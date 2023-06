Getreideabkommen in Gefahr und die Sicherheit des AKW: Die Ereignisse des 7. Juni

Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 7. Juni, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung vom 7. Juni.

Beginn der Übersetzung:

Getreideabkommen in Gefahr, Putin will mit afrikanischen Führern über Frieden sprechen: Die Entwicklungen rund um die Ukraine

Ukrainische Saboteure haben die Ammoniak-Pipeline zwischen Toljatti und Odessa in der Region Charkow gesprengt, wie der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenkow, am Mittwoch mitteilte. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, erklärte, der Terrorakt sei ein schwerer Schlag gegen die Pläne zur Umsetzung der Schwarzmeer-Getreideinitiative.

Der russische Präsident Wladimir Putin wird bald mit mehreren afrikanischen Staatsoberhäuptern zusammentreffen, um deren Initiative zur politischen Lösung der Ukraine-Krise zu erörtern, so der Pressedienst des Kremls.

Die TASS hat die wichtigsten Entwicklungen rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Die Streitkräfte der Ukraine haben in den letzten 24 Stunden mehrere Versuche unternommen, die russischen Verteidigungsanlagen bei Artjomowsk (ukrainischer Name: Bachmut) zu durchbrechen, aber „der Feind hat das Ziel der Offensive nicht erreicht“, sagte Konaschenkow. Ihm zufolge hat die Ukraine bis zu 415 Mann, zwei Panzer und neun gepanzerte Fahrzeuge verloren.

Südlich von Donezk betrugen die Verluste der Ukraine über 190 Mann, 8 Panzer wurden zerstört, darunter 2 Radpanzer AMH-10 aus Frankreich, 20 gepanzerte Fahrzeuge und 2 Panzerhaubitzen.

Bei Kämpfen in anderen Abschnitten wurden etwa 180 ukrainische Soldaten, mehrere gepanzerte Fahrzeuge und verschiedene Artilleriewaffen, darunter auch solche aus NATO-Ländern, zerstört. In der Volksrepublik Lugansk wurden die Aktivitäten von drei Sabotage- und Aufklärungsgruppen gestört. Russische Luftabwehrkräfte schossen ukrainische Su-27-Kampfjets in der Donezker Volksrepublik und eine MiG-29 in der Region Saporoschschje ab.

Ammoniak-Pipeline gesprengt

Am Abend des 5. Juni haben ukrainische Saboteure in der Region Charkow die Ammoniak-Pipeline zwischen Toljatti und Odessa in die Luft gesprengt, was zu Opfern unter der Zivilbevölkerung führte, die medizinisch versorgt werden mussten, so Konaschenkow.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums bezeichnete den Vorfall als Terrorakt und erinnerte daran, dass die Wiederinbetriebnahme der Ammoniak-Pipeline eine der „Kernaufgaben“ im Rahmen der Schwarzmeer-Getreideinitiative sei. Nun habe „das Kiewer Regime nicht nur die physische Möglichkeit beseitigt, [russisches] Ammoniak auf die Weltmärkte zu liefern“, sondern auch „die allgemeinen Bemühungen zur Bekämpfung des Hungers und zur Unterstützung bedürftiger Länder in Asien, Afrika und Lateinamerika sowie die persönlichen Bemühungen des UN-Generalsekretärs [António] Guterres, der eine eigene Initiative zur Ammoniak-Pipeline ins Leben gerufen hatte, in Frage gestellt.“

Moskau werde sich bemühen, die Umstände der Sprengung der Ammoniak-Pipeline zu klären, so Sacharowa, aber es sei bereits klar, dass Kiew nie an ihrer Wiederinbetriebnahme interessiert gewesen sei.

Der russische Teil der Ammoniak-Pipeline, der zu Transammiak JSC gehört, ist sicher vom ukrainischen Teil abgetrennt und befindet sich in einem sicheren und funktionsfähigen Zustand, so das russische Unternehmen.

Anschlag auf das Wasserkraftwerk Kachowsk

Der russische Präsident bezeichnete den am Vortag vom ukrainischen Militär durchgeführten Angriff auf das Wasserkraftwerk Kachowka in einem Telefongespräch mit seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan als „barbarische Aktion“, die zu einer „ökologischen und humanitären Katastrophe großen Ausmaßes“ geführt habe. Nach Angaben des Kreml-Pressedienstes erklärte der russische Staatschef, „dass die Kiewer Regierung auf Betreiben ihrer westlichen Strippenzieher weiterhin eine gefährliche Wette auf die Eskalation der Feindseligkeiten eingehen, Kriegsverbrechen begehen, offen terroristische Methoden anwenden und Sabotage auf russischem Gebiet organisieren“.

Erdogan, der auch ein Telefongespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky führte, schlug vor, eine Kommission mit Moskau, Kiew, den Vereinten Nationen und der internationalen Gemeinschaft, einschließlich der Türkei, einzusetzen, „um eine gründliche Untersuchung der Explosion am Wasserkraftwerk Kachowka durchzuführen“.

In der Region Cherson wurde wegen der Explosion des Staudamms der Notstand ausgerufen. Zwischen 22.000 und 40.000 Menschen befinden sich im Katastrophengebiet, sagte der amtierende Leiter der Region Vladimir Saldo. Etwa 15.000 Haushalte wurden überflutet und fast 1.300 Menschen wurden evakuiert.

Selensky übergab Erdogan in einem Telefongespräch „eine Liste der dringenden Bedürfnisse der Ukraine zur Beseitigung der Katastrophe“ im Zusammenhang mit der Sprengung des Wasserkraftwerks Kachowka.

Die Situation mit der Zerstörung des Wasserkraftwerks Kachowka wird die Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte nicht beeinträchtigen, sagte der stellvertretende Leiter des ukrainischen Präsidialamtes Igor Zhovkva.

Sicherheit des AKW Saporoschschje

Der Einsturz des Kachowka-Damms hat zu einem Absinken des Wasserspiegels im Reservoir geführt, aus dem das Wasser für die Kühlung der Reaktoren des Kernkraftwerks Saporoschschje entnommen wird. Das stellt jedoch kurzfristig keine Bedrohung für die Sicherheit der Anlage dar, so Rafael Grossi, Leiter der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA). Ihm zufolge könnte das kritische Niveau „in den nächsten Tagen erreicht werden“, aber das AKW Saporoschschje verfüge über alternative Quellen der Wasserversorgung, darunter ein Kühlbecken, das genügend Wasser für mehrere Monate fassen könne.

Die russische Seite erwartet, dass während des bevorstehenden Besuchs von Grossi im AKW Saporoschschje seine Bedenken bezüglich der Wasserversorgung der Anlage zerstreut werden, sagte Renat Kartschaa, Berater des Generaldirektors von Rosenergoatom, gegenüber der TASS. Er sagte auch, dass die vorgeschlagene Erhöhung der Zahl der IAEO-Inspektoren im AKW Saporoschschje wenig dazu beitragen würde, die Sicherheit der Anlage wesentlich zu verbessern, da die Quelle aller Bedrohungen „die aggressiven Handlungen des Kiewer Regimes sind, die weder mit dem Geist noch mit dem Buchstaben der Grundprinzipien der nuklearen Sicherheit vereinbar sind“.

Friedensinitiativen

Der russische Präsident wird in Kürze mit führenden afrikanischen Politikern zusammentreffen, um deren Initiative zur Lösung der Situation in der Ukraine zu erörtern. Das wurde in einem Telefongespräch zwischen Putin und dem südafrikanischen Staatschef Cyril Ramaposa vereinbart, teilte der Pressedienst des Kremls mit.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums begrüßte die Initiativen Chinas, Indonesiens und des Vatikans zur Lösung der ukrainischen Krise und ihre Bereitschaft, eine positive Rolle bei der Suche nach einer friedlichen Lösung zu spielen. Gleichzeitig wies Sacharowa darauf hin, dass die Wiederaufnahme des Verhandlungsprozesses zwischen Moskau und Kiew „einzig und allein von der Bereitschaft der ukrainischen Regierung und ihrer westlichen Strippenzieher, vielleicht sogar in erster Linie von den westlichen Strippenziehern, abhängt, die neuen geopolitischen Realitäten ernsthaft zu diskutieren“. „Diese Bereitschaft ist bisher nicht erkennbar“, fügte sie hinzu.

Die Schweiz und die Neutralität

Die Mitglieder des Ständerates (Kleine Kammer) des Schweizer Parlaments haben eine parlamentarische Initiative unterstützt, die vorsieht, dass die Neutralität des Landes kein Hindernis für den Reexport von Waffen aus Schweizer Produktion in Konfliktgebiete darstellt. Wie der Pressedienst des Parlaments mitteilte, wurde der Beschluss, der im Widerspruch zur Position der Regierung vom 10. März steht, von 22 Abgeordneten der kleinen Kammer unterstützt, während 17 dagegen stimmten und vier sich enthielten.

Sollte die Initiative des Ständerates vom Nationalrat (große Kammer) unterstützt werden, könnte dies theoretisch die derzeitigen Hindernisse für den Reexport von Schweizer Waffen in die Ukraine beseitigen.

Ende der Übersetzung

