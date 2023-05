Deutschland

Die politischen Ereignisse der letzten Woche in Deutschland haben einmal mehr gezeigt, dass die Bundesregierung nur ein willenloser Erfüllungsgehilfe der USA ist.

Ich sage es immer wieder: Der Bericht des Deutschland-Korrespondenten ist für mich fast jeden Sonntag ein Höhepunkt im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens, denn er zeigt schonungslos, wie die deutsche Politik außerhalb von Deutschland wahrgenommen wird. Dabei wird deutlich, wie unterwürfig die Bundesregierung gegenüber den USA ist.

Das geht so weit, dass in der Nürnberger Innenstadt inzwischen US-Militärpolizei patrouilliert, weil deutsche Polizisten nicht gegen betrunkene US-Soldaten vorgehen dürfen. Kann man deutlicher zeigen, dass Deutschland bis heute ein von den USA besetztes Land ist?

Wie jede Woche habe ich den russischen Korrespondentenbericht aus Deutschland übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Zu Beginn dieser Woche besuchte Scholz Südkorea. Er reiste zum 38. Breitengrad, sah sich die entmilitarisierte Zone an und wie die Dinge dort an der Grenze zur Nordkorea geregelt sind. Was er sah, machte Scholz froh für Deutschland, das, wie er es auf einer Pressekonferenz ausdrückte, „glücklich“ sei, wieder vereint zu sein. Aber am wichtigsten war natürlich etwas anderes: Scholz interessierte sich dafür, wie Südkorea über die Ausweitung der anti-russischen Sanktionen denkt.

„Wir sind uns einig, dass es wichtig ist, den Sanktionsdruck fortzusetzen, aber gleichzeitig müssen wir darauf hinarbeiten, schlimme Folgen für andere Länder nach Möglichkeit zu vermeiden“, sagte Olaf Scholz.

Es gibt keine Möglichkeit, schlimme Folgen zu vermeiden, das weiß Deutschland sehr gut. Und Südkorea, das sich an Deutschland ein Beispiel nimmt, sollte das auch wissen. Es hat sich den Sanktionen der USA und der EU angeschlossen, aber vorsichtig, als ob es dazu gezwungen wäre. Seoul ist auch weiterhin entschlossen, im Stillen zu handeln. Präsident Yoon Suk Yeol konzentriert sich ausschließlich auf den humanitären Charakter der Hilfe für die Ukraine: „Die Ukraine bittet um Ausrüstung zur Minenräumung und Krankenwagen. Wir werden die Anfrage prüfen und diese Hilfe so schnell wie möglich bereitstellen.“

Der Herr Präsident hat etwas sehr Wichtiges ausgelassen: Er hat vergessen zu sagen, dass der Strom von Munition des Kalibers 155 aus Südkorea doch in die Ukraine geflossen ist. Das Wall Street Journal schreibt, dass Hunderttausende von Artilleriegeschossen heimlich in die USA und von dort nach Europa geliefert werden. Es wird klar, warum EU-Chefdiplomat Borrell, dem zufolge sich die Situation mit der Munition für die Ukraine in nur zehn Tagen zum Besseren verändert hat, so glücklich ist. Und das sind nicht alle guten Nachrichten für Borrell – die Koalition für Kampfflugzeuge nimmt auch langsam Gestalt an. „Es ist immer das Gleiche, wir diskutieren, am Anfang wollen alle nicht. Und am Ende, wie mit den Leoparden, wie mit den F-16, kommt schließlich die Entscheidung, diese militärische Unterstützung zu geben“, sagte Borrell.

Genau so werden sie zu Streumunition und dann zu taktischen Nuklearwaffen kommen. Was die F-16-Kampfjets angeht, so stehen Großbritannien, Dänemark und die Niederlande hier in der ersten Reihe. Diese Länder werden mit der Ausbildung ukrainischer Piloten beginnen.

„Das ist der erste Schritt, den wir machen werden. Über den nächsten Schritt werden wir mit unseren Verbündeten und Ländern, die möglicherweise über F-16-Kampfflugzeuge verfügen, weiter sprechen. Aber im Moment wird darüber nicht gesprochen“, erklärt die niederländische Verteidigungsministerin Kaisia Ollongren.

Vom ersten Schritt kann man direkt zum zweiten übergehen, zur Diskussion über die Bereitstellung von Ausrüstung im Falle des Einsatzes von NATO-Piloten auf den F-16. Aber auch hier gibt es Diskussionsbedarf. Letzte Woche wurde bekannt gegeben, dass die ersten 400 ukrainischen Soldaten mit der Ausbildung an den amerikanischen Panzern M1 Abrams beginnen, die im Herbst an die Ukraine geliefert werden sollen.

Flugzeuge sind jedoch etwas ganz anderes, denn bei ihnen geht es um Technologien, die zu sensibel sind, um in die Hände der Russen zu gelangen, und sie erfordern im Gegensatz zu einem Panzer, der mit einem Vorschlaghammer repariert werden kann, eine hochqualifizierte Wartung. Es sieht nicht so aus, als ob alle im Pentagon von der Idee begeistert sind.

„Zehn F-16 kosten eine Milliarde Dollar. Wenn man die Wartungskosten hinzurechnet, ist das eine weitere Milliarde Dollar. Wir sprechen also von zwei Milliarden Dollar für zehn Flugzeuge. Die Russen haben tausend Kampfflugzeuge der vierten und fünften Generation. Dies ist eine seriöse militärische Analyse, die Kosten, Nutzen und Risiken berücksichtigt“, sagt Mark Milley, Vorsitzender der Joint Chiefs of Staff.

Mark Milley wird in Kürze von General Brown von der Air Force als Chef der Joint Chiefs of Staff ersetzt werden. Er hat in einer F-16 gebrannt und sich mit dem Schleudersitz gerettet. Mit ihm könnte das Ganze lustiger werden. Man sagt, er sei schweigsamer, er würde dem Pentagon-Chef also weniger Sorgen machen. Lloyd Austin musste die Aussagen seines derzeitigen Stabschefs bisweilen korrigieren. So sagte Milley kürzlich, es sei unwahrscheinlich, dass die Ukraine die verlorenen Gebiete in absehbarer Zeit zurückgewinnen werde. Das kam zu einem unpassenden Zeitpunkt. Wie soll man die Ukraine so zur Gegenoffensive bewegen?

„Bei diesen Gesprächen bekommt man den Eindruck, dass die Ukraine auf dem Schlachtfeld verliert. Das ist aber nicht so“, sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin. Allerdings hatte Herr Austin nicht den Mut, zu erklären, dass die Ukraine auf dem Schlachtfeld gewinnt. Die Dynamik müsse sich ändern, so der Pentagon-Chef.

Das erklärt vieles, vor allem, dass die ukrainischen Streitkräfte, die so sehr bis an die Zähne bewaffnet sind, dass sie in dieser Hinsicht bereits viele westliche Armeen übertreffen, dennoch weiterhin nach einer Art Wunderwaffe gegen die Russen suchen. In Deutschland scheint das erblich zu sein.

„Deutschland hat keine Kampfflugzeuge vom Typ F-16. Was könnte der deutsche Beitrag zur Koalition für Kampfjets sein?“, wurde Roderick Kiesewetter von der CDU und Mitglied des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages von Journalisten gefragt.

„Deutschland könnte sich an der Logistik beteiligen und die F-16 auch mit Taurus-Marschflugkörpern mit einer Reichweite von 500 Kilometern ausrüsten, die helfen würden, die von Russland besetzten Gebiete für die Ukraine zu befreien und auch russische Versorgungsrouten zu treffen“, antwortete Kiesewetter.

Die Taurus-Marschflugkörper haben eine Reichweite von über 500 Kilometern, fast doppelt so weit wie die britischen Storm-Shadow-Raketen, die bereits an die Ukraine geliefert wurden. Sie fallen nicht unter das Raketentechnologie-Kontrollregime, das die Weitergabe solcher Systeme an Drittländer nicht erlaubt. Aber der Vertrag, der Ende der 1980er Jahre zwischen drei Dutzend Ländern geschlossen wurde, wurde nicht formalisiert – es handelte sich um eine Art Gentleman’s Agreement. Nun, sie sind keine Gentlemen, das ist für sie normal. Sobald Kiew von Kiesewetter von der Existenz der Taurus-Raketen erfuhr, erhielt das deutsche Verteidigungsministerium sofort eine Anfrage zur Lieferung dieses Systems, um die Krim zu treffen. Die Amerikaner haben das erlaubt.

„Wir glauben, dass die Ukraine diese Fähigkeit und dieses Recht hat, und wir unterstützen die Ukraine bei der Verteidigung ihrer Souveränität und territorialen Integrität. Das schließt die Teile der Ukraine ein, die Russland nach seiner Invasion im vergangenen Februar illegal erobert und besetzt hat. Dazu gehört auch die Krim, und das haben wir deutlich gemacht“, sagte Matthew Miller, der Sprecher des US-Außenministeriums.

Wird Taurus in der Ukraine auftauchen? Eher ja als nein. Zumindest sollte man darauf vorbereitet sein.

Die Scholz-Regierung möchte Deutschland nicht als denjenigen sehen, der den Einsatz erhöht, aber offenbar fürchtet man in Berlin noch mehr, dass am Ende alle Versäumnisse und Fehler Deutschland zugeschrieben werden: Ihr hattet etwas, aber ihr habt es nicht gegeben, also werdet ihr bezahlen. Ihr und eure Kinder. Im Grunde gibt es keine andere Wahl. So antwortet Verteidigungsminister Pistorius seinen Gegnern.

Robert Farle, ein fraktionsloser Bundestagsabgeordneter, sagte zu Pistorius: „Mit dem Dekret Nummer 117 vom 21. März 2021 hat Selensky seine Pläne zur Eroberung der Krim bekannt gegeben. Die Idee ist, die Russen von der Krim zu vertreiben und die USA zusammen mit der NATO dort zu stationieren. Diese Angriffspläne wurden ein Jahr vor dem russischen Vergeltungsangriff am 24. Februar 2022 offiziell auf der Website der ukrainischen Regierung veröffentlicht. Lesen Sie das bitte. Nun eskaliert Selensky von Woche zu Woche mit seinen Angriffen auf Russland und russischen Boden. Das hat meiner Meinung nach nichts mit dem Recht auf Selbstverteidigung zu tun, das der Ukraine natürlich zusteht, wenn sie angegriffen wird. Sehr geehrter Herr Minister Pistorius, ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie Deutschland zur Kriegspartei gegen Russland machen, weil Sie Kampfpanzer liefern, die finanzielle Unterstützung ständig erhöhen und Tausende von ukrainischen Soldaten ausbilden, was unabsehbare Folgen hat.“

„Wenn wir aufhören, Waffen zu liefern, wenn die Waffenlieferungen heute enden, dann kommt morgen das Ende der Ukraine. Sie können das wollen und akzeptieren. Wir nicht“, antwortete der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius.

Scholz reiste am Freitag nach Tallinn, wo er sich mit den Staatschefs der baltischen Staaten traf, die zu unbedeutend sind, um sie einzeln zu besuchen. Was ist mit Deutschland? Der Bundeskanzler hat Litauen, Lettland und Estland Schutz vor einer russischen Aggression versprochen.

Es ist amüsant, solche Zusicherungen vom Regierungschef eines Staates zu hören, der die öffentliche Sicherheit auf Ausländer verlagert: Am vergangenen Wochenende haben betrunkene Soldaten der US-Armee eine Polizeistreife am Nürnberger Bahnhof angegriffen; jetzt patrouillieren US-Militärpolizisten in der Innenstadt. So sieht ein besetztes Land aus. Es ist ein perfekter Sündenbock. Und bitte sehr: Das Wall Street Journal veröffentlicht die Anklage gegen Deutschland, wobei natürlich Einzelheiten über die Rolle der USA und Großbritanniens in dem aktuellen Konflikt ausgelassen werden.

„Merkels Kritiker argumentieren, dass die engen Beziehungen, die sie mit Russland geknüpft hat, teilweise die heutigen wirtschaftlichen und politischen Turbulenzen erklären. Merkel war eine entscheidende Architektin von Abkommen, die die deutsche Wirtschaft und ihre Nachbarn von russischen Energieimporten abhängig machten. Nach der Annexion der Krim sagte Putin ihr, er wolle die EU zerstören. Dennoch trieb sie die Pläne zum Bau der Nord-Stream-2-Pipeline trotz der Proteste der US-Regierung voran. Einige Beobachter glauben, dass das Versäumnis, rote Linien festzulegen, und die fortgesetzte wirtschaftliche Zusammenarbeit Deutschlands Putin dazu veranlasst haben, im Jahr 2022 den Großangriff zu starten“, so das Wall Street Journal.

So erklärt sich alles, und Deutschlands Schuld wird auch durch seinen unterwürfigen Unwillen, die Nord-Stream-Sprengung ernsthaft zu untersuchen, nicht getilgt. Diese Woche haben die deutschen Medien eine zweite Runde des Märchens lanciert, wonach ukrainische Terroristen hinter der Zerstörung der Pipelines stecken, denen es angeblich gelungen sei, sich falsche Dokumente zu beschaffen, ein Boot zu mieten, es mit 1,5 Tonnen Sprengstoff zu beladen, ihn 80 Meter tief im Meer anzubringen und zur Explosion zu bringen. Das ist die wichtigste Version, oder besser gesagt, die einzige Version.

Die deutsche Regierung will die Wahrheit, dass die Bombenangriffe von den USA und Großbritannien vorbereitet wurden, nicht hören, weil sie das zu gewissen Maßnahmen verpflichten würde, zu denen Scholz und seine grünen Minister unter keinen Umständen bereit sind. Sie schauen lieber zu, wie die deutsche Wirtschaft verkümmert und versuchen, das so lange wie möglich zu hinauszuzögern. Das klappt nicht so gut: im letzten Quartal des vergangenen Jahres minus 0,5 Prozent Wirtschaftswachstum, im ersten Quartal dieses Jahres minus 0,3. Diese Woche meldete das Statistische Bundesamt eine technische Rezession der deutschen Wirtschaft.

Die Lokomotive Europas steht still, meint Sachsens Ministerpräsident Kretschmer: „Die wirtschaftlichen Folgen der Sanktionen, vor denen ich im Laufe des Jahres gewarnt habe, sind für uns eingetreten – hohe Energiepreise, enorme Inflation. Russland soll politisch, wirtschaftlich und militärisch völlig geschwächt werden? Das ist eine Position aus dem 19. Jahrhundert. Aus dem Jahrhundert, das dann im 20. Jahrhundert zu all den Konflikten geführt hat. Man kann mit seinem Nachbarn Russland leben, wenn man sich selbst stark macht. Die falschen Sanktionen und unsere falsche Energiepolitik haben uns genau diese Stärke gekostet.“

Ein Journalist fragte Scholz: „Herr Bundeskanzler, zu Beginn des Jahres sagten Sie, Sie seien zuversichtlich, dass es keine Rezession in Deutschland geben wird. Aber jetzt gibt es eine Rezession. Warum haben Sie sich so geirrt?“

„Vielen Dank für die angenehme Frage. Die wirtschaftlichen Aussichten für Deutschland sind sehr gut“, antwortete Scholz.

Weil es der Wirtschaft nach Meinung des Kanzlers gut geht, sehen seine Umfragewerte wirklich schlecht aus – nur 23 Prozent der Deutschen halten Scholz für eine gute Führungskraft. Gleichzeitig weiß mehr als die Hälfte der Deutschen nicht, wie sie Strom und Heizung bezahlen sollen. Die Energiekrise ist trotz sinkender Gaspreise nicht verschwunden. Sie liegt auf der Lauer und wie die Debatte um das 11. Sanktionspaket gezeigt hat, muss die These, die Ukraine so lange wie nötig zu unterstützen, korrigiert werden. Wie lange hält Europa durch? Das vorrangige Ziel des neuen Pakets wird darin gesehen, die „Grauimporte“ zu unterbinden – den Weiterverkauf von unter die Sanktionen fallenden Waren an Russland über Drittländer.

„Ja, wir haben die Exporte nach Russland deutlich reduziert, aber gleichzeitig haben wir die Lieferungen an die Nachbarländer Russlands deutlich erhöht. Wir haben die Autoexporte nach Russland um fast 80 Prozent reduziert, aber gleichzeitig haben wir die Autolieferungen an einige zentralasiatische Staaten um 300 Prozent erhöht. Es wäre nicht dumm, anzunehmen, dass sie nach Russland reexportieren“, so Borrell.

Es zeigt sich eine grundsätzliche Meinungsverschiedenheit: Die EU-Kommission schlägt Sanktionen gegen solche Länder vor, zu denen übrigens auch China, die Türkei und Kasachstan gehören. Und hier befinden sich nicht nur Ungarn, das unter anderem eine weitere Tranche von einer halben Milliarde Dollar für die Ukraine blockiert hat, sondern auch Deutschland und Frankreich in Opposition zu Brüssel. Der Verlust von Kunden in diesen Ländern ist der kürzeste Weg, eine auf Hightech-Exporte ausgerichtete Wirtschaft zu ruinieren. Also: noch sind sie dazu nicht bereit, aber sie werden darüber nachdenken.

Darüber und auch darüber, wie man die Ukraine auf dem unaufhaltsam näher rückenden NATO-Gipfel beruhigen kann, denn was man in Kiew will, ist völlig unrealistisch, wie bereits im Klartext gesagt wurde: „Ich denke, jeder hat erkannt, dass ein NATO-Beitritt mitten im Krieg nicht auf der Tagesordnung steht“, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg.

Auf der Tagesordnung steht die ukrainische Offensive, oder das, was als solche dargestellt werden könnte. Es wird wahrscheinlich keine Frühjahrsoffensive werden, aber vielleicht eine Sommeroffensive. Und selbst wenn es der Ukraine gelingen sollte, einige lokale Erfolge zu erzielen, wird das nichts ändern: Die Ukraine muss für die NATO sterben, aber die NATO wird nicht für die Ukraine sterben. Höchstens aus Unachtsamkeit.

Diese Woche wurde bekannt, welche Art von Ersatzregelung die westlichen Verbündeten der Ukraine anstelle einer Vollmitgliedschaft im Bündnis anzubieten bereit sind. Nächste Woche in Oslo sollen sich die NATO-Diplomaten auf das Format eines Ukraine-NATO-Rates einigen. Angesichts des derzeitigen Niveaus der militärischen und politischen Zusammenarbeit der Ukraine mit dem Westen bedeutet das absolut nichts.

Ende der Übersetzung

