Das Duell zwischen US-Luftabwehr und russischer Hyperschall-Rakete

Kinzhal vs. Patriot

Letzte Woche hat eine russische Kinzhal in Kiew ein amerikanisches Patriot-Luftabwehrsystem getroffen. Hier zeige ich, wie in Russland darüber berichtet wird und welche Einzelheiten im Westen verschwiegen wurden.

Die Episode der russischen Kinzhal-Hyperschall-Rakete, die in Kiew ein amerikanisches Patriot-Luftabwehrsystem getroffen hat, war bereits ausführlich Thema auf dem Anti-Spiegel. Die Geschichte ist dem Westen peinlich, weil die als regelrechte Wunderwaffe gefeierte Patriot ganz offensichtlich versagt hat.

Fakt ist: Die Ukraine hat gemeldet, in der fraglichen Nacht alle von Russland auf Kiew abgefeuerten Raketen abgefangen zu haben. Das war gelogen, denn es gab Einschläge in Kiew, unter anderem wurde sogar ein amerikanisches Patriot-Luftabwehrsystem getroffen, wie die USA später eingestanden haben.

Spekulation ist, wie schwer das Patriotsystem beschädigt wurde. Russland meldet ihre Zerstörung, die USA melden nur leichte Schäden. Kein Wunder, der Image-Schaden für die USA wäre gigantisch, wenn die Patriots gegen russische Raketen nur knapp einen Monat überleben – immerhin wollen die USA diese Systeme, die immerhin eine Milliarde Dollar pro Stück kosten, auch weiterhin verkaufen.

Hier zeige ich, wie das russische Fernsehen in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick über diese Geschichte berichtet hat. Das Thema wurde in zwei Beiträgen (zuerst in diesem und dann in diesem) behandelt und ich habe beide Beiträge hier nacheinander übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Die gepriesene Patriot hat hysterisch ihre Munition verfeuert und ist dann sang- und klanglos untergegangen

Der Moment der Wahrheit kam, als eine russische Hyperschallrakete vom Typ „Kinzhal“ das US-Luftabwehrsystem Patriot in der Nähe von Kiew in die Luft sprengte. Die gepriesene Patriot, die fast eine Milliarde Dollar kostet, verschoss hysterisch ihre Munition und ging dann sang- und klanglos unter, da sie unserer Rakete, die eine Sprengkraft von einer halben Tonne TNT-Äquivalent hat, – was wirklich viel ist – nichts entgegensetzen konnte.

Die USA wurden einfach erniedrigt. Von dort hören wir nun, dass die Patriot angeblich „repariert wurde und das System wieder kampffähig ist“. Doch das ist eine Lüge. Das modernste Radarsystem, die Hauptkomponente des gesamten Systems, bildlich gesprochen das „Gehirn“, wurde zerstört. Das „Gehirn“ kann man nicht reparieren. Im Prinzip kann man neue liefern, aber die Leute im Pentagon sind keine Vollidioten, die noch einmal solche Summen aus dem Fenster werfen…

Es geht nicht einmal um Geld, sondern um den maximalen Verlust an Reputation. Immerhin verkaufen die USA diese Patriots weltweit für ein Schweinegeld als Wunderwaffe, außerdem verlangen dafür auch noch politische Loyalität, was die Türkei seinerzeit abgelehnt hat. Und zwar zu Recht.

Also: Kiew hatte nur zwei Patriot-Luftabwehrsysteme. Eins davon haben wir zerstört. Putin hat alle gewarnt, dass wir die Patriots wie Nüsse „knacken“. Das sagte er schon im Dezember letzten Jahres. Unsere Raketen sind besser.

„Was die Patriot betrifft, so ist das ein ziemlich altes System. Und es funktioniert nicht so, wie, sagen wir, unsere S-300. Jetzt sagen sie, dass sie Patriots dorthin liefern können. Gut, sollen sie – wir werden auch die Patriots knacken. Dann müssen sie etwas anstelle der Patriots einsetzen, neue Systeme entwickeln. Das ist ein komplizierter und langwieriger Prozess, das alles ist nicht so einfach“, sagte der russische Staatschef.

Das Pikante daran ist auch, dass die Amerikaner kürzlich behauptet haben, die Patriot habe eine russische Hyperschallrakete „Kinzhal“ abgeschossen. Der Kiewer Bürgermeister Klitschko, der nicht zum ersten Mal ziemlich dumm da steht, posierte sogar mit einer viel zu kleinen Attrappe. Aber das war ein Bluff, eine Fälschung. Die Geschwindigkeit der „Kinzhal“ ist um ein Vielfaches höher als die von Patriot-Raketen – so sehr, dass, wenn die „Kinzhal“ auf dem amerikanischen Radar auftaucht, es schon zu spät ist, auf den „Start“-Knopf zu drücken. Also haben wir beschlossen, sie zu bestrafen, damit sie nicht so viel quatschen. Und hier geht es schon nicht mehr nur um Wort gegen Wort, sondern um Rakete gegen Rakete – ein Raketenduell, das wir mit deutlichem Vorsprung gewonnen haben.

Das ist ein Game Changer. Wenn Russland die Zähne zeigt und warnt: „Nicht eskalieren“, dann sollte man das auch nicht tun. Im Westen, vor allem in der angelsächsischen Welt – das sind, vereinfacht gesagt, Großbritannien und die USA – hofft man immer noch auf eine Art Sieg, wenn man nur noch ein bisschen mehr Druck macht, noch mehr Geld gibt und neue Arten von Waffen liefert. Die Briten haben sogar damit begonnen, ukrainische Piloten für die F-16 auszubilden. Angeblich gibt es noch keine Entscheidung zur Lieferung von F-16, aber warum sollte man die Piloten dann für F-16 ausbilden?

Das bedeutet, sie haben sich im Prinzip entschieden. Nun gut, Russland wird dann auch die F-16 „knacken“. Aber es ist nicht unsere Entscheidung. Bislang spielen wir noch, wie man so schön sagt, aus der Defensive heraus und nutzen unsere volle Macht nicht aus. Aber unsere Entschlossenheit zum Frieden ist ungebrochen. Zum Frieden zu russischen Bedingungen. Und, wie es in dem alten russischen Lied heißt, „um jeden Preis“.

Und noch ein Weckruf für die NATO. Ein weiterer. Russland ist diese Woche aus dem KSE-Vertrag, dem Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa, ausgetreten. Der Vertrag wurde ursprünglich 1990 zwischen der NATO und dem Warschauer Pakt abgeschlossen. Das Abkommen begrenzte die Gesamtzahl der Waffen, zum Beispiel auf 20.000 Panzer pro Seite, und führte auch so genannte Flankenbegrenzungen ein, um die zulässige Anzahl von Waffen nicht irgendwo in Norwegen oder in der Nähe von Odessa zu konzentrieren. Als die UdSSR zusammenbrach, wurde der Vertrag an die neuen Gegebenheiten angepasst.

Im Jahr 1999 in Istanbul wurden Russland Grenzen auferlegt: wir sollten nicht mehr als 6.350 Panzer oder, sagen wir, mehr als 855 Flugzeuge bis zum Ural haben. Das ist nur ein Beispiel. Auch für die NATO-Länder gab es Beschränkungen. Allerdings haben nur vier Länder – Russland, Weißrussland, Kasachstan und die Ukraine – den neuen Vertrag ratifiziert. Die USA und die NATO haben sich einfach dafür entschieden, auf das Abkommen zu spucken, es nicht umzusetzen, sie haben nicht einmal versucht, es zu ratifizieren. Sie haben damit nichts zu tun. Und überhaupt war die Frage der NATO-Osterweiterung für sie viel wichtiger. Darum haben sie sich stattdessen gekümmert.

Vor diesem Hintergrund hat Putin den KSE-Vertrag 2007 ausgesetzt, und jetzt zieht sich Russland aus dem Vertrag zurück, dem außer uns niemand aus dem Westen beigetreten ist. Für die ist er immer eine unnötige Hülle geblieben. Der Kontext ist also ein völlig anderer: Es wird eine neue Welt mit neuen Anfängen aufgebaut, vorerst, wie man so schön sagt, ohne jegliche Verpflichtungen oder Einschränkungen.

Aber wenn die USA und die NATO es vorziehen, den Grad des Schreckens in der militärischen Konfrontation weiter zu erhöhen, wird es früher oder später zu einer Situation wie bei der Kubakrise kommen, als sich die UdSSR und die USA, bildlich gesprochen, gegenseitig die Pistole an den Kopf hielten. Und dann werden gegenseitige Verpflichtungen ausgehandelt werden müssen. Es wird keinen Ausweg mehr geben.

Vielleicht sollte man das jetzt tun? Oder sind wir noch nicht so weit? Man muss verstehen: Getan werden muss es. Und je früher, desto besser.

Die „Kinzhal“ hat den Amerikanern einen dreifachen Schlag versetzt

In jener Nacht sahen die Menschen in Kiew das US-Luftabwehrsystem in seiner ganzen Pracht. Die Dichte des Flugabwehrfeuers war unübertroffen. Sogar einige Amerikaner, die in Kiew leben, kamen auf ihren Balkon, an dem ein Sternenbanner hing, um die Szene zu genießen. Aber am nächsten Tag konnte man sehen, wie diese amerikanischen Raketen aussahen. Genauer gesagt, ihre Trümmer.

Man fand sie auf Rasenflächen, Bürgersteigen und in Büschen. Das amerikanische Luftabwehrsystem, das Kiew bewacht, hat nicht lange überlebt. Vom Zeitpunkt der Auslieferung an nur etwas mehr als einen Monat. Vom Beginn des Angriffs an nur ein paar Minuten. Ein präziser Treffer der „Kinzhal“ und die Patriot, die zuvor ihre gesamte Munition von 32 Raketen verbraucht hatte, war für immer zum Schweigen gebracht.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurde nicht nur ein Element des Patriot-Systems getroffen, wie Washington behauptet. Die multifunktionale Radarstation sowie fünf Startrampen wurden vollständig zerstört. Das heißt, alles, was das System funktionsfähig macht.

„Die Streitkräfte der Russischen Föderation haben einen konzentrierten Angriff mit luft- und seegestützten Präzisionswaffen mit großer Reichweite durchgeführt. Das Ziel des Angriffs wurde erreicht. Alle vorgesehenen Ziele wurden getroffen. Ein Boden-Luft-Raketensystem vom Typ Patriot aus den USA wurde in Kiew mit einem hochpräzisen Hyperschall-Raketensystem vom Typ Kinzhal getroffen“, sagte Igor Konaschenkow, der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums.

Das Weiße Haus erklärte zunächst, es wisse nichts von dem Verlust des Patriot-Systems, deutete aber an, dass die Ukrainer es reparieren würden und Washington ihnen notfalls helfen würde. Inzwischen sind einige Tage vergangen und das Thema ist immer noch im amerikanischen Fernsehen präsent. Man kann sehen, dass es schmerzt. Der Schaden für den Ruf ist kolossal.

Erstens konnte die angepriesene Wunderwaffe ihrer Hauptaufgabe – dem Schutz Kiews, wo die Führung des Landes sitzt – nicht erfüllen. Zweitens ist es ein Schlag für die Rüstungsaufträge. Die Aktien des Herstellers der Patriot-Raketenabwehrsysteme, Raytheon, sind im letzten Monat dreimal stark gefallen: An dem Tag, als zum ersten Mal bekannt gegeben wurde, dass die Systeme nach Kiew geliefert werden sollen. Dann, als die Informationen offiziell bestätigt wurden. Den dritten Schlag hat die „Kinzhal“ den Aktienkursen versetzt.

So kommentierte der vom FBI gejagte deutsche Unternehmer Kim Dotcom das Scheitern des amerikanischen Luftabwehrsystems: „Dreißig Abschüsse von Patriot PAC-3 sind fünf Millionen Dollar pro Rakete. 150 Millionen in zwei Minuten weg. Am Ende wurde die Patriot-Startrampe von russischen Raketen zerstört. Wer würde nach einem solchen Fehlschlag noch Patriots kaufen wollen?“

Ein ungenannter US-Beamter, der die Niederlage der Patriot gegenüber CNN bestätigte, obwohl Kiew sie bestritt, sagte, dass der „Kinzhal“-Schlag offenbar das US-Luftabwehrradar auf sich selbst lenkte: „US-Beamte glauben, dass das russische Militär in der Lage war, Signale der Patriot aufzufangen, was es ihnen ermöglichte, das System mit einer Hyperschallrakete, bekannt als „Kinzhal“ oder „Killjoy“, zu treffen. Und im Gegensatz zu anderen Luftabwehrsystemen, die der Ukraine zur Verfügung gestellt wurden und die mobil und schwieriger anzugreifen sind, ist die Patriot-Großbatterie ein größeres und stationäres System.“

Sie ist in der Tat groß. Neben mindestens vier oder fünf Einheiten umfasst die Batterie einen Feuerkontrollposten, ein Radar, das auf einem Anhänger mitgeführt wird, Stromversorgungen, Tarnausrüstung, Kommunikationsausrüstung und technische Ausrüstung. Nach US-Medienberichten hat Kiew zwei Batterien erhalten. Das reicht aus, um einen kleinen Flugplatz wie den im polnischen Rzeszow abzudecken, an dessen Rand amerikanische Patriots aufgestellt sind. Für eine Stadt wie Kiew werden jedoch mindestens drei Dutzend Batterien benötigt, also etwa 120 Abschussvorrichtungen. Kiew hat bestenfalls zehn. Außerdem ist das System für Wohngebiete mit Hochhäusern unhandlich und sogar gefährlich für die Bevölkerung. Die Abschussvorrichtungen stehen auf einer Drehscheibe in einem Winkel von 37 Grad und könnten bei einem Abschuss einen Teil eines mehrstöckigen Gebäudes zerstören.

