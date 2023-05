Die Hintergründe der Unruhen in Pakistan

Blutige Proteste

In Pakistan finden seit der Verhaftung des ehemaligen Premierministers des Landes seit Tagen blutige Proteste statt. Hier beleuchten wir die Hintergründe.

Über die Proteste in Pakistan habe ich schon berichtet, allerdings ohne die Hintergründe zu beleuchten. Ich kenne mich, wie wohl die meisten von uns, in Pakistan zu schlecht aus, um eine Beurteilung zu treffen. Die russische Nachrichtenagentur TASS hat mit Experten gesprochen und über die Vorgeschichte der Proteste berichtet. Ich habe den TASS-Bericht übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

„Wir werden ihn wieder verhaften“: Warum Pakistan zur Unterstützung von Imran Khan protestiert

Die Inhaftierung des ehemaligen pakistanischen Premierministers Imran Khan in einem Korruptionsverfahren hat Tausende dazu veranlasst, in den großen Städten des Landes zu protestieren. Diese Proteste haben sich sehr stark ausgeweitet und bereits dazu geführt, dass der Oberste Gerichtshof in Islamabad den Politiker vorübergehend auf Kaution freigelassen hat. Die TASS berichtet darüber, wie sich die Situation im Lande entwickeln wird und ob eine ausländische Spur darin zu finden ist.

In Pakistan ist ein politischer Skandal ausgebrochen, nachdem der ehemalige Premierminister und Vorsitzende der oppositionellen Partei der Gerechtigkeitsbewegung Imran Khan festgenommen wurde.

Der Oberste Gerichtshof Pakistans hat seine Festnahme bereits für rechtswidrig erklärt und die Freilassung des Oppositionspolitikers aus der Untersuchungshaft angeordnet. Khan wurde gegen Kaution für zwei Wochen freigelassen, aber Innenminister Rana Sanaullah hatte zuvor gewarnt, dass die Regierung ihn wieder verhaften würde.

„Wir werden ihn wieder verhaften. Wenn er morgen vor dem Obersten Gerichtshof gegen Kaution freigelassen wird, werden wir abwarten, bis seine Kaution aufgehoben wird, und ihn erneut verhaften“, sagte Sanaullah am 11. Mai.

Die Fälle des Ex-Premierministers

Der frühere pakistanische Regierungschef wurde wegen Korruption und der Nutzung des Al Qadir Trusts, der dem ehemaligen Premierminister gehört, zur Geldwäsche verhaftet. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Politiker während seiner Zeit als Premierminister rund 175,5 Millionen Dollar von einer Immobilienfirma in Großbritannien gewaschen hat.

Vor pakistanischen Gerichten sind derzeit Dutzende von Strafverfahren gegen den Parteivorsitzenden wegen verschiedener Anschuldigungen anhängig, darunter Terrorismus und Aufruhr. Unter anderem wird ihm vorgeworfen, teure Geschenke, die er während seiner Amtszeit von ausländischen Staatsoberhäuptern erhalten hat, verkauft und damit 36 Millionen pakistanische Rupien (137.700 US-Dollar) verdient zu haben.

Imran Khan stand von 2018 bis 2022 pakistanischer Regierungschef. Am 10. April 2022 trat er nach einem Misstrauensvotum des Parlaments als Premierminister zurück. Im Oktober 2022 wurde er von der pakistanischen Wahlkommission von der Teilnahme an den Wahlen suspendiert und wegen während seiner Amtszeit als Premierminister nicht ordnungsgemäß eingereichter Einkommensteuererklärungen für fünf Jahre von der Ausübung öffentlicher Ämter ausgeschlossen.

Proteste finden im ganzen Land statt

Als Reaktion auf die Verhaftung hat die Partei der Gerechtigkeitsbewegung ihre Anhänger und Aktivisten zu einem landesweiten Protest aufgerufen.

„Der 9. Mai wird, so Gott will, Pakistans Unabhängigkeitstag sein und nicht die Verhaftung von Imran Khan. Die Menschen sollen zum Liberty Chowk in Lahore kommen. Dort wird der Aktionsplan erklärt werden“, schrieb Generalsekretär der Partei der Gerechtigkeitsbewegung der Provinz Punjab Hammad Azhar auf Twitter.

Am selben Tag begannen Demonstrationen in den großen Städten der Islamischen Republik, darunter Abottabad, Islamabad, Lahore, Peshawar, Rawalpindi, Sialkot, Faisalabad und Haripur.

Die Pressestelle der Partei der Gerechtigkeitsbewegung behauptete, dass Medienvertreter nicht über die Proteste berichten durften und Gewalt, einschließlich Tränengas, gegen Parteianhänger eingesetzt wurde.

Oppositionelle Demonstranten randalieren. Allein in Islamabad wurden bis zum 11. Mai 298 Personen festgenommen, die sich „der Brandstiftung und böswilliger Handlungen schuldig gemacht haben“, berichtete die Polizei der pakistanischen Hauptstadt. Die Gesetzeshüter meldeten 16 registrierte Fälle von Brandstiftung und Beschädigung von privatem und öffentlichem Eigentum.

Nach Angaben der Pressestelle der Partei der Gerechtigkeitsbewegung wurden bei den Protesten im ganzen Land etwa 50 Menschen getötet, mindestens 120 wurden verletzt und bis zum 11. Mai wurden zwischen 1.200 und 1.300 Demonstranten von der Polizei festgenommen. Shah Mehmood Qureshi, ehemaliger pakistanischer Außenminister und stellvertretender Vorsitzender der Partei der Gerechtigkeitsbewegung, wurde wegen Anstiftung und Organisation der Proteste festgenommen. Auch der Generalsekretär der Partei der Gerechtigkeitsbewegung Asad Umar und das führende Parteimitglied Fawad Chowdhry wurden am 10. Mai festgenommen. Geo-TV erklärte, das sei der Versuch, „für Recht und Ordnung zu sorgen, da sie den Ton für Veranstaltungen – ob Proteste oder andere subversive Aktivitäten – angeben“.

Der pakistanische Außenminister Bilawal Bhutto-Zardari bezeichnete die Reaktion der Opposition auf die Verhaftung Khans als völlig ungerechtfertigt und forderte die Partei der Gerechtigkeitsbewegung auf, „die Lage im Land nicht zu verkomplizieren“ und die Proteste zu beenden. Er versprach außerdem, dass die Verantwortlichen für die Unruhen vor Gericht gestellt würden.

Langwierige Proteste

Das ist nicht das erste Mal, dass derartige Proteste zur Unterstützung Khans stattfinden. Bereits am 14. März leisteten seine Anhänger Widerstand gegen die Polizei, als diese versuchte, den ehemaligen Premierminister in Lahore festzunehmen. Damals wurde berichtet, dass ein großes Polizeiaufgebot an Khans Wohnsitz eintraf, um ihn in Gewahrsam zu nehmen. Nach Angaben der Pressestelle der Partei der Gerechtigkeitsbewegung setzte die Polizei Wasserwerfer, Tränengas und Gummigeschosse ein, um die Menge zu zerstreuen.

Die Proteste klangen mehrere Tage lang nicht ab. Am 18. März wurde berichtet, dass die Polizei bei einer Aktion zur Festnahme von Anhängern der Partei der Gerechtigkeitsbewegung und zum Abbruch von Zeltlagern der Aktivisten Gewalt angewendet hat. Die Opposition setzte Schusswaffen und Molotowcocktails gegen die Ordnungskräfte ein. Khans Haus wurde durchsucht, wobei die Behörden angeblich Waffen und Munition fanden.

Der Politiker behauptete später, sein Leben sei bedroht, und weigerte sich, zur Verhandlung über die gegen ihn erhobenen Vorwürfe vor Gericht zu erscheinen.

„Mein Leben und meine Sicherheit sind bedroht, warum sollte ich zum Gericht kommen?“, sagte Khan in einer Videobotschaft an den Obersten Gerichtshof Pakistans. „Ich bitte um die Erlaubnis, per Videokonferenz an den Sitzungen des Gerichts teilnehmen zu dürfen. Ich garantiere, dass ich bei allen Sitzungen anwesend sein werde“, betonte er.

Khan hat schon einmal ein Attentat überlebt. Am 3. November 2022 wurde, als er einen Marsch anführte, bei dem er vorgezogene Wahlen forderte, mehrfach mit einer Waffe auf ihn geschossen. Der Politiker befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Dach eines Lastwagens. Nach eigenen Angaben wurde Khan zweimal in den rechten und zweimal in den linken Oberschenkel getroffen. Bei dem Anschlag wurde eine Person getötet, 13 weitere wurden verletzt.

Die Proteste wurden größer

Das Ausmaß der aktuellen Proteste ist viel größer als das der Proteste vor einem Jahr, als Imran Khan von der Macht verdrängt wurde, so Boris Volchonsky, außerordentlicher Professor am Institut für Asien und Afrika der Staatlichen Universität Moskau.

Die New York Times berichtet, die aktuellen Proteste seien ernst. Die Zeitung stellt fest, dass die Verhaftung Khans die Konfrontation zwischen ihm und dem mächtigen pakistanischen Militär verschärft und das Land in „politisches Neuland“ geführt hat. Die Zeitung wies darauf hin, dass noch nie zuvor ein Politiker mit so großer Unterstützung in der Bevölkerung das Militär direkt herausgefordert habe, „das seit Jahrzehnten die unsichtbare Hand hinter der Regierung ist“.

Die Situation wird durch die Wirtschaftskrise in Pakistan noch verschärft. Laut The Guardian ist die Inflation auf 36,4 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass sich die Menschen die Grundbedürfnisse nicht mehr leisten können. Die Zeitung stellt fest, dass das Land am Rande der Zahlungsunfähigkeit steht und immer noch auf ein Rettungspaket des IWF in Höhe von 1,1 Milliarden Dollar wartet, obwohl dies kaum Auswirkungen auf die Gesamtverschuldung von 100 Milliarden Dollar haben wird. Der Guardian weist jedoch darauf hin, dass die katastrophale Wirtschaftslage für Khan wohl zur politischen Rettung geworden ist.

„Wenn sich die Lage stabilisiert, wäre es das Richtige, Parlamentswahlen auszurufen. Nach allem, was die Regierung gegen Imran Khan unternommen hat, ist der Sieg seiner Partei garantiert“, sagte Boris Volchonsky gegenüber der TASS.

Es gibt mindestens vier mögliche Szenarien, sagte er. Das wahrscheinlichste ist, dass sich die Armee auf der Seite der amtierenden Regierung einmischt und es ihr gelingt, die Situation schließlich zu stabilisieren.

Bleibt die Armee jedoch untätig, könnte das vor allem zum Rücktritt der Regierung und zur Rückkehr von Imran Khan an die Macht auf einer Welle der Rebellion des Volkes führen, merkt Boris Volchonsky an.

Es ist auch ein Szenario denkbar, in dem die Situation außer Kontrolle gerät und die Armee die Macht übernimmt und eine Militärregierung einsetzt.

„Wenn ein Eingreifen der Armee zu spät kommt, könnte Pakistan, wie indische Kommentatoren betonen, einfach zerfallen. Das ist das Worst-Case-Szenario, denn der Zusammenbruch eines Nuklearstaates bedeutet, dass aus einem nuklearen Pakistan vier oder fünf nukleare Pakistanis werden“, so der Experte.

Sollte man nach einer ausländischen Spur suchen?

Khan selbst behauptete noch vor seinem Rücktritt als Premierminister, seine Regierung sei von den USA und der Opposition bedroht worden. Er hat wiederholt behauptet, der politische Prozess gegen ihn sei aus dem Ausland inspiriert und finanziert worden.

Nach Angaben der Partei der Gerechtigkeitsbewegung wurde Khans Regierung wegen der unabhängigen Außenpolitik und des Besuchs des Premierministers in Russland am 24. Februar, dem Tag, an dem Russland seine Militäroperation in der Ukraine begann, zum Rücktritt aufgefordert.

Außerdem kritisierte Khan im März die EU, weil sie in der UN-Generalversammlung eine Abstimmung über eine Resolution zur Verurteilung des russischen Vorgehens in der Ukraine gefordert hatte. „Sind wir eure Sklaven, die tun sollen, was ihr sagt? Und als Indien im besetzten Kaschmir das Gesetz brach, hat da irgendwer von Ihnen den Handel mit dem Land eingestellt oder die Beziehungen zu ihm abgebrochen?“, fragte er.

Die US-Regierung hat eine Verwicklung in den Führungswechsel in dem Land bestritten. Das Weiße Haus reagierte auf Khans Anschuldigungen mit der Aussage, die USA schätzten ihre langjährige Zusammenarbeit mit Pakistan, die für ihre Interessen von entscheidender Bedeutung sei.

Auch in Pakistan selbst seien keine Beweise für ein ausländisches Komplott gegen den ehemaligen Premierminister gefunden worden. Zu diesem Schluss kam der Nationale Sicherheitsausschuss, der die Erkenntnisse der staatlichen Sicherheitsbehörden analysierte.

Selbst wenn es eine ausländische Einmischung in die Situation des Rücktritts von Imran Khan gab, entwickelt sich die Situation mit den aktuellen Protesten nach einer inneren Logik und aus inneren Gründen, sagt Boris Volchonsky.

„Insgesamt kann man sagen, dass alle ein Interesse daran haben, die Situation in Pakistan zu verbessern, denn die Destabilisierung eines Atomstaates ist ein Albtraum für alle“, so der Experte.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen