Deutsche MiG-29 für Kiew und Rückgabe russischer Vermögenswerte: Die Ereignisse des 13. April

Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine vom 13. April, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung vom 13. April.

Beginn der Übersetzung:

Kiew fordert von der NATO Klarheit, die EU spricht über Rückgabe russischer Vermögenswerte: Die Lage rund um die Ukraine

Die EU erweitert die schwarze Liste russischer Personen und Organisationen um die private Militärfirma Wagner und RIA FAN.

Die Ukraine erwartet vom NATO-Gipfel in Vilnius im Juli Klarheit über den Zeitplan für den Beitritt zur Allianz, sagte der ukrainische Außenminister Dmitri Kuleba am Donnerstag. Er fügte hinzu, dass eine weitere Erklärung, dass „die Tür der NATO für die Ukraine offen ist“, Kiew nicht zufrieden stellen würde.

Juristen der EU-Kommission sind zu dem Schluss gekommen, dass es keine legale Möglichkeit gibt, die in Europa eingefrorenen Guthaben der russischen Zentralbank in die Ukraine zu transferieren, und dass sie nach dem Ende des Konflikts an Moskau zurückgegeben werden müssen.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Entwicklungen in der und um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Die Sturmtruppen von Wagner bei Donezk haben ihre Kämpfe in der Nacht fortgesetzt, um den Gegner aus dem Zentrum von Artjomowsk zu vertreiben, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Generalleutnant Igor Konaschenkow. Luftlandetruppen unterstützen die Angriffsgruppen an den Flanken und verhindern so die Verlegung von Reserven der ukrainischen Streitkräfte in die Stadt und die Möglichkeit eines Rückzugs aus Artjomowsk.

In den vergangenen 24 Stunden habe die ukrainische Armee rund 470 Verluste erlitten, so Konaschenkow weiter. Die russischen Streitkräfte trafen 97 ukrainische Artillerieeinheiten in Feuerstellungen, Personal und Ausrüstung in 124 Gebieten. Die russische Luftabwehr fing neun HIMARS-Raketen ab und zerstörte sechs ukrainische Drohnen.

Munition aus Europa

Der Rat der EU hat die Bereitstellung von einer Milliarde Euro aus der Europäischen Friedensfazilität für die Lieferung von Munition an die Ukraine bis zum 31. Mai genehmigt. „Diese Maßnahme wird es der EU ermöglichen, den Mitgliedstaaten die Kosten für Munition zu erstatten, die zwischen dem 9. Februar und dem 31. Mai 2023 aus vorhandenen Beständen oder durch die Umwidmung bestehender Bestellungen in die Ukraine geliefert wird“, so der EU-Rat in einer Erklärung.

„Zusammen mit den vorangegangenen sieben Tranchen zur Unterstützung beläuft sich der Gesamtbeitrag der EU für die Ukraine im Rahmen der Europäischen Friedensfazilität auf 4,6 Milliarden Euro und beweist einmal mehr, dass die EU ihre Unterstützung für das ukrainische Militär unbeirrt fortsetzt“, heißt es in der Erklärung.

Weitere Sanktionen

Die EU hat ihre Schwarze Liste russischer Personen und Organisationen um das private Militärunternehmen Wagner und die russische internationale Nachrichtenagentur Federal News Agency (RIA FAN) erweitert.

Die EU erklärte, dass Wagner und RIA FAN „für die materielle Unterstützung von Handlungen verantwortlich sind, die die territoriale Integrität, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben und bedrohen.“

Seit dem Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine hat die EU zehn Pakete mit wirtschaftlichen und individuellen Sanktionen gegen Moskau verhängt. Sie gelten für 1.500 natürliche und 207 juristische Personen.

Vermögenswerte müssen zurückgegeben werden

Die Juristen der EU-Kommission sind zu dem Schluss gekommen, dass die in der EU eingefrorenen Guthaben der russischen Zentralbank nach dem Ende des Konflikts in der Ukraine an Russland zurückgegeben werden müssen, berichtet die deutsche Zeitung Die Welt unter Berufung auf ein unveröffentlichtes Dokument der Kommission. Nach Angaben der Zeitung sind die Experten der Kommission zu dem Schluss gekommen, dass die Vermögenswerte der russischen Zentralbank aus rechtlicher Sicht nicht einfach an die Ukraine übertragen werden können.

Die EU-Kommission schlägt als nächsten Schritt vor, das eingefrorene Vermögen der russischen Zentralbank in europäischen Staatsanleihen anzulegen und die Zinsen für Zahlungen an Kiew zu verwenden. Experten zufolge ist es jedoch schwierig, russische Reserven im Ausland zu finden, da sie auf vielen Konten liegen, die manchmal nur schwer mit der russischen Zentralbank in Verbindung gebracht werden können.

Bei den Vermögenswerten russischer Großunternehmen ist die Rechtslage ebenfalls kompliziert. Um sie zu beschlagnahmen, müssen die Ermittler zunächst beweisen, dass die Geschäftsleute eine Straftat begangen haben. Andernfalls haben die Geschäftsleute das Recht, gegen jede Beschlagnahmeentscheidung vor Gericht zu klagen, und das Verfahren kann sich über Jahre hinziehen.

Kampfjets für Kiew

Die polnische Regierung hat die deutsche Regierung offiziell um die Genehmigung von Lieferungen sowjetischer Kampfflugzeuge an die Ukraine gebeten, die Warschau aus den Beständen der ehemaligen DDR erhalten hat. Es handelt sich um die MiG-29-Mehrzweckkampfflugzeuge, die Deutschland Polen nach der Wiedervereinigung überlassen hat. Warschau ist in diesem Fall verpflichtet, bei einer Weitergabe der Flugzeuge die Zustimmung Berlins einzuholen. Nach Angaben der polnischen Seite verfügt das Land über „etwa ein Dutzend“ dieser Kampfflugzeuge.

Später berichtete der Spiegel, dass die deutsche Regierung Polen die Erlaubnis zur Wiederausfuhr der Flugzeuge erteilt hat. Nach Angaben des Senders N-TV handelt es sich dabei um fünf Kampfflugzeuge aus den Beständen der ehemaligen DDR.

Kiew will Konkretes

Die Ukraine erwarte vom NATO-Gipfel in Vilnius im Juli Klarheit über den Zeitplan für den Beitritt zur Allianz, sagte Außenminister Kuleba per Videoschalte bei der Eröffnung der internationalen Konferenz zur Sicherheit im Schwarzen Meer, die von Rumänien und der Ukraine unter der Schirmherrschaft der „Krim-Plattform“ organisiert wurde. Nach Ansicht des Ministers „ist der NATO-Gipfel in Vilnius eine Gelegenheit, die Fehler der Vergangenheit zu korrigieren und entscheidende Schritte in Richtung einer Mitgliedschaft der Ukraine in der Allianz zu unternehmen.“ Dabei machte er deutlich, dass eine weitere Aussage, dass „die Türen der NATO für die Ukraine offen sind“, Kiew nicht befriedigen würde.

Das „NATO-Meer“

In seiner Rede sagte Kuleba auch, dass das Schwarze Meer zu einem „NATO-Meer“ gemacht werden sollte.

„Die Zeit ist gekommen, ein umfassendes Sicherheitssystem für alle Staaten der Region zu entwickeln. <…> Es ist an der Zeit, das Schwarze Meer zu dem zu machen, was die Ostsee geworden ist – zu einem NATO-Meer“, sagte er.

Der Sprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow kommentierte die Äußerungen des ukrainischen Ministers und betonte, dass das Schwarze Meer niemals ein „NATO-Meer“ werde, sondern ein Meer der Zusammenarbeit und Interaktion für alle Anrainerstaaten bleiben müsse.

Ende der Übersetzung

