Eine Mehrheit der Deutschen meint, man könne seine Meinung nicht mehr frei äußern

Dass die Meinungs- und Pressefreiheit in Deutschland und der EU immer weiter eingeschränkt werden, bemerken die Deutschen auch immer mehr in ihrem Alltag. Eine aktuelle Umfrage von Allensbach meldet, dass inzwischen eine Mehrheit der Deutschen Angst hat, frei die eigene Meinung zu äußern.

Die Political Correctness hat vor etwa 30 Jahren den Anfang gemacht und begonnen, den Menschen Stück für Stück Vorschriften zu machen, was man noch sagen darf und was nicht. Später kamen alle möglichen Verschärfungen hinzu und heute sind wir bei Wokeness und Cancel Culture angekommen. Nicht nur die Liste der inzwischen „verbotenen“ Worte – angefangen beim sogenannten „N-Wort“ über Zigeunerschnitzel bis hin zum Gendern und seinen Regeln – ist inzwischen unübersichtlich lang geworden, sogar ganze Themenbereiche sind bereits „verboten“. Das geht so weit, dass man bereits juristische Probleme bekommen kann, wenn man einen biologischen Mann, der in Frauenkleidern herumläuft, als „Mann“ bezeichnet.

Das sind nur die auffälligsten Erscheinungen der Einschränkungen der Meinungsfreiheit, die mit den Jahren erst schleichend, dann in letzter Zeit mit atemberaubender Geschwindigkeit eingeführt wurden. Man bekommt in der deutschen „Demokratie“ mittlerweile juristische Probleme, wenn man eine von der Regierungspolitik abweichende Meinung hat. Das wurde während der sogenannte Pandemie deutlich und setzt sich fort, wenn man heute beim Ukraine-Konflikt oder dem Gazakrieg eine andere Meinung als die Regierung hat. Inzwischen sind die Staatsanwälte schnell darin, die verschärften Regelungen im Strafgesetz umzusetzen, wenn man öffentlich etwas sagt, was der Politik der Regierung widerspricht.

Vorsicht mit freien Meinungsäußerungen!

Diese Einschränkungen der Meinungsfreiheit spürt nun auch eine Mehrheit der Deutschen. Das Institut für Demoskopie Allensbach und das Medienforschungsinstitut Media Tenor haben eine Umfrage gemacht, laut der nun 44 Prozent der Deutschen angeben, dass sie mit freien Meinungsäußerungen vorsichtig sein müssen, während nur 40 noch Prozent angeben, dass sie ihre politische Meinung frei äußern können. Media Tenor veröffentlicht schon seit Jahren jährlich einen „Freiheitsindex“, in dem die Ergebnisse ausführlich vorgestellt werden.

Bemerkenswert ist, dass bisher nur wenige Medien darüber berichtet haben. Lediglich in der „Zeit“ habe ich bisher einen Artikel gefunden, der dieses wichtige Ergebnis der Umfrage in seiner Überschrift „Meinungsfreiheit – Nur 40 Prozent der Deutschen glauben, Meinung frei äußern zu können“ nennt. Die Grafik, die die Zeit dazu in ihrem Artikel zeigt, bestätigt meine These, dass die Meinungsfreiheit in Deutschland in den letzten Jahren erst schleichend, dann rasend schnell eingeschränkt wurde, denn man kann sehen, wie die Menschen ab 2014 immer mehr den Eindruck bekommen haben, sie könnten ihre Meinung nicht mehr frei äußern.

Das zeigt, dass das Vertrauen der Deutschen in ihr politisches System weiter abnimmt und eigentlich müsste diese Meldung die Schlagzeilen der Medien beherrschen, die doch angeblich für das Recht auf freie Meinungsäußerung stehen. Aber die Medien sind ein Teil des Problems, denn sie beteiligen sich aktiv an der Einschränkung der Meinungsfreiheit, weil sie abweichende Meinungen diskreditieren anstatt sich mit ihnen auseinanderzusetzen.

Die Reaktion der Medien

Die „Zeit“ macht das in ihrem deutlich, indem sie erst meldet, dass eine Mehrheit der Deutschen meint, ihre Meinung nicht mehr drei äußern zu können, und dann sofort hinzufügt:

„Die Meinungsfreiheit ist im deutschen Grundgesetz festgeschrieben, die Ergebnisse der Studie beziehen sich lediglich auf gefühlte Meinungsäußerungen der Befragten.“

Die Aussage der Zeit ist – vielleicht etwas überspitzt gesagt – folgende: „Die Meinungsfreiheit ist gegeben, die Spinner bilden sich nur ein, ihre Meinung nicht mehr frei äußern zu können.“

Dabei müsste die Zeit, wenn dort tatsächlich noch echte Journalisten arbeiten würden, Alarm schlagen, denn in Artikel 5 des Grundgesetzes lautet:

„Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.“

Gegen diesen Artikel 5 wird laufend verstoßen, indem zum Beispiel russische Medien zensiert wurden, was das Grundgesetz eindeutig verbietet. Obwohl im Grundgesetz etwas anderes steht, wird heute verhindert, dass sich „jeder aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert“ unterrichten kann. Und die Menschen merken das, wie die Umfrage zeigt, denn zusammen mit der Zensur russischer und anderer regierungskritischer Medien in Deutschland und der EU wächst eben auch die Angst der Menschen, zensierte Meinungen zumindest mal zur Diskussion zu stellen. Dafür droht im besten Fall gesellschaftliche Ächtung und im schlimmsten Fall sogar schon eine Freiheitsstrafe.

Wie ist das mit der Meinungsfreiheit vereinbar, die in Deutschland angeblich garantiert ist?

Die unkritische deutsche Jugend

Interessant ist, wie sich die Antworten in der Umfrage auf die Altersgruppen verteilen. Nur von den Befragten zwischen 16 und 29 Jahren meinen etwa 50 Prozent, dass sie frei reden können, während 32 Prozent nicht dieser Meinung sind. Bei allen anderen Altersgruppen überwiegt die Zahl derer, die meinen, mit der freien Meinungsäußerung in Deutschland vorsichtig sein zu müssen, wie dieses Grafik aus dem Artikel der „Zeit“ zeigt.

Das bestätigt die These, dass die Lehrpläne der Schulen in den letzten Jahrzehnten immer mehr darauf ausgerichtet wurden, die Kinder zu Konformisten zu erziehen, die weniger kritisch nachfragen, sondern eher auf das Erlernen von politischen Narrativen getrimmt werden. Ich erinnere mich an einen Vorfall aus dem Jahr 2014, als die 16-jährige Tochter von Freunden von mir, die wusste, was in der Ukraine auf dem Maidan tatsächlich passiert war, in der Schule einen Aufsatz zu dem Thema schreiben musste. Sie hat, um keine schlechte Note zu bekommen, entgegen ihren Überzeugungen das geschrieben, was der Lehrer erwartet hat. Eine kritische Diskussion war nicht nur nicht gewollt, sie wurde sogar mit schlechten Noten bestraft.

Das ist kein Einzelfall, wie ich aus unzähligen Mails weiß, die ich in den letzten Jahren von Lesern bekommen habe. Die Jugend wird in Deutschland heute zu Gehorsam erzogen und soll den politisch gewollten Narrativen (Klimawandel, Gender, LGBT, transatlantische Politik, Unterstützung der „Philanthropen“, Öffentlich-private Partnerschaften, etc.) blind folgen.

Und das funktioniert erstaunlicherweise, denn ich kann mich an kaum eine Periode in der Geschichte erinnern, in der die Jugend der Regierungsmeinung so unkritisch gegenüberstand, wie es die heutige deutsche Jugend tut. Von Studentenprotesten ist in Deutschland heute nichts zu sehen, die Studentenorganisationen sind bei den wichtigen Themen voll auf Linie der Regierung, während es in der Vergangenheit doch so war, dass die Studenten den Finger in die Wunden gelegt und protestiert haben.

An den Unis gibt es heute keine Friedensbewegung mehr, die gegen Waffenlieferungen in Kriegsgebiete protestieren würde, stattdessen stehen die Studentenorganisationen auf der Seite der Transatlantiker, die gegen Friedensverhandlungen in der Ukraine und für Kriegsverlängerung durch Waffenlieferungen sind. Noch vor vielleicht 15 oder 20 Jahren wäre das undenkbar gewesen.

Die Jugend, also die Mehrheit der heute unter 30-jährigen, ist in Schule und Uni so sehr auf Konformität getrimmt worden, dass sie nicht einmal mehr erkennen, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Viele unterstützen das sogar, weil sie in der Schule nicht mehr gelernt haben, mit abweichenden Meinungen umzugehen, mit ihnen zu diskutieren und Argumente auszutauschen. Sie haben gelernt, Andersdenkende zu diskreditieren, sie als „Verschwörungsideologen“, als „Querdenker“, als „Rechtsextreme“ oder als was auch immer zu beschimpfen, anstatt sich mit anderen Meinungen und Argumenten auseinanderzusetzen.

Die Grünen sind glücklich

Die Verteilung der Antworten nach Parteizugehörigkeit ist wenig überraschend. 75 Prozent der Grünenwähler gaben an, man könne frei reden. Bei allen anderen Parteien war das Bild deutlich anders.

Das ist wenig überraschend, denn die Grünen sind eine Konformistenpartei, bei der die Narrative gar nicht hinterfragt werden. Dort wird nicht über politische Richtungen diskutiert, sondern nur darüber, wie radikal die Forderungen der Grünen (Vernichtung der Wirtschaft durch die Energiewende, unkontrollierte Einwanderung, LGBT- und Gendergaga, Verbote von allem Möglichem, angefangen beim Fleischkonsum, etc.) umgesetzt werden sollen.

Interessant ist, dass es kaum Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland gibt. Früher galten die Ostdeutschen als kritischer, heute scheint – das legt zumindest die Umfrage nahe – auch in Westdeutschland die Erkenntnis anzukommen, dass es um Demokratie und Meinungsfreiheit in Deutschland schlecht bestellt ist.

Die Autoren der Umfrage erklären die Unterschiede übrigens mit der Mediennutzung der Befragten, weil die meisten der Befragten sich beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen informieren. Das zeigt, dass die Menschen anfangen zu erkennen, dass Medien und Politik abweichende Meinungen diskriminieren, während die politischen Narrative der Grünen in der deutschen Medienlandschaft als die einzige Wahrheit propagiert werden. Das ist kein Wunder, denn die Grünen sind in den deutschen Medienredaktionen überproportional vertreten und geben den Ton an. So verbreiten sie in den Medien weitgehend unwidersprochen ihre Meinung und ihr Weltbild, während sie andere Meinungen nach Kräften diskreditieren und für Andersdenkende gesellschaftliche und wirtschaftliche Ausgrenzung, ja sogar Gefängnisstrafen fordern.

Willkommen im demokratischsten und besten Deutschland aller Zeiten!

