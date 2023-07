Heute kein Anti-Spiegel-TV, dafür aber um 19.00 Uhr eine Tacheles-Sondersendung

Programmhinweis

Da ich letzte Woche im Donbass unterwegs war, konnten wir keine Anti-Spiegel-TV-Sendung aufzeichnen. Um das zu kompensieren, haben Robert Stein und ich heute spontan eine Tacheles-Sondersendung aufgezeichnet.

Leider war meine Idee, den Kollegen in Moskau meine Aufnahmen aus dem Donbass zu schicken, damit die daraus eine Anti-Spiegel-TV-Sendung zusammenschneiden, zu ambitioniert. Am Freitagabend mussten wir feststellen, dass das so „auf Zuruf“ leider nicht funktioniert hat. Daher gibt es an diesem und wahrscheinlich auch am nächsten Sonntag kein Anti-Spiegel-TV, sondern erst wieder in drei Wochen.

Obwohl ich ziemlich müde war, haben Robert Stein und ich uns spontan entschieden, heute als „Ersatz“ eine Tacheles-Sondersendung zu machen, um die am Freitag ausgefallene Sendung zu kompensieren. Robert und ich haben in der Sendung hauptsächlich über meine Reise ins Kriegsgebiet und weniger über Politik gesprochen.

Tacheles Spezial

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

