EU-Plan für den gemeinsamen Kauf von Munition gescheitert: Die Ereignisse des 20. April

Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine vom 20 April, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung vom 20. April.

Beginn der Übersetzung:

Kiew ist enttäuscht von EU-Waffenlieferungen und will mehr von der NATO: Die Entwicklungen rund um die Ukraine

Die Regierung in Kiew ist enttäuscht, dass die EU-Länder den Plan für den gemeinsamen Kauf von Munition für die Ukraine nicht umgesetzt haben. Das erklärte der ukrainische Außenminister Dmitri Kuleba.

Die NATO-Länder werden die Lieferungen von Flugzeugen, Panzern und gepanzerten Fahrzeugen an die Ukraine weiter verstärken, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Kiew. Eine „sinnvolle Diskussion“ über eine mögliche Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO sei erst nach ihrem Sieg im aktuellen Konflikt möglich.

Witali Klitschko, der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt, sagte, dass im Osten Kiews ein Soldatenfriedhof mit einer Gesamtfläche von etwa 90 Hektar eingerichtet werden soll.

Die TASS hat die wichtigsten Entwicklungen in der Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Russische Angriffskommandos, die von Luftlandetruppen, Artillerie- und Luftwaffeneinheiten unterstützt werden, haben die Vernichtung des Gegners im westlichen Teil von Artjomowsk (ukrainischer Name Bachmut) in den letzten 24 Stunden aktiv fortgesetzt.

Das sagte Generalleutnant Igor Konaschenkow, der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums. Ihm zufolge betrugen die Verluste des Gegners bei Donezk 470 Soldaten und Söldner, drei Panzer und fünf Schützenpanzer. Das kombinierte Hauptquartier der Bachmut-Gruppe der ukrainischen Streitkräfte wurde in der Nähe des Dorfes Kostantinowka (DNR) zerstört.

In anderen Gebieten betrugen die Gesamtverluste des Feindes mehr als 150 Personen und es wurden zwei Panzer, verschiedene gepanzerte Fahrzeuge und Artillerieausrüstung zerstört.

Einfrieren von Russlands Vermögenswerten

Österreich hat im Rahmen der Sanktionen gegen Russland seit Februar 2022 finanzielle Vermögenswerte im Wert von rund zwei Milliarden Euro eingefroren, so Finanzminister Magnus Brunner. Ihm zufolge liegt die wirksame Durchsetzung der Sanktionen gegen Russland im Interesse Österreichs, Europas und der USA.

Eine spezielle Arbeitsgruppe arbeite bereits daran, Wege zu finden, wie eingefrorene russische Vermögenswerte für den Wiederaufbau der Ukraine verwendet werden könnten, sagte die schwedische Ministerin für EU-Angelegenheiten Jessica Roswall gegenüber der spanischen Zeitung La Razon. Sie räumte ein, dass die Lösung dieses Problems „in vielerlei Hinsicht komplex“ sei.

Elvira Nabiullina, Gouverneurin der Russischen Zentralbank, sagte, die Zentralbank suche nach verschiedenen Optionen, um das Problem der eingefrorenen Vermögenswerte zu lösen. Sie hält es insbesondere für möglich, die Idee in Betracht zu ziehen, Unternehmen, die Russland verlassen, mit speziellen Anleihen zu bezahlen, die an im die Ausland eingefrorenen Vermögenswerte der Zentralbank gebunden sind.

Sanktionspolitik

Brüssel geht davon aus, dass es keine neuen Sanktionen gegen Russland geben wird, da die Verhängung weiterer Restriktionen mehr Ausnahmen nach sich ziehen würde, berichtete die Financial Times unter Berufung auf EU-Beamte. Demnach wären ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten nicht in der Lage, ohne die Sektoren der russischen Wirtschaft zu existieren, die noch nicht von den restriktiven Maßnahmen betroffen sind. Daher wird das neue Sanktionspaket wahrscheinlich nur die Liste der Personen erweitern und die bereits bestehenden Beschränkungen verschärfen.

Ankara beabsichtigt nicht, die von mehreren Ländern verhängten Sanktionen gegen Russland umzusetzen, wird sich aber den restriktiven Maßnahmen anschließen müssen, wenn sie von der UNO verhängt werden, so der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu.

Kiews Streben in die NATO

Die NATO-Länder verstärken ihre Lieferungen von Flugzeugen, Panzern und gepanzerten Fahrzeugen an die Ukraine. Die Zusage zusätzlicher Lieferungen werde das Hauptthema des Treffens der Kontaktgruppe zur Ukraine am 21. April in Ramstein sein, sagte Stoltenberg während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky in Kiew.

„Ich verstehe, dass Präsident Selensky auf dem NATO-Gipfel [im Juli] in Vilnius die Fragen der Mitgliedschaft der Ukraine und der Sicherheitsgarantien für die Ukraine ansprechen wird; das wird zu den Prioritäten auf der Tagesordnung gehören“, so Stoltenberg. „Das Hauptziel der NATO sollte jetzt jedoch darin bestehen, sicherzustellen, dass die Ukraine siegt, da das die einzige Möglichkeit ist, eine sinnvolle Diskussion über die zukünftige Mitgliedschaft der Ukraine zu führen.“

„Wir brauchen mehr als das Format unserer Beziehungen, das wir heute haben. Wir wissen es zu schätzen, dass die NATO-Länder uns mit Waffen unterstützen, aber wir wollen wissen, wann die Ukraine in die NATO aufgenommen wird“, antwortete Selensky. Er fügte hinzu, es sei „an der Zeit, dass die Staats- und Regierungschefs der NATO-Länder die Aussicht auf eine Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO bestimmen, einen Algorithmus für die Annäherung der Ukraine an dieses Ziel festlegen und Sicherheitsgarantien für den Zeitraum dieser Annäherung festlegen.“

Die Verhinderung eines NATO-Beitritts der Ukraine sei nach wie vor eines der Ziele der Militäroperation, betonte Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten, und fügte hinzu, dass eine solche Mitgliedschaft „ein ernsthaftes, erhebliches Sicherheitsrisiko“ für Russland darstellen werde.

Waffen für Kiew

Kiew sei enttäuscht, dass die EU-Länder nicht in der Lage seien, den Plan zum gemeinsamen Kauf von Munition für die Ukraine umzusetzen, sagte Kuleba. „Es ist enttäuschend, dass die EU ihren eigenen Beschluss zur gemeinsamen Munitionsbeschaffung für die Ukraine nicht umsetzt. Das ist ein Test dafür, ob die EU strategische Autonomie besitzt, um wichtige neue Sicherheitsentscheidungen zu treffen“, schrieb er auf Twitter.

Dänemark und die Niederlande werden gemeinsam 14 Leopard-2-Panzer an die Ukraine liefern, teilte das dänische Verteidigungsministerium mit. Demnach sollen die Panzer, die „gemeinsam gekauft und überholt“ werden sollen, „ab Anfang 2024“ an die Ukraine geliefert werden, und die „geschätzten Kosten von 165 Millionen Euro werden zu gleichen Teilen“ zwischen Kopenhagen und Amsterdam aufgeteilt.

Das Problem der Agrarexporte

Der polnische Landwirtschaftsminister Robert Telus hat die EU aufgefordert, nicht nur Getreide, sondern auch Fleisch, Geflügel und Honig auf die Liste der vorübergehend verbotenen Importe aus der Ukraine in die Union zu setzen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, wurde diese Idee bei einem Treffen der Agrarminister Bulgariens, Ungarns, Polens, Rumäniens und der Slowakei mit dem stellvertretenden Leiter der EU.Kommission Valdis Dombrovskis vorgebracht. Ungarn wird ein vorübergehendes Einfuhrverbot für Getreide und einige landwirtschaftliche Erzeugnisse aus der Ukraine aufrechterhalten und die ungarischen Landwirte werden für die durch ukrainisches Dumping verursachten Schäden entschädigt, so der ungarische Landwirtschaftsminister Istvan Nagy.

Die Beschränkungen für ukrainische Lebensmittellieferungen nach Europa bestätigen nach Ansicht des russischen Außenministers Sergej Lawrow die Einschätzung Moskaus, „dass der ukrainische Teil des Getreideabkommens im Gegensatz zu den von UN-Generalsekretär [António] Guterres angekündigten Initiativen zur Unterstützung der ärmsten Länder überwiegend kommerzieller Natur ist und als solcher der Dritten Welt kaum hilft.“

Die Ukraine hat im ersten Quartal dieses Jahres landwirtschaftliche Erzeugnisse im Wert von 3,671 Milliarden Dollar in die EU exportiert, berichtet die ukrainische Nachrichtenagentur unter Berufung auf die Aufzeichnungen des staatlichen Zolldienstes. Insbesondere wurden Lebensmittel im Wert von 828 Millionen Dollar nach Rumänien, 666 Millionen Dollar nach Polen und 268 Millionen Dollar nach Ungarn exportiert.

Beschlüsse der Kiewer Behörden

Der Kiewer Stadtrat hat den Pachtvertrag für das Grundstück, auf dem sich das russische Botschaftsgebäude befindet, gekündigt und die ukrainische Regierung aufgefordert, das Gebäude zu beschlagnahmen, so der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt. Nach Angaben der ukrainischen Wochenzeitung Dzerkalo Tyzhnya stimmten 73 von 120 Stadtverordneten für den Beschluss.

Der Kiewer Stadtrat forderte die ukrainische Regierung außerdem auf, die Mietverträge mit der kanonischen Ukrainisch-Orthodoxen Kirche zu kündigen. Außerdem beschloss die Stadtverwaltung, ein acht Hektar großes Grundstück im Osten der Hauptstadt für einen militärischen Gedenkfriedhof zur Verfügung zu stellen. Klitschko sagte, dass zusätzlich zu dem Kiew gehörenden Grundstück ein angrenzendes 80 Hektar großes Grundstück aus dem Staatsbesitz für die Gedenkstätte zur Verfügung gestellt wird.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen