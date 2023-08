BRICS

Der BRICS-Gipfel war weltweit das beherrschende Thema der letzten Woche, auch wenn westliche Medien nur am Rande über den Gipfel berichtet haben. Hier zeige, wie in China über die Ergebnisse berichtet wird.

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat ein weltweites Netz eigener Korrespondenten, die „ihre“ Länder gut kennen. Daher zeige ich hier einen Artikel des TASS-Korrespondenten in China über die chinesische Sicht der Ergebnisse des BRICS-Gipfels.

Beginn der Übersetzung:

Eine der Säulen der neuen Welt: Was der BRICS-Gipfel China gezeigt hat

Andrej Kirillow, Chef des TASS-Büros Peking, über die Ergebnisse des BRICS-Gipfels aus chinesischer Sicht

Der BRICS-Gipfel in Johannesburg war ein „Moment der Wahrheit“ für den wichtigsten globalen Trend unserer Zeit – die Herausbildung einer polyzentrischen Welt. Diese Polyzentralität, die auf dem Respekt vor der Souveränität der Entwicklungswege sehr unterschiedlicher Zivilisationen beruht, führt durchaus nicht zu Uneinigkeit. Im Gegenteil, die Entwicklungs- und Schwellenländer, die aus dem Schatten des einstigen „Hegemons“ mit Sternen und Streifen heraustreten, finden ihre eigenen Wege der Zusammenarbeit und entwickeln grundlegend andere Formen der Interaktion.

China mit seiner mächtigen Wirtschaft, seiner starken Währung und seinem stabilen politischen System könnte eine der tragenden Säulen dieser neuen Welt werden. Das Bild der „Menschheit mit gemeinsamem Schicksal“, das für viele nur ein schöner Satz in den theoretischen Konstrukten des chinesischen Präsidenten Xi Jinping zu sein schien, nimmt mit der Entwicklung der BRICS reale Züge an.

Der Gipfel als Ergebnis der diplomatischen Bemühungen Pekings

Die noch nie dagewesene Teilnehmerzahl am BRICS-Forum in Südafrika, einem von Peking geografisch weit entfernten Land, war fast die größte Nachricht des Jahres in China und übertraf in Umfang und positivem Ton die Berichterstattung über andere internationale Veranstaltungen mit chinesischer Beteiligung. Man könnte sagen, dass die Machtlinien der modernen chinesischen Diplomatie in Johannesburg zusammenliefen, um sowohl Pekings außenpolitische Ambitionen als auch seine wirtschaftlichen Interessen zu fördern.

„Wir werden die strategische Partnerschaft im Rahmen der BRICS weiter vertiefen, das BRICS+-Modell ausbauen, den Prozess derErweiterung aktiv vorantreiben, die Einheit und Zusammenarbeit mit anderen Schwellen- und Entwicklungsländern vertiefen, die Multipolarität in der Welt und die Demokratisierung der internationalen Beziehungen fördern und die Entwicklung der Weltordnung in eine gerechtere und vernünftigere Richtung vorantreiben“, lauten die Ziele Pekings in der Erklärung von Xi Jinping auf dem BRICS-Wirtschaftsgipfel.

Wenn man darüber nachdenkt, war der Gipfel in Johannesburg mit seinen grundlegend wichtigen Ergebnissen für die Gestaltung eines neuen Modells der internationalen Beziehungen in vielerlei Hinsicht das Ergebnis des Erfolgs der chinesischen Diplomatie, d. h. der Stärkung der strategischen Partnerschaft mit Russland, der Beziehungen zwischen China und Afrika, der Ausweitung seiner Interessen in Südamerika, der Aussöhnung zwischen Iran und Saudi-Arabien, die, wie wir uns erinnern, durch Pekings Vermittlung zustande kam, und einer gewissen Entspannung in den Beziehungen zu einem anderen asiatischen Riesen – Indien.

In wirtschaftlicher Hinsicht kann Peking den BRICS-Gipfel sicherlich als Gewinn betrachten.

Energierouten führen nach China

Tatsächlich ist es China gelungen, die wichtigsten Energielieferrouten von Russland, dem Persischen Golf und Zentralasien umzuleiten. Jetzt, mit der Erweiterung der BRICS, hat sich Chinas Position als Energiezentrum der Welt gefestigt. Russland, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Angola, der Iran und Kasachstan gehören zu Pekings Club der „Energiefreunde“, und die meisten von ihnen sind (oder werden in naher Zukunft) auch Mitglieder der BRICS oder der „BRICS-Familie“ sein.

Allein in der ersten Jahreshälfte stieg das Volumen der von China aus den BRICS-Ländern importierten Öl-, Gas- und Kohlemengen im Vergleich zum Vorjahr um 17,3 Prozent auf 422,78 Milliarden Yuan (58,7 Milliarden Dollar zum aktuellen Wechselkurs), wie die Allgemeine Zollverwaltung der Volksrepublik China mitteilte.

Wie auf der Website der Behörde angegeben, entfallen auf die Mitglieder des Verbandes mehr als 36 Prozent der von China im Ausland erworbenen Energie.

Der Yuan leistet einen guten Beitrag

Angesichts seiner beträchtlichen Investitionen – etwa eine Billion Dollar – in US-Wertpapieren und des großen (wenn auch reduzierten) Anteils der US-Währung an seinen Gold- und Devisenreserven ist China in der Regel recht zurückhaltend, wenn es um die Entdollarisierung der Weltwirtschaft geht. Auf dem Gipfeltreffen äußerte sich der chinesische Präsident jedoch zu dem Thema der Förderung der Reform des internationalen Währungs- und Finanzsystems. „Es ist notwendig, die Rolle der Neuen Entwicklungsbank voll auszuschöpfen, die Reform des internationalen Währungs- und Finanzsystems zu fördern und die Vertretung und Stimme der Entwicklungsländer zu stärken“, sagte der chinesische Staatschef auf der Plenarsitzung des BRICS-Gipfels.

Auf Expertenebene sprechen chinesische Wirtschaftsexperten immer mutiger über die Notwendigkeit, den Dollar aus dem internationalen Handel zu verdrängen.

Der Beitritt weiterer Länder zur BRICS+-Partnerschaft und die zunehmende Verwendung lokaler Währungen bei der Abrechnung werden dazu beitragen, die Entdollarisierung zu beschleunigen. Diese Ansicht vertrat Sun Tsi, Exekutivdirektor des Zentrums für Russland- und Zentralasienstudien an der Shanghaier Akademie für Sozialwissenschaften, gegenüber meinem Kollegen in Shanghai.

Es sei daran erinnert, dass die Neue Entwicklungsbank ihren Sitz in Schanghai hat, was China zusätzliche Möglichkeiten gibt, die Bedingungen und die Richtung der Finanzaktivitäten innerhalb der Vereinigung zu bestimmen.

Der Yuan ist die „härteste“ Währung unter den nationalen Währungen der BRICS-Länder. Meiner Meinung nach (und nicht nur meiner) hat er die besten Chancen, das wichtigste Zahlungsmittel für Finanztransaktionen zwischen den BRICS-Ländern zu werden. Wenn beschlossen wird, eine eigene BRICS-Verrechnungseinheit zu schaffen, wird sie sich immer noch hauptsächlich auf Yuan-Aktiva stützen.

Neue Chancen für den Handel

Es war kein Zufall, dass der chinesische Staatschef der Arbeit des BRICS Business Council in Johannesburg besondere Aufmerksamkeit schenkte. Peking betrachtet die BRICS als eine erweiterte Version seines Megaprojekts „Seidenstraße“ und als vielversprechende Gelegenheit, Handelsketten jenseits der Märkte der USA und der EU zu beleben und zu fördern, die sich in der Gesamtbilanz des chinesischen Außenhandels bereits zugunsten der ASEAN-Länder verschoben haben.

Bereits auf dem letzten Gipfel, der 2022 unter dem Vorsitz Pekings stattfand, forderten die Staats- und Regierungschefs der BRICS-Staaten Business Council der Vereinigung auf, „die Zusammenarbeit zu verstärken, u. a. in den Bereichen Agrarwirtschaft, Luftfahrt, Lockerung staatlicher Kontrollen, digitale Wirtschaft, Energie und grüne Wirtschaft, Finanzdienstleistungen, Infrastruktur, Fertigung und Kompetenzentwicklung.“

Qian Feng, ein Experte des Nationalen Strategie-Instituts der Tsinghua-Universität und leitender Forscher am Taihe Analytical Institute, erklärte gegenüber der TASS, dass die Hauptaufgabe der Gipfelteilnehmer diesmal darin bestehe, Wege zu finden, die es „unter den Bedingungen der veränderten internationalen Konjunktur ermöglichen, neue Entwicklungsprozesse einzuleiten“.

China rief auf dem Gipfel dazu auf, wirtschaftlichen Bedrohungen und Handlungen entgegenzuwirken, die zum Zusammenbruch der internationalen Beziehungen und der Lieferketten führen. „Die Länder der Vereinigung sollten den Weg der Entwicklung gemeinsam beschreiten“, sagte Xi Jinping auf der Plenarsitzung des BRICS-Gipfels.

Die Exporte von elektromechanischen Gütern aus China in andere BRICS-Länder stiegen von Januar bis Juli im Vergleich zum Vorjahr um 38 Prozent auf 759,45 Milliarden Yuan (105,49 Milliarden US-Dollar zu aktuellen Wechselkursen). Wie die Allgemeine Zollverwaltung Chinas mitteilte, kaufen die Mitgliedsstaaten der Vereinigung etwa zwei Drittel dieser von China ins Ausland gelieferten Produkte. Die Ausfuhr von Elektroautos in die BRICS-Länder ist im entsprechenden Zeitraum wertmäßig um das Siebenfache gestiegen. Die chinesischen Einfuhren wichtiger Rohstoffe wie Eisen- und Kupfererz aus den BRICS-Ländern stiegen in diesem Zeitraum um 8 Prozent auf 181,19 Milliarden Yuan (25,16 Milliarden US-Dollar). Die chinesischen Lieferungen von Lithiumbatterien in die BRICS-Länder stiegen im Zeitraum Januar-Juli um das 2,29-fache.

Die Lieferungen landwirtschaftlicher Erzeugnisse aus den Mitgliedsländern der Vereinigung nach China stiegen um 14,9 Prozent auf 270,24 Milliarden Yuan (37,54 Milliarden Dollar). Die Einfuhren von Soja stiegen um 7,9 Prozent, die von Fleisch, aquatischen Produkten und Speiseöl um 13, 22,4 bzw. 185,4 Prozent.

Die BRICS bleiben nicht nur auf der Erde

China, das seine Orbitalstation in Betrieb genommen hat und sein nationales Mondprogramm erfolgreich umsetzt, schlägt vor, die BRICS-Partnerschaft auf die Erforschung des Weltraums auszuweiten.

Zhang Kejian, Leiter der Nationalen Raumfahrtbehörde Chinas (CNSA), erklärte auf einer Sitzung des Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg (SPIEF), dass China weitere Schwellenländer einlädt, sich dem BRICS-Format anzuschließen, um sich auszutauschen und bei der Weltraumforschung zusammenzuarbeiten. In Bereichen „wie der Erforschung des Mondes und des tiefen Weltraums, der Satellitenkommunikation usw., um die Rolle der Weltraumtechnologie für die sozioökonomische Entwicklung unserer Länder voll auszuschöpfen.“

Chinas Art, politische Probleme zu lösen

Die in Johannesburg versammelten Staats- und Regierungschefs der BRICS-Staaten haben es offenbar stillschweigend vermieden, wichtige Fragen der internationalen Politik wie die Lage in der Ukraine, die Beziehungen zu den USA und der EU sowie eine Reihe ungelöster Probleme untereinander in den Vordergrund zu stellen. Mit der möglichen Ausnahme des russischen Präsidenten Wladimir Putin, der per Video sprach, und des Außenministers Sergej Lawrow, der Russland persönlich vertrat, sprachen die anderen Redner in allgemeiner Form über das internationale Geschehen, wobei sie ihre Besorgnis über die aktuelle Lage nicht verbergen konnten.

So betonte der chinesische Staatschef, wenn auch ohne Einzelheiten zu nennen, dass „alle Länder ein unveräußerliches Recht auf Entwicklung haben, das nicht einer Handvoll Staaten zusteht“. Er räumte ein, dass die Herausforderungen, denen sich die Entwicklungsländer gegenübersehen, immer ernster werden. In dieser Situation, so fügte er hinzu, sollte der Zusammenschluss der BRICS-Staaten „ein positiver Impuls angesichts der Instabilität“ sein. Die BRICS-Länder sollten aktiv bei der Lösung wichtiger internationaler Fragen vermitteln und dazu beitragen, die Eskalation der Spannungen in der Welt zu verringern. „Es ist notwendig, aktiv in Schlüsselfragen zu vermitteln, die politische Lösung von Problemen zu fördern, die Eskalation zu verringern und Spannungen abzubauen“, sagte der chinesische Präsident auf der Plenarsitzung des Gipfels.

Wie Xi Jinping präzisierte, sollten sich die Mitgliedsländer der Vereinigung gegenseitig bei der Lösung von Problemen unterstützen, die gemeinsame Interessen betreffen. „Es ist notwendig, dass die BRICS-Staaten den Weg der friedlichen Entwicklung beschreiten“, fügte er hinzu.

Peking ist jedoch der Ansicht, dass es jetzt wichtiger ist, die verbindenden Trends in der Entwicklung der BRICS-Staaten vollständig zu erkennen und die gemeinsame Macht und den Einfluss der Vereinigung zu stärken. Wie ein bekanntes chinesisches Sprichwort sagt: „Schritt für Schritt zum Ziel“.

„Ich freue mich über die große Begeisterung der Entwicklungsländer für die Zusammenarbeit mit den BRICS. Viele Entwicklungsländer haben einen Antrag auf Beitritt zum BRICS-Kooperationsmechanismus gestellt, und wir sollten die BRICS-Kooperation nutzen, um den Expansionsprozess zu beschleunigen, damit so viele Länder wie möglich der BRICS-Familie beitreten, Weisheit erlangen und zusammenarbeiten können, um die Welt in eine gerechtere und vernünftigere Richtung zu lenken“, sagte der chinesische Staatschef.

Er sagte, dass das, was die BRICS tun, im Einklang mit der internationalen Moral steht und den Menschen zugute kommt. „Sie (die Vereinigung – Anm. d. Red.) wird zweifellos weit gehen und einen großen Beitrag zur Förderung des Weltfriedens und der Entwicklung leisten“, ist der chinesische Staatschef überzeugt.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen