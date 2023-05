Den Konflikt einfrieren? Die Ereignisse des 18. Mai

Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 18., wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung vom 18. Mai.

Beginn der Übersetzung:

Aktivierung der Friedensinitiativen und Umstellung der ukrainischen Streitkräfte auf NATO-Standards: Die Entwicklungen rund um die Ukraine

Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko erklärte am Donnerstag, dass ein neues Dokument als Grundlage für Gespräche über eine Lösung der Krise in der Ukraine ausgearbeitet werden sollte, und zwar ohne Vorbedingungen.

Der chinesische Abgesandte Li Hui erläuterte der ukrainischen Führung bei seinem Besuch in Kiew die chinesische Position zur politischen Beilegung der Krise in der Ukraine.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg kündigte an, auf dem nächsten Gipfel der Allianz ein mehrjähriges Programm zur militärischen Unterstützung der Ukraine zu verabschieden, das darauf abzielt, das Land auf westliche Militärdoktrinen und Rüstungen umzustellen.

Die TASS hat die wichtigsten Entwicklungen rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Russische Streitkräfte haben in der Nacht zum Donnerstag weitreichende präzisionsgelenkten See- und Luftangriffe gegen wichtige Waffendepots mit ausländischer Ausrüstung und Reserven der ukrainischen Streitkräfte durchgeführt.

Alle anvisierten Objekte wurden getroffen, bedeutende Waffen- und Munitionsbestände der ukrainischen Streitkräfte wurden zerstört und die Lieferung von Reserven wurde gestört, sagte Generalleutnant Igor Konaschenkow, der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums.

Bei Donezk setzten die Angriffstruppen ihre Kämpfe zur Befreiung von Artjomowsk (ukrainischer Name: Bachmut) fort. In den vergangenen 24 Stunden hat der Gegner dort bis zu 200 Soldaten verloren.

In anderen Abschnitten beliefen sich die Gesamtverluste der Ukraine auf etwa 320 Mann. Mehrere gepanzerte Fahrzeuge, darunter zwei Panzer und verschiedene Artilleriewaffen wurden zerstört. Ein ukrainisches Flugzeug vom Typ Su-24 wurde in der Nähe von Slowjansk in der Volksrepublik Donezk und ein ukrainischer Hubschrauber vom Typ Mi-8 in der Nähe von Nowopawlowka in der Region Saporoschschje abgeschossen.

Die Reise des chinesischen Sondergesandten

Chinas Sondergesandter für eurasische Angelegenheiten, Li Hui, hat am 16. und 17. März Kiew besucht. Nach Angaben des Sprechers des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, traf Li Hui mit dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky zusammen. Der chinesische Abgesandte erklärte, Peking beabsichtige, im Einklang mit dem im Februar veröffentlichten Konzeptpapier zur Beilegung der Ukraine-Krise zu handeln. Li Hui wies darauf hin, dass es „kein Wundermittel“ für die Beilegung der Krise gebe, und betonte, dass China „immer eine konstruktive Rolle spielen werde, indem es auf seine eigene Weise handelt“.

Zuvor hatte das offizielle Kiew über die Gespräche von Li Hui mit dem ukrainischen Außenminister Dmitri Kuleba berichtet, der Peking angeboten hatte, sich der „Friedensformel“ von Selensky anzuschließen. Es wurde festgestellt, dass Kiew keine Vorschläge zur Beilegung des Konflikts akzeptieren würde, die den Konflikt einfrieren und Gebiete abtreten würden, die die ukrainische Regierung als ihre eigenen betrachtet.

Afrikanische Friedensstiftung

Der Besuch einer Friedensmission afrikanischer Staatsführer in Russland soll vor dem für Ende Juli geplanten Russland-Afrika-Gipfel stattfinden, die genauen Termine werden derzeit vereinbart, so der Sprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow.

Die Kontakte mit den afrikanischen Ländern zur Lösung der Ukraine-Krise werden auf Expertenebene erörtert und die Mission könnte Mitte Juni oder Anfang Juli eintreffen, sagte der russische Außenminister. Laut Lawrow ist Moskau offen für alle ernsthaften und interessierten Vorschläge eines jeden Staates und würde daher gerne verstehen, welche konkreten Maßnahmen zur Lösung der Krise in der Ukraine die afrikanischen Länder zu präsentieren bereit sind.

Lukaschenkos Meinung

Der weißrussische Präsident erklärte, dass ein neues Dokument als Grundlage für Verhandlungen über die Beilegung der Krise in der Ukraine ausgearbeitet werden sollte. Lukaschenko wies darauf hin, dass der Entwurf des Friedensvertrags, der bei den Gesprächen zwischen Vertretern Moskaus und Kiews im Frühjahr 2022 in Weißrussland und der Türkei ausgearbeitet wurde, „absolut nachteilig für Russland“ sei, aber „Russland war einverstanden“, daran zu arbeiten. „Und sobald Russland den Friedensinitiativen, dem Abkommen zustimmte, wurde das Projekt in den Papierkorb geworfen“, so der weißrussische Präsident. Seiner Meinung nach ist nun ein neues Dokument nötig, „um den Krieg zu beenden“.

Laut Lukaschenko stellt Kiew Vorbedingungen, um Verhandlungen über eine Beilegung des Konflikts zu verhindern.

Die Frage der Kampfjets

Eine Gruppe von 14 Kongressabgeordneten hat einen Brief an die Regierung von US-Präsident Joe Biden geschickt, in dem sie darum bitten, die Lieferungen von F-16-Kampfjets an die Ukraine unverzüglich freizugeben, berichtet die New York Times. Nach Angaben der Zeitung sind die Kongressabgeordneten, die sowohl die demokratische als auch die republikanische Partei vertreten, der Ansicht, dass die Lieferung von Flugzeugen „notwendig ist, um den Krieg zu fairen Bedingungen zu beenden“.

Am Vortag hatte die Zeitung berichtet, dass die US-Regierung nicht erlaubt, das ukrainischen Piloten eine Kampfausbildung an europäischen F-16 absolvieren, da Washington nicht die Absicht habe, diese Flugzeuge an die Kiewer Regierung zu übergeben.

Nach Angaben des NATO-Generalsekretärs wird die Frage der Lieferung westlicher Kampfflugzeuge an die Ukraine bei dem Treffen der Verteidigungsminister der Allianz im Juni erörtert werden.

Einfrieren des Konflikts

Die US-Regierung bereitet sich auf ein mögliches Szenario des Einfrierens des Konflikts in der Ukraine vor, das sich über viele Jahre oder sogar Jahrzehnte hinziehen und der Situation auf der koreanischen Halbinsel ähneln wird, schrieb die Zeitung Politico unter Berufung auf Quellen. Laut Politico haben verschiedene US-Ministerien und das Weiße Haus über die weitere Entwicklung des Ukraine-Konflikts beraten. Dabei wurden insbesondere Optionen für ein langfristiges „Einfrieren“ des Konflikts erörtert, bei dem potenzielle Linien vereinbart würden, die die Ukraine und Russland nicht überschreiten dürften. Diese Linien müssen nicht unbedingt offizielle Grenzen sein. Das Portal bezeichnet dieses Szenario als das realistischste und wahrscheinlichste, da beide Seiten nicht die Absicht haben, eine Niederlage einzugestehen, und das Weiße Haus davon ausgeht, dass die bevorstehende Gegenoffensive Kiews Russland keinen „tödlichen Schlag versetzen“ wird.

Auf die Frage des Spiegel, ob die westliche Hilfe für Kiew reduziert würde, wenn der Konflikt eingefroren wird, versicherte der NATO-Generalsekretär, dass das Bündnis die Ukraine so lange wie nötig unterstützen werde. Laut Stoltenberg wird der bevorstehende NATO-Gipfel in Vilnius „ein mehrjähriges Programm zur militärischen Unterstützung der Ukraine verabschieden, das darauf abzielt, den vollständigen Übergang von Doktrinen und Waffen sowjetischen Stils zu solchen westlichen Stils sicherzustellen“.

Erörterung von Sanktionen

Der japanische Premierminister Fumio Kishida und US-Präsident Joe Biden haben sich darauf geeinigt, „harte Sanktionen“ gegen Russland aufrechtzuerhalten und die Ukraine weiterhin „ernsthaft zu unterstützen“. Dies teilte das japanische Außenministerium nach dem Treffen der beiden Staatsoberhäupter in Hiroshima mit, wo vom 19. bis 21. Mai der G7-Gipfel stattfinden wird.

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz sagte bei seiner Ankunft in Hiroshima, dass „das Sanktionsregime [gegen Russland] weiter ausgebaut werden sollte, damit es nicht umgangen werden kann“.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen