Der Druck der EU auf China und die wichtigste Aufgabe des russischen Militärs: Die Entwicklungen rund um die Ukraine

Die Hauptaufgabe des russischen Militärs besteht darin, die ukrainischen Streitkräfte auf eine Entfernung zurückzudrängen, von der aus sie keinen Schaden in russischen Regionen anrichten können, betonte der russische Präsident Wladimir Putin am Donnerstag.

Es gibt kein Wundermittel für die Krise in der Ukraine, man muss Bedingungen für Friedensgespräche schaffen, sagte der chinesische Präsident Xi Jinping. Er besprach die Situation mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und der Chefin der EU-Kommission Ursula von der Leyen.

Hinter den Explosionen der Nord-Stream-Pipelines steckt steckt höchstwahrscheinlich eine von einem Staat unterstützte Gruppe, hat der schwedische Staatsanwalt Mats Jungqvist, der die Sabotage untersucht, zugegeben.

Verlauf der Operation

Russische Truppen haben am vergangenen Tag ihre Angriffe auf ukrainische Stellungen bei Donezk, Saporoschschje, Krasnoliman, Kupjansk, Cherson und im Süden von Donezk fortgesetzt, wobei der Gegner insgesamt mehr als 320 Opfer zu beklagen hatte, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Generalleutnant Igor Konaschenkow.

Der Versuch einer Angriffsgruppe des Gegners, einen Gegenangriff bei den Siedlungen Vodyanoye und Nikolskoye (DNR) zu starten, wurde vereitelt. In den Gebieten Novoselovskoye, Artjomowka (LNR) und Pershotravneve (Region Charkow) wurden drei Sabotage- und Aufklärungsgruppen der ukrainischen Streitkräfte zerschlagen. Eine weitere Gruppe dieser Art versuchte, in der Nähe des Dorfes Slutschajevsk (Region Brjansk) auf russisches Gebiet vorzudringen, wurde jedoch durch Artilleriebeschuss zerstreut und zog sich nach Verlusten zurück.

Die ukrainischen Streitkräfte haben 14 ukrainische Soldaten, die sich dem russischen Militär ergeben hatten, mit einem massiven Artillerieangriff in der Nähe von Awdejewka getötet.

Putin und die Aufgaben des Militärs

Die Aufgabe aller militärischen Formationen der Russischen Föderation sei es, den Beschuss des Donbass durch die ukrainischen Streitkräfte zu stoppen, sagte der russische Präsident während eines Treffens mit dem amtierenden Chef der DNR Denis Puschilin. „Die Aufgabe aller unserer militärischen Formationen, des Verteidigungsministeriums und der Freiwilligen ist es, dafür zu sorgen, dass es keinen Beschuss [von ukrainischer Seite] mehr gibt“, sagte Putin.

Der Präsident erinnerte daran, dass Russland es „wirklich mit einem Regime zu tun hat, das sich äußerst brutal verhält“, und betonte: „Deshalb ist es unsere Aufgabe, sie in eine Entfernung zurückzudrängen, aus der sie uns keinen Schaden zufügen können.“

Nach Angaben der Donezker Rettungsdienste wurden bei einem Angriff der ukrainischen Streitkräfte mit Mehrfachraketenwerfern auf ein Fahrzeugdepot im Stadtteil Kalininsky vier Menschen getötet und sechs verletzt.

Sabotage der Nord Streams

Der schwedische Staatsanwalt, der im Fall der Sabotage der Gaspipelines Nord Stream und Nord Stream 2 ermittelt, hat erklärt, dass höchstwahrscheinlich eine von einem Staat unterstützte Gruppe hinter den Explosionen steckt. Seiner Ansicht nach ist diese Version das „offensichtliche Hauptszenario“.

„Am Tatort haben wir ein ziemlich klares Bild davon bekommen, wer das getan hat. Es ist nicht auszuschließen, dass es einige Privatpersonen gibt, die die Ausführenden gewesen sein könnten. Aber unsere wichtigste Spur ist natürlich, dass ein Staat dahinter steckt – direkt oder indirekt“, sagte Jungqvist gegenüber Reuters. Es sei aber „theoretisch möglich“, dass eine unabhängige Gruppe die Sabotage verübt habe, fügte er hinzu.

Die schwedische Staatsanwaltschaft sieht noch keine Notwendigkeit, bei den Ermittlungen mit Russland zusammenzuarbeiten. „Im Prinzip stehen wir einer Zusammenarbeit [mit Russland] positiv gegenüber, aber in der Voruntersuchung konzentrieren wir uns nicht darauf, wer es getan hat, das Wichtigste für uns ist auszuschließen, dass Schweden irgendwie als Plattform für diese Sabotage benutzt wurde“, erklärte Jungqvist.

China und die EU erörtern die Lage in der Ukraine

„Chinas Position in der Ukraine-Frage ist konsequent und klar. Sie besteht im Wesentlichen darin, Friedensgespräche und eine politische Lösung zu fördern“, sagte der chinesische Präsident bei Gesprächen mit dem französischen Präsidenten und der EU-Kommissionschefin in Peking. „Es gibt kein Wundermittel für die Krise, alle Parteien müssen die Initiative ergreifen und durch den Aufbau gegenseitigen Vertrauens die Voraussetzungen für die Einstellung der Feindseligkeiten und die Aufnahme von Friedensgesprächen schaffen“, betonte Xi Jinping.

Macron sprach sich seinerseits für eine baldige Wiederaufnahme der Gespräche mit Russland aus und fügte hinzu, dass es „nicht nur notwendig ist, den Konflikt zu beenden, sondern auch die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine zu achten.“

Die Chefin der EU-Kommission erklärte, der chinesische Präsident habe im Gespräch mit ihr seine Bereitschaft geäußert, mit dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky zu sprechen, wenn „die Bedingungen und die Zeit stimmen“.

China „verfügt über ein sehr effektives und beeindruckendes Vermittlungspotenzial“, aber „die Situation mit der Ukraine ist immer noch schwierig und zeigt keine Aussichten für eine friedliche Lösung“, sagte der Sprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow. Ihm zufolge hat Moskau angesichts „der offiziellen und inoffiziellen Position, die aus Kiew übermittelt wird“, vorerst keine „anderen Möglichkeiten als die Fortsetzung des Militäroperation“.

Eine hypothetische diplomatische Lösung des Konflikts im Donbass wäre politischer Mord an Selensky, sagte der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, Aleksej Danilow. „Wenn jemand unseren Präsidenten politisch ermorden will, kann er sie (die diplomatische Lösung, Anm. TASS) anbieten“, sagte Danilow in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Ukrinform.

Verantwortung für Ukraine-Krise

Die EU „erwartet, dass China weder direkt noch indirekt Waffen an Russland liefert“, sagte von der Leyen. Sie fügte hinzu, dass eine solche Unterstützung „den Beziehungen zwischen der EU und China ernsthaft schaden würde“, und wiederholte damit die facto die Aussage, die NATO-Generalsekretär zuvor Jens Stoltenberg gemacht hat.

Die USA und die NATO sollten für die Verantwortung der Krise in der Ukraine übernehmen, antwortete die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums Mao Ning. „Wenn wir über die Verantwortung für das Ukraine-Problem sprechen, glaube ich, dass die USA und Militärblöcke wie die NATO sie übernehmen sollte. Die NATO hat nicht den nötigen Status, um China Vorwürfe zu machen oder Druck auszuüben“, betonte sie und erinnerte daran, dass Peking von Beginn an Friedensgespräche gefördert hat.

Verfolgung der UOC

Die kanonische ukrainisch-orthodoxe Kirche (UOC) hat in Lwow aufgehört zu existieren, da die dortigen Behörden ihr das gesamte Eigentum weggenommen haben. „In diesen zwei Tagen ist die Geschichte des Moskauer Patriarchats in unserer Stadt zu Ende gegangen“, prahlte der Bürgermeister von Lwow Andrej Sadovy in seinem Telegramm-Kanal.

Er präzisierte, dass die Holzkirche des Apostelgleichen Fürsten Wladimir, die die Behörden als nicht genehmigtes Gebäude betrachteten, abgerissen wurde, während andere Kirchen der ukrainisch-orthodoxen Kirche entweder bereits an die schismatische orthodoxe Kirche der Ukraine oder an andere religiöse Organisationen übertragen werden.

