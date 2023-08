Entlassungen in der Ukraine und doch keine Taurus für Kiew? Die Ereignisse des 11. August

Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 11. August, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 11. August.

Beginn der Übersetzung:

Selensky entlässt Militärkommissare, über Moskau wurde eine Drohne ausgeschaltet: Die Lage rund um die Ukraine

Im Rahmen der Korruptionsbekämpfung in den ukrainischen Streitkräften hat der ukrainische Präsident Wladimir Selensky die Entlassung aller Militärkommissare und die Ernennung von von der Front zurückgekehrten und verwundeten Offizieren an deren Stelle angeordnet.

Russische Mittel der radio-elektronischen Kriegsführung haben den Versuch Kiews vereitelt, einen Drohnenangriff auf eine Einrichtung in Moskau durchzuführen, so das russische Verteidigungsministerium.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengetragen.

Verlauf der Operation

Die russischen Streitkräfte haben im Laufe des Tages fünf Angriffe der ukrainischen Streitkräfte bei Donezk und drei südlich von Donezk zurückgeschlagen, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Generalleutnant Igor Konaschenkow.

Bei Krasnoliman wehrten Einheiten der Truppengruppe Zentrum zwei Angriffe ukrainischer Sturmtruppen ab, sagte er.

Bei Kupjansk setzten Einheiten der westlichen Truppengruppe ihre Offensivaktionen auf breiter Front fort und verbesserten die taktische Lage in einer Reihe von Bezirken der Region Charkow, so Konaschenkow weiter. Bei Saporoschschje wurden drei Angriffe ukrainischer Einheiten abgewehrt und vier Munitionsdepots der ukrainischen Streitkräfte zerstört. Darüber hinaus wurde in der Nähe der Stadt Saporoschschje ein vorübergehender Aufmarschpunkt ausländischer Söldner getroffen, fügte er hinzu.

Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums sagte auch, dass der Feind im Laufe des Tages in allen Abschnitten bis zu 575 Kämpfer verloren habe.

Drohne in Moskau

Wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte, haben die russischen Mittel zur radio-elektronischen Kriegsführung den Versuch Kiews vereitelt, einen Drohnenangriff auf eine Einrichtung in Moskau durchzuführen. Nach Angaben des Ministeriums wurde die Drohne mit Mitteln der radio-elektronischen Kampfführung abgeschossen und stürzte in einem Waldgebiet westlich von Moskau ab. Bei dem vereitelten Terroranschlag gab es keine Verletzten und keine Schäden. Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin sagte, die Wrackteile der Drohne seien in der Nähe des Karamyschewskaja-Damms abgestürzt.

Netzwerk der ukrainischen Geheimdienste

Michail Podoljak, ein Berater des Leiters des ukrainischen Präsidialamtes, hat zugegeben, dass ein Netzwerk ukrainischer Geheimdienste – die Hauptdirektion für Nachrichtendienste (GUR) des Verteidigungsministeriums und der Geheimdienst der Ukraine (SBU) – in Russland tätig ist. Die ukrainischen Geheimdienste könnten dieses Netz nutzen. Gleichzeitig fügte Podoljak hinzu, dass einige „nicht identifizierte Drohnen“ in „Zwischenfälle“ auf russischem Gebiet verwickelt seien.

Ein weiteres Treffen

Mark Milley, der Vorsitzende der Stabschefs der US-Streitkräfte, führte per Videokonferenz ein Gespräch mit seinen Amtskollegen aus der Ukraine und Großbritannien, Valery Saluzhny und Tony Radakin, an dem auch der Oberste Alliierte Befehlshaber der Gemeinsamen Streitkräfte der NATO in Europa, US-General Christopher Cavoli, teilnahm. Nach Angaben des Sprechers der Stabschefs der US-Streitkräfte Dave Butler erörterten sie den Verlauf der Kampfhandlungen in der Ukraine „und tauschten Ansichten und Einschätzungen aus“.

Ausbildung nicht so bald

Die erste Gruppe von sechs ukrainischen Piloten wird die Ausbildung für den Einsatz von US-Kampfjets des Typs F-16 erst im nächsten Sommer abschließen, berichtete die Washington Post unter Berufung auf ukrainische Militärs. Diese Piloten werden die Hälfte des Geschwaders ausmachen, zwei weitere Piloten stehen in Reserve. Die zweite Gruppe von Piloten werde die Ausbildung erst Ende 2024 abschließen können, so die Zeitung.

Die lange Ausbildungszeit sei darauf zurückzuführen, dass die Piloten einen zusätzlichen viermonatigen Englischkurs in Großbritannien absolvieren müssen, um die Terminologie im Zusammenhang mit dem Betrieb von Kampfjets zu beherrschen. Trotz der Erklärungen der Staats- und Regierungschefs einiger westlicher Länder auf dem NATO-Gipfel, dass die Ausbildung der ukrainischen Piloten im August beginnen wird, „ist es offensichtlich, dass ihre Pläne noch in der Entstehung begriffen sind“, so die Zeitung.

Raketen sind nicht im Gespräch

Entgegen einiger Medienberichte ist die deutsche Regierung noch nicht bereit, Langstrecken-Marschflugkörper des Typs Taurus an Kiew zu liefern, zitiert die Bild-Zeitung ihre Quellen. Sowohl das Bundeskanzleramt als auch das Verteidigungsministerium dementierten der Zeitung zufolge, dass eine Entscheidung über die Lieferung der Raketen an die Ukraine bereits gefallen oder in Kürze zu erwarten sei. „Es gibt keine Vorbereitungen für diese Entscheidung“, sagte ein hoher Regierungsbeamter, der anonym bleiben wollte, der Zeitung.

Massenentlassungen

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky erwägt, Verteidigungsminister Alexej Resnikow zu entlassen und ihn als Botschafter nach Großbritannien zu entsenden, wobei zwei Kandidaten um die Nachfolge als Verteidigungsminister konkurrieren, berichtet die Ukrainska Pravda.

Am Freitag hielt Selensky eine Sitzung des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine ab und ordnete anschließend die Entlassung aller regionalen Militärkommandos an. „Zynismus und Bestechung sind während des Krieges Hochverrat“, sagte er in einer Videobotschaft nach der Sitzung. Selensky wies, Valery Saluzhny, den Chef der ukrainischen Streitkräfte, an, diese Posten mit Offizieren zu besetzen, die im Kampfgebiet waren und dort ihre Gesundheit verloren haben.

In der Ukraine gab es in letzter Zeit häufig Skandale im Zusammenhang mit der Zustellung von Einberufungsbefehlen direkt auf der Straße, die oft mit Gewaltanwendung einherging. Ukrainische Medien berichten auch, dass Angestellte von Einberufungsämtern Bestechungsgelder in Höhe von mehreren tausend Dollar für die Gewährung von Aufschub oder Befreiung von der Wehrpflicht annehmen. Wie Selensky in der Videobotschaft feststellte, „nahmen einige Bargeld, andere Kryptowährungen“.

US-Sanktionen

Die USA verhängten Sanktionen gegen die russischen Geschäftsleute Pjotr Aven, Alexej Kusmitschew, Michail Fridman und German Khan sowie gegen die Russische Vereinigung der Industriellen und Unternehmer.

In einer schriftlichen Erklärung erklärte US-Außenminister Anthony Blinken, die Russische Vereinigung der Industriellen und Unternehmer sei „in den Technologiesektor der Wirtschaft der Russischen Föderation involviert“, fördere die Importsubstitution und halte Treffen ab, um unter anderem Antworten auf die westlichen Sanktionen gegen Moskau zu erarbeiten. „Die USA werden weiterhin alle geeigneten Maßnahmen ergreifen, um diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die Russlands Krieg gegen die Ukraine ermöglichen und davon profitieren“, so Blinken.

Der stellvertretende US-Finanzminister Wally Adeyemo sagte seinerseits, dass die „wohlhabenden russischen Eliten“ sich von der Vorstellung verabschieden sollten, dass sie in der Lage sein werden, „business as usual“ zu betreiben, solange Moskau die Militäroperation durchführt.

Ende der Übersetzung