Über Verluste an Soldaten nach dem „Kinzhal“-Treffer wird nichts berichtet. Wahrscheinlich, weil die Patriot nicht von den Ukrainern abgefeuert wird, sondern direkt vom US-Militär.

Die Deutsche Welle – eine der beiden Patriot-Batterien hat Deutschland an Kiew geliefert – stellt einem britischen Geheimdienstoffizier im Ruhestand, der in Afghanistan, im Irak und auf dem Balkan gekämpft hat, eine Frage. Die Frage war seltsam naiv: Könnte eine Hyperschallrakete vom Typ Kinzhal eine Unterschallrakete vom Typ Patriot treffen?

„Frank, könnten wir mit diesen russischen Hyperschallraketen beginnen? Sind sie in der Lage, das Patriot-System ernsthaft zu beschädigen oder sogar vollständig zu zerstören?“

„Wahrscheinlich, ja. Wenn genug Raketen eingesetzt werden, um das System zu überwältigen“, sagte Frank Ledwidge.

Wie sich zeigte, reichte eine davon aus, um die Party zu sprengen. In der NATO wird die russische „Kinzhal“ „Killjoy“ genannt. Ein englisches Slangwort, das mit „Spaßbremse“ übersetzt werden kann, also jemand, der anderen den Spaß verdirbt. Die Reichweite der „Kinzhal“-Rakete beträgt bis zu 3.000 Kilometer. Er hat eine Geschwindigkeit von Mach 10 und manövriert im Flug kontinuierlich, so dass Luftabwehrsysteme sie nicht erfassen können.

Der russische Verteidigungsminister besuchte diese Woche das Gebiet der Militäroperation. Sergej Schoigu flog in einem Mi-8-Hubschrauber in Tarnfarbe mit Munition zu einem der vorderen Kommandoposten bei Saporoschje. Eskortiert wurde er von mindestens zwei Begleithubschraubern. Das Treffen fand im militärischen Umfeld statt: Die Gänge, durch die Sergej Schoigu ging, sind nur minimal beleuchtet, an den Wänden hängen Informationsblätter und auf dem Tisch liegen – sorgfältig verpixelte – Papiere, und der Bericht des Kommandeurs der Gruppe Ost, General Kusmenko, wurde ohne Ton veröffentlicht. Sergej Schoigu zeichnete auch Offiziere mit Tapferkeitsmedaillen, St. Georgs-Kreuzen und Tapferkeitsorden aus.

Während des Treffens gab Sergej Schoigu die Aufgabe aus, sich auf die Aufklärungsarbeit zu konzentrieren und die Pläne des Feindes zu durchkreuzen. Im Laufe der Woche wurden militärische Einrichtungen in verschiedenen Teilen der Ukraine mit einer noch nie dagewesenen Schlagkraft angegriffen. Es wurden Aufmarsch- und Ausbildungszentren der ukrainischen Streitkräfte, Munitionsdepots sowie Waffen- und Ausrüstungsdepots ausländischer Produktion getroffen. Das hatte zur Folge, dass die Versorgung, Ausbildung und Bildung der Reserven, die die ukrainischen Streitkräfte für ihre angekündigte Gegenoffensive benötigen, für die London Granaten mit abgereichertem Uran in die Ukraine geschickt hat, gestört wurden. Letzte Woche wurden sie in Depots in Chmelnizkij zerstört.

„Es wurde Munition mit abgereichertem Uran geliefert. Ihre Zerstörung hat dazu gefürt, dass nun eine radioaktive Wolke auf Westeuropa zukommt. In Polen wurde bereits ein Anstieg der Strahlung festgestellt“, sagte Nikolai Patruschew, Sekretär des russischen Sicherheitsrates.

Das russische Militär hat davor gewarnt, aber der Westen hat versichert, dass abgereichertes Uran vollkommen sicher ist.

Ende der Übersetzung

