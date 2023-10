Zynische Geopolitik

Aktuelle Äußerungen westlicher Politiker haben es erneut bestätigt: Der Westen zerstört die Ukraine für seine geopolitischen Interessen. Es ist inzwischen mehr als fraglich, ob am Ende der Kämpfe überhaupt noch ein lebensfähiger ukrainischer Staat übrig bleibt.

Ich habe es schon oft erklärt, aber ich weise einleitend noch einmal darauf hin, dass die USA die Ukraine nur benutzen, um zu versuchen, ihr Ziel zu erreichen, nämlich Russland entscheidend zu schwächen. Das sagen die Thinktanks, die die US-Außenpolitik schreiben, ganz offen. In den USA wird zynisch vorgerechnet, dass es eine „hervorragende Investition“ war, weniger als zehn Prozent des US-Verteidigungshaushaltes zur Unterstützung der Ukraine auszugeben, was ihrer Meinung nach die militärischen Fähigkeiten Russlands geschwächt hat, wofür aber kein einziger US-amerikanischer Soldat gestorben ist.

Wessen Interessen?

Von diesen Äußerungen erfährt man zwar nichts in den deutschen Medien, aber wer die deutschen Medien aufmerksam liest, der versteht trotzdem, dass die Ukraine nur ein Instrument der US-Politik gegen Russland ist. Deutsche Politiker erklären, die Ukraine kämpfe für „unsere Freiheit“ und müsse deshalb unterstützt werden. Da Russland nie einen EU- oder NATO-Staat (und erst recht nicht Deutschland) bedroht hat, kann man das Wort „Freiheit“ durch das Wort „Interessen“ austauschen, und schon steckt in dem Satz die ganze Wahrheit: „Die Ukraine kämpft für unsere Interessen und muss deshalb unterstützt werden“, sagen diese deutschen Politiker in Wahrheit.

Wobei man auch hier ehrlich sein muss, denn es geht weder um die deutschen noch um die europäischen Interessen, denn was sind die Interessen Deutschlands und Europas? Die Interessen der Menschen in Deutschland und Europa sind, in Frieden und Wohlstand zu leben. Was wir aber derzeit erleben, ist, dass der deutsche und europäische Wohlstand durch die Russland-Sanktionen zugrunde gerichtet wird und dass sogar der Frieden in Europa in Gefahr ist. Beides ist eindeutig nicht im Interesse der Menschen in Deutschland und Europa.

Wer nun einwendet, dass es doch Russland war, das die Ukraine angegriffen hat, der sei daran erinnert, was der vielleicht wichtigste Grund für Russlands Eingreifen war: Das war die Frage des NATO-Beitritts der Ukraine, den Russland als Gefahr für seine Sicherheit ansieht. Man kann das anders sehen, aber man muss sich fragen, ob der NATO-Beitritt der Ukraine so wichtig war, dass dafür hunderttausende Menschen sterben mussten und weiterhin sterben, und dass dafür der Wohlstand Deutschlands und Europas zerstört wird.

Anders gefragt: Ist die Frage, ob die Ukraine in die NATO kommt, für alle Unterstützer der westlichen Politik so wichtig, dass sie dafür bereit sind, auf ihren bisherigen Wohlstand verzichten? Ich bin mir sicher, dass diese Frage nur eine sehr kleine Minderheit im Westen mit „ja“ beantworten würde.

Die USA hingegen, die der EU den politischen Kurs vorgeben, sind die Gewinner der Eskalation. Deutsche und europäische Industriekonzerne verlegen ihre Produktion aus Europa in die USA, der wirtschaftliche Konkurrent Europa wird geschwächt, die USA werden gestärkt. Vor allem die US-Rüstungsindustrie ist in Feierlaune, denn so volle Auftragsbücher wie derzeit hatte sie seit vielen Jahrzehnten nicht mehr.

Der Westen zerstört die Ukraine

Es sei daran erinnert, dass schon Ende März 2022 ein Frieden in greifbarer Nähe war, als die Ukraine Russland einen Vorschlag vorgelegt hat, der für Russland akzeptabel war und unter anderem den Verzicht der Ukraine auf einen NATO-Beitritt vorsah. Wenige Tage später reiste der damalige britische Premierminister Johnson nach Kiew und machte Selensky klar, dass der Westen an einem Ende der Kampfhandlungen nicht interessiert war, und brachte das bis dahin größte Militärhilfepaket mit, damit die Ukraine weiterkämpfen konnte.

Auf ihrem Gipfel in Vilnius im Sommer 2023, also etwas über ein Jahr später, hat die NATO den Beitritt der Ukraine faktisch abgelehnt. Das wichtigste Thema, um das es ursprünglich ging, ist also vom Tisch, trotzdem drängt der Westen nicht auf ein Ende der Kämpfe, sondern liefert weiterhin Waffen und finanziert die Selensky-Regierung. Westliche Politiker fordern sogar, Kiew solle die Bemühungen, mehr Kämpfer für die Front zu rekrutieren, verstärken und auch Alte, Behinderte und Jugendliche in den Kampf schicken.

Das macht den Eindruck, als tue der Westen genau das, was er Russland vorwirft: Er vernichtet die Ukraine als Staat.

Sollten es nach den Kampfhandlungen noch einen ukrainischen Staat geben, was keineswegs sicher ist, dann stellt sich die Frage, wie der existieren soll. Die Ukraine ist inzwischen mit einem Vielfachen ihres BIP verschuldet, sie ist faktisch pleite und wird auch im Frieden nicht ohne finanzielle Zuwendungen des Westens existieren können.

Hinzu kommt, dass in der Ukraine kaum noch jemand übrig ist, der in der Wirtschaft arbeiten könnte. Von den einst über 40 Millionen Einwohnern der Ukraine sind wegen der Armut und dem Krieg im Donbass nach 2014 schon Millionen Menschen aus dem Land geflohen, um in Russland oder der EU (vor allem in Polen) ihr wirtschaftliches Glück zu suchen. Nach Beginn der russischen Militäroperation sind noch einmal viele Millionen Menschen geflohen. Nach Schätzungen leben jetzt nur noch unter 20 Millionen Menschen in der Ukraine. Die Details dazu können Sie in diesem Artikel nachlesen, in dem sie auch sehen werden, dass ich mit meiner pessimistischen Einschätzung nicht alleine dastehe, sondern dass auch westliche Experten zu dem Schluss kommen, dass die Ukraine aufgrund des Bevölkerungsrückganges kaum in der Lage sein wird, sich selbst zu versorgen.

Hinzu kommt, dass selbst die EU zugibt, dass die meisten ukrainischen Flüchtlinge, die seit Februar 2022 in die EU geflohen sind, nicht wieder in ihre Heimat zurückkehren werden. Dort erwartet sie Armut und Perspektivlosigkeit, während sie in der EU alimentiert werden oder Arbeit suchen können.

Dass der Westen die ukrainische Regierung in dieser Situation dazu drängt, auch noch die letzten arbeitsfähigen Männer (und auch schon Frauen aus bestimmten Berufsgruppen) an die Front einzuziehen, bedeutet, dass der Westen den ukrainischen Staat im wahrsten Sinne des Wortes opfert.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



