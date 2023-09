Ukraine

Streit um Getreideexporte und neue US-Sanktionen gegen Russland: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Die Streitkräfte der Ukraine haben im Laufe des Tages wiederholt versucht, mit Drohnen Objekte in der Region Brjansk und auf der Krim anzugreifen sowie Schiffe der Schwarzmeerflotte zu attackieren. Alle Drohnen seien zerstört worden, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

Die US-BRegierung kündigte ein neues Sanktionspaket gegen Russland an und setzte fast 70 natürliche und 100 juristische Personen auf die schwarze Liste, darunter AvtoVAZ, Moskvich und GAZ.

Das bulgarische Parlament stimmte für die Wiederaufnahme der Importe von ukrainischem Getreide, während der polnische Landwirtschaftsminister den ukrainischen Agrarsektor als „eine Bedrohung für ganz Europa“ bezeichnete.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Russische Truppen schlugen acht ukrainische Angriffe bei Donezk zurück und lieferten sich in den vergangenen 24 Stunden intensive Kämpfe bei Saporoschje, Krasnoliman, Kupjansk, Cherson und südlich von Donezk, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

Die Gesamtverluste des Gegners beliefen sich auf etwa 840 getötete und verwundete Soldaten.

Mehr als 10 gepanzerte Fahrzeuge der Ukraine wurden zerstört, darunter ein Panzer und zwei Schützenpanzer, sowie verschiedene Artilleriewaffen, darunter auch solche aus britischer und amerikanischer Produktion. Ein ukrainischer Mi-8-Hubschrauber wurde in der Nähe von Krasnoje Liman (DNR) abgeschossen.

Insgesamt wurden seit Beginn der Militäroperation 467 Flugzeuge und 249 Hubschrauber der Ukraine, 6.759 Drohnen, 437 Flugabwehrraketensysteme, 11.826 Panzer und andere gepanzerte Kampffahrzeuge, 1.150 Mehrfachraketenwerfer und 6.374 Feldartillerie- und Mörsergeschütze zerstört.

Drohnenangriffe

In der vergangenen Nacht habe die Ukraine dreimal versucht, Objekte im Gebiet Brjansk mit Drohnen anzugreifen, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Alle Drohnen wurden von russischen Luftabwehrsystemen zerstört. Nach Angaben der Behörden gab es keine Verletzten oder Schäden.

Am nächsten Morgen versuchten 11 ukrainische Drohnen, Objekte auf der Krim anzugreifen, die alle von Luftabwehrsystemen zerstört wurden.

Die Ukraine versuchte auch, das Patrouillenschiff der Schwarzmeerflotte „Sergej Kotow“ im Schwarzen Meer mit fünf unbemannten Booten anzugreifen. Alle Boote wurden „durch das Feuer der Standardbewaffnung des Schiffes zerstört“, teilte das Verteidigungsministerium mit.

Ein weiteres unbemanntes Boot wurde von der Marinefliegertruppe der Schwarzmeerflotte entdeckt und zerstört.

Bereits am Abend wurde der Versuch der Ukraine bekannt, das Raketenschiff „Samum“ der Schwarzmeerflotte mit einem unbemannten Boot anzugreifen. Das Boot wurde „durch das Feuer der Standardbewaffnung des Schiffes zerstört“, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

Mögliche Verhandlungen

Alle ernsthaften Vorschläge zur Beilegung des Konflikts in der Ukraine, die „die Realitäten vor Ort und die grundlegenden legitimen Interessen der Russischen Föderation“ berücksichtigen, werden in Moskau geprüft werden, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow bei der Eröffnung von Gesprächen mit dem Außenminister von Myanmar, Than Swe. Der russische Außenminister erinnerte daran, dass mehrere Länder des globalen Südens Russland „aus offensichtlich aufrichtigen Motiven“ bereits Initiativen zur Beilegung des Konflikts in der Ukraine geschickt haben.

Der italienische Verteidigungsminister Guido Crozetto erklärte bei seinem Besuch in London, dass Versuche zur Lösung des Konflikts in der Ukraine „in relativ kurzer Zeit, in den nächsten 7 bis 8 Monaten, unternommen werden“. Voraussetzung für die Aufnahme von Verhandlungen ist seiner Ansicht nach, „dass Moskau vorher das Feuer einstellt“.

Neue US-Sanktionen

Das US Office of Foreign Assets Control (OFAC) hat die Sanktionen gegen Russland ausgeweitet. Wie die US-Behörden erklärten, richten sich die neuen Beschränkungen gegen Finanzinstitute, den russischen militärisch-industriellen Komplex und die mit diesen Bereichen verbundenen Eliten.

Unternehmen aus Russland, Belgien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Slowenien, der Türkei und der Zentralafrikanischen Republik fallen unter die neuen US-Sanktionen. Auf der Personenliste stehen 20 Russen, zwei Einwohner Estlands, ein Einwohner der Türkei und eine Person mit doppelter Staatsbürgerschaft von Russland und Georgien. Insgesamt sind von den Sanktionen fast 70 natürliche und 100 juristische Personen betroffen.

Auf der schwarzen Liste stehen unter anderem Unternehmen wie Sollers, AvtoVAZ, Moskvich, GAZ und Transmashholding.

Ukrainisches Getreide

Nach dreistündigen Debatten beschloss das bulgarische Parlament, Getreideeinfuhren aus der Ukraine zu erlauben. 124 Abgeordnete stimmten für die Aufhebung des Verbots, 67 stimmten dagegen, 8 enthielten sich. Damit rückte Sofia von der Position ab, die der bulgarische Landwirtschaftsminister zuvor mit seinen Kollegen aus Ungarn, Polen, Rumänien und der Slowakei vereinbart hatte, nämlich dass diese Länder das Einfuhrverbot für ukrainisches Getreide nach dem 15. September verlängern werden, auch wenn die EU-Kommission keine entsprechende Entscheidung trifft.

Der agroindustrielle Komplex der Ukraine sei „eine Bedrohung“ für die Landwirtschaft nicht nur für die Anrainerstaaten, sondern „für ganz Europa“, sagte der polnische Landwirtschaftsminister Robert Telus in einem Interview mit der Nachrichtenagentur PAP. Seiner Meinung nach erklärt sich das Zögern der EU-Kommission, das Embargo für Getreideeinfuhren aus der Ukraine zu verlängern, durch die Tatsache, dass es in Europa Kräfte gibt, die sehr an einer Destabilisierung“ des polnischen Marktes interessiert sind.

Jede Entscheidung der EU-Länder, die Einfuhrbeschränkungen für ukrainische Agrarprodukte nach dem 15. September zu verlängern, sei „nicht nur unbegründet und illegal“, sondern werde sich auch „destabilisierend auf den globalen Lebensmittelmarkt auswirken“, so das ukrainische Außenministerium.

Geld für Kiew

Wie das ukrainische Finanzministerium mitteilte, wird die Ukraine einen weiteren Zuschuss in Höhe von 1,25 Milliarden Dollar von den USA erhalten. Nach Angaben des ukrainischen Finanzministeriums wird dieses Geld „zur Unterstützung ungeschützter Bevölkerungsgruppen sowie derjenigen, die für die Erfüllung staatlicher Aufgaben und die Bereitstellung von Bildungs- und Gesundheitsdiensten tätig sind“, verwendet werden.

Nach Angaben des Ministeriums hat das ukrainische Finanzministerium bereits „Zuschüsse und Darlehen im Gesamtwert von 19,5 Milliarden Dollar erhalten“.

Pentagon-Inspektor

Ein hochrangiger Vertreter des Pentagon-Generalinspektorats für die Ukraine ist in Kiew eingetroffen, teilte das US-Verteidigungsministerium mit.

Nach Angaben des Pentagons soll der US-Inspektor „die Zusammenarbeit zwischen der Pentagon-Führung und den ukrainischen Kollegen verwalten“. Das Ministerium teilte mit, dass es möglicherweise bald zusätzliches Personal in die Ukraine entsenden werde, „um Programmüberprüfungen und Nachforschungen durchzuführen“.

Zuvor hatte CNN berichtet, dass das Pentagon eine Sondergruppe eingerichtet hat, die die Verwendung der US-Militärhilfe in der Ukraine überwachen soll.

Ende der Übersetzung

