Der Spiegel zeigt ungewollt ein Bild von israelischen Kriegsverbrechen

Der Einsatz von Brandbomben aus weißem Phosphor ist verboten, erst recht, wenn das gegen Zivilisten eingesetzt wird. Israel tut genau das, was die westlichen Medien aber nicht erwähnen. Nun hat der Spiegel - wahrscheinlich ungewollt - einen Artikel mit einem Bild vom Einsatz dieser verbotenen Waffe versehen.

Ich habe vor einigen Tagen darüber berichtet, dass Israel Brandbomben aus weißem Phosphor gegen Ziele im Gazastreifen einsetzt und dass die westlichen Medien das verschweigen, obwohl sogar Human Rights Watch das bestätigt hat. Die westlichen Medien verschweigen das nicht nur, im Spiegel ist am 15. Oktober sogar ein Artikel von Christian Stöcker, einem der aktivsten Desinformatoren des Spiegel, erschienen, der die Überschrift „Krieg und Terror auf Social Media – Wie umgehen mit den Bildern des Grauens?“ trug. Über Videos, die den Einsatz von weißem Phosphor durch die israelische Armee zeigen, schreibt Stöcker:

„Das Video eines angeblichen Angriffs mit Phosphor auf Gaza ist in Wahrheit ein älterer Clip, der von Factcheckern mit einem Brandbombenangriff auf die Ukraine in Zusammenhang gebracht wird.“

Was von den selbsternannten Faktencheckern zu halten, ist, habe ich oft genug aufgezeigt, darum soll es hier nicht gehen. Interessant ist, dass der Spiegel seinen Lesern den Einsatz von weißem Phosphor durch die israelische Armee immer noch verschweigt und Herr Stöcker in seinem Artikel sogar den Eindruck erweckt, der Vorwurf sei unwahr.

Das Schöne ist, dass beim Spiegel offensichtlich Dilettanten arbeiten, denn am 16. Oktober, also nur einen Tag später, hat der Spiegel einen Artikel mit der Überschrift „Eskalation zwischen Israel und Hamas – Uno-Chef sieht Nahen Osten am »Rande des Abgrunds«“ über die Ereignisse der vergangenen Nacht veröffentlicht, dessen Titelbild mit dem Beschreibung „Israelischer Beschuss an der Südgrenze des Libanon (am 15. Oktober)“ versehen war. Und dieses Bild zeigt den Einsatz von weißem Phosphor.

Schön, dass im Spiegel derartig inkompetente Menschen arbeiten, dass sie selbst die Belege für israelische Kriegsverbrechen, die der Spiegel ansonsten verschweigt, veröffentlichen. Wer auch immer das Bild ausgesucht hat, hat offenbar keine Ahnung von Waffen oder Krieg, dann passiert so ein Fehler schon mal.

Dass es ein Fehler ist, ist offensichtlich, denn ansonsten hätte der Spiegel angesichts dieses eindeutigen Beweises einen Artikel über den Einsatz verbotener Waffen durch die israelische Armee veröffentlichen müssen.

Was ist weißer Phosphor?

Phosphorbomben enthalten ein Gemisch aus weißem Phosphor und Kautschuk und werden als Brandbomben eingesetzt. Weißer Phosphor entzündet sich bei Kontakt mit Luftsauerstoff selbst und brennt dann mit einer 1.300 Grad heißen Flamme unter starker Entwicklung von weißem Rauch, der gesundheitsschädlich ist.

Brennender weißer Phosphor ist durch Wasser löschbar, entzündet sich aber nach der Trocknung von neuem. Daher sollte man brennenden Phosphor mit Sand löschen. Neben der Brandwirkung sind auch seine Dämpfe hochgiftig. Für einen Erwachsenen sind bei direkter Aufnahme schon 50 Milligramm tödlich, wobei der Tod erst nach fünf bis zehn Tagen eintritt.

Wer mit weißem Phosphor in Kontakt kommt, versucht natürlich, die brennenden Stellen auszuschlagen. Da Phosphor in Brandbomben mit einer Kautschukgelatine versetzt wird, bleibt die zähflüssige Masse dabei an der bis dahin noch nicht brennenden Hand haften und wird so weiter verteilt. Weißer Phosphor erzeugt in der Regel schwere Verbrennungen, die zum Teil bis auf den Knochen gehen. Da diese meist großflächig sind, sterben die Opfer langsam und qualvoll an ihren Verbrennungen, sofern sie nicht vorher an den giftigen Dämpfe oder Verbrennungen der Atemwege sterben.

Und diese Bomben hat Israel im Gazastreifen eingesetzt, aber in deutschen Medien sind mal wieder der Meinung, dass ihre Leser ja nicht alles erfahren müssen, wie der Spiegel gerade eindrucksvoll bestätigt hat.

