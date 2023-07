Ukraine

Ergebnislose ukrainische Offensive und Diskussionen über Getreide: Die Lage rund um die Ukraine

Die Erfolglosigkeit der ukrainischen Gegenoffensive, bei der Zehntausende von Kämpfern der ukrainischen Streitkräfte ums Leben kamen, enttäuscht Kiews westliche Kuratoren. Das sagte der russische Präsident Wladimir Putin bei einem Treffen mit den ständigen Mitgliedern des russischen Sicherheitsrates. Er wies auch darauf hin, dass sich die Bewohner der Ukraine allmählich zu fragen beginnen, warum ihre Angehörigen sterben, während die Eliten in Europa erkennen, dass die Unterstützung der korrupten Kiewer Regierung eine endlose Verschwendung von Geld und Kräften ist.

Die UNO hat angekündigt, sich für die Wiederaufnahme von Agrarexporten aus Russland und der Ukraine einzusetzen, da diese für die internationale Ernährungssicherheit äußerst wichtig sind. Die Russische Föderation betonte ihre Bereitschaft, zu einem erneuerten Getreideabkommen zurückzukehren, allerdings erst, wenn die Bedingungen Moskaus erfüllt sind.

Ergebnislose Gegenoffensive

Die westlichen Kuratoren des Kiewer Regimes sind enttäuscht über die Ergebnisse der so genannten ukrainischen Gegenoffensive, die keine Ergebnisse zeigt, sagte Putin bei einem Treffen mit den ständigen Mitgliedern des russischen Sicherheitsrates. Ihm zufolge haben den ukrainischen Streitkräften „weder durch die kolossalen Ressourcen geholfen, die in das Kiewer Regime gepumpt wurden, noch die Lieferung westlicher Waffen – Panzer, Artillerie, gepanzerte Fahrzeuge, Raketen – noch der Einsatz tausender ausländischer Söldner und Berater, die sehr aktiv bei den Versuchen eingesetzt wurden, die Front der russischen Armee zu durchbrechen.“

Der Staatschef bezeichnete die Angriffe der ukrainischen Formationen als selbstmörderisch und wies darauf hin, dass sich die Verluste der ukrainischen Seite auf „Zehntausende von Menschen“ beliefen. Der ukrainischen Regierung falle es trotz „unaufhörlicher Wellen der totalen Mobilmachung“ immer schwerer, „neue Truppen an die Front zu bringen“, sagte Putin und betonte, dass „die Mobilmachungsressourcen des Landes erschöpft sind“.

Er fügte hinzu, dass die Menschen in der Ukraine „langsam, langsam, aber sicher ernüchtern“ und sich zunehmend fragen, warum ihre Angehörigen sterben. Auch in Europa ändere sich die öffentliche Meinung und die europäische Elite erkenne, dass die Unterstützung Kiews eine „Sackgasse, eine leere, endlose Verschwendung von Geld und Kräften“ im Dienste der US-Interessen sei. „Das Regime in Kiew ist bereit, alles zu tun, um seine korrupte Haut zu retten und seine Existenz zu verlängern. Das ukrainische Volk, seine Souveränität und seine nationalen Interessen sind ihm völlig egal“, sagte Putin.

Der Oberbefehlshaber lobte das russische Militär und stellte fest, dass das Kommando professionell handelt und die russischen Soldaten und Offiziere, Einheiten und Verbände ihre Pflicht gegenüber dem Vaterland mutig, standhaft und heldenhaft erfüllen.

Verlauf der Operation

Die russischen Streitkräfte haben im Laufe des Tages neun ukrainische Angriffe bei Donezk erfolgreich abgewehrt, sagte Generalleutnant Igor Konaschenkow, der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, am Freitag. Er wies darauf hin, dass die operativ-taktische und militärische Luftfahrt in der DNR Personal und Ausrüstung der Ukraine getroffen habe. Außerdem wurden zwei Munitionsdepots der 38. ukrainischen Marinebrigade und der 118. territorialen Verteidigungsbrigade zerstört.

Im Laufe des Tages, so Konaschenkow weiter, wurden mehrere Waffen- und Munitionsdepots, eine beträchtliche Menge militärischer Ausrüstung sowie mehrere Sabotage- und Aufklärungsgruppen in allen Abschnitten der Kampfhandlungen vernichtet. Mehr als 525 feindliche Kämpfer seien vernichtet worden, betonte er.

Darüber hinaus führten die russischen Streitkräfte mit Präzisionswaffen Schläge gegen ukrainische Einrichtungen durch, in denen Terroranschläge gegen Russland vorbereitet wurden, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums. Das Ziel des Angriffs sei erreicht worden, alle bezeichneten Einrichtungen seien getroffen worden, betonte er.

Explosionen in Odessa

Die russischen Streitkräfte setzen ihre Angriffe gegen strategische Einrichtungen in Odessa und in der Region fort. Die ukrainische Seite bestätigte am Freitag, dass eine wichtige Infrastruktureinrichtung in der Region Odessa getroffen wurde.

Am Morgen wurde in den meisten Regionen der Ukraine und auch in Kiew Luftalarm ausgerufen. In der Region Odessa wurden in dieser Zeit dreimal Explosionen gemeldet. Auch in der Region Tschernigow gab es Explosionen.

Ernährungssicherheit

Agrarexporte aus Russland und der Ukraine sind nach wie vor von entscheidender Bedeutung für die internationale Ernährungssicherheit. Die Vereinten Nationen werden sich für ihre Wiederaufnahme einsetzen, sagte der UN-Untergeneralsekretär für humanitäre Angelegenheiten Martin Griffiths am Freitag.

Russland ist bereit, zu einem erneuerten Getreideabkommen zurückzukehren, aber erst, wenn dessen Bedingungen endlich erfüllt sind. Gleichzeitig setzt Moskau seine Lebensmittelexporte fort und berücksichtigt alle Anliegen der bedürftigen Staaten, sagte der stellvertretende russische Außenminister Sergej Verschinin am Freitag.

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky beauftragte auf einer Sitzung des Oberbefehlshaberrates das Militär und die Minister mit der Vorbereitung einer Reihe von Maßnahmen zur Fortsetzung der Getreideexporte über das Schwarze Meer. Auch systematische Maßnahmen zum Schutz der Häfen und der Infrastruktur wurden auf der Tagung erörtert.

Die USA hoffen auf eine Führungsrolle der Türkei bei der Wiederherstellung des Getreideabkommens über das Schwarze Meer, sagte US-Außenminister Anthony Blinken am Freitag. Zuvor hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärt, er rechne mit einer Wiederaufnahme des Getreideabkommens in absehbarer Zeit. Er werde an der Telefondiplomatie mit Russland festhalten und wolle das Thema mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin besprechen. Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Staatschefs, sagte jedoch gegenüber der TASS, dass Kontakte mit Erdogan noch nicht auf Putins Terminplan stünden.

Die türkische Präsidialverwaltung meldete am Freitagabend ein Telefongespräch zwischen Erdogan und Selensky, in dem „die beiden Staatsoberhäupter die Frage der Ausweitung des Schwarzmeer-Getreidekorridor-Abkommens eingehend erörterten“.

Nicht mehr Botschafter

Der ukrainische Präsident hat Vadim Prystaiko, den Botschafter in Großbritannien, der ihn kritisiert hatte, per Dekret entlassen.

Wallace sagte am 12. Juli auf dem öffentlichen NATO-Forum am Rande des Gipfeltreffens der Allianz in Vilnius, dass die westlichen Länder von der Ukraine lieber Worte des Dankes für die Lieferung von militärischer Ausrüstung hören würden als Kritik an Entscheidungen, die Aufnahme des Landes in die NATO im Rahmen eines Schnellverfahrens abzulehnen. Danach erklärte Selensky, er wisse einfach nicht, wie er sich sonst bedanken solle, und schlug Wallace vor, zu schreiben, wie das geschehen solle, wobei er anmerkte, dass die Ukrainer jeden Morgen aufwachen und dem Minister danken könnten. In einem Interview mit Sky News bezeichnete Prystaiko diese Worte Selenskys als ungesunden Sarkasmus und wies darauf hin, dass die Ukraine und Großbritannien nicht zeigen sollten, dass es Meinungsverschiedenheiten zwischen ihnen gibt.

