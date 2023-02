Der Prank mit Merkel auf Deutsch und in voller Länge

Telefonstreich

Die russischen Prankster haben wieder zugeschlagen und mit Merkel telefoniert, die glaubte, mit dem ehemaligen ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko zu sprechen. Hier finden Sie den Mitschnitt des Telefonates.

Nachdem die russischen Prankster das vollständige Telefonat mit Merkel veröffentlicht haben, wurde auch in Berlin bestätigt, dass das Telefonat echt ist und so stattgefunden hat. Die Prankster haben sich als Petro Poroschenko ausgegeben, das Telefonat dauerte insgesamt knapp 30 Minuten, wobei allerdings etwa 20 Minuten nur für die Übersetzungen von Deutsch über Russisch nach Ukrainisch und wieder zurück „draufgegangen“ sind. Das komplette Gespräch, das ohne das „Hin-und-Her-Übersetzen“ knapp zehn Minuten lang ist, wurde auf Telegram veröffentlicht, was dabei nicht auf Deutsch gesagt wurde, ist mit deutschen Untertiteln versehen. Hier finden Sie das Video mit dem Gespräch.

Auch deutsche Medien haben inzwischen über den Telefonstreich berichtet und dabei mitgeteilt, dass die Übersetzung vom deutschen Außenministerium bereitgestellt wurde.

Die russischen Prankster haben mit ihren Telefonstreichen schon viele Peinlichkeiten und sogar Skandale aufgedeckt, dazu gleich mehr. Beim Telefonat mit Merkel gab es keine wirklichen Sensationen, Merkel war sehr vorsichtig und zurückhaltend. Trotzdem ist das Gespräch sehr interessant, wenn man auf die Zwischentöne hört. So fragt Merkel zum Beispiel allen Ernstes, ob Poroschenko selbst an der Front kämpft. Aber ich will nichts vorwegnehmen, hören Sie es sich selbst an.

Die russischen Prankster Vovan und Lexus haben sich auf Telefonstreiche spezialisiert, bei denen sie aktive und ehemalige westliche Politiker unter falschem Namen anrufen und ihnen in den Gesprächen, bei denen man vorgeblich „unter sich“ ist, interessante Details entlocken. Das sind teilweise sehr aufschlussreiche Details, so ist bei einem ihrer Streiche zum Beispiel ans Licht gekommen, dass die angeblich unabhängigen westlichen Medien bei Bedarf gewollte Propaganda ihrer Regierungen als eigene „Recherchen“ veröffentlichen, die Details finden Sie hier. Weitere Streiche der beiden, über die ich berichtet habe, finden Sie hier (mit der angeblich neutralen Organisation Amnesty International), hier (über die Planung von Regimechanges durch die USA), hier (Ex-Präsident Bush bestätigt die Existenz von US-Biolaboren in der Ukraine) und hier (darüber, wie die Ukraine angebliche russische Kriegsverbrechen in der Ukraine frei erfindet).

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen