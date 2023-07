Die Bidens: Eine schrecklich nette Familie

Das Ukraine-Kartell

Ich werde ab heute in einer Artikelserie sechs Leseproben aus meinem neuen Buch "Das Ukraine-Kartell" veröffentlichen, die Ihnen einen Eindruck vermitteln können, worum es in dem Buch geht.

Mein Buch „Das Ukraine-Kartell“ war mir eine Herzensangelegenheit, weil ich schon seit Jahren über die korrupten Geschäfte des Biden Clans in der Ukraine recherchiere und diese Geschichte schon lange in einem Buch zusammenstellen wollte. Dabei geht es nämlich keineswegs nur um die Bidens, sondern es geht auch um alle US-Skandale der letzten Jahre (die angebliche russische Wahleinmischung 2016, Amtsenthebungsverfahren gegen Trump, die Einmischung des FBI und der Internetkonzerne in die US-Wahlen 2020, etc.), denn alle diese Dinge hängen eng miteinander zusammen.

Am Ende haben die krummen Geschäfte der Bidens ihren Teil dazu beigetragen, dass die Lage in der Ukraine im Februar 2022 eskaliert ist, denn es war die Politik von Joe Biden, die die Ukraine 2021 zu den Schritten gedrängt hat, die am Ende zur Eskalation des seit 2014 im Donbass tobenden Krieges geführt haben.

Ich verzichte hier auf Quellen, in meinem Buch sind natürlich alle Quellen angebeben.

In diesem ersten Teil der Artikelserie zitiere ich ein Kapitel vom Beginn des Buches, in dem es um den Biden-Clan geht.

Eine schrecklich nette Familie

Bevor wir zu den Ereignissen ab 2014 kommen, will ich aufzeigen, dass die Biden-Familie schon vorher immer wieder mit fragwürdigen Geschäften aufgefallen ist.

Joe Biden hat zwei Brüder, James und Francis (Frank) Biden, die beide Millionäre geworden sind und deren Geschäfte immer Verbindungen zu Joe Biden hatten, der ab 1973 US-Senator war, bevor er 2009 unter Präsident Obama US-Vizepräsident wurde.

Die Bidens sind nie verurteilt worden, weil das, was sie getan haben, in den USA weitgehend legal ist. Das Prinzip ist immer dabei immer das gleiche: Der Senator oder Vizepräsident Joe Biden ist politisch für ein Thema zuständig, und seine Brüder – oder auch sein Sohn Hunter – bekommen rein zufällig Jobs oder Beraterverträge bei Firmen, die daran interessiert sind, dass Joe Biden sich für dieses oder jenes Projekt oder Gesetz einsetzt. Natürlich fließen dabei Honorare in Millionenhöhe an die Geschwister oder Söhne von Joe Biden.

Dafür will ich einige Beispiele aufzählen, über die die US-Zeitung politico 2019 unter der Überschrift „Biden Inc. – Im Laufe seiner Jahrzehnte im Amt sind die Vermögen der Familie von „Mittelklasse-Joe“ seiner politischen Karriere eng gefolgt“ berichtet hat.

Joe Bidens Bruder James war 1973 Mitarbeiter von Joe Bidens Wahlkampf, als Joe das erste Mal als Senator zur Wahl antrat. James hatte den Spitznamen „der Hammer“, weil er bei Spendern so knallhart Wahlkampfspenden eintrieb.

Nachdem Joe Biden in den Senat eingezogen war, nahm er einen Sitz im Bankenausschuss ein. Daraufhin erhielt James Biden ungewöhnlich großzügige Kredite von Banken.

Anfang 1973, kurz nach Joes Wahl in den Senat, beschlossen James Biden und ein Geschäftspartner, den Nachtclub Seasons Change zu eröffnen. Die beiden nahmen bei der Farmers Bank in Wilmington eine Reihe von Darlehen über 80.000, 60.000 und 25.000 Dollar auf. Mindestens eines dieser Darlehen war unbesichert.

Als James mit seinen Zahlungen in Verzug geriet, wurde sein Bruder Joe wütend – auf die Bank: „Ich würde gerne wissen“, sagte der junge-Senator 1977 gegenüber der Zeitung seiner Heimatstadt, „wie der für die Kredite zuständige Mann es so weit kommen lassen konnte.“

Die Zeitung ging der Sache nach: „Die Antwort, so drei ehemalige Angestellte der angeschlagenen Farmers Bank, ist der Name Biden“, berichtete das Delaware’s News Journal. Dem Blatt zufolge dachte die Bank, der Name des Senators würde Clubbesucher anlocken. Aber er zog nicht genug Besucher an, um Gewinn zu erzielen, und 1975 hatte die Bank Probleme, von James das Geld einzutreiben.

In dem Jahr rief Joe Biden den Vorsitzenden der Farmers Bank, A. Edwards Danforth, an, um sich über die Inkassopraktiken der Bank zu beschweren. Das News Journal berichtete später: „Nach dem Anruf, so sagten die ehemaligen Bankangestellten, wurde P. Gary Hastings, ein Vizepräsident, in Danforths Büro gerufen und ihm wurde gesagt, der Senator habe sich beschwert, dass sein Bruder belästigt worden sei.“ Die Bidens sagten dem News Journal, der Senator habe den Anruf nur getätigt, weil die Bank James mitgeteilt habe, dass ein Zahlungsausfall für Joe peinlich werden könnte, was Danforth bestätigte.

Eine andere mit der Farmers Bank verbundene Person, der politisch engagierte Finanzier Norman Rales, gewährte James Biden ein ungesichertes Darlehen. Rales, der umfangreiche Geschäfte mit der Farmers Bank tätigte, gewährte James Biden das Darlehen über Joe Bidens ehemalige Anwaltskanzlei Walsh, Monzack & Owens. Einer der Partner der Kanzlei, John T. Owens, war ein Schwager der Bidens, der Joes Schwester und politische Vertraute Valerie geheiratet hatte. Owens wurde auch Partner in dem Nachtclub.

Diese ungewöhnlichen Vereinbarungen kamen ans Licht, nachdem die Farmers Bank 1976 beinahe zusammengebrochen wäre und die Federal Deposit Insurance Corporation gezwungen war, sie zu retten. Die Krise löste mehrere Untersuchungen der Kreditvergabepraktiken und der politischen Verbindungen der Bank aus. Sie veranlasste auch Moody’s, die Kreditwürdigkeit des Staates Delaware von A1 auf A herabzustufen, weil die Finanzen des Staates so eng mit denen der Bank verflochten waren.

Farmers war nicht die einzige Bank, die James ungewöhnliche Finanzmittel zur Verfügung stellte. Im Jahr 1975, als Farmers Schwierigkeiten hatte, das ursprüngliche Darlehen für den Nachtclub einzutreiben, wandten sich James Biden und seine Partner an eine Bank in Philadelphia, die First Pennsylvania, um mehr Geld für die Erweiterung ihres Betriebs zu erhalten. Trotz ihrer bescheidenen finanziellen Mittel und ihrer mangelnden Erfahrung im Nachtclubgeschäft gelang es James und seinem Partner, einen Kredit in Höhe von 500.000 Dollar zu erhalten, was heute mehr als zwei Millionen Dollar entspricht.

Es stellte sich auch heraus, dass First Pennsylvania nach der Kreditvergabe mit Joe Biden zusammentraf, um den Kredit zu besprechen: „Mein einziger Kontakt mit First Pennsylvania war ein junger Kreditsachbearbeiter, der mich wegen des Kredits meines Bruders sprechen wollte. Ich sagte ihm nein. Das war das Geschäft meines Bruders“, sagte Joe Biden 1978 der Philadelphia Daily News, allerdings war der von ihm genannte „Kreditsachbearbeiter“ in Wahrheit William Githens, ein Senior Vice President der Bank.

Anfang 1977 war James Biden nicht mehr in der Lage, seine Kredite zu bedienen, und musste den Club aufgeben. Ein Jahr später kämpfte der Mann, der den Club von ihm übernommen hatte, Salvatore Cardile, vor Gericht gegen First Pennsylvania und behauptete, die Bank habe ihm eine Falle gestellt, um James Biden den maroden Club abzunehmen. „Die Bank wollte nicht, dass der Bruder des Senators auf dem Papier steht, wenn die Diskothek zusammenbricht“, sagte Cardile zu der Zeit. „Sie brauchten einen Sündenbock. Mich.“

James sagte der Daily News, er habe einen Deal zu nicht genannten Bedingungen gemacht, um seine Schulden bei First Pennsylvania zu regeln. Im Jahr 1981 verklagte die FDIC James und seine Partner wegen der ausstehenden Kredite von der Farmers Bank. In beiden Instanzen sagten die Bidens der Presse, dass Joe Biden nichts getan habe, um seinem Bruder zu den Krediten zu verhelfen.

Zu der Zeit, als der Club unterging, tauschte Joe seinen Sitz im Bankenausschuss gegen einen Sitz im Justizausschuss. James ging für einige Zeit nach als Immobilienmakler San Francisco, kehrte später an die Ostküste zurück und gründete eine neue Firma, die Lion Hall Group.

Mitte der 1990er Jahre arbeitete er mit einer Gruppe korrupter Unternehmer aus Mississippi zusammen, wie der Journalist Curtis Wilkie in seinem 2010 erschienenen Buch „The Fall of the House of Zeus“ ausführlich beschreibt. 1995 strebte der berühmte Prozessanwalt Dickie Scruggs aus Mississippi einen gigantischen nationalen Vergleich mit den Tabakkonzernen im Wert von Hunderten von Milliarden Dollar an. Damit ein solcher Vergleich zustande käme, müsste der Kongress ihn absegnen, indem er die Tabakkonzerne juristisch vor zukünftigen Klagen auf Schadenersatz schützt.

Biden und viele seiner liberalen Kollegen im Kongress hatten jedoch Vorbehalte gegen die Verabschiedung einer Maßnahme, die die Tabakkonzerne von weiteren Haftungsansprüchen freistellen würde. Um Joe Biden und andere Demokraten für sich zu gewinnen, beauftragte Scruggs die Lion Hall Group, die James vorher gegründet hatte, mit einer „legislativen, exekutiven, politischen und sozialen“ Kampagne, heißt es in Wilkies Buch. Weder James Biden noch Lion Hall tauchten in den bundesstaatlichen Lobby-Registern auf.

Am Ende wurde der Gesetzentwurf nicht angenommen.

Dennoch kam es zu einem Abkommen, denn 46 US-Bundesstaaten schlossen eigene Abkommen mit der Tabakindustrie, in der die Tabakkonzerne sich verpflichteten, hunderte Milliarden für die Behandlung von Gesundheitsschäden durch Tabakkonsum zu bezahlen. Der Vorteil des teuren Abkommens für die Tabakkonzerne war, dass die Schadenersatzansprüche für sie damit gedeckelt waren. Der erste Staat, der so ein Abkommen abschloss, war Mississippi, der Heimatstaat von Scruggs.

Scruggs gehört zu den Anwälten, die den Vergleich in Höhe von mehreren hundert Milliarden Dollar abgeschlossen haben. Scruggs, ein wichtiger Spender der US-Demokraten, sollte der reichste Prozessanwalt der Welt werden und sich den Spitznamen „The King of Torts“ verdienen.

Er blieb auch mit den Bidens in Kontakt. Während des Tabakstreits hatte der ehemalige Rechnungsprüfer des Bundesstaates Mississippi, Steve Patterson, Scruggs die Dienste von James Biden empfohlen.

Vor seiner Tätigkeit als Rechnungsprüfer hatte Patterson, ein Demokrat, 1988 als regionaler Direktor für Joe Bidens erste Präsidentschaftskandidatur gearbeitet. Patterson trat 1996 von seinem Amt als Rechnungsprüfer zurück, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, in offiziellen Dokumenten gelogen zu haben, um die Zahlung von Steuern für ein Auto zu vermeiden.

Ein Jahrzehnt nach dem Tabakstreit, als Joe Biden gerade seine zweite Präsidentschaftskandidatur startete, begannen Patterson und ein anderer Scruggs-Kollege, der Prozessanwalt Timothy Balducci, gemeinsam mit James Biden ein neues Geschäftsprojekt. Der Plan war, in Washington eine Anwalts- und Lobbypraxis unter dem Namen Patterson, Balducci und Biden zu eröffnen. James war kein Anwalt, aber seine Frau Sara Biden, eine am Duke College ausgebildete Juristin, sollte Partnerin werden, und Hunter Biden sollte laut Wilkies Buch ebenfalls beteiligt werden.

Diese Pläne wurden im August 2007 konkreter, als Patterson, Balducci und Scruggs in Oxford, Mississippi, eine hochdotierte Benefizveranstaltung für die Präsidentschaftskandidatur von Joe Biden ausrichteten. James nahm an der Veranstaltung teil und nutzte sie als Gelegenheit, um mit seinen Südstaaten-Kollegen über Geschäfte zu sprechen, heißt es in dem Buch.

Joe Biden fiel bei den Vorwahlen durch und zog sich dann aus dem Rennen zurück, aus dem Barrack Obama bekanntlich als Sieger hervorging, der dann auch die Präsidentschaftswahlen gewann, wobei Joe Biden Obamas Vizepräsident wurde.

Im September 2007 wurden Balducci und Patterson im Rahmen des jährlichen Wochenendes des Congressional Black Caucus zu einem formellen Abendessen mit Joe Biden eingeladen. Sie wollten das Abendessen als Gelegenheit nutzen, um Charles Stith, der während der Clinton-Regierung als Botschafter in Tansania gedient hatte, für ihre Firma zu gewinnen, um das Ansehen der Firma bei potenziellen Kunden in Afrika zu stärken, wie es in Wilkies Buch heißt.

In einer E-Mail beschrieb Stith James Biden als einen langjährigen Bekannten, sagte aber, dass sie nie Geschäfte gemacht und, soweit er sich erinnern könne, nicht einmal darüber gesprochen hätten: „Wenn solche Diskussionen stattgefunden haben, dann waren sie nicht so ernsthaft, dass ich mich an ein solches Gespräch erinnern kann“, schrieb er.

Zur gleichen Zeit, als James und Sara planten, zusammen mit Patterson und Balducci die Lobbykanzlei zu eröffnen, ermittelte das FBI wegen eines Plans zur Bestechung eines Richters gegen die beiden Männer aus Mississippi. Sie wollten, dass der Richter in einem Rechtsstreit zugunsten von Scruggs entschied. Im September hörte das FBI ein Telefongespräch zwischen den Männern aus Mississippi ab, in dem Balducci zu Patterson sagte: „Wir müssen die Senatsvorlage wirklich vorantreiben“. Er sagte auch: „Wir werden uns gegen Mittag mit den Bidens treffen“ und erwähnte ein Treffen mit „schwarzen Farmern“.

Ob dieses Treffen stattgefunden hat, ist unbekannt. Biden unterstützte zu der Zeit ein Gesetz zur Entschädigung schwarzer Farmer, die bei der Beantragung von Darlehen und Subventionen durch das Landwirtschaftsministerium diskriminiert worden waren.

Einen Monat später, im Oktober 2007, zerschlugen sich die Pläne für die Lobby-Firma, als Balducci verhaftet wurde, weil er einen Umschlag mit Bargeld auf dem Schreibtisch des Richters abgelegt hatte, wobei er vom FBI gefilmt wurde.

Nachdem der Skandal mitten im Präsidentschaftswahlkampf an die Öffentlichkeit gedrungen war, gab Biden die Spenden der beiden Männer und von Scruggs zurück. Im Jahr 2008 bekannte sich Scruggs für schuldig, an der Bestechung beteiligt gewesen zu sein, und wurde zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Balducci und Patterson wurden 2009 zu je zwei Jahren Haft verurteilt.

Kommen wir nun zu Joe Bidens Sohn Hunter. Hunter Biden hat im April 2021 seine Memoiren „Beautiful Things“ veröffentlicht, in denen er unter anderem ausführlich über seine Drogenkarriere berichtet hat. Hunter ist seit jungen Jahren Alkoholiker und wurde 2013 wegen Kokainkonsum aus der US-Marine entlassen. Nach dem Tod seines Bruders 2015 wurde Hunter Biden auch noch Crack-abhängig.

Hunter Biden hat aber trotzdem eine beeindruckende Karriere hingelegt, die „normalen“ Junkies, die keinen einflussreichen Vater im US-Senat haben, kaum gelungen wäre.

Hunter Biden begann 1996 mit Mitte 20 bei der MBNA-Bank, einem der größten Arbeitgeber in Delaware, zu arbeiten. Im Jahr 2001 verließ er die Bank, um Lobbyist zu werden, obwohl er weiterhin Beratungsgebühren von der Bank erhielt.

Seit den späten 90er Jahren war Joe Biden unter den US-Demokraten einer der aktivsten Befürworter eines umstrittenen Konkursgesetzes, das Emittenten von Kreditkartenschulden wie MBNA unterstützte, indem es Kreditnehmern die Inanspruchnahme des Konkursschutzes erschwerte. Hunter Biden bekam bis 2005 Beraterhonorare, als das Konkursgesetz schließlich mit Joe Bidens Unterstützung verabschiedet wurde. Danach stellte die Bank die Zahlungen an Hunter Biden ein.

In seiner neuen Firma Oldaker, Biden & Belair setzte sich Hunter auch für Napster ein, während der Justizausschuss, in dem Joe Bidens saß, sich mit digitaler Musikpiraterie befasste und öffentliche Universitäten vertrat, die im Kongress um zweckgebundene Mittel baten.

Die Bidens haben, wie bei jedem der bisher genannten und weiteren, in diesem Buch behandelten Fälle, erklärt, dass Hunter seinen Vater nicht beeinflusst habe. Die Bidens behaupten, dass sie mit Joe Biden nicht über ihre Geschäfte reden, die allerdings immer Themen betrafen, für die Joe Biden in seinen politischen Funktionen zuständig war.

Im Jahr 2008 berichtete die Washington Post, dass Obama als Senator mehr als 3,4 Millionen Dollar für Hunters Klienten beantragt hatte, bevor Joe sein Kandidat als Vizepräsident wurde, und dass ein anderer Lobbyist in Hunters Firma erfolgreich Lobbyarbeit für die Universität von Delaware betrieben hatte.

Als Joe sich auf seine zweite Präsidentschaftskandidatur vorbereitete, wechselten James und Hunter zu Paradigm Global Advisors. Den Fall Paradigm, eine weitere dubiose Firma, die die Verwandten von Joe Biden 2006 gekauft hatten, als Joe Biden sich anschickte, ein weiteres Mal als US-Präsident zu kandidieren, will ich hier nicht eingehen. Nach allem, was darüber berichtet wurde, war der Sinn des Kaufes der Firma, um ausländische Investoren zu werben, wobei Joe Biden zu der Zeit Vorsitzender Ausschusses für auswärtige Beziehungen war. Die Bidens prahlten beim Kauf der Firma mit ihren Auslandskontakten und wäre Joe Präsident geworden, hätte die Firma wahrscheinlich einen unglaublichen Boom erlebt.

Nach Paradigm bekam James Biden einen neuen Auftrag. Obwohl er keine Erfahrung in der Baubranche hatte, wurde er im November 2010 zum Executive Vice President von HillStone International ernannt, einer Tochtergesellschaft des in New Jersey ansässigen Bauunternehmens Hill International. Joe Biden war zu dieser Zeit bereits Vizepräsident der USA.

Im Juni 2011 erhielt das Unternehmen Aufträge im Wert von schätzungsweise 1,5 Milliarden Dollar für den Bau von Häusern im Irak. Zu diesem Zeitpunkt hatte HillStone nur wenig Erfahrung im Wohnungsbau, aber Joe Biden leitete die Irak-Politik der Regierung. Der Auftrag kam über die TRAC Development Group zustande, ein südkoreanisches Unternehmen, das von der irakischen Regierung den Auftrag erhalten hatte, 500.000 Häuser im Irak zu bauen.

Eine ehemalige Führungskraft von HillStone und eine Person, die an der Aushandlung des TRAC-Geschäfts mit der irakischen Regierung beteiligt war, sagten beide gegenüber politico, dass James Biden bei dem Geschäft keine Rolle gespielt habe, aber der Gründer der Muttergesellschaft von HillStone sagte, der Name Biden sei ein Vorteil gewesen: „Hören Sie, sein Name hilft, in die Tür zu kommen, aber er hilft ihm nicht, Geschäfte zu machen“, sagte der Gründer von Hill International, Irvin Richter, gegenüber Fox Business Network über James Biden. „Leute, die wichtige Namen haben, kommen leichter in die Tür, aber das bedeutet nicht gleich Erfolg“

Letztendlich kamen die Verträge nicht zustande, und HillStone wurde nicht mit dem Bau der Wohnungen beauftragt.

Hunter hatte mehr Erfolg mit Geschäften in Asien und Europa. Nach dem Kauf von Paradigm schloss er sich mit Christopher Heinz, dem Stiefsohn des US-Außenministers John Kerry (von 2013 bis 2017), und Devon Archer, einem Freund von Heinz, zusammen. Sie gründeten unter dem Namen Rosemont Seneca eine Reihe von Investmentunternehmen.

Ende 2013 reiste Hunter mit seinem Vater in der Airforce Two nach Peking, wo der Vizepräsident mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zusammentreffen sollte.

Dort stellte Hunter seinem Vater einen seiner Geschäftspartner vor, Jonathan Li von der in Peking ansässigen Private-Equity-Firma Bohai Capital. Hunter und Archer hatten gerade einen großen Immobiliendeal mit Bohai abgeschlossen. Im Mai 2019 berichtete The Intercept, dass Hunters chinesisches Investmentvehikel, Bohai Harvest RST, in ein Unternehmen investiert war, das Gesichtserkennungstechnologie entwickelte, die bei staatlich unterstützten chinesischen Überwachungsmaßnahmen eingesetzt wird, was bei den US-Republikanern ein weiteres Mal für Forderungen sorgte, die Geschäfte von Hunter Biden endlich zu untersuchen.

Auch wenn Joe Bidens Bruder Frank nur selten bei diesen Geschäften in Erscheinung trat, gab es auch mit ihm eine bemerkenswerte Geschichte. Frank stand 1999 wegen eines Unfalls vor Gericht, bei dem ein Auto auf dessen Beifahrersitz Frank Biden saß, einen Mann überfahren hat und dann Fahrerflucht beging. Frank wurde beschuldigt, der Fahrer habe auf seine Anordnung gehandelt. Das Urteil: eine Million Dollar Strafe, die der Bruder des Präsidenten 20 Jahre lang nicht bezahlt hat. Die Familie des Opfers wandte sich an den Politiker Biden, aber der sagte, die Familie könne die Summe nicht aufbringen: Zumindest Frank könne sie aus seinen Mitteln nicht bezahlen.

Um negative Schlagzeilen in der heißen Phase des Präsidentschaftswahlkampfs gegen Trump zu vermeiden, hat Joe Biden die Million im Oktober 2020 an die Familie bezahlt.

Dies war ein kurzer Überblick über die Geschäfte der Verwandtschaft von Joe Biden, der auf dem oben genannten Artikel von politico basiert. Jeder dieser Vorfälle hat Schlagzeilen gemacht und es steht jedem frei, im Netz weitere Details zu den Geschichten zu suchen. Ich wollte hier nur einen kurzen Überblick über einen kleinen Teil dessen geben, welche Art von Geschäften Joe Bidens enge Familienmitglieder gemacht haben, seit Joe Biden Anfang der 1970er Jahre in die Politik gegangen ist.

In diesem Buch werden wir uns sehr detailliert anschauen, was Joe Biden und seine Familie ab 2014 vor allem in der Ukraine getan haben.

