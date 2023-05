Ukraine

Verhandlungen über das Getreideabkommen und Waffenlieferungen an Kiew: Die Entwicklungen rund um die Ukraine

In Istanbul haben die Verhandlungen zur Verlängerung des Getreideabkommens unter Beteiligung von Vertretern Russlands, der Türkei, der Ukraine und der UNO begonnen.

Mehr als 5.000 Zivilisten sind seit 2014 durch die Aktionen ukrainischer bewaffneter Formationen im Donbass getötet worden, sagte der Leiter des russischen Ermittlungskomitees Aleksander Bastrykin.

EU-Chefdiplomat Josep Borrell sagte, es sei notwendig, die Waffenlieferungen an die Ukraine fortzusetzen, da Kiew ohne sie „in wenigen Tagen kapitulieren“ müsse.

Verlauf der Operation

Russische Angriffskommandos, die von Artillerie und Flugzeugen unterstützt werden, haben in den vergangenen 24 Stunden ihre Offensive in den nordwestlichen und westlichen Außenbezirken von Artjomowsk (ukrainischer Name: Bachmut) fortgesetzt, sagte Generalleutnant Igor Konaschenkow, der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums. Ihm zufolge wurden über 240 Soldaten der ukrainischen Streitkräfte und ausländische Söldner in der Nacht bei Donezk getötet.

Bei Saporoschschje, Krasnoliman, Kupjansk, Cherson und Süd-Donezk beliefen sich die Verluste des Gegners auf insgesamt etwa 260 Personen. Mehrere selbstfahrende Artilleriesysteme und andere ukrainische Waffen wurden zerstört. Ein ukrainisches Flugzeug vom Typ SU-27 wurde in der Nähe der Stadt Isjum (Region Charkow) abgeschossen.

Opfer des Konflikts

Mehr als 5.000 Menschen sind seit 2014 durch die Aktionen ukrainischer bewaffneter Formationen im Donbass getötet worden, so der Vorsitzende des russischen Untersuchungsausschusses Aleksander Bastrykin. Ihm zufolge waren 138 Minderjährige unter den Toten. 9.528 Zivilisten, darunter 444 Minderjährige, seien verwundet worden, so Bastrykin weiter.

Er erinnerte daran, dass das russische Untersuchungskomitee die Verbrechen des Kiewer Regimes im Donbass seit 2014 untersucht habe. „Zunächst aus der Ferne, dann in den Gebieten selbst. Wir decken Fakten über Massengräber von Zivilisten auf“, sagte er.

Getreideabkommen

Ankara erwartet, dass das Getreideabkommen in einer Weise verlängert wird, damit es den Interessen aller Parteien dient, sagte der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar zu Beginn der zweitägigen Gespräche in Istanbul über die Getreide-Initiative.

Die Gespräche finden auf der Ebene der stellvertretenden Verteidigungsminister der Türkei, Russlands und der Ukraine statt. Die UNO ist durch den stellvertretenden Generalsekretär für humanitäre Angelegenheiten, Martin Griffiths, vertreten.

Eine Quelle, die mit der Verhandlungssituation vertraut ist, sagte gegenüber der TASS: „Es gibt Informationen, dass das Abkommen letztendlich über den 18. Mai hinaus verlängert wird“ und „es gibt Erwartungen, dass die Exporte russischer Produkte in das Abkommen einbezogen werden“. Der Quelle zufolge wird sich die Beendigung des Getreidekorridors äußerst negativ auf die Türkei auswirken“ und die Glaubwürdigkeit Ankaras als zuverlässiger Partner und Vermittler mindern, daher gebe es für die Türkei „nicht die Möglichkeit, dass das Abkommen scheitert“.

Der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu erklärte später, das Abkommen könne um „mindestens zwei Monate“ verlängert werden. Er merkte an, dass „der letzte Punkt in dieser Frage von unserem Präsidenten [Recep Tayyip Erdogan] in einem Gespräch mit [dem russischen Präsidenten Wladimir] Putin gesetzt werden wird“.

Russische Guthaben in der Schweiz

Der Gesamtbetrag der in der Schweiz gehaltenen Reserven und Guthaben der russischen Zentralbank beläuft sich auf rund 7,4 Milliarden Franken, wie die Schweizer Regierung bekannt gegeben hat. Laut ihrem Erlass wird die Meldung dieser Vermögenswerte „weiterhin obligatorisch sein“ und muss vierteljährlich erfolgen.

In der Erklärung heißt es außerdem, dass die Schweizer Regierung die laufenden Diskussionen in der EU über die mögliche Verwendung der Vermögenswerte der russischen Zentralbank für den Wiederaufbau der Ukraine „aufmerksam verfolgt“. Gleichzeitig gab das Staatssekretariat für Wirtschaft, das für Sanktionsfragen zuständig ist, dem TASS-Korrespondenten keine klare Antwort auf die Frage, ob die geltenden Schweizer Gesetze eine Rechtsgrundlage für die Verwendung oder Beschlagnahmung von Vermögenswerten der russischen Zentralbank bieten oder ob dies zusätzliche Gesetze erfordert.

Diamanten unter Sanktionen?

Der belgische Premierminister Alexander de Croo sagte, sein Land unterstütze die Bemühungen der G7-Länder, zusätzliche Beschränkungen für russische Diamanten zu verhängen. „Wir wollen russische Diamanten aus den westlichen Märkten verdrängen. Aber die bestehenden direkten Verbote für russische Diamanten werden das nicht erreichen“, sagte er in einem Interview mit der britischen Zeitung Financial Times. Dem belgischen Premierminister zufolge könnte der Plan der G7, die Herkunft von Diamanten zu verfolgen, Fälle der Umgehung bestehender westlicher Sanktionen verhindern.

Die Financial Times merkte an, dass mögliche Sanktionen der G7 gegen russische Diamanten zum Verlust von Hunderttausenden von Arbeitsplätzen in Indien führen könnten, das der weltweit größte Akteur beim Schleifen und Polieren dieser Edelsteine ist.

Waffen für Kiew

Der EU-Chefdiplomat hat sich für weitere westliche Militärhilfe für die Ukraine ausgesprochen, da Kiew seiner Meinung nach ohne diese „in wenigen Tagen kapitulieren“ müsste.

Die USA haben der Ukraine noch keine Iron-Dome-Luftabwehrsysteme übergeben, eines davon stehe auf Anfrage zur Verfügung, sagte der Leiter des Raumfahrt- und Raketenabwehrkommandos der US-Armee, Generalleutnant Daniel Carbler.

Die US-Regierung beabsichtigt nicht, dem Beispiel Großbritanniens zu folgen und Langstreckenraketen wie die ATACMS-Familie operativ-taktischer ballistischer Raketen in die Ukraine zu schicken, berichtet die Zeitung Politico. Stattdessen, so die Quellen, werden die USA weiterhin Luftverteidigungsausrüstung wie Patriot-Systeme, Munition und gepanzerte Fahrzeuge liefern.

Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva dementierte Informationen über eine Anfrage der Ukraine, brasilianische Schützenpanzer zu liefern. „Das ist eine Falschinformation, zumindest in meinem Fall. Es gibt keine solche Anfrage“, sagte er auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem niederländischen Premierminister Mark Rutte.

