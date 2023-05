Gespräche mit russischen Soldaten in einer Basis im Donbass

Premiere Sonntag 18.00 Uhr

Am Sonntag veröffentliche ich die letzten Videos von Gesprächen mit Soldaten im Donbass, die ich bei meiner letzten Reise dorthin vor einigen Wochen geführt habe.

Diese Gespräche mit den Soldaten habe ich in dem geheimen Kommandobunker im Donbass geführt, in dem ich während meiner letzten Reisen gelebt habe. Von dort aus bin ich an die Front gefahren und dort habe ich, wenn ich Zeit hatte, Artikel geschrieben. Dabei habe ich mich vielen der Soldaten dort angefreundet und so entstand die Idee, Gespräche mit ihnen zu filmen. Die Soldaten sind keine Medienprofis und sobald die Kamera eingeschaltet war, waren sie nervös und nicht mehr so locker, wie im normalen Gespräch.

Trotzdem (oder gerade, weil sie dadurch so authentisch waren) hat Alfred Chlebin, der Kameramann, der mit mir unterwegs war, aus den Gesprächen sehr eindrückliche Videos gemacht. Sollte YouTube das Video löschen, können Sie es hier bei NuoViso anschauen.

Der Koch und der Näher - Frontgespräche

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

