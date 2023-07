Kiewer Atom-Provokation?

Während Kiew behauptet, dass Russland die Kühlwasserbecken des AKW Saporoschschje vermint habe und eine nukleare Katastrophe drohe, melden IAEA-Experten, dass sie auf dem Gelände des AKW keine Sprengsätze gefunden haben. Bereitet Kiew eine nukleare Provokation vor?

Kiew meldet seit einiger Zeit, Russland habe die Kühlwasserbecken des AKW-Saporoschschje vermint und würde sie sprengen wollen. Die Meldungen führten zu Panikkäufen von Jod in Kiew und zur Verstärkung der Panik hat die ukrainische Regierung Übungen für den Fall eines Notfalls in dem AKW angekündigt. Außerdem wurde gemeldet, dass die Bundeswehr ukrainische ABC-Truppen ausbildet. Ist eine große Provokation geplant?

Das AKW ist zwar abgeschaltet, aber da die Brennstäbe noch in den Reaktoren sind, müssen sie ständig gekühlt werden. Seit die Ukraine den Kachowka-Staudamm gesprengt hat, aus dessen Stausee das nötige Kühlwasser kam, sind die letzten Reserven die großen Kühlwasserbehälter auf dem Gelände des AKW. Sollte Kiew die angreifen und beschädigen, wäre die Kühlung des AKW nicht mehr gegeben und es würde ein Gau drohen.

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat über Erklärungen des Chefs der Internationalen Atomenergiebehörde (IAE) Rafael Grossi berichtet, denn die Experten der IAEA sind vor Ort. Grossi berichtete, dass seine Experten vor Ort „keine Hinweise auf Minen am Kernkraftwerk“ gefunden hätten. Die Erklärung wurde am Freitag auf der Website der IAEA veröffentlicht, und man kann dort erfahren:

„Das IAEO-Expertenteam konnte heute Teile des Kühlsystems des Kraftwerks inspizieren, darunter einige Abschnitte des großen Kühlteichs und das Absperrschieber des Abflusskanals des nahe gelegenen Wärmekraftwerks Saporoschschje. Sowohl in diesem Kanal als auch im Kühlteich befinden sich Wasserreserven, die trotz der Zerstörung des flussabwärts gelegenen Kachowka-Damms vor mehr als drei Wochen weiterhin für das AKW zur Verfügung stehen.

Die IAEO-Experten haben auch regelmäßige Begehungen der sechs Reaktorblöcke und anderer Bereiche rund um den Standort durchgeführt. Der Zugang zu weiteren Bereichen wird noch erwartet, darunter Teile der Turbinenhallen und einige Teile des Kühlsystems.

Wie bereits erwähnt, sind der IAEO Berichte bekannt, wonach Minen und andere Sprengstoffe im und um das AKW platziert wurden, darunter auch Minen in der Nähe des Kühlteichs. (…)

Wie Generaldirektor Grossi letzte Woche sagte, wurden bei seinem Besuch des ZNPP am 15. Juni, seinem dritten Besuch in weniger als zehn Monaten, keine Minen auf dem Gelände entdeckt.“

Am 23. Juni erklärte der ständige Vertreter Russlands bei den Vereinten Nationen, Wassilij Nebensia, in einer Sitzung des UNO-Sicherheitsrates, Russland sei äußerst beunruhigt über die immer häufigeren Behauptungen Kiews, Russland habe das Kernkraftwerk Saporoschschje vermint. Er wies darauf hin, dass die IAEO-Mission unter der Leitung von Grossi, die das Kraftwerk kürzlich besuchte, sich von der Absurdität der „paranoiden Behauptungen der Kiewer Machthaber“ überzeugen konnte.

