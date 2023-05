Britische Langstrecken-Angriffsdrohnen für Selensky: Die Ereignisse des 15. Mai

Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 15., wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung vom 15. Mai.

Neue Waffen aus Großbritannien und ein Attentat auf den Innenminister der LNR: Die Situation rund um die Ukraine

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky traf am Montag in Großbritannien mit Premierminister Rishi Sunak zusammen. In London wurden neue Waffenlieferungen an Kiew angekündigt. So wurde angekündigt, dass Angriffsdrohnen mit einer Reichweite von über 200 Kilometer in die Ukraine geschickt werden sollen.

Bei einer Explosion in Lugansk wurden eine Person getötet und sieben Personen, darunter der Innenminister von Lugansk Igor Kornet, schwer verletzt. Das russische Ermittlungskomitee eröffnete ein Strafverfahren wegen Angriffs auf das Leben eines Gesetzeshüters.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Ereignisse in und um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Angriffskommandos haben in den vergangenen 24 Stunden ihre Offensiven im westlichen Teil von Artjomowsk (ukrainischer Name: Bachmut) fortgesetzt, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Generalleutnant Igor Konaschenkow.

Insgesamt habe der Feind im Laufe des Tages bis zu 235 Soldaten und Söldner bei Donezk verloren, so Konaschenkow. Die Streitkräfte der Ukraine mussten auch in anderen Abschnitten schwere Verluste hinnehmen. Zwei ukrainische Sabotage- und Aufklärungsgruppen wurden in der Volksrepublik Lugansk vernichtet.

Das russische Verteidigungsministerium meldete erstmals, dass russische Luftabwehrkräfte einen britischen Langstrecken-Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow abgefangen haben. Im Laufe des Tages wurden auch sieben HARM-Raketen und 10 HIMARS-Mehrfachraketenwerfer abgefangen.

Explosion in Lugansk

Auf den Innenminister der Volksrepublik Lugansk wurde in einem Schönheitssalon im Zentrum von Lugansk ein Anschlag verübt. Nach Angaben der Ermittler wurde ein Sprengsatz gezündet, als sich Mitarbeiter und Besucher des Salons dort aufhielten. Infolgedessen starben eine Person und sieben wurden schwer verletzt. Nach Angaben des Pressedienstes des Katastrophenschutzministeriums der LNR wurden alle Verletzten, darunter auch Kornet, in das Republikanische Krankenhaus von Lugansk gebracht, fünf von ihnen in schwerem Zustand“.

Es wurde ein Strafverfahren wegen versuchtem Mord, illegalem Erwerb von Sprengstoffen oder Sprengkörpern und dem Versuch, einen Sicherheitsbeamten zu töten eingeleitet. Nach Angaben des Pressedienstes des Ermittlungskomitees der Russischen Föderation „verfügen die Ermittler über ausreichende Daten, um zu glauben, dass der von Unbekannten platzierte Sprengsatz dazu bestimmt war, einen Anschlag auf das Leben eines Sicherheitsbeamten zu verüben.

Besuch in Großbritannien

Der ukrainische Präsident erklärte, der Schwerpunkt seiner Besuche in mehreren europäischen Ländern sei die Vorbereitung der Streitkräfte des Landes auf die Gegenoffensive gewesen. „Während der Besuche in Italien, Deutschland, Frankreich und Großbritannien wurden wichtige Vereinbarungen über die Unterstützung unseres Landes bei der Verteidigung getroffen“, sagte er. Darüber hinaus wurden während der Treffen „die Gespräche über die Schaffung einer Koalition für Kampfjets für die Ukraine sowie über die Vorbereitungen für den NATO-Gipfel in Vilnius fortgesetzt“.

Die Europareise von Selensky endete in Großbritannien. Die Ankunft des ukrainischen Staatschefs fiel zeitlich mit der Ankündigung des britischen Premierministers zusammen, wonach London beabsichtigt, Kiew in den kommenden Monaten mit Hunderten zusätzlicher Boden-Luft-Raketensysteme und unbemannter Luftfahrtsysteme zu beliefern, darunter Hunderte von Kampfdrohnen mit einer größeren Reichweite von über 200 Kilometern. Sunak bezeichnete den gegenwärtigen Zeitpunkt als „kritisch für den Widerstand der Ukraine“ und wies darauf hin, dass ein Erfolg Kiews im Interesse Londons und seiner internationalen Partner liege.

Die britische Regierung kündigte auch die Eröffnung eines neuen Ausbildungszentrums im Land an, in dem ukrainische Militärpiloten für den Einsatz in westlichen Flugzeugen geschult werden sollen. Sunak sagte, Großbritannien werde die Bemühungen der Ukraine unterstützen, eine Koalition von Ländern aufzubauen, die bereit sind, Kiew mit F-16-Kampfjets zu beliefern. Wie der Sprecher des Premierministers feststellte, hat London jedoch immer noch nicht die Absicht, seine Eurofighter Typhoon-Kampfflugzeuge an Kiew zu liefern. Er begründete das damit, dass die ukrainische Regierung es vorzieht, F-16-Kampfjets bei sich im Einsatz zu sehen.

Später erklärte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace, dass London Kiew weiterhin militärisch unterstützen werde, damit andere westliche Länder nicht in Versuchung kämen, die Kiewer Regierung zu Zugeständnissen zur Erreichung eines Friedens zu zwingen.

Der Kreml steht den Plänen Großbritanniens, die Ukraine mit zusätzlichen Waffen zu versorgen, ablehnend gegenüber, aber das werde den Verlauf der Militäroperation nicht beeinflussen, sagte der Sprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow.

Zukunft in der NATO

In einer Videoansprache an die Teilnehmer des sechsten Demokratie-Gipfels in Kopenhagen äußerte Selensky die Hoffnung, dass der NATO-Gipfel im Juli eine positive Entscheidung über die Aufnahme Kiews in das Bündnis treffen wird. Wie Jens Stoltenberg, der Generalsekretär des Bündnisses, später feststellte, würden die NATO-Länder jedoch erst in der Zukunft ihre Unterstützung für einen Beitritt der Ukraine erklären.

Stoltenberg fügte hinzu, dass die Bereitstellung bilateraler Sicherheitsgarantien durch die NATO-Staaten für die Ukraine das Bündnis näher an die Auslösung von Artikel 5 des Washingtoner Vertrags über kollektive Verteidigung bringen würde. Laut Stoltenberg sind die Konsultationen innerhalb der NATO noch im Gange und es ist noch zu früh, um über deren Ergebnis zu sprechen. Der Generalsekretär räumte ein, dass die Frage nach der Zukunft der Ukraine im Bündnis nicht einfach zu lösen sei. Das Wichtigste sei jetzt, die militärische Unterstützung für Kiew fortzusetzen.

