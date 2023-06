Beschuss von russischem Gebiet, Orban gegen Kiewer Offensive: Die Ereignisse des 2. Juni

Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 2. Juni, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung vom 2. Juni.

Beginn der Übersetzung:

Beschuss von russischem Gebiet und „dauerhafter Frieden“ auf Amerikanisch: Die Lage rund um die Ukraine

Die ukrainischen Streitkräfte beschießen weiterhin russisches Territorium. Am Freitag wurden allein im Stadtbezirk Shebekino 2 Menschen getötet und 12 verwundet. Auch Siedlungen in der Region Cherson und in der DNR wurden beschossen.

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky hat eingestanden, dass die Ukraine nicht der NATO beitreten wird, solange auf ihrem Gebiet ein bewaffneter Konflikt herrscht. Er sagte auch, er wolle nicht, dass die Länder der Allianz in den Konflikt hineingezogen werden.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Ereignisse in der und um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Russische Truppen haben in der Nacht 96 Artillerieeinheiten der ukrainischen Streitkräfte in Feuerstellungen, Soldaten und militärische Ausrüstung in 73 Gebieten getroffen, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Generalleutnant Igor Konaschenkow.

Er fügte hinzu, dass die Einheiten der Spezialeinheit Achmat ihre Offensive in Richtung Marinka fortsetzten, während bei Donezk die Gruppe der südlichen Streitkräfte der Russischen Föderation im Gebiet der Siedlung Awdejewka am aktivsten war.

Insgesamt vernichteten die russischen Streitkräfte im Laufe des Tages mehr als 360 feindliche Kämpfer sowie eine erhebliche Menge an Munition und Ausrüstung.

Der Beschuss geht weiter

In den vergangenen 24 Stunden wurde der Stadtbezirk Shebekino von ukrainischem Gebiet aus beschossen. Durch den Beschuss wurden zwei Frauen getötet und 12 weitere verwundet. Wenn möglich, werden die Bewohner evakuiert, aber wie der Leiter des Bezirks Schebekino, Wladimir Schdanow, erklärte, ist eine groß angelegte Evakuierung mit Bussen wegen der Gefahr neuen Beschusses nicht möglich.

In der vergangenen Nacht haben die ukrainischen Streitkräfte 32 Granaten auf fünf Siedlungen in der Region Cherson abgefeuert. Darüber hinaus wurden die Siedlungen der Volksrepublik Donezk in den letzten 24 Stunden 84 Mal beschossen: 575 Granaten wurden auf sie abgefeuert. Bei diesen Angriffen wurden drei Menschen getötet und vier weitere Zivilisten, darunter zwei Kinder, verwundet, berichtet die DNR-Vertretung beim Gemeinsamen Zentrum für die Kontrolle und Koordinierung von Kriegsverbrechen der Ukraine.

„Eine einheitliche anti-russische Antwort“

Die USA haben im Jahr 2021 einen Plan für eine einheitliche anti-russische Reaktion des „kollektiven Westens“ für den Fall einer militärischen Eskalation zwischen Russland und der Ukraine entwickelt, so US-Außenminister Anthony Blinken. Er sagte damals, dass „die USA alles getan haben, um Russland zu beschwichtigen“, indem sie Moskau zwei Wege anboten: Diplomatie und Aggression. „Bei letzterem haben wir drei Dinge versprochen: die Ukraine zu unterstützen, maximale Kosten für Russland zu verursachen und die NATO zu stärken. Gleichzeitig haben wir mit unseren Partnern in der NATO, der G7, der EU und anderen Verbündeten auf der ganzen Welt Pläne und Strategien koordiniert, um einer möglichen russischen Invasion zu begegnen“, sagte er.

Sanktionen gegen Russland

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky beklagte sich darüber, dass er es leid sei, dass einige europäische Länder die Sanktionen gegen Russland nicht einhielten, und erklärte, er beabsichtige, einen öffentlichen Kampf gegen diese Staaten zu führen. Seiner Meinung nach wird im Bereich der Einhaltung der anti-russischen Maßnahmen „irgendein Unsinn“ betrieben.

Selensky sagte auch, dass die Ukraine nicht der NATO beitreten werde, solange in dem Land Feindseligkeiten stattfänden. Die ukrainische Führung seien „vernünftige Leute“, daher werde „kein NATO-Land in den Krieg hineingezogen“. Am Vortag hatte der ukrainische Staatschef auf dem Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Chisinau erklärt, die Ukraine sei bereit, der NATO beizutreten, warte aber darauf, dass die Allianz bereit sei, sie aufzunehmen.

Der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitrij Peskow, kommentierte die Äußerungen Selenskys über die Bestrebungen Kiews, der NATO beizutreten, mit den Worten, dies spreche für die „mangelnde Bereitschaft, den Unwillen und die Unfähigkeit“ der Ukraine, die bestehenden Probleme am Verhandlungstisch zu lösen. Peskow fügte hinzu, dass Russland bestrebt sei, seine eigene Sicherheit zu gewährleisten, was eine Ausweitung der NATO auf die Grenzen der Ukraine und einen Beitritt des Landes zum Bündnis ausschließe.

Die USA sind für Frieden

Ein Waffenstillstand in der Ukraine und ein Einfrieren der Feindseligkeiten würden nicht zu einem „dauerhaften und gerechten Frieden“ führen, sondern nur zu einem „Potemkinschen Frieden“, sagte US-Außenminister Anthony Blinken. Wenn Russland „auf einen echten Frieden hinarbeiten“ wolle, würden die USA gemeinsam mit ihren Verbündeten und der Ukraine „eine Antwort geben“, fügte er hinzu.

„Gemeinsam mit der Ukraine, Verbündeten und Partnern werden wir bereit sein für eine breitere Diskussion über europäische Sicherheit, die Stabilität und Transparenz fördert und die Wahrscheinlichkeit von Konflikten verringert“, sagte der Diplomat. Er fügte hinzu, dass die USA in den kommenden Wochen und Monaten mit Verbündeten und allen Parteien zusammenarbeiten werden, die einen „gerechten und dauerhaften Frieden“ in der Ukraine unterstützen. Blinken sagte, die USA würden die Teilnahme Chinas, Brasiliens oder anderer Länder am Verhandlungsprozess über die Ukraine unterstützen, aber es sei nicht möglich, die Friedensbedingungen ohne die Beteiligung Kiews auszuarbeiten.

Keine Voraussetzungen in Sicht

Es gebe noch keine Voraussetzungen für Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew, sagte der Pressesprecher des russischen Präsidenten. Peskow wies darauf hin, dass sowohl von Experten als auch von Vertretern europäischer Regierungen immer mehr, wenn auch noch abstrakte, Äußerungen über „eine Art Friedensprozess“ zu hören seien. „Es gibt jedoch keinen politischen Willen, die Ziele und Anliegen unseres Landes zu berücksichtigen. Für uns hat dies höchste Priorität“, betonte der Sprecher.

Die Stimmen der Friedensstifter

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban erklärte, sein Land gehöre dem Friedenslager an und sei damit in der EU klar in der Minderheit, werde aber weiterhin in allen Foren einen Waffenstillstand und die Aufnahme von Verhandlungen zur Lösung des Konflikts in der Ukraine fordern. Er wies darauf hin, dass sich neben Ungarn nur der Vatikan und die Türkei aktiv gegen weitere Militäraktionen in der Ukraine aussprechen, es gebe „ein paar Ausnahmen in der EU“, aber alle anderen EU-Länder gingen davon aus, dass der Konflikt militärisch gelöst werden könne. Orban wies darauf hin, dass Budapest es für notwendig hält, eine Gegenoffensive der ukrainischen Armee zu verhindern, da diese nur zu weiteren Opfern, vor allem auf Seiten der Ukraine, führen würde.

China ist bereit, zu vermitteln und einen friedlichen Dialog mit Moskau und Kiew zu fördern, obwohl die Positionen der beiden Seiten in der Ukraine-Krise stark voneinander abweichen, sagte der Sonderbeauftragte der chinesischen Regierung für eurasische Angelegenheiten, Li Hui. Allerdings, so Li Hui, erwarte Peking keine „sofortigen Ergebnisse“ in diesem Prozess.

Ende der Übersetzung

