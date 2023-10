Der Niedergang der deutschen Wirtschaft und die Phrasen der Regierung

Deutschland

Die deutsche Wirtschaft wird gerade dauerhaft zerstört, aber die Bundesregierung und die sogenannten Wirtschaftsweisen ergehen sich in ihren Prognosen in Traumtänzerei.

Dass die deutsche Wirtschaft gerade zerstört wird, ist offensichtlich. Ich werde zunächst einige Meldungen der letzten Tage zeigen, danach schauen wir uns an, wie die Bundesregierung darauf reagiert und was die selbsternannten Wirtschaftsexperten, die von den Medien so gerne zitiert werden, erzählen.

Rezession

Dass Deutschland in der Rezession steckt, ist schon lange bekannt. Die Medien mögen das Wort Rezession jedoch, wie ein Blick in den Spiegel zeigt. In seinem Artikel mit der Überschrift „Warnung der Bundesbank – Deutsche Wirtschaft schrumpft im Sommerquartal“ von Mitte September, in dem der Spiegel berichtet hat, dass die deutsche Wirtschaft auch im Sommer weiter auf Talfahrt ist, hat der Spiegel von einer „wachstumsfreien Phase“ gesprochen – eine schöne Formulierung für den laufenden Zusammenbruch der deutschen Wirtschaft.

Anfang Oktober hat der Spiegel gemeldet, dass die deutsche Industrie im September 2023 den größten Einbruch seit dem ersten Corona-Lockdown Anfang 2020 erlebt. Der Spiegel nennt als Grund dafür, dass die deutsche Industrie weniger Aufträge bekommt. Das ist nur die halbe Wahrheit, denn der Grund ist, dass die dank der Russland-Sanktionen explodierten Energiekosten deutsche Produkte zu teuer gemacht haben und die Kunden nun eben bei der Konkurrenz aus anderen Ländern bestellen.

Und Besserung ist nicht in Sicht, wie der Spiegel schreibt:

„Der sogenannte Einkaufsmanagerindex für die Industrie – bei dem neben der Produktion auch Auftragseingang, Beschäftigung, Lieferzeiten und Bestände berücksichtigt werden – legte dennoch leicht zu: um 0,5 auf 39,6 Punkte. Erst ab einer Marke von 50 Zählern signalisiert der Index allerdings Wachstum.“

Auch der Geschäftsklimaindex, mit dem die Stimmung in der deutschen Wirtschaft gemessen wird, lässt nichts Gutes erwarten, wie das Ifo-Institut schreibt:

„Die Stimmung in den deutschen Chefetagen hat sich weiter eingetrübt. Der ifo Geschäftsklimaindex ist im August auf 85,7 Punkte gefallen, nach 87,4 Punkten im Juli. Das ist der vierte Rückgang in Folge. Die Beurteilung der aktuellen Geschäftslage fiel auf den niedrigsten Stand seit August 2020. Zudem blicken die Unternehmen pessimistischer auf die kommenden Monate. Die Durststrecke der deutschen Wirtschaft verlängert sich.“

Die Energiepreise explodieren weiter

Dass alle Probleme der deutschen Wirtschaft auf die explodierten Energiepreisen zurückgehen, habe ich schon öfter geschrieben. Die Energiepreise beeinflussen alles von der Produktion über die Lagerung bis zum Transport aller Waren. Hinzu kommt, dass die hohen Energiepreise auch dazu führen, dass die Verbraucher weniger Geld in der Tasche haben, was wiederum die Nachfrage negativ beeinflusst.

Das hat der deutsche Einzelhandel gerade wieder bestätigt, denn der Umsatz im Einzelhandel bricht weiter ein. Der Umsatz ist bei Lebensmitteln beispielsweise so stark zurückgegangen, dass er nun auf dem Niveau von 2015 liegt. Allerdings sind die Lebensmittelpreise seit 2015 stark gestiegen, was bedeutet, dass die Deutschen bei Lebensmitteln massiv sparen, weil sie heute wesentlich weniger Lebensmittel kaufen, als früher.

Die Preisexplosionen bei den Energiepreisen geht derweil ungebremst weiter. Das Statistische Bundesamt hat gemeldet, dass die Strompreise in 2023 regelrecht explodiert sind:

„Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stiegen die Gaspreise damit gegenüber dem 2. Halbjahr 2022 um 31,3 %, die Strompreise um 21,0 %. Gegenüber dem 1. Halbjahr 2022 lagen die Gaspreise um 52,5 %, die Strompreise um 26,2 % höher. In den Preisen sind die Preisbremsen für Strom und Erdgas aus dem dritten Entlastungspaket der Bundesregierung berücksichtigt.“

Zur Erinnerung: Bundeskanzler Scholz hat das „dritte Entlastungspaket der Bundesregierung“ großspurig angekündigt und behauptet, das würde den Anstieg der Strompreise verhindern. Er sprach großmäulig von dem „Doppelwumms“, wie man sich in Deutschland noch erinnert:

„Doppelwumms mit 200 Mrd. Euro Abwehrschirm: Wir senken die Energiepreise mit einer Strom- und Gaspreisbremse und verzichten auf die Gasumlage. Das machen wir für Rentner, Familien, Arbeitnehmerinnen, große Unternehmen genauso wie kleinere Betriebe. Niemand steht allein.“

#Doppelwumms mit 200 Mrd. Euro Abwehrschirm: Wir senken die Energiepreise mit einer Strom- und #Gaspreisbremse und verzichten auf die #Gasumlage. Das machen wir für Rentner, Familien, Arbeitnehmerinnen, große Unternehmen genauso wie kleinere Betriebe. Niemand steht allein. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) September 29, 2022

Die Preissteigerungen für Energie werden auch 2024 weitergehen, denn als eine der Maßnahmen zur Abfederung der explodierenden Energiepreise hat die Bundesregierung die Mehrwertsteuer auf Erdgas reduziert. Diesen Nachlass will die Bundesregierung ab 1. Januar wieder streichen, was die Strom- und Heizungspreise weiter in die Höhe treiben wird.

Man könnte die Liste der Katastrophenmeldungen beliebig verlängern. Beispielsweise steht die Bauindustrie vor dem Kollaps, alleine der Wohnungsbaukonzern Vonovia hat den geplanten Bau von 60.000 neuen Wohnungen abgesagt und die Zahl der neuen Baugenehmigungen geht in Deutschland seit langem zurück, alleine im Juli ist die Zahl der neuen Baugenehmigungen für Wohnungen gegenüber dem Vormonat um sagenhafte 31,5 Prozent eingebrochen.

Die falschen Prognosen

Besonders schockierend ist, dass die Bundesregierung das Problem nicht sieht oder nicht sehen will. Vor allem der Bundeskanzler macht sich regelrecht lächerlich. Im März, als die deutsche Wirtschaft gerade das zweite Quartal in Folge in der Rezession war, war er in den USA und hat CNN ein Interview gegeben, in dem er ganz stolz erzählt hat, wie toll seine Regierung es geschafft hat, dass der Verzicht auf russisches Gas der deutschen Wirtschaft nicht geschadet habe, was Blödsinn ist, wie wir wissen. Er beendete sein Eigenlob mit folgenden Worten:

„Und so haben wir es geschafft – und nichts von dem, was manche Leute erwarten haben, ist passiert. Es gibt keine Wirtschaftskrise in Deutschland, es gibt keine Gasknappheit oder so etwas in der Art.“

Die internationale Presse lacht über Scholz, der ganz offensichtlich in seiner eigenen Parallelwelt lebt, immer lauter. Als Scholz sich im Sommerinterview des deutschen Staatsfernsehens selbst lobte, schrieb Politico darüber ironisch:

„Während des jährlichen „Sommerinterviews“ des Bundeskanzlers, das am Sonntagabend im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgestrahlt wurde, zeigte sich Scholz trotzig. Die Wirtschaft? Nicht so schlecht, wie die Leute (oder der IWF) denken. Deutschlands Energiesorgen? Migration? Alles unter Kontrolle. Was also, wenn drei Viertel der Wähler sagen, dass Scholz unfähig ist, sich in der Koalition durchzusetzen? „Die Diagnose ist nicht zutreffend“, konterte er.“

Die Medien und die Bundesregierung behaupten, alles werde wieder gut. Die Zeit schrieb beispielsweise gerade erst:

„Das Ende des Abschwungs ist den Instituten zufolge jedoch in Sicht. Für das nächste Jahr erwarten sie ein Plus von 1,3 Prozent.“

Was die deutschen Medien dabei vergessen zu berichtet, ist, dass sich das vor einem Jahr ganz genauso angehört hat. In seiner Dezemberprognose schrieb das Ifo-Institut Ende 2022 über die Aussichten für 2023:

„Ab dem Frühjahr 2023 dürfte sich die Konjunktur dann wieder erholen und die Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte mit kräftigeren Raten zulegen. Alles in allem wird das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 1,8% zunehmen und im kommenden Jahr geringfügig um 0,1% schrumpfen. Im Jahr 2024 liegt der Zuwachs dann wieder bei 1,6%.“

Daran sieht man, wie wertlos diese Prognosen sind, denn von den „kräftigeren Raten“, mit denen die Wirtschaft jetzt gerade wachsen soll, ist nichts zu sehen. Und die Bundesregierung redet sich die Lage schön, anstatt sich Gedanken zu machen, wie sie die Reste der deutschen Wirtschaft retten könnte, bevor die Deindustrialisierung Deutschlands abgeschlossen ist.

