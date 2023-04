Financial Times

Die Financial Times meldet, dass die EU keine weiteren Möglichkeiten sieht, neue Russland-Sanktionen zu verhängen.

In der Financial Times wurde in einem Artikel quasi nebenbei erwähnt, dass Quellen in der EU keine Möglichkeiten mehr sehen, nennenswerte neue Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Über diese Meldung hat die russische Nachrichtenagentur TASS berichtet, deren kurzen Artikel darüber ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Financial Times: Die EU glaubt, dass es mit neuen Sanktionen gegen Russland vorbei ist

Die EU hat erklärt, dass neue Restriktionen mehr Ausnahmen nach sich ziehen werden, falls sie eingeführt werden

Die EU glaubt, dass es keine neuen Sanktionen gegen Russland geben wird, denn wenn neue Restriktionen eingeführt werden, wird das zu mehr Ausnahmen führen. Das berichtete die Financial Times am Donnerstag unter Berufung auf Beamte.

„Wenn wir mehr Sanktionen verhängen, wird es mehr Ausnahmen als Maßnahmen geben“, zitierte die Zeitung eine Quelle, die zudem betonte, dass es mit neuen Sanktionen vorbei sei.

Die meisten europäischen Beamten glauben, dass ohne die Sektoren der russischen Wirtschaft, die nicht von den restriktiven Maßnahmen betroffen sind, ein oder mehrere EU-Mitgliedsstaaten nicht mehr existieren können, so die Financial Times. Es wird darauf hingewiesen, dass die neuen Sanktionen gegen Russland wahrscheinlich nur die Liste der Personen erweitern und die bereits bestehenden Beschränkungen verschärfen werden.

Im März sagte die Chefin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, auf einer Pressekonferenz im Rahmen des EU-Gipfels, dass das elfte Paket von EU-Sanktionen gegen Russland darauf abzielen würde, die Umgehung der bereits gegen Moskau verhängten restriktiven Maßnahmen zu bekämpfen.

Ende der Übersetzung

