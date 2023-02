Nord-Stream-Sprengung

Die Sprengung der Nord Streams könnte, wenn die Wahrheit allgemein bekannt wird, zum Moment der Wahrheit in der NATO werden.

Das russische Fernsehen hat in einem Kommentar festgestellt, dass die Sprengung der Nord Streams für die NATO der Tag der Wahrheit werden könnte. Das ist tatsächlich so, denn wenn die Wahrheit über die Sprengung der Pipelines durch die USA und auch über Gründe dafür allgemein bekannt werden sollten, wird sich die Öffentlichkeit in vielen europäischen NATO-Staaten die Frage stellen, was ein „Verteidigungsbündnis“ für einen Sinn hat, wenn einer der „Verbündeten“ kriegerische Handlungen gegen andere „Verbündete“ durchführt.

Ich bin zwar skeptisch, dass es so kommen wird, weil die Macht der US-hörigen Medien die schon bekannt gewordenen und wohl noch bekannt werdenden Fakten verschweigen oder die Überbringer dieser Wahrheiten nach Kräften diskreditieren, aber ich habe den Kommentar des Moderators des Nachrichtenrückblicks, den das russische Fernsehen jeden Sonntag ausstrahlt, trotzdem als Denkanstoß übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Der Moment der Wahrheit innerhalb der NATO

C4-Spezialsprengstoff, besondere Sonare, das norwegische Anit-U-Boot-Schiff Alta und eine Dekompressionskammer für Taucher, die von der CIA an Bord gebracht wurde. Eine sehr komplexe Operation. Ich habe selbst einige Tiefseetauchgänge unternommen und weiß gut, wozu die Dekompressionskammer eingesetzt wurde. Um schneller vom Ort des Verbrechens wegzukommen.

Die maximale Tiefe, in der die amerikanischen Taucher gearbeitet haben, beträgt schließlich 91 Meter. Das bedeutet, dass der Druck bis zu neun Atmosphären beträgt. Bei dem Druck muss man ein Gasgemisch mit Sauerstoff einatmen, das sich im Blut löst. Wenn man aus dieser Tiefe schnell aufsteigt, beginnt das Blut zu kochen. Wenn man direkt in die Dekompressionskammer geht, gleicht sich der Druck dort aus, und die im Blut gelösten Gase treten langsam aus, ansonsten muss man während des Aufstiegs viele Dekompressionspausen einlegen. Das dauert lange. Sie mussten aber schnell verschwinden.

Natürlich muss alles noch einmal überprüft werden. Warum sollte man Hersh aufs Wort glauben? Obwohl er 85 Jahre alt ist, ist Seymour Hersh intellektuell in bester Verfassung. Er ist ein professioneller Enthüllungsjournalist, vielleicht der beste seines Genres in den USA. Seine aufsehenerregenden Veröffentlichungen über amerikanische Verbrechen in Vietnam und im Irak wurden stets mit Ablehnung und Skepsis aufgenommen.

Man warf ihm vor, dass er seine Quellen anonym hält und sie nicht offenbart. Aber Verzeihung, hätte irgendeine der hochrangigen und informierten Quellen Hersh vertraut, wenn er jemals eine Quelle offengelegt hätte? Dann hätte Hersh den Beruf wechseln müssen. So aber hat er seit einem halben Jahrhundert und bis heute das Privileg, in das einzudringen, was geheim bleiben sollte. Und bis jetzt wurden Hershs Recherchen immer früher oder später von der Gesellschaft akzeptiert. Aber warum sollte man es einfach glauben? Das ist zu wenig. Überprüft es! Schließlich geht es um das Ansehen der USA. Es geht auch um die Treue zu den Bündnisbeziehungen innerhalb der NATO und sogar um die Existenzberechtigung des Blocks selbst.

Die Behauptungen von Hersh zu überprüfen ist einfach. Ladet Biden in den Kongress vor und lasst ihn einen Eid auf die Bibel schwören. Ladet die angeblichen Täter vor und befragt sie unter Eid zu allen Einzelheiten. Fangt mit Bidens Nationalem Sicherheitsberater Jake Sullivan an. War er nicht der Koordinator der kriminellen Operation? Warum ist das immer noch nicht geschehen? Immerhin erleiden die USA durch das Leugnen bereits einen enormen Imageverlust. Und all dieses Leugnen ist regelrechter Infantilismus auf höchster Regierungsebene. Sie überzeugen niemanden von irgendetwas. Im Gegenteil, sie bestätigen Verdachtsmomente. Je länger die Ungewissheit anhält, desto schlimmer für die USA.

Man könnte darüber lachen, aber das Weiße Haus hat nicht einmal eine eigene Version der Ereignisse. Was geschah also vor der Insel Bornholm in der Ostsee? Die Amerikaner sagen, es war nicht auf unserem Territorium, das geht uns nichts an. Sollen doch die Länder, in denen es passiert ist, das untersuchen. Wir haben nichts damit zu tun. Punkt.

Das hat Ned Price, der Sprecher des US-Außenministeriums, so gesagt: „Diese Bombenanschläge haben nicht auf amerikanischem Boden stattgefunden. Ich überlasse es unseren Partnern, auf deren Territorium diese Bombenanschläge stattgefunden haben, sich zu den entsprechenden Ermittlungsmechanismen zu äußern.“

Das ist ein bisschen glitschig. Schließlich handelt es sich bei den Bombenanschlägen auf die Gaspipelines um eine Kriegshandlung, einen bewaffneten Angriff auf Deutschland. Wenn das so ist, wo bleibt dann die NATO mit ihrem Artikel 5 der Charta, in der ein Angriff auf einen ein Angriff auf alle ist? Hat niemand versucht, die Sache aus diesem Blickwinkel zu betrachten? Biden hat das sicher nicht versucht. Er hat andere Prioritäten und andere Beweggründe. Seymour Hersh sieht das so:

„Es gab die Befürchtung, dass Europa sich aus dem Konflikt zurückziehen würde. Jetzt hat Biden Europa klar gemacht: ‚Ihr seid zweitklassig‘. Die Folgen der Sabotage werden für die Europäer schrecklich sein. Die politischen Folgen werden für uns enorm sein. Biden und seine Leute im Weißen Haus haben diese Recherche geleugnet und leugnen sie weiterhin, während sie in der Presse Zustimmung finden. Meine frühere Zeitung zum Beispiel, die New York Times, schreibt aus irgendeinem Grund nicht mehr über das Thema, sondern schließt sich der Regierung an und ignoriert das. Das Gleiche gilt für die Washington Post. Die politischen Folgen für uns werden sich langfristig zeigen, bis hin zu einem möglichen Austritt einiger Länder aus der NATO, denn sie in der Kälte zu lassen, ist für Biden nicht so schlimm, viel wichtiger ist es, einen militärischen Konflikt zu führen, den er nicht gewinnen wird. Ich bin einfach nur erstaunt.“

Ich bin sicher, eine gründliche Untersuchung wird die Rolle Großbritanniens aufdecken. Sie sind Experten in solchen Dingen. Aber auch die Norweger sind an dem Fall beteiligt. Das ist keine Überraschung. Norwegen ist eine große Seemacht. Schon im vorletzten Jahrtausend segelten Wikinger mit ihren deckslosen Schiffen mit Frauen, Kindern und Baumaterial über den Atlantik nach Island und sogar nach Amerika, das sie Vinland tauften. Sie plünderten Frankreich und terrorisierten Europa von Hamburg bis Lissabon. Im 20. Jahrhundert ist es das Land mit der größten Handelsflotte der Welt. In der Fischerei gehörte Norwegen stets zu den fünf führenden Ländern der Welt. Es entwickelte den Schiffbau und Ende des Jahrhunderts leisteten die Norweger bereits Pionierarbeit beim Bau von Tiefsee-Öl- und Gasplattformen in Wassertiefen von mehreren hundert Metern.

Früher dachten wir, Norwegen sei klein, aber das Land der Fjorde hat eine Küstenlinie von 22.000 Kilometern – mehr als die Hälfte des Äquators. Norwegen ist Europa nicht sehr zugetan, es hat in Referenden zweimal gegen die EU-Mitgliedschaft gestimmt, aber das Land ist Gründungsmitglied der NATO und der engste Verbündete der USA. Die Amerikaner haben Hunderte von Millionen, wenn nicht gar Milliarden von Dollar in die militärische und geheimdienstliche Infrastruktur des Landes gepumpt. Es liegt auf der Hand, dass die Norweger für die USA bei der Operation zur Unterbrechung von Nord Stream von unschätzbarem Wert geworden sind. Es waren die Norweger, die in der Ostsee den idealen Ort für den Terroranschlag gefunden haben. Es war ihr Anti-U-Boot-Schiff Alta, das amerikanische Taucher zu Wasser ließ und an die Oberfläche brachte. Und es sind die Norweger, die mit der Verdrängung Russlands vom europäischen Gasmarkt kolossale Superprofite machen. Allein im letzten Jahr haben sie ihre Öl- und Gaseinnahmen im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht.

Auch die Norweger verstecken sich jetzt…. Wir verstehen das. Sie haben Angst. Aber wissen Sie, egal, wie viele Fäden man knüpft, das Ende wird kommen. Jede Woche werden wir mehr und mehr Informationen über das Verbrechen des Jahrhunderts erhalten. Nicht nur den Opfern gefällt es nicht mehr, sondern auch vielen der Täter.

Jetzt ist, wenn Sie so wollen, die Stunde der Wahrheit innerhalb der atlantischen Gemeinschaft. Die Stunde der Wahrheit innerhalb der NATO. Wenn die NATO, wie man uns sagt, ein auf Werten basierendes Bündnis ist, ist dann Aufrichtigkeit – zumindest innerhalb des Bündnisses – ein Wert oder nicht? Oder wird sie gerade durch „diplomatische Imitation“ ersetzt? Und haben die Verbündeten das Recht, sich gegenseitig Fragen zu stellen? Nun, einfach zu fragen? Und können sie eine aufrichtige Antwort erwarten? Oder ist Aufrichtigkeit dort ein längst vergessenes Konzept? Aber was ist dann das Wesen dieses Bündnisses? Was ist seine Grundlage? Und braucht das überhaupt jeder? Schließlich war das, was passiert ist, um ehrlich zu sein, echter Verrat. Das Wort wurde in Deutschland einfach noch nicht ausgesprochen, aber der innere Aufruhr wird bald einsetzen. Und was passiert dann?

Ich mache nur ungern Vorhersagen, aber in menschlichen Beziehungen ist Verrat immer mit Verlust verbunden. Der Verlust eines Freundes, eines Partners. In internationalen Beziehungen ist Verrat auch immer ein Verlust. Verlust des Vertrauens, Verlust eines Verbündeten. Das ist ganz normal. Im menschlichen Leben haben die Psychologen die Phasen der Trauer über den Verlust untersucht. In den internationalen Beziehungen gelten sie auch. Es gibt ein einfaches, klassisches Fünf-Phasen-Diagramm, man kann es aber auch noch weiter aufschlüsseln.

Anm. d. Übers.: Zu dem nun folgenden wird in der Sendung diese Grafik eingeblendet und Schritt für Schritt durchgegangen.

Die Emotionen und Gefühle gehen zuerst abwärts und dann aufwärts. Vom Verlust zur Gewöhnung an den Verlust. Stellen Sie sich Deutschland vor. Nur ein Land, das wichtigste Land in Kontinentaleuropa. Der Einfachheit halber nehmen wir Deutschland.

Der Schock war da. Taubheitsgefühl? Wahrscheinlich sind sie jetzt da. Die nächste Phase ist die Verleugnung: Nein, das kann nicht sein! Deutschland wird die Verleugnung durchlaufen.

Dann erwarten sie emotionale Ausbrüche. Die werden wir wahrscheinlich sehen. Dann kommt Wut: Auf die USA. Dann kommt die Angst: Wie, warum? Wie konnten sie uns das antun? Und was werden sie uns noch antun, wenn wir so wehrlos sind?

Dann ist die Suche nach einem Ausweg unausweichlich. Und hier können verschiedene Ideen sogar zu einer Phase führen, die man Desorganisation nennt. Desorganisation der Gesellschaft. Es kann sogar zu Panik kommen. Verzweiflung und geringes Selbstwertgefühl. Dann werden die Deutschen von Schuldgefühlen übermannt: Nun, wir sind selbst schuld, weil wir so einfältig sind.

Als nächstes kommt natürlich die Einsamkeit: Keiner liebt uns Deutsche. Und wie ungerecht das ist!

Es kann sogar der Wunsch nach Selbst- oder Fremdisolierung entstehen. Die Deutschen werden sich in einen Kokon verkriechen wollen. Natürlich bringen Depressionen Probleme bei der Rückkehr zur Normalität. Und was ist schon Normalität?

Aber dann wird eine neue Beziehung aufschimmern. Vielleicht mit Russland? Moskau war immer fair zu Deutschland. Und wenn man sich zusammentut, dann wird ein globales Machtzentrum entstehen. Oh, das wird eine neue Form des Lebens für Deutschland werden.

Und dann kommt Hoffnung auf. Natürlich werden die gemachten Erfahrungen überdacht. Und dann hilft man anderen. Den Nachbarn. Dann fühlt man neues Glück!

Das sind die Phasen, die die Deutschen durchlaufen werden, wenn man sie nicht daran hindert. Amerika, das jede innere Beschränkung verloren hat, wird Deutschland, bildlich gesprochen, tot treten. Wir werden sehen, wer in der neuen Situation wozu fähig ist. Es bleibt spannend. Und jetzt ist die Stunde der Wahrheit.

Ende der Übersetzung

