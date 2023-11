Ukraine

Biden legt Veto ein, Kolomoiskys Fluggesellschaft geht pleite: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Die ukrainischen Streitkräfte erleiden bei erfolglosen Angriffen in den Regionen Saporoschje, Donezk und Cherson schwere Verluste, „die Demoralisierung des gegnerischen Personals nimmt zu“, sagte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu in einer Telefonkonferenz.

US-Präsident Joe Biden wird sein Veto gegen einen Gesetzesentwurf über die Zuweisung von Hilfsgeldern für Israel einlegen, wenn in dem Dokument die Anträge auf Hilfe für die Ukraine nicht berücksichtigt werden, so das Haushaltsbüro des Weißen Hauses.

Das Kiewer Handelsgericht hat eine Klage der staatlichen Ukreximbank registriert, die darauf abzielt, die größte ukrainische Fluggesellschaft Ukraine International Airlines (UIA), die mit dem Geschäftsmann Igor Kolomoisky verbunden ist, für bankrott zu erklären.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Russische Truppen schlugen vier Angriffe ukrainischer Sturmbrigaden bei Krasnoliman und Kupjansk zurück und setzten ihre Angriffe auf feindliche Stellungen bei Donezk, Saporoschje, Cherson und südlich von Donezk fort, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

Die Gesamtverluste der Ukraine überstiegen 1.000 Soldaten.

Drei Panzer, darunter ein deutscher Leopard, andere gepanzerte Fahrzeuge und Artillerie wurden zerstört.

Russische Kampfjets schossen 2 ukrainische Su-27-Flugzeuge in den Gebieten von Kuroedovka und Novoselovka (DNR) ab. Die Luftabwehrkräfte zerstörten im Laufe des Tages 48 ukrainische Drohnen.

Drohnenangriffe

Die Ukraine versuchte, einen Raketenangriff auf die Krim zu starten, russische Luftabwehrmittel schossen sieben Raketen über der Region Cherson ab, so der Gouverneur der Region, Wladimir Saldo. Ihm zufolge wurden die meisten Raketen in der Luft zerstört, zwei detonierten am Boden in einem verlassenen Gebiet auf der Arabatskaya Strelka. Menschen und Infrastruktur wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Auch der Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoschajew, informierte über die erfolgreiche Abwehr des Raketenangriffs.

Drei ukrainische Drohnen wurden von der Luftabwehr in der Region Belgorod zerstört, je eine in den Regionen Brjansk und Kursk. Es gab keine Verletzten oder Schäden.

Statistiken von Schoigu

Die Ukraine versucht erfolglos, bei Saporoschje, Donezk und Cherson anzugreifen und erleidet dabei schwere Verluste, wodurch „die ukrainischen Kräfte dezimiert werden und die Demoralisierung des Personals zunimmt“, so der russische Verteidigungsminister. Laut Schoigu „wird das Kiewer Regime trotz der Lieferung neuer Waffentypen der NATO besiegt“.

Die russischen Truppen „führen weiterhin eine aktive Verteidigung durch und fügen dem Geh/gner eine effektive Feuerniederlage zu“. „Unsere Einheiten rücken vor und nehmen günstigere Linien und Positionen ein. Während der Kämpfe haben sich die 25., 138. und 114. motorisierte Schützenbrigade besonders hervorgetan, und die Luftabwehrberechnungen arbeiten erfolgreich.“

Russische Luftabwehrsysteme haben im Laufe des Monats mehr als 1.400 Luftangriffsmittel der Ukraine zerstört. Darunter befanden sich 37 Flugzeuge – fast doppelt so viele wie die Anzahl der F-16-Kampfjets, deren Lieferung an die Ukraine von westlichen Ländern zugesagt wurde. „Das bedeutet, dass sie bei der Arbeit unser Luftverteidigungssysteme etwa 20 Tage reichen“, sagte Schoigu.

Biden will Veto einlegen

Der US-Präsident wird sein Veto gegen den Gesetzentwurf über die Zuweisung von Mitteln für die Unterstützung Israels einlegen, wenn er im US-Repräsentantenhaus in seiner jetzigen Form, ohne Erwähnung der Ukraine, angenommen wird.

Die Republikaner, die den Entwurf vorgelegt haben, „politisieren die Unterstützung [der USA] und zeigen eine abweichende Haltung gegenüber den Verbündeten“ der USA, so das Weiße Haus. Den Verfassern des Dokuments zufolge wäre eine „unterlassene Unterstützung der Ukraine“ ein „schreckliches Signal an Russland und den Rest der Welt über die Entschlossenheit Washingtons“.

Die US-Regierung „wird weiterhin mit beiden Parteien in beiden Häusern des Kongresses zusammenarbeiten“, um eine Einigung über den Antrag auf zusätzliche Mittel für die nationale Sicherheit zu erzielen. Sollte dem Präsidenten der Gesetzentwurf in seiner jetzigen Form vorgelegt werden, „wird er sein Veto einlegen“.

Die Ukraine und die EU

Die EU-Kommission empfiehlt die Aufnahme von Gesprächen mit der Ukraine über ihren Beitritt zur EU, aber Kiew sollte nicht erwarten, dass sie schnell voranschreiten, berichtete Politico.

Am 8. November wird die EU-Kommission einen Bericht über die Fortschritte der EU-Beitrittskandidaten veröffentlichen, in dem sie die Aufnahme von Verhandlungen über die Aufnahme der Ukraine und der Republik Moldawien empfiehlt, deren Verlauf von einer Reihe wichtiger „technischer Vorbehalte“ abhängt, darunter Fragen der Unabhängigkeit der Gerichte, des Schutzes von Minderheitenrechten und Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung.

Politico verwies auf eine Ansprache der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock an die Außenminister der EU-Mitgliedstaaten und der Beitrittskandidaten, in der es heißt, dass kein Antrag auf EU-Mitgliedschaft „in einem beschleunigten Modus geprüft werden kann“.

Laut Politico bringt der Vorbehalt „lediglich an die Öffentlichkeit, was EU-Diplomaten seit Monaten hinter verschlossenen Türen sagen“.

Vom Bankrott bedroht

Das Kiewer Handelsgericht hat eine Klage der staatlichen Ukreximbank registriert, die darauf abzielt, den Konkurs der größten ukrainischen Fluggesellschaft, Ukraine International Airlines (UIA), zu erklären, die mit dem Geschäftsmann Kolomoisky verbunden ist, der wegen Korruption und Finanzbetrugs in Haft sitzt.

Die Gesamtschulden der UIA beliefen sich Ende 2022 auf 20,5 Milliarden Griwna (über 565,2 Miillionen Dollar).

In den letzten Monaten wurde der Verkauf des Eigentums der Fluggesellschaft eingeleitet. Käufer haben bereits das Logo der Fluggesellschaft für 3.000 Dollar erworben, ebenso wie Löwenanteile an zwei wertvollen Vermögenswerten.

Forbes berichtet unter Berufung auf mehrere Gesprächspartner, die als Top-Manager bei der Fluggesellschaft tätig waren, dass das UIA-Eigentum billiger als der Markt verkauft wird, was darauf hindeuten könnte, dass sich das Unternehmen darauf vorbereitet, bis Ende des Jahres Konkurs anzumelden.

Vor der Krise führte UIA etwa 1.100 Inlandsflüge durch und flog auch nach Europa, in die GUS, in die USA, nach Asien und in den Nahen Osten. Seit Herbst 2022 hat die Fluggesellschaft keinen einzigen Flug mehr durchgeführt, da die Rechnungen nicht bezahlt wurden.

