Die russischen Aufnäher und das Alter der russischen Soldaten

Leserfragen

Ich habe Fragen zu meinem Frontbesuch bekommen, die ich hier kurz beantworten will.

Es gibt Menschen, die sich wundern, dass Alina Lipp und ich an der Front mit einem Chevron (das sind die kleinen Klettaufnehmer, die russische Soldaten tragen) mit der russischen Aufschrift „Agent des Kreml“ herumlaufen. Dazu muss man wissen, dass diese Chevrons meist humoristische und ironische Texte haben. Natürlich gibt es auch Chevrons mit den Abzeichen der Einheiten und andere ernste Aufdrucke, aber jeder russische Soldat trägt mindestens einen Chevron mit einem lustigen Text.

Die Chevrons

Da unsere Kritiker in Deutschland der Meinung sind, Alina und ich würden von der russischen Regierung für unsere „Propaganda“ bezahlt und Alina von deutschen Medien (ich glaube vom ZDF) schon als „Putins Info-Kriegerin“ bezeichnet wurde, hat sie, als sie diese Chevrons gesehen hat, sofort zwei davon gekauft – einen für sich selbst und einen für mich.

Aber es gibt noch weit mehr solcher Chevrons.

Viele Ukrainer bezeichnen „die Russen“ insgesamt als „Orks“, die man vernichten muss (egal, ob Soldat oder Zivilist, Mann, Frau oder Kind). Daher tragen viele Russen (auch Alina) einen Chevron mit der Aufschrift „Guten Tag, ich bin ein Ork“.

Viele russische Soldaten tragen an Helm oder Schutzweste einen Chevron mit der Aufschrift „Mama hat gesagt, ich soll das anziehen“. Wieder andere tragen welche mit einem Bild des russischen Außenministers, das die Aufschrift „Mit Dummköpfen zu reden ist mein Job“ tragen. Oder es gibt welche mit einem Totenkopf darauf, um den geschrieben steht „Nicht rennen, sonst stirbst du müde“. Und natürlich dürfen Chevrons mit der Aufschrift „Rentner-Soldat“ nicht fehlen.

Das Alter der Soldaten

In unseren Videos sieht man viele Soldaten, die man eigentlich für zu alt halten sollte, als dass sie noch als Soldaten in den Gräben kämpfen. Dabei handelt es sich jedoch nicht um „reguläre“ oder gar einberufene Soldaten, sondern um Freiwillige. Diese Männer sind sehr fit und vor allem sehr motiviert.

Uns wurde – ich werde nicht erzählen, wo – sogar die Geschichte eines 64-jährigen Mannes erzählt, der sich unbedingt freiwillig melden wollte, aber überall abgelehnt wurde, weil das Höchstalter für Freiwillige 60 Jahre ist. Er hat sich schließlich Gruppen angeschlossen, die humanitäre Hilfe verteilen und so versucht, sich in Einheiten „einzuschleichen“. Das ist ihm in einem Fall sogar gelungen, bevor schließlich jemand wissen wollte, wer er denn sei, worauf er hochkant rausgeworfen werden sollte.

Aber er hat Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt und – so wurde uns erzählt – er dient jetzt doch in einer Freiwilligeneinheit, wobei er sogar Rotationen ablehnt und einfach vorne im Graben bleibt, während die Kameraden in der Stellung ausgetauscht werden. Der Mann ist in seiner Einheit eine Legende, denn – ich zitiere – „der macht all den Jungen noch richtig was vor“.

Da ich in letzter Zeit vor allem bei Freiwilligeneinheiten war, sind auf meinen Videos immer wieder auch Männer zu sehen, die schon über 50 sind. Wie gesagt sind das motivierte Freiwillige, die sehr gut in Form sind und oft militärische Erfahrung mitbringen, weshalb sie sehr gefragt sind.

Ich werde in den nächsten ein oder zwei Wochen wieder viele Videos meiner aktuellen Reise veröffentlichen, in denen wir mit Soldaten gesprochen und sie ausführlich haben erzählen lassen, warum sie sich freiwillig gemeldet haben, was ihre Motivation ist und so weiter. Übrigens ist eines besonders interessant: Die Freiwilligen verpflichten sich jeweils für sechs Monate, aber viele fahren nach ihrem Einsatz nur für wenige Tage oder Wochen nach Hause zu ihren Familien und kehren danach mit einem neuen Vertrag zu ihren Einheiten zurück.

Bei so motivierten Soldaten ist es kein Wunder, dass die Gespräche in unseren Videos immer recht locker sind, denn die Stimmung bei diesen Männern ist wirklich hervorragend.

