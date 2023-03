Der Videobericht über meinen Besuch in einem Dorf an der Front im Donbass

Frontbesuch

Vor einer Woche habe ich im Donbass ein Dorf an der Front besucht und mit den Menschen dort gesprochen. Nun ist das Video mit deutschen Untertiteln online.

Ich habe bereits berichtet, dass ich wieder in Donezk war. Dabei wurden mehrere Videos gedreht, die derzeit untertitelt werden. Das erste Video mit meinem Besuch in einem Dorf an der Front ist nun online.

Die Frontlinie verläuft weniger als einen Kilometer von dem Dorf entfernt. Das Dorf selbst liegt direkt am Stadtrand von Donezk und seit Kriegsbeginn 2014 verlief die Front direkt an der Dorfgrenze, trotzdem leben dort immer noch Menschen. Inzwischen ist die Front etwa einen Kilometer entfernt. Ich habe dort mit mehreren Kindern gesprochen, die erst nach Kriegsbeginn geboren wurden, die also nichts anderes als das Leben im Krieg kennen.

Noch eine Anmerkung: In dem Video ist eine Szene zu sehen, in der ein russischer Soldat einer Frau und ihren Kindern anbietet, ihnen einen zweiwöchigen Urlaub am Schwarzen Meer zu ermöglichen. Das ist tatsächlich so, dafür steht Geld zur Verfügung, aber die Menschen sind nur schwer dazu zu bewegen, das anzunehmen, weil es bedeuten würde, dass ihr Haus in der Zeit „unbewacht“ ist. Würde es in der Zeit beschossen, wäre niemand da, der die persönlichen Gegenstände der Menschen retten könnte.

