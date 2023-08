Getreideabkommen und schwere ukrainische Verluste: Die Ereignisse des 7. August

Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 7. August, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 7. August.

Beginn der Übersetzung:

Der Versuch der Wiederaufnahme des Getreideabkommens und das Urteil für den Metropoliten: Die Situation rund um die Ukraine

Die Türkei hofft auf die Wiederaufnahme der Schwarzmeer-Getreide-Initiative, was dazu beitragen würde, den Anstieg der weltweiten Getreidepreise einzudämmen, sagte der Außenminister des Landes Hakan Fidan. Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky erklärte, sein Land bereite die Umsetzung von Entscheidungen vor, die eine Ausweitung der Arbeit des Getreidekorridors ermöglichen würden.

In der Ukraine wurde Metropolit Pawel von der kanonischen Ukrainisch-Orthodoxen Kirche (UOC), der Vikar des Kiewer Höhlenklosters, nach Hinterlegung einer Kaution aus der Haft entlassen. Am selben Tag wurde Metropolit Jonathan von der UOC zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt, „weil er öffentlich die bewaffnete Aggression gegen die Ukraine gerechtfertigt hat“.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengetragen.

Verlauf der Operation

Die Streitkräfte der Ukraine haben im Laufe des Tages erfolglos versucht, in vier Richtungen vorzustoßen – Saporoschschje, Donezk, südlich von Donezk und Krasnolimansk -, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Generalleutnant Igor Konaschenkow.

Dabei verbesserten die russischen Truppen während der Offensivoperationen bei Kupjansk ihre Position entlang der Frontlinie in den Gebieten Olschana und Pershotravnevoye. Innerhalb von drei Tagen sei der Vormarsch der russischen Truppen in Richtung Kupjansk 11 Kilometer entlang der Front und mehr als 3 Kilometer tief in die gegnerische Verteidigung vorgedrungen, so Konaschenkow.

Darüber hinaus zerstörten die russischen Streitkräfte Munitionsdepots von drei ukrainischen Brigaden in den Regionen Sumy und Charkow. Das Kontrollzentrum der 95. ukrainischen Luftlandebrigade in der DNR sei getroffen worden, sagte er. Die operativ-taktische und militärische Luftwaffe, die Raketentruppen und die Artillerie beschoss ukrainische Truppen und traf 107 Artillerieeinheiten in Feuerstellungen, Soldaten und militärische Ausrüstung in 126 Gebieten. Nach Angaben von Konaschenkow haben die russischen Streitkräften im Laufe des Tages über 600 ukrainische Kämpfer vernichtet.

Schwere Verluste

Der ukrainische Oberbefehlshaber Valery Saluzhny besprach den militärischen Nachschubbedarf Kiews telefonisch mit dem Vorsitzenden des Ausschusses der Stabschefs der US-Streitkräfte General Mark Milley. Er unterrichtete Milley auch „über die operative Lage an der Front“ und räumte ein, dass „die schweren Kämpfe anhalten“.

Die New York Times berichtete unter Berufung auf ukrainische Soldaten, dass die neuen ukrainischen Einheiten, die von der NATO ausgebildet wurden und westliche Waffen erhalten haben, bei der ukrainischen Gegenoffensive schwere Verluste erleiden. Die Zeitung stellt fest, dass die neuen Brigaden der ukrainischen Streitkräfte, die die treibende Kraft hinter der Gegenoffensive sein sollten, aus Rekruten gebildet werden, die vor kurzem eine militärische Grundausbildung durchlaufen haben, nachdem sie eingezogen wurden oder sich freiwillig gemeldet haben. Die Einheiten werden von erfahrenen, oft in den USA ausgebildeten Offizieren geführt.

Der Zeitung zufolge hatte die Ukraine Anfang Juni schwere Verluste zu beklagen, als sie versuchte, gegen die „grandiosen russischen Verteidigungsanlagen“ in die Offensive zu gehen. Mindestens eine der neuen Brigaden war so geschwächt, dass sie zur Neuformierung vom Schlachtfeld abgezogen wurde.

Entscheidungen zum Getreide

Die Ukraine bereite sich darauf vor, „einige Entscheidungen“ des Oberbefehlshabers zur Ausweitung der Arbeit des Getreidekorridors umzusetzen, schrieb der ukrainische Präsident Wladimir Selensky nach einer Telefonkonferenz mit den Leitern der Geheimdienste, des Verteidigungsministeriums, des Außenministeriums und einer Reihe anderer Stellen in seinem Telegrammkanal. Es wurde nicht präzisiert, um welche Entscheidungen es sich handelte.

Die Türkei bemüht sich um die Wiederaufnahme des Getreideabkommens. Außenminister Hakan Fidan erklärte, Ankara werde sich weiterhin bemühen, sowohl die Ukraine-Krise zu lösen als auch das Getreideabkommen wieder aufzunehmen. Fidan versprach außerdem, dass sich die Türkei strikt an das Übereinkommen von Montreux halten werde, wobei er anmerkte, dass „die Gewährleistung der Ruhe im Schwarzmeerraum eine der Prioritäten“ der türkischen Seite sein werde.

Eine diplomatische Quelle in der türkischen Hauptstadt erklärte gegenüber der TASS, Ankara erwarte, dass die Wiederaufnahme des Getreideabkommens eines der Hauptthemen möglicher persönlicher Gespräche zwischen den türkischen und russischen Präsidenten Tayyip Erdogan und Wladimir Putin im August sein werde. Die Türkei erwartet, dass entsprechende Vereinbarungen getroffen werden, da die weltweiten Getreidepreise andernfalls weiter steigen würden, so die Quelle. Er gab jedoch keine Auskunft darüber, welche konkreten Vorschläge zur Wiederaufnahme des Abkommens die türkische Seite mit Vertretern der UNO, der Russischen Föderation und der Ukraine erörtert.

Gegen Kaution freigelassen

Der Metropolit der kanonischen ukrainisch-orthodoxen Kirche (UOC) Pavel (Lebed), das Oberhaupt des Kiewer Höhlenklosters, wurde gegen eine Kaution in Höhe von 33 Millionen. Griwna (über 900.000 Dollar) aus der Haft entlassen, wie sein Anwalt Nikita Tschekman mitteilte. In einer auf seinem Telegram-Kanal veröffentlichten Videobotschaft dankte Metropolit Pavel allen, die an seiner Freilassung beteiligt waren, und rief die UOC-Bruderschaft zur Einheit auf.

Ein anderer Geistlicher, UOC-Metropolit Jonathan (Jeletskich), wurde jedoch zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt, „weil er öffentlich die bewaffnete Aggression gegen die Ukraine gerechtfertigt hat“, teilte der ukrainische Geheimdienst SBU in seinem Telegramm-Kanal mit. Der Metropolit wurde nach vier Paragrafen des ukrainischen Strafgesetzbuches verurteilt: „für Handlungen, die auf eine gewaltsame Änderung oder einen Umsturz der verfassungsmäßigen Ordnung abzielen, für Eingriffe in die territoriale Integrität und Unverletzlichkeit der Ukraine, für die Verletzung der Gleichberechtigung der Bürger je nach ihrer rassischen, nationalen, regionalen Zugehörigkeit, für die Rechtfertigung, Anerkennung der Legitimität, Leugnung der bewaffneten Aggression gegen die Ukraine“.

Den Ermittlungsunterlagen zufolge soll der Angeklagte „Propagandaflugblätter unter Gläubigen verteilt haben, in denen er zur Machtergreifung und zur Änderung der Staatsgrenze der Ukraine aufrief“. Die Anwälte des Metropoliten behaupten, dass die Flugblätter, auf die sich die Anklage stützt, während der Durchsuchung von Sicherheitsbeamten untergeschoben wurden.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen