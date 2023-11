Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 27. November, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 27. November.

Beginn der Übersetzung:

Das Scheitern der ukrainischen Gegenoffensive, skythisches Gold und eine zerrissene Flagge: Die Ereignisse rund um die Ukraine

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat das Scheitern der Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte eingeräumt und festgestellt, dass die Ukrainer auch mit Hilfe des Bündnisses „die Frontlinie nicht verschieben konnten“.

Die Sammlung skythischen Goldes aus den Museen der Krim wurde vom Obersten Gerichtshof der Niederlande an die Ukraine übergeben und bereits nach Kiew geliefert, teilte der Zoll des Landes mit.

Starker Wind hat die größte Nationalflagge der Ukraine in zwei Teile gerissen.

Die TASS hat die wichtigsten Ereignisse rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Russische Truppen haben in den letzten 24 Stunden sechs Angriffe ukrainischer Angriffsgruppen bei Saporoschje, Krasnoliman und Kupjansk abgewehrt und gegnerische Stellungen bei Donezk, Cherson und südlich von Donezk getroffen, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Die Gesamtverluste der Ukraine beliefen sich auf etwa 600 Soldaten.

Zwei Schützenpanzer und andere gepanzerte Fahrzeuge sowie verschiedene Artilleriewaffen der Ukraine wurden zerstört. Die russische Luftabwehr schoss zwei S-200-Lenkraketen eines Flugabwehrraketensystems ab, das für den Beschuss von Bodenzielen über dem südlichen Teil des Asowschen Meeres umgerüstet wurde.

Die Ukraine und die NATO

Der NATO-Generalsekretär hat das Scheitern der ukrainischen Gegenoffensive eingestanden. „Wir sehen, dass die Ukrainer trotz der beträchtlichen Hilfe der NATO-Länder in diesem Jahr nicht in der Lage waren, die Frontlinie zu verschieben. Das bestätigt nur die Tatsache, dass Russland nicht unterschätzt werden sollte“, sagte er auf einer Pressekonferenz vor einem Treffen der Außenminister der Allianz.

Stoltenberg kündigte auch das erste Treffen des Ukraine-NATO-Rates auf Außenministerebene am 29. November an, bei dem die Ukraine durch Außenminister Dmitri Kuleba vertreten sein wird. Laut Stoltenberg sollen bei dem Treffen Empfehlungen für die Ukraine zu Reformen auf dem Weg zur NATO-Mitgliedschaft vereinbart werden.

Das Treffen „wird eine Gelegenheit sein, das unerschütterliche Engagement des Bündnisses für die Ukraine zu bekräftigen und darüber zu sprechen, was in den nächsten Monaten wahrscheinlich passieren wird“, sagte der stellvertretende Außenminister für europäische und eurasische Angelegenheiten James O’Brien.

Borrells Bedenken

EU-Chefdiploamt Josep Borrell erklärte, es bestehe die Gefahr, dass es für die EU aufgrund der Haltung der Union zur Lage im Nahen Osten schwieriger werde, bei den USA Unterstützung für Entscheidungen zur Ukraine zu finden. „Einige Länder haben die Beziehungen abgebrochen oder unsere Botschafter einbestellt, um ihnen mitzuteilen, dass sie unsere Position in Gaza für unvereinbar mit dem halten, was wir in der Ukraine verteidigen“, sagte er in einem Interview mit der spanischen Zeitung La Vanguardia.

Auf die Frage, ob sich dies auf die EU auswirken könnte, wenn sie sich in der UNO um Unterstützung für die Ukraine bemüht, betonte der Diplomat: „Dieses Risiko ist real.“

Ungarn und die Sanktionen

Ungarn hat sich geweigert, Vorschläge zu unterstützen, das zwölfte EU-Sanktionspaket gegen Russland um Maßnahmen zu ergänzen, die die Energiesicherheit der europäischen Länder selbst gefährden würden, sagte der ungarische Außenminister Peter Szijjártó nach einem Treffen mit den europäischen Amtskollegen in Brüssel. Er sagte, bei dem Treffen seien erneut Sanktionen gegen Russland im Bereich der Kernenergie sowie ein Verbot russischer Öllieferungen durch die Druschba-Pipeline nach Mitteleuropa, einschließlich Ungarn, vorgeschlagen worden. „Wir haben deutlich gemacht, dass wir diesen Entscheidungen nicht zustimmen werden“, sagte Szijjártó.

Er sagte, die EU-Kommission habe versprochen, bereits am Dienstag neue Vorschläge für das zwölfte Paket vorzulegen. Im übrigen, so der Minister, sei Budapest davon überzeugt, dass zunächst die Folgen der Umsetzung der vorangegangenen Pakete analysiert werden sollten, da „die fehlgeschlagenen Entscheidungen in Brüssel der letzten Jahre zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Wettbewerbsfähigkeit Europas geführt haben“.

Skythisches Gold

Das skythische Gold ist in die Ukraine gebracht worden und in Kiew hat die Zollabfertigung begonnen, teilte der Zoll der Ukraine mit. Nach seinen Angaben ist der Lastwagen mit 2.694 Kilogramm Kulturgütern auf dem Gebiet des Kiewer Höhlenklosters angekommen, wo Experten des Nationalmuseums für Geschichte der Ukraine sich um die Schätze kümmern werden.

Das Allard Pearson Museum in Amsterdam, in dem die Sammlung des skythischen Goldes bis zur Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der Niederlande aufbewahrt wurde, hat die Übergabe des Kulturguts an die Ukraine bestätigt.

Das skythische Gold „gehört auf die Krim und sollte auch dort bleiben“, sagte Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten, im Gegenzug.

Zerrissene Flagge

Die größte ukrainische Flagge, die in Kiew in der Nähe des Mutterland-Denkmals hängt, wurde durch starke Winde schwer beschädigt, teilte die Verwaltung der Stadt Kiew mit. Sie versprach, die zerrissene Flagge umgehend durch eine neue zu ersetzen.

Die Flagge ist 16 mal 24 Meter groß und hing an einem 90 Meter hohen Fahnenmast. Ukrainische Medien zeigten Aufnahmen, wie starke Windböen die Flagge entlang der farbigen Streifen in zwei Hälften rissen.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden" enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine.

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



