personen ausführe. Gleichzeitig betonte Galuzin, dass diese Haftbefehle „rechtlich absolut null und nichtig“ seien.

Der armenische Premierminister Nikol Paschinjan erklärte seinerseits, dass sich die Frage der Ratifizierung des Römischen Statuts in keiner Weise gegen Russland richte und eingeleitet worden sei, bevor der IStGH den Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin erlassen habe.

Paschinjan scheint gewillt zu sein, die armenische Schutzmacht Russland gegen den Westen einzutauschen, wobei die Gefahr besteht, dass er die Fehler anderer Länder wiederholt und Armenien zu einem Instrument der US-Politik wird. Gerade im Pulverfass Südkaukasus ist das eine gefährliche Entwicklung und da es im Interesse der USA ist, entlang der russischen Grenzen für Unruhe zu sorgen, besteht die Gefahr dass Paschinjan mit dem Feuer spielt und dass das christliche Armenien, das in der Region von islamischen Ländern umgeben ist, die ihm nicht freundlich gesinnt sind, am Ende einen hohen Preis zahlen könnte.

