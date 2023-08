Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des Wochenendes, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des Wochenendes.

Beginn der Übersetzung:

Der Friedensplan von Saudi-Arabien, der Beschuss von Brücken und Orden für Panzerfahrer: Die Entwicklungen rund um die Ukraine

Saudi-Arabien und mehrere andere Länder haben bei dem Treffen zum Ukraine-Konflikt in Dschidda einen eigenen Friedensplan vorgelegt, berichtete die deutsche Nachrichtenagentur DPA am Sonntag unter Berufung auf diplomatische Quellen.

Russland habe keine Pläne, neues ukrainisches Territorium anzuschließen, werde aber seine Militäroperation „in absehbarer Zeit“ fortsetzen, sagte Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten.

Darüber hinaus hat Kiew mit Raketen auf Brücken zwischen der Krim und der Region Cherson geschossen, eine weitere Drohne wurde im Anflug auf Moskau abgeschossen und das russische Militär griff ukrainische Luftwaffenstützpunkte in den Regionen Riwne und Chmelnizki an. Die TASS hat die wichtigsten Ereignisse rund um die Ukraine in zwei Tagen zusammengestellt.

Treffen in Dschidda

Saudi-Arabien, das Gastgeber des Treffens in Dschidda zur Beilegung des Ukraine-Konflikts, hat zusammen mit mehreren anderen Ländern einen eigenen Friedensplan vorgelegt, berichtet die DPA. Nach Angaben der Agentur sieht dieser einen Waffenstillstand und einen Gefangenenaustausch vor, wobei die Integrität der Ukraine gewahrt und Friedensgespräche unter Beobachtung der UNO aufgenommen werden sollen.

Nach Angaben der US-Zeitung The Wall Street Journal, die sich auf einen hochrangigen EU-Beamten beruft, haben die Vertreter Kiews in Dschidda „keinen Druck“ auf andere Staaten ausgeübt, den vom ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky formulierten so genannten Friedensplan zu akzeptieren. Nach Angaben der Zeitung haben die Teilnehmer des Treffens gleichzeitig „nicht auf einer Ablehnung des Plans durch die Ukraine bestanden“.

Die italienische Zeitung Corriere della sera zitierte europäische Quellen mit der Aussage, die Teilnehmer der Gespräche in Saudi-Arabien hätten sich darauf geeinigt, Arbeitsgruppen einzurichten, um über die „Formel“ von Selensky zu sprechen.

An den Konsultationen in Dschidda, die am 5. und 6. August stattfanden, nahmen Vertreter von mehr als 30 Staaten teil, darunter Brasilien, Großbritannien, Indien, China, die USA, die Türkei, Südafrika und EU-Länder. Kiew gibt an, dass mehr als 40 Delegationen an dem Treffen teilgenommen haben. Russland hat keine Einladung erhalten.

Verhandlungen mit die Ukraine seien unnötig, solange Kiew nicht um Gnade bettelt, sagte der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrats Dmitri Medwedew am Sonntag. Mit Blick auf das Treffen in Dschidda betonte er, dass ein Verhandlungsprozess nur unter Beteiligung beider Konfliktparteien und unter Berücksichtigung der aktuellen Realitäten Aussicht auf Erfolg habe.

Moskau werde die Ergebnisse der Konsultationen in Dschidda mit den BRICS-Partnern besprechen, sagte der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow gegenüber der TASS. Er ist zuversichtlich, dass die Versuche des Westens, den globalen Süden zur Unterstützung des „Friedensplans“ von Kiew zu mobilisieren, zum Scheitern verurteilt sind.

Peskows Erklärungen

Es gebe keine Grundlage für eine Einigung mit Kiew und Moskau werde die Militäroperation „in absehbarer Zeit“ fortsetzen, sagte Peskow der New York Times.

Auf die Frage, ob Russland plane, neue ukrainische Gebiete anzuschließen, antwortete er: „Nein. Wir wollen nur alle Gebiete kontrollieren, die derzeit in unserer Verfassung als die unseren festgeschrieben sind.“

Beschuss von Brücken zwischen der Krim und der Region Cherson

Die ukrainischen Streitkräfte haben am Sonntagnachmittag die Tschongar-Brücke, die die Krim mit der Region Cherson verbindet, und eine Brücke in der Nähe des Arabatskaja Strelka, über die ebenfalls eine Straße zwischen den Regionen führt, mit Raketen beschossen.

Nach neuesten Informationen wurden beide Brücken beschädigt. Eine Gasleitung, die die Stadt Genitschesk versorgt, und eine Schule in der Siedlung Tschongar wurden ebenfalls beschädigt. Bei dem Angriff auf die Brücke über die Arabatskaja Strelka wurde ein Zivilist leicht verletzt.

Kiew habe unter anderem britische Storm Shadow Marschflugkörper eingesetzt, sagte der amtierende Gouverneur der Region Cherson, Wladimir Saldo.

Die Arbeit des Kontrollpunkts Dzhankoy, der an der Straße liegt, die über die Chongar-Brücke führt, wurde ausgesetzt.

Notfall mit russischem Tanker

Der russische Tanker „Sig“ hat am Samstagabend bei der Einfahrt in die Meerenge von Kertsch einen Riss im Bereich des Maschinenraums erlitten. Vermutlich war die Ursache ein Angriff einer Schiffsdrohne.

Es befanden sich elf Personen an Bord, von denen keine verletzt wurde. Der Tanker selbst blieb schwimmfähig, es lief kein Treibstoff aus.

Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, warnte, dass die Terrorangriffe Kiews nicht unbeantwortet bleiben und ihre Organisatoren bestraft werden würden. Die UNO rief die Konfliktparteien auf, von Handlungen abzusehen, die zu einer weiteren Eskalation führen könnten.

Beschuss von Donezk

Am Samstagabend beschoss das ukrainische Militär erneut Donezk, wobei eine ältere Frau getötet wurde. Nach Angaben der Rettungsdienste setzten die ukrainischen Streitkräfte Streumunition ein.

Infolge des Beschusses geriet das erste Gebäude der nach Donezker Nationalen Tugan-Baranovsky-Universität für Wirtschaft und Handel in Brand. Das Feuer zerstörte das Dach und die Decke auf der gesamten Fläche des Gebäudes, das offene Feuer wurde erst am Sonntagmorgen gelöscht.

Verlauf der Operation

Wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte, hat das russische Militär am Sonntagabend einen Angriff mit luft- und seegestützten Präzisionswaffen mit großer Reichweite auf ukrainische Luftwaffenstützpunkte in der Nähe der Städte Starokonstantinow und Dubno in den Regionen Chmelnizki und Riwne gestartet. Nach Angaben des Ministeriums wurde das Ziel des Angriffs erreicht.

Nach Angaben des Ministeriums wurden auch ein Waffendepot in der Nähe von Saporoschschje und Hangars mit Flugzeugen auf einem Flugplatz in der Stadt zerstört.

Am Samstag erklärte das Verteidigungsministerium, es habe die Siedlung Nowoselowskoje auf dem Gebiet der Volksrepublik Lugansk befreit.

Die Gesamtverluste Kiews in den zwei Tagen beliefen sich nach Schätzungen des russischen Militärs auf fast 1.500 Menschen und mehr als 100 Ausrüstungsgegenstände und Artilleriegeschütze.

Wie das Verteidigungsministerium am Samstagmorgen mitteilte, trafen sich der stellvertretende Ministerpräsident und russische Industrie- und Handelsminister Denis Manturow und Verteidigungsminister Sergej Schoigu zu einem Treffen über staatliche Verteidigungsaufträge im Hauptquartier der gemeinsamen Gruppierung der russischen Truppen. Darüber hinaus überreichte Schoigu Auszeichnungen an Soldaten der Gruppe Zentrum bei Krasnolimansk.

Orden für Panzerfahrer

Der russische Verteidigungsminister hat die Besatzung des Aljoscha-Panzers, die einen Angriff überlegener ukrainischer Streitkräfte in der Region Saporoschschje abgewehrt hat, mit dem Orden „Helden Russlands“ ausgezeichnet.

Nach Angaben des Ministeriums zerstörte die Besatzung, zu der Oberleutnant Rasim Baksikow, Leutnant Alexander Lewakow und Richtschütze Alexej Neustrojew gehörten, zwei T-72B-Panzer, einen gepanzerten M113-Kettenpanzer und fünf MaxxPro-Radpanzer. Außerdem schleppten sie einen beschädigten russischen Panzer unter Beschuss aus der Kontaktlinie.

Denis Puschilin, das amtierende Oberhaupt der Donezker Volksrepublik, überreichte den Besatzungsmitgliedern des Aljoscha-Panzers die Goldenen Sterne des Helden der DNR. Außerdem verlieh er Generalmajor Igor Kusmenkow, dem Befehlshaber der Division, in der die Panzerf eingesetzt sind, den Titel „Held der DNR“.

Neuer Angriffsversuch auf Moskau

Das russische Militär zerstörte am Sonntag um 11.27 Uhr Moskauer Zeit über dem Bezirk Podolsk im Gebiet Moskau eine weitere ukrainische Drohne, wie das Verteidigungsministerium mitteilte. Die Zerstörung des Geräts im Anflug auf Moskau wurde auch vom Bürgermeister der Hauptstadt, Sergej Sobjanin, gemeldet. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Durch den Absturz der Drohne in Podolsk gingen in mehreren Häusern die Fensterscheiben zu Bruch.

„Militärische Bedrohung“ für russische Häfen

Die Ukraine hat eine Warnung vor einer „militärischen Bedrohung“ in den Gewässern von sechs russischen Schwarzmeerhäfen – Anapa, Gelendschik, Noworossijsk, Sotschi, Taman und Tuapse – herausgegeben. Rjabkow kommentierte die Warnung gegenüber der TASS mit den Worten, Moskau habe alle Möglichkeiten, „diese Situation zu regeln, ohne seine Sicherheit zu gefährden“.

Ende der Übersetzung

