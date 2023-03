Trotz aller Sanktionen

Die russische Regierung meldet positive Wirtschaftszahlen, die russische Wirtschaft wächst wieder, Arbeitslosigkeit, Armut und Inflation erreichen die niedrigsten Werte der Geschichte.

Die russischen Wirtschaftszahlen sind beeindruckend, vor allem, wenn man bedenkt, dass der Westen vor einem Jahr versprochen hat, die russische Wirtschaft mit seinen Sanktionen zu zerschlagen. Zwar gab es 2022 einen leichten Rückgang des russischen Wirtschaftswachstums, aber der wurde schon im vierten Quartal 2022 überwunden.

Ich werde in den nächsten Wochen, wenn alle Zahlen offiziell vorgestellt und die neuen Regierungsprogramme für 2023 offiziell verkündet sind, noch ausführlich über die Situation der russischen Wirtschaft berichten. Hier übersetze ich einen kurzen Kommentar aus dem wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens vom Sonntag, in dem der Moderator die ersten Zahlen präsentiert und seine unverhohlene Freude über die Widerstandsfähigkeit der russischen Wirtschaft nicht verborgen hat.

Russland beugt sich auch unter dem stärksten Druck des Westens nicht

Die russische Regierung, die den Kurs des Präsidenten umsetzt, bereitet ihren Bericht an die Staatsduma vor, der für den 20. März geplant ist. Doch schon jetzt zeichnen sich einige optimistische Zahlen ab. Rosstat bestätigte am Freitag, dass die Armut im vierten Quartal des vergangenen Jahres mit 7,9 Prozent ihren Tiefststand erreicht hat. Das sind 11,6 Millionen Menschen. Angesichts der Herausforderungen, mit denen Russland im vergangenen Jahr konfrontiert war, ist das ein ausgezeichnetes Ergebnis.

Eine weitere wichtige Zahl ist, dass die Beschäftigung in Russland auf Rekordniveau liegt: die Arbeitslosigkeit beträgt nur 3,7 Prozent! Das ist sehr gut. Das Land arbeitet!

Die Inflation: Zu Beginn des letzten Jahres lag sie bei weit über 20 Prozent, im vierten Quartal betrug sie nur noch vier Prozent im Jahresvergleich. Spüren Sie die Dynamik? Und das inmitten des enormen Drucks von Seiten des Westens. Über 12.000 Sanktionen und Kriegszeiten. Aber Russland lässt sich nicht unterkriegen. Das ist Kraft!

Und noch ein ganz wichtiger Indikator: Russland hat ein reales Wirtschaftswachstum zu verzeichnen. Ja, am Ende des gesamten Jahres betrug der Rückgang etwa drei Prozent, aber im vierten Quartal gab es bereits ein Wachstum! Einen kleinen Anstieg von 0,3 Prozent, aber ein Wachstum! Das bedeutet, dass die Kurve in der Grafik nicht nach unten, sondern nach oben geht. Es ist ein Trend. Alle negativen, katastrophalen Prognosen haben sich in Luft aufgelöst. Es wird noch besser werden.

Und ein konkretes Beispiel für den Übergang zu einem neuen, nachhaltigeren Wirtschaftsmodell, die Veränderung der Wirtschaftsstruktur des Landes. Ein Wachstum der Produktion und des Exports von verflüssigtem Erdgas, LNG. Das heißt, nicht durch Pipelines. Das ist die Aufgabe, die der Präsident zuvor gestellt hatte.

Ministerpräsident Michail Mischustin schlägt vor, die Kapazitäten der arktischen Routen für den Transport von LNG nach Osten – in die Länder des asiatisch-pazifischen Raums – aktiver zu nutzen: „Die Regierung schlägt vor, die Geografie der Felder, aus denen LNG exportiert werden darf, zu erweitern und vielversprechende unterirdische Gebiete hinzuzufügen, die sich in beträchtlicher Entfernung vom einheitlichen Gasversorgungssystem befinden und zu denen es daher wirtschaftlich nicht sinnvoll ist, Pipelines zu legen. In erster Linie handelt es sich um die nördlichen Gebiete des Krasnojarsker Gebiets und des Autonomen Bezirks der Jamal-Nenzen. Dort gibt es riesige Erdgasreserven, insgesamt etwa drei Billionen Kubikmeter. Die Entscheidung ermöglicht uns, die jährliche LNG-Produktion in den nächsten sieben Jahren auf 100 Millionen Tonnen zu erhöhen, den Export erheblich zu steigern und generell die Position Russlands auf dem Weltmarkt für diesen umweltfreundlichen Brennstoff zu stärken.“

