Der 2. Juni 2014 zeigte, wer den Krieg begonnen hat

Russischer Angriffskrieg?

Dass die Legende des "unprovozierten russischen Angriffskrieges" eine westliche Lüge ist, zeigt ein Rückblick auf das Jahr 2014. Heute ist ein weiterer tragischer Jahrestag.

Der 2. Juni ist in Lugansk seit 2014 ein offizieller Trauertag, denn an dem Tag gab es einen ukrainischen Luftangriff auf das Zentrum der Stadt, bei dem acht Zivilisten getötet wurden. Deutsche Medien haben darüber seinerzeit praktisch nicht berichtet, obwohl auch die OSZE-Beobachter der Luftangriff durch die ukrainische Luftwaffe bestätigt haben, den Kiew – wie alle seine bestätigten Kriegsverbrechen gegen die Bevölkerung des Donbass – natürlich bestritten hat.

Interessanterweise gab es auf CNN einen Tag später eine Bericht darüber, der ebenfalls bestätigt hat, dass es ein Angriff der ukrainischen Luftwaffe war. Der Krieg hat eben nicht 2022 mit dem russischen Eingreifen begonnen, sondern im April 2014, als Kiew sein Militär gegen die damals noch unbewaffneten Zivilisten im Donbass in Marsch gesetzt hat. Übrigens saß der CIA-Chef am Tisch, als diese Entscheidung getroffen wurde.

Um zu zeigen, dass das keine russische Propaganda ist, übersetze ich hier den CNN-Bericht vom 3. Juni 2014. Heute würden westliche Medien nicht mehr so ehrlich über die Lage im Donbass berichten, wie einige von ihnen es zu Beginn des Krieges im Donbass im Jahr 2014 noch getan haben.

Beginn der Übersetzung:

Luftangriff auf prorussische Separatisten in Lugansk tötet 8 Menschen und schockiert die Bewohner

Blutbeflecktes Pflaster, die Puderdose einer Frau, eine zertrümmerte Brille und ein einzelner, staubbedeckter Schuh gehörten zu den Trümmern einer verheerenden Serie von Explosionen, die am Montag das Hauptquartier der prorussischen Separatisten in der ostukrainischen Stadt Lugansk trafen.

Das Blutbad kam plötzlich und unerwartet. Das war mitten in der Stadt, ein Gebäude neben einem begrünten Platz, auf dem Zivilisten spazieren gingen und arbeiteten. Nach Angaben der selbsterklärten Volksrepublik Lugansk wurden acht Menschen getötet, fünf Frauen und drei Männer; die Behörden in Kiew gaben die gleiche Zahl an.

Doch damit enden die Gemeinsamkeiten.

Die prorussische Führung in der Stadt beschuldigte sofort die ukrainische Luftwaffe, den Angriff ausgeführt zu haben. Ein Kampfjet war zu diesem Zeitpunkt über die Stadt geflogen, und auf Videos in sozialen Medien war zu sehen, wie er Kanonen oder Raketen abfeuerte. Die Behörden in Kiew bestritten, dass ihre Flugzeuge daran beteiligt gewesen seien. Zunächst hieß es, die Explosion sei im Inneren des Gebäudes erfolgt, dann habe eine von den Separatisten betriebene Flugabwehrrakete fehlgezündet, die auf die Hitze einer Klimaanlage an der Außenseite des Gebäudes reagiert habe.

Eine CNN-Untersuchung in Lugansk hat jedoch eindeutige Beweise dafür gefunden, dass die Detonationen, die das Gebäude und den angrenzenden Park trafen, aus der Luft kamen. Die Baumkronen waren zersplittert, und eine Reihe von kleinen Kratern – etwa ein Dutzend – wurde in einer geraden Linie gesprengt, die im Park begann und die Wände des Gebäudes erreichte, wobei viele der Fenster herausgesprengt und die Umgebung mit zackigen Splittern übersät wurde. Auf diese Weise wurden offenbar die meisten der Opfer getötet und 20 weitere verletzt.

Das Muster der Krater deutet eindeutig auf eine Art von Beschuss hin, so ein Munitionsexperte, der mit CNN vor Ort war. Die Größe der Krater lasse auf 30-Millimeter-Munition schließen, sagte er, die zur Standardausrüstung der Su-25, eines Bodenangriffsjägers, und der Su-27 gehört – beides Kampfflugzeuge, die von der Ukraine betrieben werden.

Die Sonderbeobachtungsmission (SMM) der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) kam zu einem ähnlichen Schluss und veröffentlichte am späten Dienstag eine Erklärung, in der es hieß: „Basierend auf den begrenzten Beobachtungen der SMM waren diese Angriffe das Ergebnis von nicht gelenkten Raketen, die von einem Flugzeug aus abgeschossen wurden.“

Es ist vermutlich das erste Mal, dass Zivilisten bei einem Angriff der ukrainischen Luftwaffe getötet oder verletzt wurden, seit prorussische Gruppen vor mehr als zwei Monaten begannen, Gebäude in den Regionen Lugansk und Donezk zu besetzen.

Der selbst ernannte Ministerpräsident der Volksrepublik Lugansk, Wassili Nikitin, sagte dem Sender CNN, er hoffe, dass der Angriff den russischen Präsidenten Wladimir Putin zum Handeln veranlassen werde.

„Wir haben an Russland appelliert, uns Friedenstruppen zu schicken. Ich denke, nachdem sie gesehen haben, was mit uns im Zentrum unserer Stadt passiert ist, werden sie sie schneller schicken“, sagte er.

Nikitin sagte, er sei bereit, alle gesammelten Beweise an unabhängige Experten weiterzugeben.

Nick de Larrinaga, Europa-Redakteur von IHS Jane’s Defence Weekly, sagte dem Sender CNN, er glaube, dass die ukrainische Luftwaffe „während der Operation in Lugansk ihr Bodenangriffsflugzeug Su-25 ‚Frogfoot‘ eingesetzt hat. Sie ist speziell für den Angriff auf Bodenziele konzipiert – im Gegensatz zur Su-27, die in erster Linie ein Kampfflugzeug ist“.

Die Flugzeuge flogen zur Unterstützung eines Stützpunktes des ukrainischen Grenzschutzes am Rande der Stadt. Warum eines der Flugzeuge das mehrere Kilometer entfernte Verwaltungsgebäude angegriffen hat, ist nicht bekannt.

Das Gelände des Grenzschutzes in einem südlichen Vorort von Lugansk wurde am Montag vor Sonnenaufgang angegriffen. Es handelte sich um einen konzertierten Angriff aus mehreren Richtungen, an dem Hunderte von pro-russischen Kämpfern beteiligt waren und der etwa 12 Stunden andauerte. Bei einem Besuch vor Ort am Dienstag fand ein CNN-Team Dutzende von verbrauchten Patronen an mehreren Stellen rund um den Stützpunkt, dessen Gebäude auch von Panzerfäusten getroffen worden waren. Ein Teil des Daches des Hauptgebäudes hing bedenklich im starken Wind. Die Fahrzeuge im Außenbereich waren ausgebrannt, das Treibstofflager war explodiert.

Am späten Nachmittag war nur noch eine kleine Gruppe von Separatisten vor Ort, die Wohnblocks im Umkreis von 100 Metern um den Stützpunkt als Schutz nutzten. Sie hielten brandneue Sturmgewehre in der Hand und trugen Munitionskisten bei sich, beteuerten aber, sie seien Einheimische. Getrocknete Blutflecken markierten die Stelle, an der einer von mehreren am Montag getöteten oder verwundeten Kämpfern von Schüssen aus dem Stützpunkt getroffen worden war.

Einer der Separatisten, der seinen Namen als Oleg angab, sagte: „Sie nennen dies eine Anti-Terror-Operation, aber das ist falsch. Wenn sie die Luftwaffe gegen ihr eigenes Volk einsetzen, ist das falsch“. Er bezeichnete den gewählten ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko als „illegitim“.

Oleg und andere Kämpfer erklärten, der Stützpunkt sei angegriffen worden, weil er das Zentrum für ukrainische Patrouillen entlang eines mehrere hundert Kilometer langen Abschnitts der nahe gelegenen Grenze zu Russland sei – ein Gebiet, in das in den letzten Wochen verstärkt russische Kämpfer und Waffen eingedrungen sind.

Bei den Zusammenstößen wurden auch mehrere Soldaten in der Anlage verletzt, und die Fenster der angrenzenden Wohnblocks waren mit Einschusslöchern übersät.

Während CNN filmte, rannten zwei Männer durch das verkohlte Torhaus in den Stützpunkt.

Der Kampf um die Ostukraine wird immer intensiver. Die Zahl der Opfer steigt ebenso wie die Zahl der prorussischen Separatisten und der Straßensperren in der Region. Und in einigen Gebieten ist der ukrainische Staat nur noch am Himmel zu sehen.

Ende der Übersetzung

Wie man sieht, haben die Menschen im Donbass seit 2014 in Russland um Hilfe gebeten. Russland hat ganze acht Jahre lang verhandelt, um eine friedliche Lösung für den von Kiew entfesselten Krieg zu finden, bei dem fast täglich Zivilisten (ethnische Russen) gestorben sind.

Erst als niemand mehr bestreiten konnte, dass der Westen überhaupt kein Interesse an einer friedlichen Lösung hatte, ist Russland aktiv geworden und den Menschen zur Hilfe gekommen, um sie gegen „brutalen Angriffskrieg“ Kiews zu beschützen.

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



