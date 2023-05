F-16-Kampfjets für die Ukraine: Die Entwicklungen der letzten Tage

Eskalation

Da es für die Ukraine auf dem Schlachtfeld schlecht aussieht und selbst hunderte aus dem Westen gelieferte Kampfpanzer bisher nichts bewegt haben, will der Westen nun F-16-Kampfjets liefern, was eine Eskalation des Krieges über die Ukraine hinaus wahrscheinlicher macht.

Ich habe bereits berichtet, dass die ersten westlichen Staaten in einer „Koalition für Kampfjets“ angekündigt haben, F-16 in die Ukraine zu schicken. Zwar gab es danach zunächst einige Absagen von Staaten, die meinten, sie hätten keine F-16 übrig, aber das Spiel kennen wir schon von den Kampfpanzern. Nach dem grünen Licht aus Berlin für den Re-Export der Leopard-2-Panzer in die Ukraine hieß es zunächst aus vielen westlichen Staaten, sie könnten kurzfristig keine Leoparden entbehren, inzwischen sind aber etwa 200 Kampfpanzer, etwa die Hälfte davon alte Leopard-1, in der Ukraine angekommen. Mit den Jets dürfte es ähnlich laufen.

Hier fasse ich die Meldungen der letzten Tage zu dem Thema zusammen.

Die „moderne“ F-16

Vorher noch eine Anmerkung: Westliche Medien stellen die F-16 als ein überlegenes Kampfflugzeug dar und sicher ist es auch ein gutes Flugzeug. Aber es ist alt. Die F-16 hatte ihren Erstflug 1974 und wurde 1978 in Dienst gestellt. Natürlich gab es Modernisierungen und das Flugzeug kann moderne Waffen tragen, aber es ist trotzdem alt.

Man kann die Methoden der westlichen Propaganda sehr schön an solchen Kleinigkeiten erkennen, denn die westlichen Medien preisen die F-16 in den höchsten Tönen, während sie die MiG-29 abwertend als „veraltet“ bezeichnen. Das ist sicher richtig, aber die MiG-29 ist neuer als die F-16, denn die MiG-29 hatte ihren Erstflug 1977 und wurde 1983 in Dienst gestellt.

Bei beiden Flugzeugen handelt es sich um veraltete Flieger, weshalb ich schon Stimmen amerikanischer Militärexperten gehört habe, die offen gesagt haben, dass die F-16 nur Kanonenfutter für die moderneren russischen Kampfflugzeuge und vor allem für die moderne russische Luftabwehr sind. Die F-16 werden der russischen Armee sicher hier und da Schwierigkeiten bereiten, aber sie werden kaum etwas Entscheidendes ändern.

Daher zeigt die Tatsache, dass der Westen nun sogar Kampfflugzeuge an Kiew liefert – und dabei eine weitere Blamage, wie bei den Patriots, riskiert, wenn die Flieger einer nach dem anderen abgeschossen werden -, vor allem eines: Die verzweifelte Lage der Ukraine (und damit des Westens) auf dem Schlachtfeld.

Nach dieser Vorrede liste ich die wichtigsten Meldungen der letzten Tage zu dem Thema chronologisch auf.

18 Mai

Nachdem die „Koalition für Kampfjets“ verkündet war, erklärte NATO-Generalsekretär in einem Interview mit dem Spiegel:

„Einige Länder wie Polen und die Slowakei haben bereits Kampfflugzeuge geliefert, wenn auch alte MiG-29-Jets sowjetischer Bauart. Über die Frage, ob auch moderne westliche Kampfjets nötig sind, beraten wir ständig – sowohl in der Nato als auch mit der Ukraine. Ich erwarte, dass das Thema auch im Juni beim Treffen der Nato-Verteidigungsminister besprochen wird.“

Tatsächlich dürfte die Entscheidung zu dem Zeitpunkt schon gefallen sein, wie die weiteren Entwicklungen gezeigt haben. Auf den NATO-Gipfel dürfte es nur noch um Details gehen, wobei die USA versuchen dürften, von ihren europäischen Satellitenstaaten möglichst viel materielle und finanzielle Unterstützung zu bekommen.

19 Mai

Schon einen Tag später meldete CNN, dass die Biden-Regierung, die vorher offiziell gegen die Lieferung von Flugzeugen war, den „Verbündeten“ erlauben würde, F-16 an die Ukraine zu liefern. Offenbar war die medienwirksame Verkündung der „Koalition für Kampfjets“ durch London nur ein Vorwand, damit die USA nicht offiziell als treibende Kraft dahinter in Erscheinung treten. Anders lässt sich kaum erklären, warum die USA innerhalb von wenigen Tagen ihre Meinung um 180 Grad (nicht um 360 Grad, das tut nur Baerbock) geändert haben.

Am gleichen Tag meldete NBC bereits, dass einige NATO-Staaten bereit seien, F-16 an Kiew zu liefern. Allerdings nannte NBC keine Staaten und wusste auch nichts über die Zahl der Flugzeuge oder die Fristen zu melden. Und schon kurz darauf meldeten Dänemark und die Niederlande, sie würden bei der Ausbildung ukrainischer Piloten auf der F-16 helfen. Und der britische Premierminister verkündete in sozialen Netzwerken:

„Ich begrüße die Ankündigung, dass die USA die Ausbildung ukrainischer Piloten an F-16-Kampfjets genehmigen werden. Das Vereinigte Königreich wird mit den USA und den Niederlanden, Belgien und Dänemark zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Ukraine die Kampfflugzeuge erhält, die sie braucht. Wir sind geeint.“

20 Mai

Dass die USA nicht als treibende Kraft bei der Lieferung neuer Waffen in Erscheinung treten wollen, sondern lieber ihre europäischen Satellitenstaaten vorschicken, haben wir schon bei den Kampfpanzern erlebt. Nun spielen sie bei den F-16 wieder das gleiche Theater. Das Weiße Haus verkündete scheinheilig, nur auf die Wünsche der „Verbündeten“ in Europa zu reagieren:

„Wir wissen, dass unsere europäischen Verbündeten und Freunde einige Möglichkeiten (zur Lieferung von F-16) prüfen. Wir werden jede Entscheidung respektieren“

Beim G7-Treffen verkündete Jake Sullivan, der Nationale Sicherheitsberater des US-Präsidenten:

„Wie Sie wissen, hat Joe Biden gestern gegenüber den G7-Partnern erklärt, dass die USA die gemeinsamen Bemühungen zur Ausbildung ukrainischer Piloten für den Einsatz von Kampfflugzeugen der vierten Generation, einschließlich der F-16, unterstützen werden. <…> Jetzt haben wir eine Diskussion über die Verbesserung der ukrainischen Luftwaffe begonnen, als Teil unserer Verpflichtung, die Selbstverteidigung der Ukraine langfristig zu unterstützen. Während die Ausbildung in den kommenden Monaten voranschreitet, werden wir mit unseren Verbündeten zusammenarbeiten, um zu bestimmen, wann die Flugzeuge geliefert werden, von wem und in welcher Anzahl.“

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass – wenn solche Erklärungen im Westen abgegeben werden – hinter den Kulissen schon viel mehr passiert ist. Das war schon bei den Panzern so. Und ich weiß aus dem Donbass, dass dort bereits amerikanische Abrams-Panzer gesichtet wurden, die offiziell noch gar nicht an die Ukraine geliefert wurden. Das habe ich bereits Anfang April gemeldet.

Und es hat sich inzwischen bestätigt, denn US-Verteidigungsminister Austin sagte kürzlich, dass bereits Abrams-Panzer in der Ukraine („im Einsatzgebiet“) sind:

„Wir tun alles, was möglich ist, um die Lieferung dieser Panzer zu beschleunigen, und der Frühherbst ist die Prognose. In der Zwischenzeit haben wir mehrere Panzer in das Einsatzgebiet verlegt, damit die Ukrainer mit der Ausbildung an diesem Gerät beginnen können“

Aus den USA wurde schon vor Monaten gemeldet, dass dort ukrainische Kampfpiloten seien. Offiziell wurden sie jedoch nicht auf der F-16 ausgebildet, die offizielle Erklärung war, dass die USA deren Fähigkeiten bewerten wollten. Das glaubt natürlich niemand, in Wahrheit hat die Ausbildung der ukrainischen Piloten schon lange begonnen und vielleicht sind sogar schon F-16 in der Ukraine.

Ich erinnere in diesem Zusammenhang daran, dass der britische Verteidigungsminister die Lieferung von Storm-Shadow-Langstreckenraketen angekündigt hat, aber schon am nächsten Tag solche Raketen in Lugansk eingeschlagen sind. Ich würde mich daher nicht wundern, wenn die ersten F-16 bereits in der Ukraine sind.

Michail Podoljak, der wohl wichtigste Berater von Selensky, hat dazu erklärt:

„Wie schon vor der Bildung der Panzerkoalition bleiben zwei sehr intensiv diskutierte Fragen offen. Die Entscheidungen sind praktisch schon getroffen worden. Ich möchte, dass Sie das verstehen – die Länder [des Westens] haben eine Entscheidung getroffen. Sie sind sich bereits bewusst darüber, dass sie uns all diese Waffen, einschließlich der F-16, aushändigen werden. Jetzt werden die Fragen gelöst, wie dies logistisch zu bewerkstelligen ist.“

