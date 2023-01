Berlin genehmigt die Lieferung von Leoparden: Die Ereignisse des 24. Januar

Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine vom 24. Januar, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung vom 24. Januar.

Beginn der Übersetzung:

Eine Serie von Entlassungen in Kiew, Washington und Berlin bereiten Panzer vor: Die Entwicklungen rund um die Ukraine

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat beschlossen, der Ukraine mindestens eine Kompanie Leopard-2-Kampfpanzer zu liefern und ähnliche Lieferungen von in Deutschland hergestelltem Gerät durch andere Länder zu genehmigen. Das berichtete der Spiegel am Dienstag. Nach Angaben des Wall Street Journal könnte die US-Regierung in den nächsten Tagen die Entscheidung bekannt geben, Kiew amerikanische M1-Abrams-Panzer zu schicken.

Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko sagte, die Ukraine biete Minsk an, einen Nichtangriffspakt zu unterzeichnen, und bilde gleichzeitig Kämpfer aus, die die nationale Sicherheit von Weißrussland bedrohten. Die Ukraine habe nicht die Absicht, Weißrussland anzugreifen, antwortete der ukrainische Präsident Wladimir Selensky.

Die ukrainische Regierung hat eine Reihe von Entlassungen hochrangiger Beamter wegen Korruption gemeldet.

Die TASS hat die wichtigsten Entwicklungen rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Russische Truppen setzten ihre Offensive bei Donezk fort und haben Stellungen der ukrainischen Streitkräfte bei Saporoschje, Krasnoliman und Kupjansk beschossen, wobei der Feind insgesamt etwa 150 Mann verloren hat, so Generalleutnant Igor Konaschenkow, der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums.

Eine Selbstfahrlafette des ukrainischen Boden-Luft-Raketensystems Buk-M1, eine Panzerhaubitze Akatsiya, ein Artilleriesystem M777 und andere Waffen und Kampfausrüstung der ukrainischen Streitkräfte wurden zerstört.

Insgesamt wurden laut Konaschenkow seit Beginn der Militäroperation 376 Flugzeuge, 203 Hubschrauber, 2.944 unbemannte Luftfahrzeuge, 402 Boden-Luft-Raketensysteme, 7.614 Panzer und andere gepanzerte Kampffahrzeuge, 988 Mehrfachraketenwerfer, 3.898 Feldartilleriegeschütze und Mörser zerstört.

Nichtangriffspakt

Lukaschenko erklärte, die Ukraine biete Minsk an, einen Nichtangriffspakt zu schließen, während sie gleichzeitig weiterhin Kämpfer ausbilde, die eine potenzielle Bedrohung für die nationale Sicherheit Weißrusslands darstellten. „Ich weiß nicht, warum die Ukrainer das tun. Einerseits fordern sie uns auf, keinen Krieg gegen die Ukraine zu führen und unsere Truppen nicht dorthin zu verlegen. Sie bieten uns an, einen Nichtangriffspakt zu unterzeichnen. Und auf der anderen Seite bereiten sie diese explosive Mischung vor“, sagte Lukaschenko.

„Wir haben nicht die Absicht, Weißrussland anzugreifen und hatten das auch nie vor. Wir haben keine derartigen Absichten“, antwortete Selensky.

Dass Kiew keine aggressiven Absichten gegenüber Weißrussland hegt, erklärte auch Oleg Nikolenko, der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums, der Minsk gleichzeitig „vor möglichen weiteren aggressiven Plänen“ warnte und feststellte, dass die Ukraine „auf jede Entwicklung vorbereitet“ sei, einschließlich „Selbstverteidigung“.

Diskussionen über Leoparden

Laut Spiegel hat sich Scholz nach monatelangen Diskussionen für die Lieferung von Leopard-2-Kampfpanzern an die Ukraine entschieden. Die Rede ist von „mindestens einer Kompanie Leopard 2A6-Panzern“. Darüber hinaus plant die deutsche Regierung, die Ausfuhr dieser Art von Geräten zu genehmigen, die auch in anderen Ländern, insbesondere in Polen, vorhanden sind.

Dem Spiegel zufolge sollen Leopard-2-Panzer aus den eigenen Reserven der Bundeswehr in die Ukraine geschickt werden. Mittel- und langfristig können auch andere Kampfpanzer aus den Reserven der Industrie für den Einsatz vorbereitet werden.

Die polnische Regierung hat die deutsche Regierung offiziell um die Genehmigung für die Lieferung von Leopard-2-Panzern an die Ukraine ersucht. Dabei erklärte der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, dass Warschau von der EU eine Entschädigung für die Kosten der möglichen Lieferung verlangen werde.

Aus Berlin gibt es bisher keine offizielle Stellungnahme zu den Lieferungen. Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius sagte vor seinen Gesprächen mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, dass eine Entscheidung zu einem späteren Zeitpunkt getroffen werde. Nach dem Treffen sagte Stoltenberg, dass „eine deutsche Entscheidung bald erfolgen“ werde.

Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall kann insgesamt 139 Leopard-Panzer in die Ukraine schicken, sagte ein Unternehmenssprecher. Ihm zufolge gibt es 22 Panzer vom Typ Leopard 2A4, die überholt werden müssen und Ende 2023 oder Anfang 2024 geliefert werden könnten. Weitere 29 Panzer dieses Typs könnten bereits im April/Mai dieses Jahres geschickt werden, sind aber im Rahmen des „Ringtauschs“ für die Tschechische Republik und die Slowakei bestimmt, der bedeutet, dass osteuropäische Länder Waffen sowjetischer Bauart an die Ukraine liefern und im Gegenzug Ausrüstung von der BRD erhalten. Der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala erklärte, Prag habe nicht die Absicht, die Panzer, die es im Rahmen des Programms erhalten hat, zugunsten der Ukraine aufzugeben.

„Wir könnten weitere 88 Leopard 1 zur Verfügung stellen“, fügte der Rheinmetall-Sprecher hinzu.

Wie das Wall Street Journal unter Berufung auf US-Beamte berichtet, wird die US-Regierung möglicherweise schon in dieser Woche die Lieferung einer Reihe von M1-Abrams-Panzern an die Ukraine verkünden. Das Weiße Haus lehnte es ab, diese Informationen zu kommentieren.

Nach Angaben des Fernsehsenders Sky News Arabia könnte es um 10 Abrams-Panzer gehen.

Streit zwischen Kiew und Tiflis

Die ukrainische Regierung schließt im Falle der Wiederaufnahme direkter Flugverbindungen zwischen Georgien und Russland, die „eine Erhöhung der realen Sicherheitsrisiken“ mit sich bringen könnte, die Evakuierung ukrainischer Staatsbürger aus Georgien nicht aus, so der ukrainische Gesandte in Georgien Andrej Kasjanow in einem Interview mit der Zeitung Evropeiskaja Pravda.

Irakli Kobachidse, der Vorsitzende der Regierungspartei „Georgischer Traum – Demokratisches Georgien“, bezeichnete die Erklärung als „peinliche Spekulation“ und betonte, dass es keine Sicherheitsrisiken für Ukrainer in Georgien gebe. Er fügte hinzu, dass die Ukrainer hätten evakuiert werden müssen, wenn Georgien, wie von Kasjanow gewünscht, Buk-Flugabwehrraketensysteme in die Ukraine geschickt hätte, was „eine direkte Beteiligung Georgiens an dem militärischen Konflikt wäre“.

Serie von Entlassungen

In Kiew ist eine Serie von Entlassungen angekündigt worden. Kyrill Timoschenko, der stellvertretende Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, reichte seinen Rücktritt ein, der von Selensky unterzeichnet wurde. Die Entlassung Timoschenkos erfolgte vor dem Hintergrund ukrainischer Medienberichten, wonach Selensky personelle Umstrukturierungen zur Bekämpfung der Korruption plant.

Der stellvertretende ukrainische Generalstaatsanwalt Alexej Symonenko ist zurückgetreten. Nach Angaben der Nachrichtenagentur RBC-Ukraine war der Grund für seine Entlassung, dass er eine zehntägige Urlaubsreise nach Spanien unternommen hat, obwohl Selensky gefordert hatte, dass Beamte von Urlaubsreisen ins Ausland absehen sollten.

Der stellvertretende Verteidigungsminister Wjatscheslaw Schapowalow, die stellvertretenden Minister für Gemeinden, Territorien und Infrastrukturentwicklung Iwan Lukeria und Wjatscheslaw Negoda, der stellvertretende Minister für Sozialpolitik Witalij Muzytschenko, der stellvertretende Vorsitzende des Staatlichen Dienstes für See- und Binnenschifffahrt Anatolij Iwankewitsch und der stellvertretende Vorsitzende der Agentur für digitale Entwicklung, digitale Transformation und Digitalisierung Viktor Wischnew wurden entlassen.

Außerdem beschloss das ukrainische Kabinett, die Leiter von fünf Regionen zu entlassen, darunter die Leiter der Regionen Dnipropetrowsk, Kiew und Sumy, Valentin Resnitschenko, Alexej Kuleba und Dmitri Zhyvitsky, sowie die Leiter der Verwaltungen der von Kiew kontrollierten Teile der Regionen Saporischschja und Cherson, Alexander Staruch und Jaroslav Januschevytsch.

Das Oberste Anti-Korruptionsgericht der Ukraine hat beschlossen, den mutmaßlichen Organisator des Korruptionsschemas, den ehemaligen stellvertretenden ukrainischen Minister für die Entwicklung von Gemeinden, Territorien und Infrastruktur, Vasily Lozynsky, der auch als amtierender Minister war, in Haft zu nehmen. Er wurde am 22. Januar aus dem Amt entlassen.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen