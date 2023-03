Die USA sondieren bei ihren Verbündeten China-Sanktionen

Wirtschaftskrieg

Die USA werfen China vor, es könnte anfangen, Russland mit Waffenlieferungen zu unterstützen. Für den Fall sondieren die USA bei ihren Verbündeten bereits mögliche China-Sanktionen, meldet Reuters.

Die Russland-Sanktionen haben Deutschland und die EU bereits schwer getroffen und die dadurch explodierenden Energiepreise stellen die Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft in Deutschland und Europa in Frage. Wenn nun auch noch ähnlich harte Sanktionen gegen China verhängt werden, dürfte das das Ende der europäischen Wirtschaft sein.

Reuters meldet nun, dass die USA „mit der Kerngruppe von Ländern, die die Sanktionen gegen Russland nach dessen Invasion in der Ukraine vor einem Jahr am meisten unterstützten, den Grundstein für mögliche Maßnahmen gegen Peking legten“. Das ist eine vielsagende Formulierung, denn zu diesen Kernländern gehört bekanntlich Deutschland, das schon mindestens ab Dezember 2021 mit den USA die ersten Russland-Sanktionen ausgearbeitet hat, die dann Anfang März 2022 in Kraft getreten sind. Da die Grünen keine Hemmungen haben, die deutsche Wirtschaft an die Wand zu fahren (und vielleicht nicht einmal verstehen, was sie tun, wie ein US-Papier nahelegt), und Bundeskanzler Scholz politisch schwach und international unerfahren ist, besteht die Gefahr, dass die Bundesregierung auch auf diesen amerikanischen Zug aufspringt.

Ich übersetze hier die Reuters-Meldung über die Konsultationen der USA über mögliche China-Sanktionen komplett.

Beginn der Übersetzung:

Exklusiv: USA bitten Verbündete um Unterstützung für mögliche China-Sanktionen wegen Ukraine-Krieg

Nach Angaben von vier US-Beamten und anderen Quellen sondieren die USA bei engen Verbündeten die Möglichkeit, neue Sanktionen gegen China zu verhängen, falls Peking Russland im Krieg in der Ukraine militärisch unterstützt.

Die Konsultationen, die sich noch in einem vorläufigen Stadium befinden, sollen dazu dienen, die Unterstützung einer Reihe von Ländern, insbesondere der wohlhabenden G7, zu gewinnen, um die Unterstützung für mögliche Sanktionen zu koordinieren.

Es war nicht klar, welche konkreten Sanktionen Washington vorschlagen wird. Die Gespräche wurden bisher nicht bekannt gegeben.

Das Weiße Haus und das US-Finanzministerium, das bei der Verhängung von Sanktionen federführend ist, lehnten eine Stellungnahme ab.

Washington und seine Verbündeten haben in den letzten Wochen behauptet, China erwäge Waffenlieferungen an Russland, was Peking jedoch bestreitet. Berater von US-Präsident Joe Biden haben öffentlich keine Beweise vorgelegt.

Sie haben China auch direkt davor gewarnt, dies zu tun, unter anderem bei Treffen zwischen Biden und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping sowie bei einem persönlichen Treffen zwischen US-Außenminister Antony Blinken und dem chinesischen Spitzendiplomaten Wang Yi am 18. Februar am Rande einer globalen Sicherheitskonferenz in München.

Die ersten Schritte der Biden-Administration, um der chinesischen Unterstützung für Russland entgegenzuwirken, umfassten informelle Kontakte auf personeller und diplomatischer Ebene, einschließlich des Finanzministeriums, sagten mit der Angelegenheit vertraute Quellen.

Sie sagten, dass Beamte mit der Kerngruppe von Ländern, die die Sanktionen gegen Russland nach dessen Invasion in der Ukraine vor einem Jahr am meisten unterstützten, den Grundstein für mögliche Maßnahmen gegen Peking legten.

Geheimdienstinformationen

Ein Vertreter eines von Washington konsultierten Landes sagte, er habe nur wenige Informationen gesehen, die die Behauptungen über eine mögliche militärische Unterstützung Russlands durch China stützten. Ein US-Beamter sagte jedoch, dass man den Verbündeten detaillierte Berichte über die Geheimdienstinformationen zur Verfügung stelle.

Die Rolle Chinas im Russland-Ukraine-Krieg wird voraussichtlich eines der Themen sein, wenn Biden am Freitag den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz im Weißen Haus trifft. Zuvor wird der Krieg am Mittwoch und Donnerstag von Außenministern aus Dutzenden von Ländern, darunter Russland, China und den USA, in Neu-Delhi erörtert.

Letzte Woche hat China ein 12-Punkte-Papier veröffentlicht, in dem ein umfassender Waffenstillstand gefordert wird und das im Westen auf Skepsis stößt.

Die anfänglichen Bemühungen Washingtons um Sanktionen hätten noch nicht zu einer breiten Einigung über konkrete Maßnahmen geführt, so die Quellen.

Eine Quelle sagte, die Regierung wolle zunächst die Idee koordinierter Sanktionen zur Sprache bringen und „Impulse setzen“ für den Fall, dass irgendwelche Lieferungen aus China, das kurz vor der Invasion am 24. Februar letzten Jahres eine „unbegrenzte“ Partnerschaft erklärte, nach Russland entdeckt werden.

„An der G7-Front ist man sich dessen wohl bewusst“, sagte eine zweite Quelle, fügte aber hinzu, dass es noch keine detaillierten, auf China ausgerichteten Maßnahmen gebe.

Könnte China den Konflikt kippen?

Der Ukraine-Konflikt hat sich zu einem zermürbenden Grabenkrieg entwickelt. Da Russland die Munition ausgeht, befürchten die Ukraine und ihre Unterstützer, dass Lieferungen aus China den Konflikt zu Russlands Gunsten kippen könnten.

Im Rahmen eines entsprechenden diplomatischen Vorstoßes hat Washington in einer G7-Erklärung zum ersten Jahrestag des Krieges am 24. Februar eine Formulierung durchgesetzt, in der „Drittländer“ aufgefordert werden, „die materielle Unterstützung des russischen Krieges einzustellen oder mit hohen Kosten zu rechnen“.

Obwohl China in der Erklärung nicht namentlich erwähnt wurde, verhängten die USA neue Sanktionen gegen Personen und Unternehmen, die beschuldigt werden, Russland bei der Umgehung der Sanktionen zu helfen. Zu den Maßnahmen gehörten Exportbeschränkungen für Unternehmen in China und anderswo, die sie am Kauf von Produkten wie Halbleitern hindern werden.

„Wir haben versucht, unsere Besorgnis sehr deutlich zu signalisieren, sowohl unter vier Augen in München als auch öffentlich“, sagte Daniel Kritenbrink, der oberste US-Diplomat für Ostasien, diese Woche vor dem Kongress. „Wir haben über die Implikationen und die Konsequenzen gesprochen, wenn sie das tun würden. Und wir wissen auch, dass viele unserer gleichgesinnten Partner diese Bedenken teilen“.

Zu den Herausforderungen, denen sich die USA bei der Verhängung von Sanktionen gegen China, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, gegenübersehen, gehört die tiefgreifende Integration des Landes in die großen Volkswirtschaften Europas und Asiens, was die Gespräche erschwert. Die Verbündeten der USA von Deutschland bis Südkorea sind zurückhaltend, wenn es darum geht, China zu verärgern.

Anthony Ruggiero, ein Sanktionsexperte unter dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump, sagte, dass die Regierung Biden durchaus die Möglichkeit habe, private Akteure in China wirtschaftlich einzuschränken, und dass dies die Regierung und Banken davon abhalten könnte, weitere Unterstützung zu leisten.

„Dann kann die Regierung China sowohl öffentlich als auch privat die Botschaft übermitteln, dass die USA die Sanktionen verschärfen und chinesische Banken mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln ins Visier nehmen werden“, sagte Ruggiero, der jetzt bei der Foundation for Defense of Democracies arbeitet.

Washington sollte China vor die Wahl stellen, entweder Zugang zum US-Finanzsystem zu erhalten oder den Krieg gegen Russland zu unterstützen, sagte Ruggiero unter Verweis auf die Sanktionen gegen den Iran und Nordkorea.

Ende der Übersetzung

