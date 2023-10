Die Hilfe für die Ukraine nimmt rapide ab, wie wird Kiew reagieren?

Umsetzung des RAND-Papiers

Seit Wochen häufen sich die Meldungen, dass die westliche Hilfe für die Ukraine rapide abnimmt. Das bringt Kiew, das ohne diese Hilfe weder wirtschaftlich noch militärisch überleben kann, unter Zugzwang.

Ich berichte schon lange darüber, wie das RAND-Papier vom Januar, über das ich seit Februar schreibe, Schritt für Schritt umgesetzt wird. In dem Papier hat die RAND-Corporation der US-Regierung empfohlen, einen Ausweg aus dem Ukraine-Abenteuer zu suchen, denn die Ziele, die die USA in der Ukraine verfolgt haben (Russland wirtschaftlich zerschlagen, international isolieren und die russische Armee entscheidend schwächen) wurden nicht erreicht. Stattdessen mussten die USA die Ukraine mit inzwischen über 100 Milliarden Dollar unterstützen und ein Ende ist nicht abzusehen, während die USA in dem Konflikt nichts zu gewinnen haben, denn – so RAND – wo die Grenzen der Ukraine verlaufen, ist für die USA unwichtig und die ungeheuren Kosten nicht wert.

Gerade erst habe ich einen Artikel aus der russischen Nachrichtenagentur TASS übersetzt, in der aufgezeigt hat, wie sehr die Unterstützung für Kiew zurückgeht. Sie geht nicht nur auf dem Papier zurück, schlimmer für Kiew ist, dass viele versprochene Waffen erst irgendwann in ferner Zukunft geliefert werden sollen.

Das ist vor allem deshalb schlimm für Kiew, weil ihm einige Waffen bereits ausgehen. Der britische Telegraph hat gemeldet, dass Kiew beispielsweise britische Haubitzen vom Typ L119 kaum noch einsetzen kann, weil die Munition für diese Haubitzen zur Neige geht. Das dürfte in naher Zukunft auch für andere aus dem Westen gelieferte Waffensysteme gelten.

Die Waffenlieferungen gehen zu Ende

Am 4. Oktober hat der italienische Verteidigungsminister erklärt, dass Italien Kiew praktisch keine Waffen mehr liefern kann:

„Das Problem ist, dass die Ressourcen nicht unbegrenzt sind. Und unter diesem Gesichtspunkt hat Italien fast alles getan, was es tun konnte, es gibt keine zusätzlichen Möglichkeiten“

Am gleichen Tag erklärte Admiral Rob Bauer, Leiter des NATO-Militärausschusses, auf dem Warschauer Sicherheitsforum, die westlichen Länder hätten ihre Waffenvorräte für Lieferungen an die Ukraine angesichts des langsamen Wachstums der Produktion fast aufgebraucht:

„Schon sieben Jahre vor Beginn des Krieges wurden die Mittel [für das Militär] erhöht, aber die Produktionskapazitäten sind nicht gestiegen. (…) Wir liefern Waffen und Munition in die Ukraine, aber unsere Lager sind nicht voll. Wir haben mit den Lieferungen aus halbleeren (…) Lagern in Europa begonnen. Jetzt ist der ‚Boden des Fasses‘ bereits sichtbar“

Am 5. Oktober sagte EU-Chefdiplomat Josep Borrell bei seiner Ankunft auf dem Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Granada, die EU sei nicht in der Lage, die von den USA ausgesetzte Ukraine-Hilfe zu ersetzen. Daher warte Brüssel darauf, dass Washington diese Entscheidung überdenke und die Unterstützung für Kiew wieder aufnehme:

„Natürlich kann Europa die USA nicht ersetzen. Natürlich können wir mehr tun, aber die USA sind unverzichtbar, um der Ukraine zu helfen. (…) Ich war vor ein paar Tagen in Kiew, und in diesem Moment erfuhren wir, dass der US-Kongress die Unterstützung für die Ukraine nicht in das große Haushaltsabkommen aufgenommen hat, um den Shutdown zu vermeiden. Das hatten wir natürlich nicht erwartet und es war keine gute Nachricht. Aber wir hoffen, dass das nicht die endgültige Position der USA sein wird. Die Ukraine braucht die Unterstützung der EU, aber auch die Unterstützung der USA.“

General Wayne Eyre, Chef des kanadischen Verteidigungsstabs, sagte am 6. Oktober laut Fernsehsender CBC, Kanada leide unter einem kritischen Munitionsmangel:

„Ich bin sehr besorgt über die Situation unserer Munitionsvorräte. (…) Wenn wir die Munition in dem Tempo verbrauchen würden, wie sie in der Ukraine verbraucht wird, wäre sie in einigen Fällen schon nach wenigen Tagen aufgebraucht und es würde Jahre dauern, sie wieder aufzufüllen.“

Kanada produziere etwa 3.000 155-Millimeter-Granaten pro Monat, wobei „seit Beginn des Konflikts in der Ukraine im Jahr 2022 keine einzige zusätzliche Artilleriegranate produziert wurde“, betonte Eyre.

Der bulgarische Präsident Roumen Radev sagte bei einem informellen Treffen der Staats- und Regierungschefs von 13 EU-Mitgliedstaaten mit in Portugal, Europa könne sich eine Fortsetzung des Konflikts in der Ukraine nicht leisten und es ist notwendig, eine globale Strategie zur Beendigung der Feindseligkeiten zu entwickeln:

„Die internationale Gemeinschaft braucht eine globale Strategie, um die Feindseligkeiten zu beenden und einen dauerhaften Frieden zu sichern. Waffenlieferungen tragen nicht zur Lösung des Konflikts bei, es ist ein vernünftiges Gleichgewicht zwischen militärischen, wirtschaftlichen und diplomatischen Maßnahmen erforderlich. (…) Europa kann sich die Fortsetzung dieses Krieges nicht leisten, es müssen Wege zur Wiederherstellung des Friedens gefunden werden“

Der neu gewählte slowakische Regierungschef Fico hat am 11. Oktober eine Regierung gebildet und angekündigt, die Waffenlieferungen an die Ukraine einzustellen. Die Slowakei werde die Ukraine zwar weiter unterstützen, jedoch nicht mehr mit Waffen, sondern lediglich mit zivilen Gütern. Als Reaktion darauf hat Fraktion der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament die slowakischen Sozialdemokraten von Ficos Partei am nächsten Tag aus der Fraktion geworfen.

Die USA fahren die Ukraine-Hilfe herunter

In dem Übergangsgesetz, das den US-Haushalt für 45 Tage gesichert hat, sind keine Ukraine-Hilfen enthalten. Das Weiße Haus und das Pentagon kratzen derzeit die Reste alter Budgets zusammen, um der Ukraine wenigstens noch ein wenig zu helfen. Aber der Umfang der Ukraine-Hilfen aus den USA war in den letzten Monaten bereits deutlich rückläufig.

Insgesamt haben die USA der Ukraine seit Februar 2022 Hilfen in Höhe von 113 Milliarden Dollar zugesagt, allerdings belaufen sich die letzten militärischen Hilfspakete nur noch auf 200 Millionen Dollar, was zeigt, dass die US-Hilfen abnehmen. Hinzu kommt, dass Umfragen in den USA zeigen, dass eine Mehrheit der Amerikaner gegen die Ukraine-Hilfen ist, wie die New York Times am 6. Oktober schrieb. Das ist im anstehenden Wahlkampf wichtig und dürfte die Republikaner in ihrem Widerstand gegen die Ukraine-Hilfen bestärken.

Hinzu kommt, dass Israel den USA weitaus wichtiger ist, was die Bereitschaft Geld und Waffen in der Ukraine zu versenken, weiter schmälern wird. Das Weiße Haus will zwar versuchen, die Hilfe an die beiden Staaten in einem Gesetz zusammenzufassen, aber ob die Republikaner dabei mitspielen, ist fraglich.

Allerdings hat man auch im Weißen Haus Zweifel an weiteren Hilfen für Kiew, wie der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates John Kirby nach der Verkündung des 200-Millionenpaketes für Kiew erklärte:

„Kurzfristig haben wir Mittel und Befugnisse sowohl für die Ukraine als auch für Israel. Aber man will nicht versuchen, langfristige Unterstützung einzubauen, wenn man am Ende der Fahnenstange angelangt ist. (…) Und in der Ukraine, bei der Finanzierung der Ukraine, nähern wir uns dem Ende der Fahnenstange. Heute haben wir 200 Millionen Dollar angekündigt, und wir werden diese Hilfe so lange wie möglich aufrechterhalten, aber sie wird nicht unbefristet sein“

Panik in Kiew

Die Probleme erkennt man auch in Kiew. Selensky ist daher derzeit viel auf Reisen. Er war Anfang Oktober beim Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Granada, um für weitere Unterstützung zu trommeln, aber er hatte keinen Erfolg. Der Gipfel ist auf ganzer Linie gescheitert, am Ende gab es nicht einmal eine gemeinsame Abschlusserklärung und auch die angekündigte Pressekonferenz über die Ergebnisse des Gipfels wurde abgesagt.

Selensky ist sogar persönlich zum letzten Ramstein-Treffen der Verteidigungsminister der Länder, die die Ukraine unterstützen, gereist, was zeigt, wie ernst die Lage ist, denn normalerweise hat daran der ukrainische Verteidigungsminister teilgenommen. Aber das Treffen war so erfolglos, dass man in deutschen Medien kaum Berichte darüber findet, denn die wenigen Hilfsversprechen, die dort gemacht wurden, beziehen sich auf Waffenlieferungen, die erst später, teilweise erst im nächsten oder übernächsten Jahr, an die Ukraine geliefert werden.

Dass der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes Kirill Budanow am 12. Oktober eingestanden hat, dass die Ukraine bei ihrer Offensive dem Zeitplan nicht nur hinterherhinkt, sondern „aus dem Zeitplan gefallen“ ist, dürfte die Motivation der westlichen Gönner kaum erhöht haben. Dass sich die bisherigen Waffenlieferung an Kiew als so sinnlos erwiesen haben, dass die ukrainische Gegenoffensive krachend gescheitert ist, dürfte die westlichen Staaten kaum motivieren, noch mehr Waffen sinnlos in der Ukraine zu opfern, während die eigenen Bestände zur Neige gehen.

Am 11. Oktober wollte Selensky wohl Optimismus verbreiten, als er in einem Interview mit rumänischen Medien um weitere Waffen gebettelt hat und dabei sagte:

„Ich kann kein genaues Datum [für das Ende des Konflikts] nennen. Das ist die Endphase des Krieges, nicht die Mitte. (…) Ich denke, wir befinden uns in der Endphase. Wir haben eine Menge Sorgen – Geld, Waffen – aber wir sind in der Endphase, der schwierigsten Phase“

Ich werte diese Aussage eher als das Eingeständnis, dass die Ukraine den Kampf verloren hat, denn dass die Kämpfe in die Endphase gehen, ist vor dem Hintergrund der gescheiterten Gegenoffensive, der Probleme Kiews bei der Mobilisierung zusätzlicher Soldaten und den zurückgehenden westlichen Hilfen offensichtlich. Allerdings dürfte das Ergebnis ein anderes sein, als Selensky suggerieren wollte.

Der russische Außenminister Lawrow wurde am Donnerstag auf Selenskys Äußerungen angesprochen und sagte dazu:

„Ich denke, das ist ein Eingeständnis der Hoffnungslosigkeit.“

Auf die Nachfrage, ob Selensky die Unvermeidbarkeit einer Kapitulation und von Verhandlungen gemeint habe, fügte Lawrow hinzu:

„Wenn er gesagt hat, dass dies die Endphase ist, kann ich ihm nicht verbieten, sich dazu zu äußern.“

Das RAND-Papier

Ich vermute seit Monaten, dass die Ukraine – wenn das RAND-Papier umgesetzt wird – im Herbst oder spätestens Winter fallengelassen und wohl zu Verhandlungen mit Moskau gezwungen wird. Die aktuellen Meldungen scheinen das zu bestätigen, wobei der Krieg in Israel für den Westen natürlich sehr hilfreich ist, um die Ukraine aus dem Fokus der Medien zu verdrängen und von der Niederlage abzulenken.

Es scheint, dass dieses RAND-Papier – wie viele andere RAND-Papiere zuvor – von der US-Regierung umgesetzt wird. RAND hat im Januar gefordert, die Ukraine-Hilfen einzustellen, weil sie zu teuer sind und nicht das gewünschte Ergebnis bringen, Russland eine strategische Niederlage zuzufügen. Das Scheitern der ukrainischen Gegenoffensive hat das eindrucksvoll bestätigt.

RAND wollte außerdem, dass der NATO-Beitritt der Ukraine von der Tagesordnung genommen wird, was die NATO auf ihrem Gipfeltreffen im Sommer in Vilnius ja auch getan hat. RAND hat stattdessen Sicherheitsgarantien des Westens für die Ukraine vorgeschlagen, über die aktuell verhandelt wird. Allerdings ist es um dieses Thema erstaunlich still geworden und es ist fraglich, ob es überhaupt handfeste Sicherheitsgarantien für Kiew geben wird.

Wie geht es weiter?

Russland hat deutlich gemacht, dass es über die Ukraine nicht wirklich verhandeln, sondern auf die Umsetzung seiner Forderungen pochen wird. Das ist zum einen die Entnazifizierung der Ukraine, also de facto ein Regierungswechsel hin zu einer Regierung, die die Rechte der ethnischen Minderheiten in der Ukraine schützt und die Ukraine als neutralen Staat ohne NATO-Ambitionen ansieht. Hinzu kommt die Entmilitarisierung der Ukraine, also eine massive Abrüstung. Und nicht zuletzt fordert Russland, die „neuen Realitäten“ anzuerkennen, also die Referenden in den ehemals ukrainischen Gebieten Krim, Lugansk, Donezk, Saporoschje und Cherson.

Zu echten Verhandlungen ist Russland offenbar nur noch mit den USA bereit, wobei es dabei um eine neue Sicherheitsarchitektur gehen dürfte, aber dazu dürften die USA nicht bereit sein. Außerdem dürfte der Westen nicht dazu bereit sein, die Referenden anzuerkennen, weshalb Verhandlungen zwischen dem Westen und Moskau wohl nicht auf der Tagesordnung stehen.

Die Frage ist nun, ob Kiew zu Gesprächen mit Moskau bereit sein wird, wenn sich die militärische Lage in nächster Zeit verschlechtert. Russland scheint an vielen Fronten in die Offensive gegangen zu sein. Das wird zumindest aus dem Norden im Charkower Gebiet, aus Avdievka bei Donezk und sogar von einzelnen Frontabschnitten in Saporoschje gemeldet.

Sollte Kiew auf stur schalten, sind noch weitere Referenden und Gebietsverluste für die Ukraine denkbar. Wenn dann auch Polen seine Ambitionen auf die Westukraine umsetzt, dürfte kein ukrainischer Staat mehr übrig bleiben, sondern es würde zu einer Teilung der Ukraine kommen, bei der wohl auch Rumänien und Ungarn Ansprüche auf die Gebiete, in denen ihre nationalen Minderheiten leben, anmelden dürften.

Möglicherweise hat man das in den USA bereits einkalkuliert und hat es deswegen nicht eilig, die Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu verkünden. Wozu auch, wenn es bald keinen ukrainischen Staat mehr geben sollte?

Das ist natürlich spekulativ und es kann sich auch anders entwickeln, so ist beispielsweise ein Putsch in Kiew möglich, denn Selensky scheint die Rückendeckung aus dem Westen auch persönlich zu verlieren und in der Ukraine stehen genug Leute bereit, die von Selensky ebenfalls die Nase voll haben und vielleicht realistisch genug sind, um mit Russland zu verhandeln.

In jedem Fall dürften die kommenden Monate sehr interessant werden.

