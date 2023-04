Das russische Verteidigungsministerium über Covid-19 und mRNA-Impfungen

US-Biowaffenprogramme

Das russische Verteidigungsministerium hat eine neue Erklärung über die US-Biowaffenprogramme in der Ukraine und anderen Ländern veröffentlicht, in der es erneut mitteilt, dass es Covid-19 für eine US-Biowaffe hält und sich auch sehr kritisch zu den mRNA-Impfungen äußert.

Ich erinnere daran, dass die russischen Erklärungen über das US-Biowaffenprogramm keine russische Propaganda sind, sondern dass mir und meinem Informanten, mit dem ich für das Buch „Inside Corona“ recherchiert habe, viele der jetzt von Russland veröffentlichten Informationen schon lange aus öffentlich zugänglichen Quellen bekannt waren. Das Pentagon hat das meiste jedoch nach Beginn der russischen Veröffentlichungen vom Netz genommen, um die Spuren zu verwischen, wie ich hier aufgezeigt habe. Wenn Sie nicht wissen, worum es in dem Buch geht, lesen diese beiden aufeinander aufbauenden Artikel dazu, zuerst diesen und dann diesen.

Anfang August 2022 hat das russische Verteidigungsministerium mitgeteilt, dass Covid-19 nach seinen Erkenntnissen eine Biowaffe ist, die mit Geldern der US-Regierung erschaffen wurde. Ende Januar 2023 hat das russische Verteidigungsministerium weitere Fragen zu dem Thema aufgeworfen.

Es sei daran erinnert, dass die US-Regierung Fragen von Journalisten zu dem Thema konsequent ignoriert und die Antworten verweigert. Das nimmt teilweise groteske Züge an, wie ich zum Beispiel hier aufgezeigt habe.

In einer weiteren Erklärung hat das russische Verteidigungsministerium sich unter anderem zu Pfizer und seinen mRNA-Impfstoffen geäußert und eine Pfizer-Mitarbeiterin zitiert, die erklärt hat, dass die Produkte von Pfizer „per Definition Biowaffen sind“.

Bevor wir zu der Übersetzung der russischen Erklärung kommen, will ich darauf kurz eingehen, denn die mRNA-Impfstoffe sind per medizinischer Definition eine Gentherapie.

Schon Mitte Dezember 2021 habe ich in einem ausführlichen Artikel aufgezeigt, dass die sogenannten mRNA-Impfstoffe per medizinischer Definition eine Gentherapie sind. Juristisch wurde das jedoch (teilweise erst während der Pandemie) anders eigeordnet, indem in Gesetze geschrieben wurde, dass eine Gentherapie juristisch nicht als Gentherapie gilt, wenn sie als Impfung verabreicht wird. Das war ein juristischer Trick, der an den medizinischen Fakten aber nichts geändert hat. Die Details dazu finden Sie hier.

Dass die mRNA-Impfstoffe eine Gentherapie sind, sagen auch die Fachleute ganz offen, wenn sie unter sich sind. In dem Artikel vom Dezember 2021 habe ich zum Beispiel die Eröffnungsrede von Stefan Oelrich, Vorstandsmitglied der Bayer AG und Leiter der Division Pharmaceuticals beim World Health Summit verlinkt, die er am 24. Oktober 2021 in Berlin gehalten hat. Dort sagte er (im Video ab Minute 1.37.40):

„Die mRNA-Impfungen sind ein Beispiel für Zell- und Gentherapie. Hätten wir vor zwei Jahren eine öffentliche Umfrage gemacht und gefragt, wer bereit dazu ist, eine Gen- oder Zelltherapie in Anspruch zu nehmen und sich in den Körper injizieren zu lassen, dann hätten das wahrscheinlich 95 Prozent der Menschen abgelehnt. Diese Pandemie hat vielen Menschen die Augen für Innovationen in einer Weise geöffnet, die vorher nicht möglich war“

Anfang Januar 2022 bin ich in einem weiteren Artikel auf das Thema eingegangen und habe weitere Belege zitiert, unter anderem den BionTech-Jahresbericht für 2019, den die Firma bei der NASDAQ eingereicht hat, nachdem die Firma in den USA an die Börse gegangen ist. In dem Bericht hat BionTech geschrieben , dass „mRNA-Therapien als Gentherapie-Arzneimittel eingestuft“ wurden.

Die mRNA-Technologie wurde 1990 entdeckt, aber trotz aller Bemühungen der Pharmaindustrie wurde 30 Jahre lang kein einziges mRNA-Produkt als Arzneimittel oder Impfstoff zugelassen. Das hatte gute Gründe, wie zum Beispiel BionTech selbst in seinem schon zitierten Jahresbericht von 2019 geschrieben hat:

„Keine mRNA-Immuntherapie wurde bisher zugelassen, und möglicherweise wird auch nie eine zugelassen werden. Die Entwicklung von mRNA-Arzneimitteln ist aufgrund der neuartigen und beispiellosen Natur dieser neuen Kategorie von Therapeutika mit erheblichen klinischen Entwicklungs- und Zulassungsrisiken verbunden.“

Im Klartext bedeutet das, dass niemand die (Langzeit)Folgen und die Nebenwirkungen dieser Produkte einschätzen konnte, aber während der Corona-Pandemie wurde sie im Westen im Eilverfahren durchgewunken und Milliardenfach als „Impfung“ verabreicht. Auch wenn die Impfnebenwirkungen bisher möglichst verschleiert werden, haben allein in Deutschland mehr als 333.000 Bundesbürger nach einer Corona-Impfung gesundheitliche Schäden gemeldet, was inzwischen sogar die Mainstream-Medien vereinzelt erwähnen. Da viele deutsche Ärzte noch immer nicht bereit sind, Impfschäden durch Corona-Impfungen zu dokumentieren, sondern stattdessen nach anderen Gründen für die gesundheitlichen Probleme der Geschädigten suchen, dürfte die Dunkelziffer weitaus höher liegen.

Es gibt also reichlich Gründe dafür, den mRNA-Produkten sehr skeptisch gegenüber zu stehen und es sei angemerkt, dass Russland und China die westlichen mRNA-„Impfungen“ in ihren Ländern nicht zugelassen haben.

Nach dieser Vorrede über die mRNA-Produkte kommen wir zur Übersetzung der neuesten Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums. Die Links und Folien sind aus dem Original übernommen, die zusätzlich dazu veröffentlichten Dokumente finden Sie im Anschluss an die Übersetzung.

Beginn der Übersetzung:

Das russische Verteidigungsministerium analysiert weiterhin die militär-biologischen Aktivitäten der USA und ihrer Verbündeten in der Ukraine und anderswo in der Welt.

Wir haben bereits früher die Namen von Teilnehmern an US-Biowaffenprogrammen genannt. Dazu gehören Beamte des US-Verteidigungsministeriums, Auftragnehmer des Pentagons, US-Biotechnologieunternehmen, ukrainische Regierungseinrichtungen und Privatunternehmen.

Heute ergänzen wir die Liste der an der biologischen Forschung des Pentagon beteiligten Personen. Dazu gehören:

Eliot Jacobs Perlman, Leiter des Internationalen Instituts für HIV- und Tuberkulose-Probleme, einer Nichtregierungsorganisation in Kiew, war direkt an der Einrichtung einer Laborbasis für militär-biologische Forschung in der Ukraine beteiligt.

Greg Glass, Professor am Institute for Emerging Pathogens der Florida State University, hat die Verbreitung der Tularämie in der Ukraine untersucht. Er war an dem Projekt U-P-8 über das Hämorrhagisches Krim-Kongo-Fieber und die Verbreitung des Hantavirus in der Ukraine beteiligt.

Andrew Stanley Pekos, Professor für Molekulare Mikrobiologie und Immunologie an der Johns Hopkins University School of Public Health. Er war als einer der leitenden Berater für das Projekt U-P-2 über die Anwendung von geografischen Informationssystemen, Fernerkundung und Labordiagnostik für Tularämie und Milzbrand bei Mensch und Tier in der Ukraine tätig.

Unter den Ausführenden von US-Militärbiologieprojekten befinden sich auch ukrainische Staatsbürger:

Natalia Rodina, stellvertretende Generaldirektorin des Kiewer regionalen Laborzentrums, einer staatlichen Einrichtung des ukrainischen Gesundheitsministeriums, und ehemalige Mitarbeiterin des US-Unternehmens Black & Veatch. Seit 2020 ist sie Beraterin des Befehlshabers der medizinischen Streitkräfte der Ukraine in Fragen der Labordiagnostik.

Elena Nesterowa ist Direktorin des ukrainischen Instituts für öffentliche Gesundheitsforschung. Sie koordinierte die Aktivitäten von Labyrinth Global Health und war für die Interaktion zwischen den ukrainischen Behörden und Metabiota zuständig.

Um sich der Verantwortung für ihre Beteiligung an militär-biologischen Projekten zu entziehen, haben viele der beteiligten Personen die Ukraine verlassen.

Um ein mögliches Durchsickern von Informationen über die illegalen Aktivitäten des Pentagons zu verhindern, ergreift die US-Regierung Sofortmaßnahmen, um sie aufzuspüren und zurückzuholen. Über das Ukrainische Wissenschafts- und Technologiezentrum arbeitet sie in zwei Richtungen: Sie sammelt Daten über den Verbleib von Mitarbeitern, die bereits Erfahrung mit den sogenannten „ukrainischen Projekten“ haben, und sucht nach neuen Spezialisten im Bereich der Entwicklung von Massenvernichtungswaffen.

Beachten Sie den über die Website des Ukrainischen Wissenschafts- und Technologiezentrums verbreiteten Fragebogen für Studenten, die spezielle Kurse besuchen. Erfahrung in der Dual-Use-Forschung ist eine Voraussetzung für die Teilnahme.

Vom 24. bis 26. April 2023 wird für die ausgewählten Kandidaten ein Online-Training organisiert, und es ist ein Treffen in Warschau geplant.

Während des Trainings wird die Teilnehmern angeboten, die Arbeit an geheimen Projekten auf ukrainischem Gebiet und im Ausland fortzusetzen.

Wir schließen nicht aus, dass unter dem Deckmantel solcher Kurse Aktivitäten zur Vorbereitung von Provokationen mit Biowaffen und zur Durchführung einer Informationskampagne gegen die Russische Föderation stattfinden werden.

Um die gestellten Aufgaben zu erfüllen, nutzt das Büro für Bedrohungsreduzierung des US-Verteidigungsministeriums (DITRA) nicht nur das Potenzial von Biologen aus der Ukraine, sondern auch aus Zentralasien und den transkaukasischen Staaten. Die Arbeit in diesem Bereich ist von der US-Regierung für einen Zeitraum von mindestens 2025 geplant.

Die Finanzierung von Dual-Use-Projekten wird vom US-Militär über ein System von Zuschüssen bereitgestellt. Für die Verteilung der Mittel sind das Ukrainische Wissenschafts- und Technologiezentrum und das International Science and Technology Center (ISTC) zuständig. Der ehemalige Leiter der US-Rüstungskontrollbehörde, Ronald Lehman, leitet die Organisation.

Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf die Namen einzelner ISTC-Projekte lenken, deren territoriale Zugehörigkeit nicht angegeben ist.

Das Projekt 2410 „Bewertung der natürlichen Resistenz des Brucelloseerregers bei Haus- und Wildtieren“ zielt darauf ab, die Möglichkeit der Übertragung dieses gefährlichen Erregers auf den Menschen zu untersuchen. Es ist erwähnenswert, dass die Forschung unter Beteiligung von Spezialisten der Universität Florida durchgeführt wurde.

Das Projekt 2513 untersucht die Risikofaktoren und molekularen Eigenschaften von Resistenz von virulenten Enterobacteriaceae unter natürlichen Bedingungen. Das Ziel der Forschung ist die Isolierung von Mikrobenstämmen, die gegen alle bekannten Antibiotikaklassen immun sind.

Das Projekt 2545 befasst sich mit der Modellierung der evolutionären Veränderungen bestimmter Virusarten (Bunyaviren), die für den Menschen hochgradig pathogen sind. Dabei wird geplant, die Forschungsarbeiten zur Kombination des genetischen Materials gefährlicher Krankheitserreger mit Unterstützung der britischen Nationalen Agentur für Forschung und Innovation durchzuführen.

Ich erinnere Sie daran, dass das Programm des ISTC zur Verringerung biologischer Gefahren dem Schutz der USA, ihrer Streitkräfte und ihrer Verbündeten dient. Das bestätigt einmal mehr, dass Washington den postsowjetischen Raum als Sprungbrett für die Stationierung von NATO-Militäreinheiten sieht.

Am Beispiel der Ukraine sehen wir, dass die vom kollektiven Westen auferlegte Finanzierung der militär-biologischen Programme zum Verlust der nationalen biologischen Souveränität führt und das eigene wissenschaftliche und technologische Potenzial auf dem Gebiet der biologischen, lebensmitteltechnischen und pharmazeutischen Sicherheit untergräbt.

Das russische Verteidigungsministerium hat bereits in der Vergangenheit über US-Pharmaunternehmen, die sogenannte Big Pharma, berichtet, die „gerichtete Evolutionsforschung“ betreiben, sowie über Korruption und geheime Absprachen mit US-Regierungsstellen im Zusammenhang mit der Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen.

Es wurde festgestellt, dass die Regulierungsbehörden die kommerziellen Interessen der Unternehmen auf Kosten der geltenden Sicherheits- und Qualitätsstandards lobbyieren. Beamte von US-Bundesbehörden genehmigen die Verwendung von Arzneimitteln, ohne dass sie die Zulassungsverfahren durchlaufen, und bekommen anschließend Schlüsselpositionen in Pharmaunternehmen.

Dazu gehören ehemalige Mitarbeiter der Food and Drug Administration des US-Gesundheitsministeriums: Mark McClellan, derzeit Vorstandsmitglied von Johnson & Johnson, Scott Gottlieb, Vorstandsmitglied von Pfizer, und Stephen Hahn, Chief Medical Officer von Flagship Pioneering, einem Unternehmen, das direkt mit Moderna verbunden ist.

Nach den uns vorliegenden Informationen haben Absprachen zwischen den Beamten und den Herstellern des Covid-Impfstoffs von Pfizer dazu geführt, dass Medikamente mit schwerwiegenden Nebenwirkungen in Umlauf gebracht werden konnten. Zum Zeitpunkt der Zulassung des Impfstoffs lagen Pfizer reelle Beweise für ein erhöhtes Risiko schwerer kardiovaskulärer Anomalien nach der Impfung vor.

Im geheimen Abschlussbericht des Unternehmens heißt es: „Es gibt Hinweise darauf, dass bei Patienten, die den Impfstoff COVID-19 erhalten, ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer Myokarditis besteht. Seit April 2021 berichtet Moderna über eine Zunahme von Fällen von Myokarditis und Perikarditis in den USA nach Impfungen mit mRNA-Impfstoffen, insbesondere bei männlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen über 16 Jahren. Die pathologischen Veränderungen traten in der Regel innerhalb weniger Tage nach der Impfung auf und waren nach der zweiten Dosis öfter zu beobachten“

Ich erinnere daran, dass die DITRA ohne Rücksicht auf irgendwelche ethischen Standards ähnliche Studien mit hochgiftigen Präparaten mit unerforschten Risiken von Nebenwirkungen an ukrainischen Bürgern und Militärangehörigen durchgeführt hat. Es scheint, dass diese Vorgehensweise für die amerikanische Pharmaindustrie, die auf Gewinnmaximierung abzielt, die Norm ist, und dass Demokratische Partei der USA unterstützt die Implementierung sehr stark.

Das russische Verteidigungsministerium hat bereits auf widersprüchliche Äußerungen von Vertretern der politischen Eliten der USA hingewiesen, wonach das Pentagon die Arbeit in Biolabors in der Ukraine einstellt.

Beachten Sie das Protokoll der Sitzung einer Arbeitsgruppe US-amerikanischer und ukrainischer Experten unter der Leitung von DITRA-Vertretern über Pläne zur Umsetzung des Programms zur Reduzierung biologischer Bedrohungen in der Ukraine vom 20. Oktober 2022.

Dem Dokument zufolge wurden die Aktivitäten im Rahmen des Programms trotz einer Zwangspause aufgrund der Militäroperation nun wieder aufgenommen. Die Hauptaufgaben bestehen derzeit darin, den Bau von Biolaboratorien in der Ukraine fortzusetzen und das Format der Vorbereitung von ukrainischen Biologen zu erweitern.

Die vom russischen Verteidigungsministerium vorgetragenen Fakten über die militär-biologischen Aktivitäten des Pentagons zwingen Washington dazu, sich zu bemühen, den wahren Charakter der durchgeführten Arbeiten zu verschleiern.

So wurde beschlossen, den Namen des „Gemeinsamen Programms für biologische Forschung“ zu ändern, das de facto auf die Entwicklung von Komponenten für Biowaffen abzielt.

In dem Protokoll ist vermerkt, dass das Programm einen neuen Namen erhalten hat: „Forschung zur biologischen Überwachung“. Dem Dokument zufolge beabsichtigt das Verteidigungsministerium, die Studien über gefährliche Krankheitserreger fortzusetzen, biologische Materialien zu sammeln und sie in die USA zu schicken.

Die Pläne des Pentagons, die Dual-Use-Forschung an ukrainischen Bio-Objekten und in anderen Ländern der Welt mit der Änderung des Programmnamens fortzusetzen, ist ein Ergebnis der „unartikulierten“ Reaktion der Weltgemeinschaft aus der Angst einiger Länder, auf Konfrontation mit der US-Regierung zu gehen.

Das US-Außenministerium hat eine Reihe von Veröffentlichungen vorbereitet, in denen es versucht, die dokumentierten Fakten seiner illegalen biologischen Forschung in Zweifel zu ziehen. So veröffentlichte das US-Außenministerium am 14. März 2023 ein Bulletin auf seiner Website, in dem es Russland erneut der Desinformation bezichtigte.

In dem Versuch, einen Schlag gegen die Demokratischen Partei der USA abzuwehren, haben regierungsnahe US-Medien, darunter die Washington Post, Erklärungen des Außenministeriums veröffentlicht, in denen die nachgewiesenen historischen Fakten über die Vorbereitung militär-biologischer Angriffe auf Nordkorea und China in den frühen 1950er Jahren rundweg geleugnet werden, während die vom russischen Verteidigungsministerium vorgetragenen Informationen ignoriert werden.

Die USA gehen von der Logik aus, dass, wenn es nicht gelungenen ist, frühere Episoden zu beweisen, alle Anschuldigungen über heutige militär-biologische Aktivitäten Desinformation sind.

Es sei darauf hingewiesen, dass sich die USA nie eindeutig zur Sicherheit der Forschung in den von ihnen kontrollierten Biolabors geäußert haben. Die Undurchsichtigkeit ihrer Aktivitäten birgt die Gefahr der Verbreitung gefährlicher Krankheitserreger in den Gebieten, in denen sich Biowaffeneinrichtungen befinden.

In diesem Zusammenhang verklagte eine südkoreanische zivilgesellschaftliche Organisation im August 2021 das Fort Detrick Biological Laboratory und das US-Militär in Korea wegen des Schmuggels giftiger Substanzen in US-Militärstützpunkte unter Verstoß gegen koreanisches Recht.

Die Klage geht darauf zurück, dass das US-Kommando in Korea zwischen November 2017 und Januar 2019 gefährliche Stoffe in seine Militärbasen geschmuggelt hat. Am 5. April 2022 gingen Südkoreaner auf die Straße, um gegen US-Biolabore in der Nähe ihrer Militärbasis in Busan zu protestieren.

Die öffentlichen Proteste in Korea sind bei weitem kein Einzelfall. Auch in Armenien, Kirgisistan und Serbien gab es bereits Massendemonstrationen gegen US-Biolaboratorien.

Ende Februar 2023 erklärte der internationale Sekretär der irischen Arbeiterpartei Gary Granger auf der Konferenz „Increasing Threat of NATO Use of Biological Weapons amid Worsening International Controversy“ (Wachsende Bedrohung durch den Einsatz von Biowaffen durch die NATO inmitten einer sich verschärfenden internationalen Kontroverse), dass die Bedrohung durch diese Art von Massenvernichtungswaffen täglich zunehme.

Granger erinnerte: „Die Ukraine hat von den USA finanzierte Biolabors. Dies könnte zu Millionen von Opfern führen, einschließlich des Risikos von Unfällen“

Wie wir wiederholt festgestellt haben, ist die Verlagerung der gefährlichsten Forschungen außerhalb des nationalen Territoriums Teil der Biosicherheitsstrategie der USA. Die Platzierung von Bio-Objekten in Drittländern ignoriert dabei die Interessen der lokalen Bevölkerung und stellt eine ernsthafte Bedrohung für ganze Regionen dar.

Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf eine Erklärung eines US-Bundesministeriums lenken, wonach die Covid-19-Pandemie möglicherweise auf ein Virusleck in dem Labor in der Stadt Wuhan zurückzuführen ist. Die Erklärung betont: „die Krankheit hat einen Laborursprung und das Virus hat sich höchstwahrscheinlich durch einen Unfall verbreitet“

Die Nuance ist, dass diese Erklärung vom Energieministerium abgegeben wurde. Es stellt sich die berechtigte Frage: „Was hat das US-Energieministerium mit der Bekämpfung von Bio-Bedrohungen und der Durchführung von Dual-Use-Projekten zu tun?“

Das russische Verteidigungsministerium ist der Ansicht, dass das US-Energieministerium dem Pentagon als Hauptorganisator und direkter Teilnehmer an militär-biologischen Aktivitäten gleichgestellt ist.

Allein im Jahr 2023 hat das US-Energieministerium offiziell 105 Millionen Dollar für die Forschung im Rahmen des Projekts „Virtual Research Environment for Biohazard Preparedness“ (Virtuelle Forschungsumgebung für die Vorbereitung von biologischen Gefahren) bereitgestellt, das die epidemische Ausbreitung von Krankheiten untersuchen soll.

Ich weise Sie darauf hin, dass Fachleute eine Reihe von Fragen zu der – gelinde gesagt – für viele Viren seltsamen Variabilität und geografischen Herkunft der Covid-19-Varianten haben. So tauchte der „Beta“-Stamm erstmals in Südafrika auf und wurde im Dezember 2020 in Großbritannien identifiziert; der „Gamma“-Stamm tauchte im Januar 2021 in Brasilien und der „Delta“-Stamm im Juni 2021 in Indien auf. Dabei hatte jede neue Variante aus Sicht ihrer militär-biologischen Anwendung verbesserte Eigenschaften und verursachte immer größere wirtschaftliche Schäden.

Trotz der sehr strengen antiviralen Maßnahmen führte das Auftreten von Untervarianten des Omicron-Stammes BA-5.2 und BF-7 führte in China im Jahr 2022 zu einem lawinenartigen Anstieg der Infektionen. Es scheint, dass irgendhemand gezielt versucht hat, die pathogenen Eigenschaften des Virus zu „verstärken“, während die Pandemie künstlich durch das „Aussetzen“ neuer „verbesserter“ Varianten verstärkt wird. Bislang sind diese Fragen noch unbeantwortet.

Darüber hinaus zeigen neue Informationen, dass die Führung der USA bei der Durchführung von militär-biologischen Programmen weiterhin Regierungsstellen einbezieht, die nicht direkt mit dem Gesundheitssektor zu tun haben, und so die Aufmerksamkeit vom Hauptnutznießer – dem Pentagon – ablenkt.

Wir werden die „biologischen Dual-Use“-Aktivitäten des US-Energieministeriums beim nächsten Mal ausführlicher erörtern.

Ende der Übersetzung

Die Chronologie der russischen Veröffentlichungen

Hier zeige ich noch einmal alles auf, was Russland über die US-Biowaffenlabore in der Ukraine veröffentlicht hat.

Schon Anfang März hat das russische Verteidigungsministerium Dokumente veröffentlicht, die belegt haben, dass die Ukraine nach Beginn der russischen Militäroperation in aller Eile gefährliche Krankheitserreger vernichtet hat. Im Westen wurde derweil bestritten, dass es diese Krankheitserreger in der Ukraine überhaupt gegeben hätte. Und ebenfalls Anfang März hat das russische Verteidigungsministerium Details über die Krankheitserreger veröffentlicht, an denen geforscht wurde und auch mitgeteilt, welche amerikanischen Organisationen daran geforscht haben.

Was Anfang März noch „russische Propaganda“ war, hat die stellvertretende US-Außenministerin Nuland ein paar Tage später bei einer Anhörung im US-Parlament unter Eid indirekt bestätigt, aber die westlichen Medien hielten das nicht für berichtenswert. Auch dass die WHO Kiew wiederum nur ein paar Tage später aufgefordert hat, „hochgefährliche Krankheitserreger“ zu vernichten, die Kiew laut westlichen Medien und Politikern angeblich gar nicht hatte, fanden die westlichen Medien nicht interessant genug, um darüber zu berichten. Daher weiß davon im Westen auch kaum jemand, während russische Medien im Detail darüber berichtet haben.

Ende März hat das russische Verteidigungsministerium weitere Details und Dokumente zu dem US-Biowaffenprogramm in der Ukraine veröffentlicht, aus denen unter anderem hervorging, dass unter anderem eine New Yorker Firma namens Rosemont Seneca an der Finanzierung beteiligt war. Stammlesern des Anti-Spiegel ist die Firma ein Begriff, denn sie hat in einem anderen Zusammenhang eine wichtige Rolle in der Ukraine gespielt. Die Firma gehört übrigens Hunter Biden, dem Sohn des US-Präsidenten.

Wie kurz danach öffentlich wurde, haben die US-Spezialisten in der Ukraine auch Tests an Menschen durchgeführt. Weitere Details wurden Mitte April und Anfang Mai veröffentlicht. Außerdem hat der ehemalige US-Präsident Bush Junior Mitte Mai die Existenz der unter ihm in der Ukraine begonnenen US-Biowaffenprogramme, wenn auch unfreiwillig, zugegeben.

Anfang Juni fand in Moskau eine Konferenz über die Biowaffenprogramme des Pentagon in der Ukraine statt, in der die der Öffentlichkeit bekannten Fakten zusammengetragen wurden und an der auch ich teilgenommen habe. Darüber habe ich in zwei Artikeln (hier und hier) berichtet. Nur wenige Tage später hat das Pentagon zugegeben, 46 Biolabore in der Ukraine finanziert zu haben, allerdings sei es dabei nur um Gesundheitsvorsorge gegangen, Details dazu inklusive Link zur Erklärung des Pentagon finden Sie hier.

Mitte Juni hat das russische Verteidigungsministerium viele Details über die US-Biowaffenprogramme und die Erreger, an denen geforscht wurde, veröffentlicht, denen Anfang Juli weitere Details folgten.

Anfang August hat das russische Verteidigungsministerium erklärt, dass es Covid-19 für eine US-Biowaffe hält und Anfang September wurden weitere Details über die US-Biowaffenprogramme in der Ukraine veröffentlicht.

Russland hat im September eine Sondersitzung der Vertragsstaaten der Biowaffenkonvention erwirkt, den Vertragsstaaten seine Erkenntnisse präsentiert und den USA und der Ukraine 20 Fragen gestellt, von denen sie nicht eine beantworten konnten oder wollten. Darüber hat das russische Verteidigungsministerium im Dezember weitere Details veröffentlicht. Ende Januar 2022hat das russische Verteidigungsministerium dem weitere Details hinzugefügt.

Anfang März hat das russische Verteidigungsministerium sich erstmals zu den mRNA-Impfstoffen geäußert.

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen