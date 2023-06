Die Leopardenjagd ist eröffnet

Wunderwaffe?

Bei der Gegenoffensive der ukrainischen Armee sind anscheinend bereits mindestens 13 Leopard-Panzer außer Gefecht gesetzt worden, ohne selbst Schaden bei den Russen angerichtet zu haben.

Die deutschen Leoparden wurden regelrechte Wunderwaffe angepriesen, die das Blatt in der Ukraine zu Gunsten Kiews wenden sollten. Nun sind sie seit einigen Tagen im Kampfeinsatz und ihre Bilanz ist bisher nicht nur enttäuschend, sondern niederschmetternd. Am 6. Juni wurde bereits die Zerstörung von acht Leopard-Panzern gemeldet, wobei nicht gemeldet wurde, ob es sich um Leopard-1 oder 2 gehandelt hat.

Inzwischen sind weitere Leoparden zerstört worden. Als zuverlässig geltende russische Militärblogger haben gemeldet, dass am 9. Juni im Raum Saporoschschje fünf Leopard-2 Panzer zerstört wurden, wobei es sich zumindest teilweise um die modernen Leopard-2A6 gehandelt hat. Demnach wurden zwei komplett zerstört, einer getroffen und aufgegenen und zwei weitere ebenfalls aufgegeben. Außerdem wurden demnach auch sechs amerikanische Bradley-Schützenpanzer und weitere westliche Panzerfahrzeuge getroffen und aufgegeben.

Das war an der Front in Saporoschschje und nach meinen Informationen konnten die westlichen Panzer nicht einmal in die Kampfhandlungen eingreifen, weil sie bereits vor Erreichen der Front entdeckt und – vermutlich von russischen Hubschraubern – aus der Luft zerstört wurden. Die Luftüberlegenheit der russischen Streitkräfte scheint dort total zu sein, was die Panzer natürlich sehr verwundbar macht.

Natürlich ist es noch zu früh über den Ausgang der ukrainischen Offensive zu spekulieren, aber bisher scheint sie der Ukraine – auch nach Angaben westlicher Medien – keine Erfolge, dafür aber immense Verluste zu bringen.









In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen