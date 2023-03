Westliche Werte

Hier veröffentliche den Prank mit EZB-Chefin Christine Lagard, in dem sie sehr offen über sehr brisante Themen gesprochen hat.

Ich habe bereits angekündigt, den kompletten Prank mit EZB-Chefin Christine Lagarde zu veröffentlichen. Das wird in diesem Artikel geschehen. Ich werde allerdings zuerst auf die aus meiner Sicht wichtigsten Erkenntnisse aus dem Prank eingehen. Das komplette Video mit Untertiteln finden Sie am Ende dieses Artikels und ich füge für alle, die es lieber in Ruhe lesen, auch das komplette Gespräch in Schriftform bei.

Griechenland: Die EU zahlt alles

In dem Gespräch glaubt Lagarde, mit dem ukrainischen Präsidenten Selensky zu sprechen. „Selensky“ fragt sie nach den Russland-Sanktionen und deren Wirkung. Lagarde gesteht ein, dass die Russland-Sanktionen nicht allzu gut gegen Russland wirken, dass die Folgen aber für einige europäische Länder schlimm sind. So spricht sie zum Beispiel über die Gefahr, dass Griechenland sich als Folge der Sanktionen stärker verschulden könnte, was aber „kein großes Risiko“ sei, „weil der Großteil der Kredite von quasi-offiziellen Institutionen wie dem Europäischen Stabilitätsmechanismus aufgenommen“ werden. Im Klartext bedeutet das, dass die Staaten der EU, also deren Steuerzahler, dafür haften.

Lagarde gibt offen zu, dass einige EU-Staaten extrem unter den Russland-Sanktionen der EU leiden, aber das sei auch nicht schlimm, denn, so Lagarde: „wie sich die Situation entwickelt, wer gewinnt, wer verliert, es ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass die Ukraine am Ende gewinnen wird.“

Menschenleben sind Lagarde dabei egal, sie setzt voll auf einen militärischen Ausgang des Konflikte, denn sie fügte gleich hinzu: „Ich vertrete also die einfache Meinung, dass derjenige, der die größte Waffe hat, am Ende gewinnen wird. Das war’s. Das ist ein sehr dummes, einfaches Wild-West-Cowboy-Prinzip.“

Wie viele weitere Menschenleben das kostet, ist Lagarde offenbar egal, die Möglichkeit einer Verhandlungslösung erwähnt sie nicht einmal.

EZB-Coin und totale Kontrolle

„Selensky“ interessiert sich in dem Gespräch auch für Cryptowährungen und fragt Lagarde, wie es um den geplanten EZB-Coin, also den digitalen Euro steht, wobei er auch darauf hinweist, dass viele Europäer gegen die Idee des digitalen Euro sind und er sagt: „Das Problem ist, dass sie nicht kontrolliert werden wollen. Sie wollen es nicht.“

Lagarde ist das egal, auf den Widerstand gegen digitalen Euro geht sie nicht einmal ein. Sie erzählt Selensky, dass derzeit die Vorbereitungen für den digitalen Euro laufen und dass die Entscheidung darüber ab Oktober 2023 getroffen wird.

Auch dass der digitale Euro die totale Kontrolle bedeutet, bestreitet sie nicht. Sie sagt stattdessen schulterzuckend indirekt, dass es die totale Kontrolle ohnehin schon gibt, weil in der EU Bargeldgeschäfte über 1.000 Euro verboten sind. Der digitale Euro werde also nicht viel ändern.

Poroschenko hat IWF-Gelder unterschlagen

Wie sich zeigt, hat Lagarde kein Problem damit, dass in der Ukraine viel Geld unterschlagen wird und in dunklen Kanälen verschwindet. „Selensky“ erzählt Lagarde, dass er zu Beginn seiner Präsidentschaft entdeckt habe, dass Poroschenko IWF-Kredite, die für die ukrainische Wirtschaft bestimmt waren, unterschlagen habe. Ein Teil der Gelder sei auch an die Nazi-Regimenter wie Asow gegangen.

Lagarde bestreitet das nicht, sondern bestätigt durch ihre vollkommen gleichgültige Reaktion, dass sie das selbst weiß. Die Korruption in der Ukraine ist in der EU und im Westen generell also allgemein bekannt, aber es wird nicht dagegen vorgegangen. Lagarde sagte daher nur: „Sie wissen so gut wie ich, dass es sehr seltsame Charaktere gab, die die Situation missbrauchten, die ihre eigenen kleinen Armeen hatten, die ihr eigenes System hatten. Sie nutzten sicherlich aus, was sowohl der IWF als auch die USA versuchten, um der Ukraine zu helfen. Aber wissen Sie, die Geschichte kann nicht umgeschrieben werden. (…) Wurde es zu 100 % perfekt umgesetzt? Nein, natürlich nicht.“

In der Ukraine wurden (und werden) Milliarden westlicher Steuergelder unterschlagen, aber für Lagarde (und wohl auch alle anderen westlichen Politiker) ist die Antwort im Klartext: „Na und? Sch*** drauf!“

Hier ist der Link zu dem kompletten Gespräch zwischen „Selensky“ und Lagarde.

Es folgt das komplette Gespräch in Textform.

Selensky: Hallo, hallo. Können Sie mich hören? Können Sie mich hören?

Lagarde: Ich kann Sie sehr gut hören.

Selensky: Frau Vorsitzende, ich bin froh, Sie zu sehen und zu hören.

Ich bin besorgt über die wirtschaftliche Lage in Europa, denn wie Sie wissen, hängt die Hilfe für die Ukraine davon ab. Und einige Länder sagen bereits offen, dass innenpolitische Probleme für sie wichtiger sind als die Ukraine. Deshalb wollte ich Sie fragen: Wie sieht es in Europa insgesamt aus? Wie stark hat die Krise zugeschlagen? Was ist Ihre Vision?

Lagarde: Wir haben Probleme mit der Inflation, und zwar wegen der Problembereiche, die wir seit dem Ende der Corona-Pandemie noch nicht verbessern konnten. Die Preise stiegen zunächst nur wegen der Energiekosten, dann allmählich wegen der Düngemittelkosten, das betraf vor allem die Lebensmittelpreise, aber jetzt ist das fast überall.

Die Inflation, die wir als vorübergehend vorausgesagt hatten, hält also viel länger als erwartet und auf einem viel höheren Niveau als erwartet an. Infolgedessen mussten alle Zentralbanken, auch die EZB, Maßnahmen ergreifen, um die Inflation zu senken, damit die Menschen nicht unter den hohen Preisen leiden und eine stabilere Wirtschaft gewährleistet ist.

Infolgedessen haben wir begonnen, die Zinssätze anzuheben, die vor etwa einem Jahr noch bei minus 50 Basispunkten lagen und jetzt bei den am häufigsten verwendeten Zinssätzen bei etwa 2 % liegen. Wir sehen also niedrige Wachstumsraten. Wir haben zu hohe Preise, die wir senken müssen. Das ist die Situation, die wir im Moment haben.

Selensky: Warum, glauben Sie, konnte Russland die Sanktionspolitik überwinden und hat es auch geschafft? Mir wurde gesagt, dass die Sanktionen die europäische Wirtschaft und den Euro stärker treffen, als erwartet. Zeigen die Sanktionen also Wirkung oder schießt sich Europa selbst ins Knie?

Das BIP Russlands ist gewachsen. Es ist nun am neunten Platz in der Welt. Wie beurteilen Sie die Politik der russischen Zentralbank und ihrer Chefin, Elvira Nabiullina? Es ist ihnen gelungen, den Rubel zu retten. Warum? Wie haben sie das geschafft?

Lagarde: Ich denke, Elvira, die ich sehr gut kenne, ist eine sehr gute Notenbankchefin. Sie hat die Situation sehr schnell verstanden und die Zinssätze drastisch erhöht. Und das war damals die richtige Maßnahme, um eine extrem hohe Inflation zu verhindern.

Und um sicherzustellen, dass die Menschen, die ihr Geld in Russland angelegt hatten, vor allem Russen, ihr Geld in Russland ließen. Das ist in den ersten Tagen sehr gut gelungen. Infolgedessen stieg die Inflation an, aber nicht sehr stark, und dann ging sie wieder zurück. Sie hat also eine großartige Arbeit geleistet.

Ich zögere nicht, das zu sagen. Ich denke, die Sanktionen sind nicht so hart, wie wir erwartet haben. Das ist so. Und ich denke auch, dass die technologischen Barrieren, die jetzt gegen Russland verhängt werden, auch sein Wachstum und sein Geschäftsmodell beeinträchtigen werden.

Das Problem mit den Energiepreisen ist meines Erachtens, und ich bin kein Energieexperte, dass es dem Land immer noch gelingt, viel Energie, sei es Öl oder Gas, an die Länder, die keine Sanktionen an Russland verhängt haben, zu verkaufen, und sicherlich auch außerhalb der EU, wenn es an Indien, an China oder an den Fernen Osten verkauft, dann gelingt es ihm, Deviseneinnahmen zu erzielen.

Ich weiß nicht, ob sie Yuan, Rupien oder andere Währungen erhalten, aber sie schaffen es auf jeden Fall, zu exportieren und für einen Geldzufluss zu sorgen.

Selensky: Und wie stehen Sie zu der Haltung der EU, den Preis für russisches Öl zu begrenzen. Kann das wirklich helfen?

Lagarde: Sprechen Sie von der Obergrenze von 60 Dollar?

Selensky: Ja

Lagarde: Ja, ich denke, das wird helfen, wenn es richtig umgesetzt und durchgesetzt wird. Ich denke, dass im Moment alle großen Versicherungsgesellschaften, alle Makler, alle Schifffahrtsunternehmen, die außerhalb Europas, Großbritanniens und der USA tätig sind, sich an die Obergrenze halten, keine Versicherungen abschließen und keine Schifffahrt anbieten werden, wenn die Preise höher als diese Obergrenze sind.

Aber wir beide wissen, dass die Russen sehr gut darin sind, Sanktionen zu umgehen, und die Tatsache, dass sie eine Flotte von Schiffen, Öltankern, aufgebaut haben und versuchen, eine Art internen Versicherungsmechanismus zu schaffen, ist ein Weg, um zu versuchen, die von uns verhängten Sanktionen zu umgehen.

Selensky: Ich glaube, es gibt noch ein weiteres Problem: Sie haben einen Partner wie die Türkei. Sie hilft ihnen sehr. Und das hindert uns daran, erfolgreich zu sein. Ich frage mich also, wie können wir unsere Sanktionspolitik verbessern?

Lagarde: Nun, das ist etwas, worüber die führenden Politiker nachdenken müssen. Aber jeder Druck, den die USA, das Großbritannien, die EU, die Australier und natürlich Kanada auf alle anderen Akteure ausüben können, wird etwas bewirken. Denn wenn es einen Ausweg oder eine Hintertür gibt, durch die größere Sanktionen umgangen werden können, schwächt das natürlich das gesamte System. Ich weiß also nicht, ob es möglich ist, über die NATO Druck auf die Türkei auszuüben, aber es ist ein möglicher Weg.

Die Türkei spielt ein komisches Spiel, denn indem sie den Beitritt Schwedens und Finnlands blockiert oder ankündigt, dass sie ihn blockieren wird, sichert sie sich natürlich eine starke Verhandlungsposition, und es ist schwer, starken Druck auf sie auszuüben, wenn man sie bittet, für Schweden und Finnland zu stimmen. Aber alle Länder guten Willens, eine Koalition derer, die die Ukraine unterstützen wollen, sollten wirklich Druck auf die anderen Länder ausüben.

Wie Sie wissen, findet das G20-Treffen der Finanzminister und Zentralbanker demnächst in Indien statt, und ich denke, es ist eine gute Gelegenheit, alle anderen G20-Staats- und Regierungschefs an ihre Friedens- und Stabilitätsverpflichtungen zu erinnern, denn wenn sie diese Regeln nicht einhalten, wird Stabilität unmöglich.

Selensky: Und ich denke, das ist kein gutes Spiel für die Türkei. Und nebenbei möchte ich Sie nach Ihrer Meinung fragen. Wem geht es unter den EU-Ländern im Moment am schlechtesten, wer hat am meisten gelitten?

Lagarde: Wenn Sie sich meine Inflationszahlen ansehen, die mein Barometer sind, dann sind das die Länder, die Russland am nächsten sind. „Surprise, surprise!“ Die baltischen Länder zum Beispiel haben einen enormen wirtschaftlichen Schock erlitten, weil sie Handelspartner sind, weil sie ein politisches Risiko darstellen. Das sind also die Länder, für die die Indikatoren am schlechtesten sind.

Betrachtet man die Verschuldung im Verhältnis zum BIP, so ist ein Land wie Griechenland gefährdet, aber es ist kein großes Risiko, weil der Großteil der Kredite von quasi-offiziellen Institutionen wie dem Europäischen Stabilitätsmechanismus aufgenommen wird. Ein weiteres Land mit einem hohen Schuldenstand im Verhältnis zum BIP ist natürlich Italien.

Selensky: Ich bin ja auch besorgt. Die Hälfte unserer Kredite sind also US-Kredite und die Hälfte – 50 % – sind Kredite der Eurozone. Das beeinflusst auch die Wechselkurse. Und meine Frage: Wie hoch schätzen Sie die Inflation in Europa in diesem Jahr ein?´

Lagarde: Wissen Sie, alle Wirtschaftsprognosen und die Inflation haben mich überrascht. Daher ist es für mich schwer zu sagen. Aber nach den offiziellen Prognosen haben wir die Inflation für 2023 auf etwa 7 % geschätzt. Ich muss die Zahlen noch einmal überprüfen, denn ich glaube, dass ich Ihnen eine Zahl nenne, die etwas zu niedrig angesetzt ist. Die Inflation ist wahrscheinlich etwas höher.

Selensky: Ich glaube, dass es im Moment ziemlich schwierig ist, korrekte Vorhersagen zu machen. Sie wissen, dass die Situation instabil wird. Halten Sie es für möglich, dass die EZB den Zinssatz auf 4 % anheben wird?

Lagarde: Ich wünschte, ich könnte Ihnen das genau sagen. Ich wünschte, ich hätte eine Kristallkugel, die ich fragen könnte. Aber zum jetzigen Zeitpunkt kann ich es nicht mit Sicherheit sagen, denn vieles wird von den Ergebnissen unserer Maßnahmen abhängen. Wird die Inflationsrate auf die Kosten für Energie zurückgehen? Lebensmittel? Wahrscheinlich auf Dienstleistungen?! Wir haben verschiedene Möglichkeiten, die Inflation zu messen. Was ich weiß, ist, dass die Zinssätze unweigerlich steigen werden. Aber bis wann? Wie hoch wird der langfristige Zinssatz sein? Wann werden wir den langfristigen Zinssatz erreichen? Das kann ich Ihnen nicht mit Sicherheit sagen. Ich weiß es nicht.

Selensky: Meine Wirtschaftsexperten haben gesagt, dass die EZB-Zinsen im schlimmsten Fall die 4%-Marke erreichen könnten.

Lagarde: Wie ich schon sagte, kenne ich die genaue Zahl nicht oder weiß nicht, wann wir den langfristigen Zinssatz erreichen werden. Das Einzige, was ich Ihnen und den Ökonomen, die Sie beraten, sagen kann, und ich bin sicher, dass sie genauso kompetent und ehrlich sind wie meine Ökonomen, ist, dass die Zinssätze vom derzeitigen Niveau aus steigen werden, weil wir sonst die Inflation nicht eindämmen können.

Selensky: Die Frage ist auch, was glauben Sie, was Ihre Kollegen bei der Fed darüber denken? Stehen Sie in Kontakt mit ihnen?

Lagarde: [Wir reden nicht nur, sondern tauschen natürlich auch viele Ansichten und Visionen aus. Und in der Tat werde ich Jerome Powell heute Abend treffen. Wir treffen uns heute zum Abendessen. Wir haben ein Treffen der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel, und ich werde heute Abend mit ihm zu Abend essen. Ja, wir reden viel miteinander.

Aber wissen Sie, Herr Präsident, egal, wie sich die Situation entwickelt, wer gewinnt, wer verliert, es ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass die Ukraine am Ende gewinnen wird. Ich vertrete also die einfache Meinung, dass derjenige, der die größte Waffe hat, am Ende gewinnen wird. Das war’s. Das ist ein sehr dummes, einfaches Wild-West-Cowboy-Prinzip.

Die größte Militärmacht der Welt sind derzeit die USA. Die USA liefern also die meisten Waffen und stellen erhebliche finanzielle Mittel zur Verfügung. Und das ist die Realität, mit der wir es zu tun haben.

Und ich denke, wir sollten nicht darüber streiten, wer gewinnt und wer verliert. Sie müssen gewinnen. Und wir müssen alles tun, was wir können, um Sie zu unterstützen.

Selensky: Okay, genug davon, nur über traurige Dinge zu reden. Ich bin sehr froh, Sie zu sehen. Und ich bin froh, eine kluge Frau in dieser Position zu sehen. Und ich denke, Sie sind sehr nett.

Lagarde: (lacht) Gut.

Selensky: Ich habe eine Frage. Ich bin ein aktiver Nutzer von elektronischem Geld. Meine Frage an Sie bezieht sich also auf die Einführung des elektronischen Euro. Wie würde die Umstellung auf E-Währung helfen?

Lagarde: Nun, da gibt es zwei Punkte. Erstens: Die Entscheidung wird im Oktober fallen. Wir bereiten jetzt den Boden vor. Wir wollen uns vorbereiten. Wir wollen ein Training durchführen, aber eine Entscheidung wird es nicht vor Oktober 2023 geben.

Der Grund, warum ich persönlich davon überzeugt bin, dass wir vorankommen müssen, liegt in einer ähnlichen Situation wie der, in der wir uns jetzt befinden. Wir sind von Gaslieferungen aus einem sehr unfreundlichen Land abhängig. Ich möchte nicht, dass Europa zum Beispiel von der Währung eines sehr unfreundlichen Landes abhängig ist. Egal ob es eine Abhängigkeit von der chinesischen Währung, russischer Währung oder von etwas anderes, oder von einer freundlichen Währung ist, die aber vielleicht von einem privaten Unternehmen wie Facebook oder Google oder ähnlichem betrieben wird.

Selensky: Ich verwende auch Bitcoins. Ich habe sie gekauft, als sie auf den Markt kamen, und ich hoffe, dass sie auch in einem speziellen System funktionieren werden. Und ich weiß, dass es in Europa viele Proteste gegen den elektronischen Euro gibt. Was ist der Grund dafür?

Lagarde: Wissen Sie, das ist das Schöne an Europa. In Nordeuropa, zum Beispiel in den Niederlanden, ist man sehr froh über die Einführung des E-Euros. Wenn Sie einen jungen Deutschen fragen, wird er sagen, dass er kein Problem damit sieht.

Wie ich bereits sagte, möchte ich nicht, dass Meta, Google oder Amazon plötzlich eine Währung erfinden, die die Souveränität Europas übernimmt. Ich möchte nicht, dass eine fremde Währung zur Handelswährung in Europa wird. Wir müssen also vorbereitet sein.

Selensky: Das Problem ist, dass sie nicht kontrolliert werden wollen. Sie wollen es nicht.

Lagarde: Ja, aber wissen Sie was? Wir haben jetzt in Europa eine Schwelle von 1000 Euro. Alles, was über diesem Schwellenwert liegt, kann nicht bar bezahlt werden. Wenn man das tut, befindet man sich auf dem grauen Markt. Man läuft Gefahr, erwischt zu werden, eine Geldstrafe zu bekommen oder ins Gefängnis zu kommen.

Aber der digitale Euro wird nur eine begrenzte Kontrolle haben. Es wird eine Kontrolle geben. Sie haben Recht, Sie haben absolut Recht. Wir denken, dass wir für sehr kleine Beträge, wie 300 bis 400 Euro, einen Mechanismus ohne Kontrollen haben könnten, aber das könnte gefährlich sein. Die Terroranschläge in Frankreich vor zehn Jahren wurden vollständig mit diesen sehr kleinen anonymen Kreditkarten finanziert, die völlig anonym aufgeladen werden können.

Selensky: Wissen Sie, es gab eine Frage. Ich glaube, das ist jetzt schon ein Witz. So wie der Witz, dass die nächste Währung für Europa Brennholz sein wird.

Lagarde: Was wird das sein?

Selensky: Brennholz. Brennholz zum Heizen.

Lagarde: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.

Selensky: Das ist wie ein Scherz. Es ist wie ein Scherz von der russischen Seite.

Lagarde: Sie übertreiben es manchmal.

Selensky: Und meine Frage ist, ob Sie glauben, dass die Politik der vorherigen Regierung in Zusammenarbeit mit dem IWF, ich meine Poroschenko, zu der Krise geführt hat? Denn als ich Präsident wurde, sah ich mich mit einer Menge schrecklicher Situationen in der Wirtschaft konfrontiert.

Er hat wohl einige Kredite für die Ukraine gestohlen und sie zu seinem Vorteil genutzt, so dass wir gezwungen waren, die Renten und die Preise für Strom und Heizung für lange Zeit zu erhöhen, was zu einer kritischen Situation führte, die Russland ausnutzte.

Lagarde: Hmmm. Wissen Sie, ich denke, zunächst einmal hat der IWF alles getan, was er konnte, um der Ukraine zu helfen und sie zu unterstützen. Sie wissen so gut wie ich, dass Ihr Land nicht in perfekter Verfassung war. Sie wissen so gut wie ich, dass es sehr seltsame Charaktere gab, die die Situation missbrauchten, die ihre eigenen kleinen Armeen hatten, die ihr eigenes System hatten.

Sie nutzten sicherlich aus, was sowohl der IWF als auch die USA versuchten, um der Ukraine zu helfen. Aber wissen Sie, die Geschichte kann nicht umgeschrieben werden. Und ich denke, dass das IWF-Darlehen, das Programm, das damals aufgelegt wurde, notwendig war, und wenn es nicht gewesen wäre, wäre die Lage der Ukraine katastrophal gewesen. Wurde es zu 100 % perfekt umgesetzt? Nein, natürlich nicht.

Selensky: Ich danke Ihnen, Frau Vorsitzende. Ich danke Ihnen vielmals.

Lagarde: Ich danke Ihnen.

Selensky: Ich danke Ihnen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Lagarde: Gleichfalls.

Selensky: Okay. Ich danke Ihnen.

