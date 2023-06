Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 8. Juni, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung vom 8. Juni.

Beginn der Übersetzung:

Versuchte ukrainische Gegenangriffe und Hilfe für die Menschen im Überflutungsgebiet: Die Lage rund um die Ukraine

Die ukrainischen Streitkräfte versuchten bei Saporoschschje einen Angriff, stießen aber auf heftigen Widerstand der russischen Seite und mussten sich unter schweren Verlusten zurückziehen. Das erklärte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Donnerstag.

Russische Rettungskräfte arbeiten selbstlos in den Überschwemmungsgebieten in der Region Cherson, wobei ihre Arbeit durch Beschuss der ukrainischen Streitkräfte erschwert wird, so Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten.

Das offizielle Kiew hat den Vorschlag der Türkei abgelehnt, eine internationale Untersuchung der Sprengung des Staudamms des Wasserkraftwerks Kachowka einzuleiten.

Die TASS hat wichtigsten Informationen über die Ereignisse in und um die Ukraine gesammelt.

Verlauf der Operation

Die ukrainischen Streitkräfte haben bei Saporoschschje mit bis zu 1.500 Mann und 150 gepanzerten Fahrzeugen einen Angriff versucht, so der russische Verteidigungsminister. Ihm zufolge entdeckten russische Späher den Feind rechtzeitig, woraufhin ein Präventivschlag mit Artillerie, Flugzeugen und Panzerabwehrwaffen eingeleitet wurde. „In allen vier Abschnitten wurde der Gegner gestoppt und zog sich unter schweren Verlusten zurück“, betonte Schoigu.

Er wies darauf hin, dass die ukrainischen Streitkräfte in dem zweistündigen Gefecht 30 Panzer, 11 Schützenpanzer und bis zu 350 Mann verloren haben. Die speziell ausgebildeten Reservekräfte des Gegners, die den Durchbruch schaffen sollten, konnten ihre Aufgabe nicht erfüllen. Laut Schoigu verlor die Ukraine am 7. Juni, dem Tag der Kampfhandlungen, 945 Personen, 33 Panzer, 28 Schützenpanzer, 38 gepanzerte Kampffahrzeuge, drei Selbstfahrlafetten der Artillerie Krab und andere Waffen.

Die erheblichen Verluste der Ukraine an Ausrüstung und Personal wurden CNN von ungenannten US-Regierungsvertretern bestätigt. Der Quelle zufolge war der Widerstand der russischen Truppen stärker als erwartet. Nach Angaben von CNN fand diese Entwicklung insbesondere in der Nähe von Artjomowsk statt. Unter den zerstörten Fahrzeugen waren auch amerikanische gepanzerte MRAP-Fahrzeuge.

Rettungskräfte arbeiten unter ukrainischem Beschuss

In der Region Cherson wurden nach der Sabotage des Wasserkraftwerks Kachowka, die zu einer Überflutung der Ufergebiete führte, 63 Notunterkünfte für 5.000 Menschen eingerichtet. „Wenn sie voll sind, wird die Evakuierung der Menschen in andere Gebiete der Russischen Föderation organisiert“, sagte der stellvertretende Katastrophenschutzminister Anatoli Suprunowski. Insgesamt wurden über 4.000 Menschen aus den Überschwemmungsgebieten evakuiert. Über 500 von ihnen sind in drei Notunterkünften untergebracht, die in Genitscheskaja Gorka, Zhelezny Port und Skadowsk eingerichtet wurden, darunter über 60 Kinder und 8 Personen mit eingeschränkter Mobilität. Die übrigen Bewohner sind bei Verwandten und Freunden untergebracht.

Nach Angaben des amtierenden Gouverneurs der Region Saporoschschje, Jewgeny Balizky, wird die Wassertiefe des Flusses Dnjepr in der Region um mehr als sieben Meter sinken, aber dieser Pegel wird es ermöglichen, die Kanäle zur Krim und nach Berdjansk zu füllen und den sicheren Betrieb des Kühlsystems des Kernkraftwerks Saporoschschje zu gewährleisten.

Der russische Präsident Wladimir Putin besprach die Lage in der Region telefonisch mit dem amtierenden Gouverneur der Region Cherson, Wladimir Saldo, so der Pressesprecher des russischen Staatschefs. Das Staatsoberhaupt ordnete eine Analyse des Bedarfs in der Region an. Laut Peskow „gehen ständig Berichte [des Katastrophenschutzministeriums] beim Präsidenten ein, unsere Retter arbeiten dort selbstlos.“ Sie müssen „unter den Bedingungen des anhaltenden Beschusses aus der Ukraine handeln, was die Arbeit erschwert“.

Selensky bittet um Hilfe

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky erklärte, er habe den von Kiew kontrollierten Teil der Region Cherson besucht, wo er eine Koordinierungssitzung über die Lage im Wasserkraftwerk Kachowka abhielt, sowie die Region Nikolajew, wo er das überflutete Pumpwerk besuchte.

Aufgrund der aktuellen Notsituation hat die Ukraine die NATO um humanitäre Hilfe gebeten, so eine diplomatische Quelle in Brüssel gegenüber der TASS. „Die Allianz hat dieses Ersuchen angenommen und wird diese Hilfe über das Euro-Atlantische Koordinationszentrum für Katastrophenhilfe koordinieren“, so die Quelle. Kiew meldete auch eine Vereinbarung mit der UNO über einen humanitären Einsatz in der Dnjepr-Katastrophenzone. Nach Angaben des Büros des UN-Generalsekretärs helfen Vertreter der Organisation den Opfern seit dem ersten Tag, „es werden Wasser, Hygienesets und andere Dinge geliefert, und es wird psychologische Hilfe geleistet“.

Ablehnung von Untersuchungen

Der ukrainische Außenminister Dmitry Kuleba hat den Vorschlag des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, eine internationale Kommission zur Untersuchung der Sprengung des Staudamms von Kachowka einzusetzen, kategorisch abgelehnt. „Wir haben schon die Nase voll von ihrem ständigen Spiel mit der Quasi-Gerechtigkeit <…> es ist völlig klar, wer wer ist. Zu versuchen die, der Ukraine etwas anzuhängen, dass wir da was in die Luft gejagt haben? Entspannt Euch, Herrschaften. Diese Erfahrung haben wir schon gemacht. Das ist alles ein Spielchen, das Nachplappern der Russe“, sagte er.

Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko vertrat bei einem Treffen mit den Mitgliedern des Komitees der Sekretäre des OVKS-Sicherheitsrates in Minsk die Ansicht, dass die ukrainische Regierung hinter der Zerstörung des Wasserkraftwerks Kachowka steckt. „Es ist klar, dass die ukrainische Seite den „Gegenangriff“ drei Tage lang verdecken musste“, sagte er. Gleichzeitig verwies der weißrussische Regierungschef auf die „vorsichtige, zurückhaltende Haltung“ der USA in dieser Frage. „Sie haben sofort gesagt: ‚Wir können noch nicht sagen, wer es getan hat. Wir müssen das erst klären.‘ Denken Sie darüber nach, warum wohl?“, sagte Lukaschenko.

Ende der Übersetzung

