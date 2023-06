Der Wal Valdimir macht Schweden und Norwegen Angst

Humor

In Skandinavien gibt es immer wieder Berichte über den Wal Valdimir, der angeblich ein russischer Spion sein soll.

Seit Jahren macht man sich in Skandinavien Gedanken über einen Belugawal, der offenbar irgendwo ausgebüchst ist, weil er ursprünglich ein Geschirr trug und zutraulich zu Menschen ist. Natürlich wird vermutet, dass es sich dabei um einen russischen Spion handelt, und in Zeiten wie diesen, in denen jede anti-russische Meldung im Westen Gold wert ist, wird die Geschichte in Skandinavien wieder thematisiert.

Das war dem Moderator des wöchentlichen Nachrichtenrückblicks einen ironischen Kommentar wert, den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Der russische Wal Valdimir versetzt Schweden und Norwegen in Angst und Schrecken

Diese Geschichte zieht sich schon seit Jahren hin und versetzt die Menschen in Norwegen und Schweden in Angst und Schrecken. Natürlich sind auch die Briten sehr besorgt. Die Nerven liegen wegen einem russischen Belugawal blank, den die Norweger Valdimir getauft haben. Es handelt sich um eine Kombination aus dem norwegischen Wort hval, das bedeutet „Wal“, und der in Russland weit verbreiteten Endung des Namens. Schon der Klang des Wortes ist für das skandinavische Ohr beängstigend, um nicht zu sagen, dass es das Blut in den Adern gefrieren lässt.

Verdächtig ist hier viel. Das Erschreckendste ist, dass Valdimir sich am Eingang zum Oslo-Fjord niedergelassen hat, wo er sich zwischen den Küsten Norwegens und Schwedens wohlfühlt und sich recht freundlich verhält – er schwimmt neben Booten her, lässt sich aus der Hand füttern und zeigt ein freundliches Gemüt. Aber genau das ist es, was Sorgen bereitet. Der schwedische Meeresbiologe Sebastian Strand wettet: „Ich kann schwören, dass er ein Spion ist. Wir haben gute Gründe, das anzunehmen, aber keine Bestätigung aus Russland.“

Valdimir wurde erstmals vor vier Jahren in der Nähe der norwegischen Insel Ingea entdeckt, die mit einer Bevölkerung von 13 Menschen im Arktischen Ozean liegt. Er wurde von einem Fischer namens Joaram Hesten gesichtet. Das Tier wurde sofort weltberühmt. Natürlich, denn der Wal trug ein Geschirr wie ein Hundegeschirr, und die Schnalle trug – entweder auf Russisch oder auf Englisch – die Aufschrift: „Ausrüstung. St. Petersburg“. Allerdings wurde die Aufschrift niemandem gezeigt. Die Riemen schienen für die Befestigung einer GoPro-Kamera bestimmt zu sein. Das Rätsel war, dass der Wal tausend Kilometer von Murmansk entfernt gefunden wurde.

Die Gurte wurden abgeschnitten und der Wal wurde beobachtet. Entgegen der natürlichen Logik zog das Männchen nicht in den Norden, in die Gegend von Spitzbergen, wo er auf die vertraute Nahrung und auf Weibchen treffen könnte, sondern in den Süden – in einen ihm völlig fremden Lebensraum. Und hier kann man nur raten: War die gewählte Route eine programmierte Mission für den Spion? War seine Weigerung, sich fortzupflanzen, die im Westen moderne Transgender-Entscheidung eines leicht dressierbaren Tieres? War das der Versuch, Spuren zu verwischen und diejenigen zu verwirren, die von dem russischen Wal eine Täuschung erwarten? Außerdem ist Valdimir schon ganz in der Nähe des Gebiets, in dem die Nord Stream-Pipelines gesprengt wurden – wo war er zum Zeitpunkt der Explosionen? Wie beteiligt war er an der Operation selbst? (Anm. d. Übers.: Der Hinweis auf die Nord Streams ist Ironie, was ich im Vorwege für alle anmerken möchte, die in den Kommentaren darauf hinweisen, dass die arktische See und die Ostsee gar nicht dicht beieinander liegen…)

Wie Sie sehen, gibt es viele Fragen. Der Zustand des Wals wird von Biologen als „sehr gut“ bezeichnet, obwohl er etwas abgenommen hat. Man schätzt, dass Valdimir jetzt etwa 13 oder 14 Jahre alt ist. Die Lebenserwartung eines Weißwals liegt bei etwa 50 Jahren. Der größte Teil der spannenden Serie liegt also noch vor uns. Valdimir ist sehr gesellig und gutmütig, aber Biologen raten, sich von dem Belugawal fernzuhalten, weil es noch keine Bestätigung aus Russland gibt, dass der Wal ein russischer Spion ist. Aber das ist verdächtig, denn wer weiß, was Valdimir im Sinn hat…

Ende der Übersetzung

