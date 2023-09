Ukraime

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 25. September, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 25. September.

Beginn der Übersetzung:

Ankunft der Panzer, Entschuldigung für den Nazis und Ausfuhr von Getreide: Die Lage rund um die Ukraine

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky verkündete die Ankunft der ersten Lieferung von US-Panzern des Typs Abrams im Land an, ohne deren Zahl zu nennen. Washington hat Kiew insgesamt 31 Panzer zugesagt.

Mehrere Länder, darunter Russland und Weißrussland, sowie einige jüdische Organisationen und Vertreter der Opposition forderten von der kanadischen Regierung eine Entschuldigung dafür, dass sie einen 98-jährigen ukrainischen Nazi, der in einer SS-Division gedient hatte, zu dem Treffen mit Selensky und Premierminister Justin Trudeau ins Parlament des Landes eingeladen hatte.

Die TASS hat das wichtigste über die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Die russischen Streitkräfte haben in der vergangenen Nacht einen Gruppenangriff mit Präzisionswaffen mit großer Reichweite und Angriffsdrohnen auf vorübergehende Aufmarschplätze ausländischer Söldner und Ausbildunglager von Sabotagegruppen der Streitkräfte der Ukraine durchgeführt, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

Darüber hinaus traf das russische Militär in der DNR und in Cherson Kommando- und Beobachtungsposten zweier ukrainische Brigaden und zerstörte ein Munitionsdepot der 126. ukrainischen Brigade der Territorialverteidigung in der Region Cherson sowie einen ukrainischen MiG-29-Kampfjet auf einem Flugplatz in der Region Dnjeprpetrowsk. Im Laufe des Tages schlugen die russischen Truppen ukrainische sieben Angriffe in der DNR sowie zwei Angriffe ukrainischer Einheiten bei Krasnoliman zurück. Insgesamt verlor der Gegner nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums im Laufe des Tages bis zu 840 Kämpfer und eine beträchtliche Menge an militärischer Ausrüstung.

Nach Angaben von Dmitri Peskow, dem Sprecher des russischen Präsidenten, berichtete der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu Wladimir Putin am Sonntag über den heldenhaften Kampf in der Nähe des Dorfes Uroschajnoje, bei dem fünf russische Kampfflugzeuge 12 ukrainische Angriffsflugzeuge in die Flucht schlugen. Schoigu lobte die Taten von Iwan Kalaschnikow, dem stellvertretenden Zugführer, der das Gefecht anführte, und verlieh ihm den Titel „Held Russlands“.

Ankunft der Panzer

Die erste Ladung von US-Panzern des Typs Abrams sei an die Ukraine geliefert worden, schrieb Selensky in seinem Telegrammkanal. Die Anzahl der Kampffahrzeuge, die Kiew erhalten hat, nannte er dabei nicht.

Zuvor hatte die New York Times berichtet, dass die Panzer am 23. September und damit früher als geplant in der Ukraine eingetroffen sind. Die Zeitung machte ebenfalls keine Angaben zur Anzahl der Kampffahrzeuge. Die US-Regierung hatte Kiew 31 Abrams für die nächsten Monate versprochen.

Nukleare Sicherheit

UN-Generalsekretär António Guterres unterstützt die fünf Grundsätze der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO), die zum Schutz des Kernkraftwerks Saporoschje vorgeschlagen wurden, voll und ganz. In der Botschaft von Guterres, die von seinem Vertreter auf der 67. Jahrestagung der IAEO-Generalkonferenz verkündet wurde, heißt es, dass „die Vereinten Nationen alles in ihrer Macht Stehende tun werden, um den sicheren Einsatz von Experten im AKW Saporoschje und anderen Anlagen in der Ukraine zu gewährleisten“.

Zuvor hatte Rafael Grossi, der Generaldirektor der IAEO, erklärt, dass es zum Schutz des AKW notwendig sei, den Beschuss vom und auf das Gelände des Kraftwerks sowie auf die Reaktoren, das Personal und die Lagereinrichtungen für abgebrannte Brennelemente zu verbieten. Darüber hinaus sollte das AKW nicht als Standort für schwerer Waffen und Soldaten genutzt werden. Alle für den Betrieb des Kraftwerks erforderlichen Einrichtungen sollten vor Angriffen und Sabotage geschützt werden.

Nach einem Treffen mit Rosatom-Chef Alexej Lichatschow am Rande der Konferenz in Wien betonte Grossi das Engagement der IAEO für die Gewährleistung der nuklearen und physischen Sicherheit des AKW Saporoschje und erinnerte daran, dass die Experten der Agentur seit September 2022 permanent in der Anlage anwesend sind. Lichatschow erklärte in seinen Ausführungen, dass Rosatom eng mit der IAEO zusammenarbeite, um Gefahren für die Sicherheit des AKW Saporoschje zu verhindern.

Nazi im kanadischen Parlament

Die skandalöse Einladung des 98-jährigen ukrainischen Nationalisten Jaroslaw Hunka, der während des Zweiten Weltkriegs in der 1. ukrainischen Division, auch bekannt als SS-Division Galizien, diente, zur Rede des ukrainischen Präsidenten ins kanadische Parlament am 22. September löste sowohl in Kanada selbst als auch in anderen Ländern eine Welle der Empörung aus. Russland, Weißrussland und Polen forderten von der kanadischen Seite eine Entschuldigung. Der Sprecher des russischen Präsidenten betonte, dass Nazi-Verbrechen nicht verjähren.

Die kanadische Regierung müsse sich bei allen Kanadiern dafür entschuldigen, dass sie einen ukrainischen Nazi im Parlament willkommen geheißen hat, sagte Michael Mostyn, Leiter des Bnei-Brit-, einer der bekanntesten und ältesten jüdischen öffentlichen Organisationen. Er nannte den Vorfall einen „Skandal“ und forderte „eine detaillierte Erklärung, wie so etwas im Zentrum der kanadischen Demokratie geschehen konnte“. Andere jüdische Organisationen in Kanada protestierten scharf.

Das Büro des kanadischen Premierministers Justin Trudeau, der bei der skandalösen Ehrung des Nazis ebenfalls anwesend war, machte den Sprecher des Unterhauses, Anthony Roth, für den Vorfall verantwortlich und entschuldigte sich für die Einladung von Hunka.

Ohne Freundschaft auskommen

Polen habe nicht die Absicht, die Ukraine zum Aufbau guter bilateraler Beziehungen zu zwingen, und werde auch ohne Freundschaft mit ihr auskommen, sagte Marcin Przydacz, Minister in der Kanzlei von Präsident Andrzej Duda und Leiter des Büros für internationale Politik.

Er betonte, dass von den Widersprüchen in den Beziehungen zwischen Kiew und Warschau nur Moskau „profitiert“, und das sollte man in der Ukraine verstehen. „Die Ukraine ist jetzt in Schwierigkeiten und sie sollte sich darum kümmern, dass Polen sie unterstützt. Wenn nicht, sollte sie es nicht erzwingen“, sagte der Minister.

Gleichzeitig empfahl er, das, was zwischen Warschau und Kiew passiert, nicht als Konflikt zu bezeichnen. „Das ist eine inakzeptable, unfaire Einschätzung der ukrainischen Seite und ein Verhalten, das schwer zu verstehen ist“, sagte Przydacz.

Getreideexporte

Die EU fordert China nachdrücklich auf, sich für die Wiederaufnahme des Getreideabkommens einzusetzen, sagte Valdis Dombrovskis, der Erste Stellvertretende Leiter der EU-Kommission, bei einem Treffen im Rahmen der zehnten Runde des hochrangigen Dialogs zwischen der EU und China über Wirtschaft und Handel. Er räumte ein, dass der Konflikt in der Ukraine die „europäischen und globalen makroökonomischen Aussichten“ erschwere. Dombrovskis sagte, China könne „eine Schlüsselrolle bei der Wiederherstellung des Friedens in Europa spielen“.

Die EU hat im August vier Millionen Tonnen Getreide auf dem Land- und Wasserweg aus der Ukraine transportiert, die höchste Zahl in einem Monat, sagte die EU-Verkehrskommissarin Adina Valean. Sie wies darauf hin, dass diese Routen die einzigen für ukrainische Agrarexporte seien, nachdem das Getreideabkommen gekündigt worden sei. Laut Valean wurden von Mai 2022 bis August 2023 53 Millionen Tonnen landwirtschaftlicher Erzeugnisse, darunter 48 Millionen Tonnen Getreide, deren Ausfuhr der Ukraine 38 Milliarden Euro einbrachte, über die Solidaritätslinien exportiert. Auf demselben Weg importierte Kiew „34 Millionen Tonnen anderer Güter“ im Wert von 17 Milliarden Euro.

Nach Einschätzung der Kommissarin sind nun „die Donaustrecke und die Strecke über den [rumänischen] Hafen Constanta zu den wichtigsten Transitrouten für ukrainisches Getreide geworden“. Gleichzeitig räumte sie ein, dass die russischen Luftangriffe auf die Flussinfrastruktur auf der Donau „zusätzliche Probleme geschaffen haben“ und äußerte die Ansicht, dass „zusätzliche Anstrengungen seitens Moldawiens und Rumäniens erforderlich sind, um den Transit zu erhöhen“. Valean wies auch auf anhaltende Probleme bei der Lieferung von ukrainischem Getreide über Polen hin.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen